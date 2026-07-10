2026年7月10日のヘッドラインニュース

広い野原を駆け回るコーギーのゲームは、完成までもう少し時間がかかりそうです。



その間にも、コーギーと羊たちの時間が少しずつ流れていくように。

デスクトップの端に、コーギーたちがお邪魔する小さなアプリを作ってみました。

『Corgi & Woolly - Little Horizon -』



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