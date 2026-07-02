ヘッドライン

2026年7月2日のヘッドラインニュース


ケンタッキーフライドチキンで、2026年7月8日(水)から「レッドホットチキン」と「グリーンホットウィング」が発売されます。「レッドホットチキン」は夏定番の辛口チキン。ハラペーニョの爽やかな香りと辛さがクセになる「グリーンホットチキン」は、手羽元を使用した「グリーンホットウィング」として復活します。

レッドホットチキンは単品340円、グリーンホットウィングは単品280円で、レッドホットチキンとグリーンホットウィングが1つずつとサイドメニュー1種・ドリンクMがついた「2種のホットセット」が940円、レッドホットチキン2ピース・グリーンホットウィング4ピース・サイドメニュー1種の「2種のホットパック」が税込1990円です。

【今年の夏は2種の“ホット”が楽しめる！】 夏定番の辛口チキンに加え、 ハラペーニョの爽やかな香りと辛さがクセになるチキンが復活 「レッドホットチキン」「グリーンホットウィング」 7月8日(水)から数量限定で発売 ～カルビーコラボポテトチップスの販売や、TVアニメ『ブルーロック』とのSNSコラボも実施～｜日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社 KENTUCKY FRIED CHICKEN JAPAN,LTD
https://japan.kfc.co.jp/news_release/8159

ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。

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大ヒット単語当てゲーム「Wordle」の作者が初期段階の構想やニューヨークタイムズに売却した経緯などを語る - GIGAZINE

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◆ネタ（メモ・その他いろいろ）


◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
文学をどうやって教えるか - ドイツ語教員が教えながら学ぶ日々

◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
【速報】衆院議員定数削減法案の特別委採決見送り|47NEWS（よんななニュース）

ロシア・ウクライナ両軍の死傷者200万人超に、ロシア兵40万～45万人戦死　写真3枚　国際ニュース：AFPBB News

大学祭の自衛隊ブース中止騒動　職員組合と防衛省　双方の懸念 | 毎日新聞

海外勢の日本株買い、1〜6月最大の9.7兆円　AI関連株に「宝の山」 - 日本経済新聞

トクリュウ強盗を指示疑いで男ら3人逮捕　神奈川県警　関東から西日本まで広域関与か - 産経ニュース

米、不法移民をパラオへ初移送 トランプ氏の追放政策で　写真1枚　国際ニュース：AFPBB News

ホルムズ通航、オマーンも「金銭徴収を提案」か　米イランは間接協議 [米・イスラエルのイラン攻撃　イラン情勢]：朝日新聞

スペイン、熱波で1000人以上死亡 上半期平均気温は過去最高　写真1枚　国際ニュース：AFPBB News

中学生が「父親に襲われた」と通報、逃走中の父親を殺人未遂容疑で逮捕…自宅に元妻と娘の遺体 : 読売新聞

「親子のクマらしき動物4頭が川の方から出てきた」京都で観光客が通報　注意呼び掛け｜京都新聞デジタル　京都・滋賀のニュースサイト

中国、ニホンウナギの天然稚魚を上限以上捕獲か　データ公開せず | 毎日新聞

「写ルンです」20年ぶり新製品　富士フイルム、防水・白黒モデル発売 - 日本経済新聞

男系養子案、国民の理解焦点　典範改正案に「逸脱」批判：時事ドットコム

【速報】森衆院議長は、皇室典範改正案について「静謐な環境で速やかに成立するよう最優先で取り組んでほしい」と与野党に伝えた：時事ドットコム

ベトナムも少子高齢化、二人っ子政策廃止に続き「出産一時金」導入　写真8枚　国際ニュース：AFPBB News

南米パラグアイ、台湾との外交関係維持できるなら中国とも貿易の用意　写真3枚　国際ニュース：AFPBB News

浜岡原発不正、調査開始後もデータ操作　規制委員長「隠蔽」と非難 [浜岡原発データ不正問題]：朝日新聞

プロ野球公式戦に伴うＪＲ臨時列車 駅通過し利用客乗れず | NHKニュース

◆ライフスタイル（人生・生活・健康）


同国観察日記 - 同国観察日記（同級生D） - カクヨム

国がすすめるNISAとかをやっとかないと、とは思うが、祖母の「戦中に買った国債全部紙切れになった。国がすすめることは国に都合がいいことだからね」が頭にこびりついて何もできない - Togetter

祖母を高野山の宿坊体験に連れて行く事になったが、2022年はどこも一泊一万円台だったのに今年行こうとしたら一泊6～7万円がザラになっていた - Togetter

なんでも鑑定団で１億円の値がついた、400年以上前の薬学の図鑑「本草綱目」を見てきたが、「初版は急いで作ったので後刷りより絵が下手くそ」という解説がよかった - Togetter

いじめでランドセルを便器に入れられたが、いじめっ子がどんな気持ちでやったのか知りたくてやり返してみたら「これの何が面白いの？」という感想しかなかった - Togetter

祖母が50代で「人生は何でも思い通りになる」と気がついて運気が爆裂向上し始め、80代の今は天下無敵になった話→「子育てが一段落するから」「健康が欠かせない」 - Togetter

無印良品の爪切り、一生これ以外を使いたくなくなる切れ味。どこが作っているんだろう？→世界三大刃物産地の関市で作られています - Togetter

”虚無の味”どころではない、阿鼻叫喚のレビューが集まるトップバリュの餃子…しかしアイスはガチで美味すぎてマイナスイオンとプラスイオンが渦巻いてしまう - Togetter


「前リュックは迷惑、手に持って」と鉄道会社は呼びかけるけど、防犯・痴漢冤罪・足元の安全を考えると正解がなさすぎる…満員電車の問題を謎マナーに論点をすり替えてない？ - Togetter

仕事辞めるときに上司から「お前なんかどこ行っても通用しない」と言われ、「でも私は人の可能性を信じたい」って言って辞めたのに全くどこにも採用されんやんけ！ - Togetter





◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
深夜1:52にVISAカードの通知で「VISA加盟店」から660円が請求され、店舗名が確認できないので不正利用かと思ってしまった→共感の声が続々…後日、利用店舗名に変更される - Togetter


公式Webサイトをプレオープンしました｜NCPC

日本サイバーセキュリティ産業振興コミュニティ（NCPC）は、公式Webサイトをプレオープンしました。
本サイトでは、コミュニティの活動内容や、セキュリティの新指標「日本度」に関する情報を掲載していきます。また、今後の取り組みや各種情報についても順次発信していく予定です。
なお、本サイトは2026年7月の本公開を予定しています。


NCPC｜日本サイバーセキュリティ産業振興コミュニティ

AWS Summit Japan 2026 参加レポート - Findy Tech Blog

転職先に初出勤して早々にITの筆記テスト…全く分からずに提出したら、担当の人からITのスキルを疑問視され、内定について社内で検討したいと言われた→労基に相談しては？ - Togetter

ChatGPTの研究から「某ゲームのとんでもない二次創作を毎日数千件書かせていた人」がいたことが発覚した怪談のような話 こんなデータセットがウッカリ別のAIに学習されたらどうなってしまうんや - Togetter

AI規制の必要性提起　国連専門家パネル　誤情報に説得力/富は一部に集中 - 日本経済新聞

「メイドインジャパンでは飯が食えない」現実に挑む　CIOが“国産充電器プロジェクト”始動、2026年秋に第1弾発売へ - ITmedia Mobile

スマホでつながる調剤薬局「Ponta薬局」開局、自宅や全国のローソンでも処方薬の受け取りが可能に | KDDI News Room

ISUCON2026 開催決定と参加受付日程のお知らせ : ISUCON公式Blog

10 か月 CLI で使ってきた Claude Code を、Desktop メインに移行した 12 の理由

LINEのトークルームでAIエージェント「Agent i」を呼び出し、会話の文脈を理解し質問やタスクを支援する新機能 「Agent i in chat」2026年内に提供予定｜LINEヤフー株式会社


優秀な人ばかりなのに、組織が重い ── AI時代に複利で膨らむ『認識負債』の話

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音楽を奏でつつシューティング？！前衛的音シュー！【オトッキー／ファミコン ディスクシステム】【レトロゲームゆっくり実況解説】 - ニコニコ動画




海外のオンラインRPGを始めたら赤いID表示の人が丸一日かけて教えてくれて、最後に「赤いIDの人は悪質なPKなので気を付けてください！」と言いながら殺しにきて身包みを剝いでいった - Togetter

『はたらく細胞』作者が当時を自分視点で振り返って投稿…これが本当なら編集の「医療監修が入ると言ったが『所詮漫画だから適当で大丈夫』と後で言った」はガチ問題では？ - Togetter

TVアニメ「帰還者の魔法は特別です」アゼスト・キングスクラウン 【キャタクターフィーチャーPV】 - YouTube


『STEINS;GATE RE:BOOT』キャラクタームービー フェイリス・ニャンニャン（CV.桃井はるこ） - YouTube


TV アニメ『盗掘王』ノンクレジットエンディング映像｜QWER「To Be Continued」 - YouTube


映画『DIGGER／ディガー』予告＜トム・クルーズ45年の軌跡編＞｜2026年日本公開 - YouTube


TV アニメ『盗掘王』番宣CM【7月8日(水)より放送＆配信開始！】 - YouTube


TVアニメ「ソアラと魔物の家」ウルトラティザーPV【2027年放送！】 - YouTube


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映画『ghost／夜の果て』超特報｜2027年2月11日(木・祝)全国公開 - YouTube


TVアニメ『乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です2』番宣CM - YouTube


TVアニメ『ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！』ノンクレジットエンディング｜仲村宗悟「ハンドメイド」 - YouTube


TVアニメ『ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！』ノンクレジットオープニング｜メロディ・ウェーブ(CV.宮本侑芽)、ルシアナ・ルトルバーグ(CV.大久保瑠美)「マデュアル↔ハート」 - YouTube


【期間限定】TVアニメ『LV999の村人』第1話無料配信！ - YouTube


TVアニメ「落第賢者の学院無双」ノンクレジットオープニング｜FLOW「＋ENCOUNT」 - YouTube


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TVアニメ「きみが死ぬまで恋をしたい」番宣CM15秒ver.＜2026年7月7日放送開始＞ - YouTube


【令和の時代に大丈夫なの!?ver.】TVアニメ『令和のダラさん』第一怪WEB予告 | 2026年7月2日（木）放送開始 - YouTube


TVアニメ「きみが死ぬまで恋をしたい」番宣CM30秒ver.＜2026年7月7日放送開始＞ - YouTube


TVアニメ「花ざかりの君たちへ」第2期 番宣CM｜2026年7月1日（水）より毎週水曜24:30～順次放送中！ - YouTube


【事前登録受付中】『幻想水滸伝 STAR LEAP』オープニングアニメーション - YouTube


『幻想水滸伝 STAR LEAP』ロケーション紹介：ロードレイク - YouTube


ゲーム『進撃の巨人３』PV - YouTube


『ストリートファイター6』ファイティングパス「Get Ready for ヤスミン！」紹介映像 - YouTube


PS5®版『Back to the Dawn ～ブレイク･ザ･アニマル･プリズン～』発売日アナウンストレーラー - YouTube




日本アニメ、世界人気で制作費高騰　ヒット期待で作品ごとの差も拡大 - 日本経済新聞

「伝説だろこれ」映画『ケロロ軍曹』の公開記念舞台挨拶が諸般の事情で中止に、色々推察もあったが実は殺害予告と取れるような投稿もあった模様 - Togetter






◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
映画『オークストリートの異変』日本語吹替版本予告｜2026年8月14日（金）日米同時公開 - YouTube


映画『スーパーガール』本編映像＜スーパーマンとの出会い編＞ | 大ヒット上映中！ - YouTube



『週刊文春』で俳優の佐藤二朗さんが橋本愛さんにハラスメントを行ったと報じられる→佐藤さんが直接反論「もう我慢の限界だから、このドラマを降板させてほしい」 - Togetter


【記事全文】佐藤二朗　ハラスメント報道にコメント「大変残念。事実明らかに」　所属事務所「到底受け入れられない」 - スポニチ Sponichi Annex 芸能



ドラマの台本を無視してアドリブで若手俳優に全力でビンタし、後年はその顛末を得意気にトーク番組で語った武田鉄矢さんの話…「ビンタされたら売れる」という逸話も - Togetter




◆新商品（衣・食・住）
(PDFファイル)バーガーキングの大人気シリーズ“ビッグマウス”からパンチのある旨さの「特製ガーリックマヨソース」が溢れ出す新作「ダーティ」登場！「ダブルビーフ＆ハッシュ」「ビーフ＆チキン」2種の大型バーガー新発売！7月3日（金）より期間限定で新発売

(PDFファイル)うなぎ一本分を贅沢に！土用の丑の日はなか卯で贅沢な一杯を！なか卯が「うなぎ豪快盛」を期間限定で販売

スズキ、スーパースポーツバイク「GSX-R1000R」を大幅に改良して日本で発売｜スズキ

ニュースリリース　『堅あげポテト 焼きとうもろこし味』 ｜ カルビー株式会社

信州伝統の味「やたら」が初登場「やたら牛めし」発売｜松屋フーズ

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in ヘッドライン, Posted by logc_nt

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