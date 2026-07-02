2026年7月2日のヘッドラインニュース

さすがに、さすがにもうこれ以上は我慢できません。僕は撮影中、何度も「もう我慢の限界だから、このドラマを降板させてほしい。そして全ての事実を公にするべき」と訴えました。

もっと早く決断するべきでした。

数々の「ほんとうのこと」が、明らかになる日が来ることを、切に祈ります。

佐藤二朗