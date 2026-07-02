2026年7月2日のヘッドラインニュース
ケンタッキーフライドチキンで、2026年7月8日(水)から「レッドホットチキン」と「グリーンホットウィング」が発売されます。「レッドホットチキン」は夏定番の辛口チキン。ハラペーニョの爽やかな香りと辛さがクセになる「グリーンホットチキン」は、手羽元を使用した「グリーンホットウィング」として復活します。
レッドホットチキンは単品340円、グリーンホットウィングは単品280円で、レッドホットチキンとグリーンホットウィングが1つずつとサイドメニュー1種・ドリンクMがついた「2種のホットセット」が940円、レッドホットチキン2ピース・グリーンホットウィング4ピース・サイドメニュー1種の「2種のホットパック」が税込1990円です。
【今年の夏は2種の“ホット”が楽しめる！】 夏定番の辛口チキンに加え、 ハラペーニョの爽やかな香りと辛さがクセになるチキンが復活 「レッドホットチキン」「グリーンホットウィング」 7月8日(水)から数量限定で発売 ～カルビーコラボポテトチップスの販売や、TVアニメ『ブルーロック』とのSNSコラボも実施～｜日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社 KENTUCKY FRIED CHICKEN JAPAN,LTD
https://japan.kfc.co.jp/news_release/8159
ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。
核融合による「ダイレクト・フュージョン・ドライブ」と太陽からのエネルギーで進む「ソーラーセイル」、太陽系外縁天体「セドナ」へ先に到達できるのはどちらか？ - GIGAZINE
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◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
こないだサイゼで飲んでたら 高校生くらいの男の子たちが丁度お会計にいくトコで— 今酒ハクノ🍻🧄酒クズ系Vtuber (@hakuno_imasaka) 2026年7月1日
先頭歩いてる子が
「行きますよ！ ドドリアさん！ ザーボンさん！」
と言っており マジでどの世代もこのタイプのふざけ方するじゃんと思って笑いと追憶が同時に出た
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
文学をどうやって教えるか - ドイツ語教員が教えながら学ぶ日々
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
【速報】衆院議員定数削減法案の特別委採決見送り|47NEWS（よんななニュース）
ロシア・ウクライナ両軍の死傷者200万人超に、ロシア兵40万～45万人戦死 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News
大学祭の自衛隊ブース中止騒動 職員組合と防衛省 双方の懸念 | 毎日新聞
海外勢の日本株買い、1〜6月最大の9.7兆円 AI関連株に「宝の山」 - 日本経済新聞
トクリュウ強盗を指示疑いで男ら3人逮捕 神奈川県警 関東から西日本まで広域関与か - 産経ニュース
米、不法移民をパラオへ初移送 トランプ氏の追放政策で 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
ホルムズ通航、オマーンも「金銭徴収を提案」か 米イランは間接協議 [米・イスラエルのイラン攻撃 イラン情勢]：朝日新聞
スペイン、熱波で1000人以上死亡 上半期平均気温は過去最高 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
中学生が「父親に襲われた」と通報、逃走中の父親を殺人未遂容疑で逮捕…自宅に元妻と娘の遺体 : 読売新聞
「親子のクマらしき動物4頭が川の方から出てきた」京都で観光客が通報 注意呼び掛け｜京都新聞デジタル 京都・滋賀のニュースサイト
中国、ニホンウナギの天然稚魚を上限以上捕獲か データ公開せず | 毎日新聞
「写ルンです」20年ぶり新製品 富士フイルム、防水・白黒モデル発売 - 日本経済新聞
男系養子案、国民の理解焦点 典範改正案に「逸脱」批判：時事ドットコム
【速報】森衆院議長は、皇室典範改正案について「静謐な環境で速やかに成立するよう最優先で取り組んでほしい」と与野党に伝えた：時事ドットコム
ベトナムも少子高齢化、二人っ子政策廃止に続き「出産一時金」導入 写真8枚 国際ニュース：AFPBB News
南米パラグアイ、台湾との外交関係維持できるなら中国とも貿易の用意 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News
浜岡原発不正、調査開始後もデータ操作 規制委員長「隠蔽」と非難 [浜岡原発データ不正問題]：朝日新聞
プロ野球公式戦に伴うＪＲ臨時列車 駅通過し利用客乗れず | NHKニュース
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
停止位置を1本目の柱に変えたからセンターラインめっちゃはみ出すようになった。これは対向車が来た時大丈夫なのか…？ pic.twitter.com/pGHr6wQhkq— ぞーしき (@Zoshiki1) 2026年7月2日
同国観察日記 - 同国観察日記（同級生D） - カクヨム
国がすすめるNISAとかをやっとかないと、とは思うが、祖母の「戦中に買った国債全部紙切れになった。国がすすめることは国に都合がいいことだからね」が頭にこびりついて何もできない - Togetter
祖母を高野山の宿坊体験に連れて行く事になったが、2022年はどこも一泊一万円台だったのに今年行こうとしたら一泊6～7万円がザラになっていた - Togetter
なんでも鑑定団で１億円の値がついた、400年以上前の薬学の図鑑「本草綱目」を見てきたが、「初版は急いで作ったので後刷りより絵が下手くそ」という解説がよかった - Togetter
いじめでランドセルを便器に入れられたが、いじめっ子がどんな気持ちでやったのか知りたくてやり返してみたら「これの何が面白いの？」という感想しかなかった - Togetter
祖母が50代で「人生は何でも思い通りになる」と気がついて運気が爆裂向上し始め、80代の今は天下無敵になった話→「子育てが一段落するから」「健康が欠かせない」 - Togetter
無印良品の爪切り、一生これ以外を使いたくなくなる切れ味。どこが作っているんだろう？→世界三大刃物産地の関市で作られています - Togetter
”虚無の味”どころではない、阿鼻叫喚のレビューが集まるトップバリュの餃子…しかしアイスはガチで美味すぎてマイナスイオンとプラスイオンが渦巻いてしまう - Togetter
利尻島・礼文島のウニ丼価格は3年くらい前からこの価格。— BUBBLE-B (@BUBBLE_B) 2026年7月2日
これを「インバウド向けのボッタクリwww」と言う人もいるけど、実は店は全然儲かってない。
なぜならバフンウニはここ数年、漁獲量が激減。
ほとんどが規格外の小さなヤツしか生息してない。… https://t.co/UQVzym46kS
「前リュックは迷惑、手に持って」と鉄道会社は呼びかけるけど、防犯・痴漢冤罪・足元の安全を考えると正解がなさすぎる…満員電車の問題を謎マナーに論点をすり替えてない？ - Togetter
仕事辞めるときに上司から「お前なんかどこ行っても通用しない」と言われ、「でも私は人の可能性を信じたい」って言って辞めたのに全くどこにも採用されんやんけ！ - Togetter
【久大本線（由布院～庄内間）大雨による線路災害に伴う運行取り止めに関するお知らせ】— JR九州【公式】 (@JRkyushuNews) 2026年7月2日
久大本線の一部区間において線路災害が発生しており、由布院駅～庄内駅間で当面の間運行を取り止めます。
復旧には時間を要す見込みです。… pic.twitter.com/PuZ7VbjhHu
🚂【くま川鉄道 いよいよ動き出します！】— 人吉市公式 (@hitoyoshishi) 2026年7月1日
令和２年７月豪雨から約６年——
くま川鉄道が７月６日（月）から試運転・訓練運転を開始します！
🚦踏切が6年ぶりに動き出します！
人吉温泉駅〜肥後西村駅間の１１カ所の踏切が使用再開！
踏切を通行されるときは、必ず一旦停止と安全確認をしてください🙏 pic.twitter.com/xDcGb4odek
【両方とも普通列車】— 大井川鐵道株式会社【公式】| Oigawa Railway Co., Ltd (@daitetsuSL) 2026年7月1日
南海21000系と、ELサンドの旧型客車。 どちらも“普通列車”として走っているのが、大井川本線の面白いところです。
7月の一部平日限定で運転する「普通客レ」では、 新金谷16:30着の普通電車と、16:33発の普通客車列車が縦列で停車し、乗り継ぎも可能です。… pic.twitter.com/XR5MLNMh9H
株主総会の受け答えから察するに、ANAは当面は改善しなさそうなので、しばらく距離を置くことに決めました。…— タケマシュラン (@takemachelin) 2026年7月1日
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
深夜1:52にVISAカードの通知で「VISA加盟店」から660円が請求され、店舗名が確認できないので不正利用かと思ってしまった→共感の声が続々…後日、利用店舗名に変更される - Togetter
期限切れのドメイン名を購入するなどして、検索ランキングを向上させる行為は、Google社においてもスパム行為とされています。— 田中邦裕社長＠さくらインターネット (@kunihirotanaka) 2026年7月1日
絶対に購入や利用はしないで下さい。
このような事を助長する事業者が存在する事について、業界を代表する1人として大変申し訳なく、対処します。https://t.co/bz9keYPwIh https://t.co/IktAOCEa6d
日本サイバーセキュリティ産業振興コミュニティ（NCPC）は、公式Webサイトをプレオープンしました。
本サイトでは、コミュニティの活動内容や、セキュリティの新指標「日本度」に関する情報を掲載していきます。また、今後の取り組みや各種情報についても順次発信していく予定です。
なお、本サイトは2026年7月の本公開を予定しています。
NCPC｜日本サイバーセキュリティ産業振興コミュニティ
AWS Summit Japan 2026 参加レポート - Findy Tech Blog
転職先に初出勤して早々にITの筆記テスト…全く分からずに提出したら、担当の人からITのスキルを疑問視され、内定について社内で検討したいと言われた→労基に相談しては？ - Togetter
ChatGPTの研究から「某ゲームのとんでもない二次創作を毎日数千件書かせていた人」がいたことが発覚した怪談のような話 こんなデータセットがウッカリ別のAIに学習されたらどうなってしまうんや - Togetter
AI規制の必要性提起 国連専門家パネル 誤情報に説得力/富は一部に集中 - 日本経済新聞
「メイドインジャパンでは飯が食えない」現実に挑む CIOが“国産充電器プロジェクト”始動、2026年秋に第1弾発売へ - ITmedia Mobile
スマホでつながる調剤薬局「Ponta薬局」開局、自宅や全国のローソンでも処方薬の受け取りが可能に | KDDI News Room
ISUCON2026 開催決定と参加受付日程のお知らせ : ISUCON公式Blog
10 か月 CLI で使ってきた Claude Code を、Desktop メインに移行した 12 の理由
LINEのトークルームでAIエージェント「Agent i」を呼び出し、会話の文脈を理解し質問やタスクを支援する新機能 「Agent i in chat」2026年内に提供予定｜LINEヤフー株式会社
ブルーレイドライブの販売について2026年7月に販売終了を予定していましたが、対象商品の追加の部材調達が可能となったため継続して販売を行うことを決定いたしました。追加部材による生産分が終了し次第、在庫限りの販売となります。… https://t.co/UtTCpGGkBx— バッファロー【公式】 (@BUFFALO_jp_info) 2026年7月1日
優秀な人ばかりなのに、組織が重い ── AI時代に複利で膨らむ『認識負債』の話
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
音楽を奏でつつシューティング？！前衛的音シュー！【オトッキー／ファミコン ディスクシステム】【レトロゲームゆっくり実況解説】 - ニコニコ動画
【発売日変更のお知らせ】— 「鬼武者」シリーズ公式 (@onimusha_capcom) 2026年7月2日
『鬼武者 Way of the Sword』を応援、楽しみにしてくださりありがとうございます。
本作をより早く皆様にお届けできるよう、このたび発売日を2026年9月25日(金)から9月4日(金)へ変更することといたしました。
この変更に伴いダウンロード版『鬼武者 Way of the… pic.twitter.com/qirmbSlmRr
娘の代わりにバイトに奮闘する超真面目なお父さんの話1/4 pic.twitter.com/13dWYaVvmx— 伊達しのぶ (@date_shinobu) 2026年7月1日
海外のオンラインRPGを始めたら赤いID表示の人が丸一日かけて教えてくれて、最後に「赤いIDの人は悪質なPKなので気を付けてください！」と言いながら殺しにきて身包みを剝いでいった - Togetter
『はたらく細胞』作者が当時を自分視点で振り返って投稿…これが本当なら編集の「医療監修が入ると言ったが『所詮漫画だから適当で大丈夫』と後で言った」はガチ問題では？ - Togetter
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TVアニメ『花ざかりの君たちへ』第2期ノンクレジットオープニング映像｜Omoinotake「FLASHBULB」 - YouTube
1999年に東北のある地方都市で道に迷った漫画家たちと路地の出口を探す名探偵プリキュアです pic.twitter.com/cNjjciAxfz— 上山道郎 (@ueyamamichiro) 2026年7月1日
変形の癖が強すぎるゼータガンダム pic.twitter.com/Xg2CD75wzI— へび (@rarata6o) 2026年7月1日
TVアニメ「きみが死ぬまで恋をしたい」番宣CM15秒ver.＜2026年7月7日放送開始＞ - YouTube
【令和の時代に大丈夫なの!?ver.】TVアニメ『令和のダラさん』第一怪WEB予告 | 2026年7月2日（木）放送開始 - YouTube
TVアニメ「きみが死ぬまで恋をしたい」番宣CM30秒ver.＜2026年7月7日放送開始＞ - YouTube
TVアニメ「花ざかりの君たちへ」第2期 番宣CM｜2026年7月1日（水）より毎週水曜24:30～順次放送中！ - YouTube
【事前登録受付中】『幻想水滸伝 STAR LEAP』オープニングアニメーション - YouTube
『幻想水滸伝 STAR LEAP』ロケーション紹介：ロードレイク - YouTube
『ストリートファイター6』ファイティングパス「Get Ready for ヤスミン！」紹介映像 - YouTube
PS5®版『Back to the Dawn ～ブレイク･ザ･アニマル･プリズン～』発売日アナウンストレーラー - YouTube
裸の伝統— 柏木大樹 (@kasiwagidaiki) 2026年6月30日
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2026年8月23日（日）開催「#COMITIA157」は約4000サークルの申込をいただきました。たくさんのお申込に感謝します。— コミティア実行委員会 (@COMITIAofficial) 2026年7月2日
募集数とほぼ同数のため、書類不備などのケースを除き、落選はありません。… pic.twitter.com/3dyHFPlRVb
日本アニメ、世界人気で制作費高騰 ヒット期待で作品ごとの差も拡大 - 日本経済新聞
「伝説だろこれ」映画『ケロロ軍曹』の公開記念舞台挨拶が諸般の事情で中止に、色々推察もあったが実は殺害予告と取れるような投稿もあった模様 - Togetter
田井中野がゆく https://t.co/3PaLDBiEVD pic.twitter.com/TP1E6EOZ81— 枠 (@wakuwakupig) 2026年7月1日
2026年7月1日
2026年7月1日
葬送のフリーレンわくわく4コマまんが「仲間」 pic.twitter.com/LHmzMivp0S— バッタ (@honey_burst) 2026年7月1日
まあ恋愛ってそんなもん pic.twitter.com/Iql1P9ak23— まことじ (@makotoji16) 2026年7月2日
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
映画『オークストリートの異変』日本語吹替版本予告｜2026年8月14日（金）日米同時公開 - YouTube
映画『スーパーガール』本編映像＜スーパーマンとの出会い編＞ | 大ヒット上映中！ - YouTube
とにかく師弟の年齢差などをしっかり認識したいオタクのメモ。— mtr (@mtrkmkkk) 2026年7月1日
アナキンとアソーカ師弟って本当に兄妹みたいな近さ！？とか、ケイナンエズラはなんか親子感あったけどオビワンアナキンブラザーズより年齢近いんだ！？とか、師が死んだ年齢で師と再会交信できるオビ………！！！！などの味を楽しんだ… pic.twitter.com/EvGEc7cvBH
『週刊文春』で俳優の佐藤二朗さんが橋本愛さんにハラスメントを行ったと報じられる→佐藤さんが直接反論「もう我慢の限界だから、このドラマを降板させてほしい」 - Togetter
さすがに、さすがにもうこれ以上は我慢できません。僕は撮影中、何度も「もう我慢の限界だから、このドラマを降板させてほしい。そして全ての事実を公にするべき」と訴えました。— 佐藤二朗 (@actor_satojiro) 2026年7月1日
もっと早く決断するべきでした。
数々の「ほんとうのこと」が、明らかになる日が来ることを、切に祈ります。
佐藤二朗
【記事全文】佐藤二朗 ハラスメント報道にコメント「大変残念。事実明らかに」 所属事務所「到底受け入れられない」 - スポニチ Sponichi Annex 芸能
真偽はわからないけど、事務所の発表に「犬笛になってる！」とか「そんな事言うなんて配慮がない！」みたいに言ってる人は決定的にズレていて、今はもう役者生命を賭けた闘争なんだよな。今「佐藤二朗は悪くない」のイメージを植え付けないと死ぬんだからそりゃあった出来事は全部暴露するでしょ。— やまだ（閻魔大王） (@yamada10ra) 2026年7月2日
🚓メイキング🏠— 『夫婦別姓刑事』火9【公式】フジテレビ (@fufu_deka_cx) 2026年3月27日
笑いの絶えないポスター撮影📸
と思いきや...
クールにきめるお二人の姿も！
初回放送をお楽しみに✨
4/14(火)よる9時スタート！#夫婦デカ 🧑🧑🧒#佐藤二朗 #橋本愛@actor_satojiro pic.twitter.com/RkvHOlS37m
ドラマの台本を無視してアドリブで若手俳優に全力でビンタし、後年はその顛末を得意気にトーク番組で語った武田鉄矢さんの話…「ビンタされたら売れる」という逸話も - Togetter
🐯━━━━━━━━━━— 「TIGER & BUNNY」THE STAGE (@TIGERBUNNY_st) 2026年6月30日
「TIGER & BUNNY」THE STAGE
全情報解禁！！
━━━━━━━━━━━🐰
📍2026/9/19(金)～9/27(日)
Shibuya LOVES
📍2026/10/2(金)～10/4(日)
AiiA 2.5 Theater Kobe
🔗公式サイトhttps://t.co/iFsdw2OTk9#タイバニ #tigerbunny #舞台タイバニ pic.twitter.com/fYoBUF6YUS
【情報解禁】— ジョエル・ショウヘイ (@joelshohei) 2026年6月30日
「TIGER & BUNNY」THE STAGE
ネイサン・シーモア／ファイヤーエンブレム役で出演いたします。
待ってるわよ💋#タイガーアンドバニー#tigerbunny#舞台タイバニ#ジョエルショウヘイ pic.twitter.com/HFjhbSqbfM
賛否あると思うけど言わせてもらいます。。森保さんに1年契約の継続オファーをしてるというニュースを見たけど、そんな次の監督候補が見当たらずの繋ぎのオファーなら、僕を1年試してみてください。もしアジア杯で負けたら問答無用でクビにしてくれていい。その勝負に受けて立ちます。— Keisuke Honda (@kskgroup2017) 2026年7月2日
◆新商品（衣・食・住）
(PDFファイル)バーガーキングの大人気シリーズ“ビッグマウス”からパンチのある旨さの「特製ガーリックマヨソース」が溢れ出す新作「ダーティ」登場！「ダブルビーフ＆ハッシュ」「ビーフ＆チキン」2種の大型バーガー新発売！7月3日（金）より期間限定で新発売
(PDFファイル)うなぎ一本分を贅沢に！土用の丑の日はなか卯で贅沢な一杯を！なか卯が「うなぎ豪快盛」を期間限定で販売
スズキ、スーパースポーツバイク「GSX-R1000R」を大幅に改良して日本で発売｜スズキ
ニュースリリース 『堅あげポテト 焼きとうもろこし味』 ｜ カルビー株式会社
信州伝統の味「やたら」が初登場「やたら牛めし」発売｜松屋フーズ
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in ヘッドライン, Posted by logc_nt
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