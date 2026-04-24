2026年04月24日 19時17分 ヘッドライン

2026年4月24日のヘッドラインニュース



2026年10月9日(金)からの劇場上映に向けて『ガールズ＆パンツァー 最終章』第5話の特報PVが公開されました。







『ガールズ&パンツァー 最終章』第5話 特報PV│10月9日(金)劇場上映！ - YouTube



©GIRLS und PANZER Finale Projekt



『ガールズ＆パンツァー 最終章』第5話はシリーズ初のDolby Cinema上映をはじめ、Dolby Atomos上映、4DX上映、MX4D上映の全5形態での展開も予定されています。





ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。



考えることは重要だが「考えすぎる」ことは問題 - GIGAZINE



海賊版対策キャンペーンで使用されていたフォントが不正なコピーフォントだったという指摘 - GIGAZINE



Googleがリモートワーカーの一部に週3日の出社を強制、拒否すれば職を失う - GIGAZINE



メーカーに無料で修理することを義務付ける「修理する権利」規則をEUが採択 - GIGAZINE



見分けにくい文字をIDで使用するべきではない - GIGAZINE



テック企業のCEOが「オフィスに戻るため仕方なく飼い犬を売った社員」を称賛して炎上、火消しに奔走するも証拠映像が再アップロードされてしまう - GIGAZINE



女子の方が男子より「学業の失敗を才能のせいにする」傾向が強い、裕福で平等主義の浸透した国で特に顕著 - GIGAZINE



「声が低い人は男女共に浮気する可能性が高い」という研究結果 - GIGAZINE



「精巣がん」を早期発見するために自分の睾丸を触ることが重要 - GIGAZINE



ペニスと陰嚢を移植して性器を再建し性機能も回復させる手術が世界で初めて行われる - GIGAZINE



「ウルトラマン」シリーズの日本国外利用権を巡るアメリカでの裁判で円谷プロダクションが勝訴 - GIGAZINE







◆ネタ（メモ・その他いろいろ）









日本の京都大学では、学生が卒業式で好きなものを着用する事を許可しています…とフランス語で紹介される「世界に知れ渡ってしまった」 - Togetter





ある文章を読んでいて、シェイクスピアの生地って何やねんと思ったけど、生地じゃなくて生地か。間違えて生地って読んじゃった。 — りっひ (@HeinrichM1115) 2026年4月23日







◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）

財政審「私大は40年までに4割減を」 医学部定員も削減要求 | 毎日新聞



白亜紀のタコは巨大な捕食者だったか 口の化石から推定 北大 | NHKニュース | サイエンス、北海道



「博士号や査読付き論文がないからお前はまだ社会学者じゃない」と言われた古市憲寿さんの返しが面白い「その基準だと社会学全体がヤバいことになる」 - Togetter



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

自衛隊の訓練中に山火事 消火活動後 隊員 クマに襲われる 福島



トランプ政権、ＮＡＴＯ加盟国を「良い子」「悪い子」に選別…貢献度などに応じたリスト作成か : 読売新聞



女性医師がいた病院当直室の天井裏に侵入容疑、勤務医の男逮捕…「侵入したことは間違いない」 : 読売新聞



エチレン設備稼働率、3月68.6%で最低 原料調達の多様化で稼働継続 - 日本経済新聞



台湾総統専用機の飛行許可を３か国が取り消し、日本政府「飛行の自由」影響注視…中国側は対応を「称賛」 : 読売新聞



ANA、マイル修行にメス 年300万円決済を「上級会員扱い」条件に - 日本経済新聞



飼い猫がＳＦＴＳ感染 千葉県内初確認、マダニ媒介のウイルス | 千葉日報オンライン



【分析】トランプ氏が育てた陰謀論という怪物、今や本人に襲いかかる可能性 - CNN.co.jp



＜独自＞辺野古転覆「全員船から落とされた」 生徒ら緊迫通報、内容判明 船長ら通報せず - 産経ニュース



梅田の23階建てビルから宿泊客の20代？女性2人飛び降り 屋根に落下し１人死亡 - 産経ニュース



梅田・結婚式場入る23階建てビルから飛び降り 20代女性2人の死亡確認、部屋には遺書 - 産経ニュース



重傷のモジタバ師、イラン革命防衛隊に意思決定委ねる 米報道 写真6枚 国際ニュース：AFPBB News



【独自】「エホバの証人」信者女性 白内障手術断られ、滋賀医大を損賠提訴｜京都新聞デジタル 京都・滋賀のニュースサイト



インド人250人以上、イスラエルに移住 旧約聖書「失われた10支族」の末裔を自称 写真19枚 国際ニュース：AFPBB News



“イラン最高指導者が革命防衛隊に意思決定を委ねる”米報道 | NHKニュース | イラン、イラン情勢、ホルムズ海峡



【独自】旭山動物園の焼却炉に30代妻の遺体を遺棄か 警察は死体遺棄の疑いで動物園勤務の30代男性から事情聴く 男性は23日も普段どおり出勤 北海道旭川市 | TBS NEWS DIG



塗料用シンナーも「軍民両用」 在中国の日本企業、在庫融通できず - 日本経済新聞











全国コアＣＰＩ、3月＋1.8％で2％割れ続く ガソリンは下落率急縮小 | ロイター



ボート事故と強まる萎縮 平和学習こそが最良の「防衛策」：朝日新聞



中東情勢の影響 ホームセンターで相次ぎ「欠品」「品薄」原油高と物流不安が暮らしを直撃（島根）｜FNNプライムオンライン



旧統一教会の宗教2世「最後の大きなチャンスになるかもしれない」 当事者の情報共有など「統一教会2世清算連絡会」設立を発表 | TBS NEWS DIG



逮捕の母親「就寝中に首締めた」福岡2児死亡、隠れ同居の父親は釈放 [福岡県]：朝日新聞



パスポート手数料44%下げ8900円 7月から、大人は期間5年廃止 - 日本経済新聞



首相の衆院解散権、「制限したほうがよい」54% 朝日世論調査 [高市早苗首相 自民党総裁]：朝日新聞



米国の許可が下り次第「イランを石器時代に戻す」 イスラエル国防相 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



オタフクソース、容器調達の影響で業務用商品の一部販売休止へ 一般のお好みソースには影響なし | 中国新聞デジタル



若者の献血離れで医薬品安定供給に懸念も 国も対策 | NHKニュース | 医療・健康、厚生労働省



内縁の夫「ばれぬよう施設侵入」 娘殺人疑いで逮捕の母手引きか | 毎日新聞



トランプ氏、イランへの核攻撃を排除 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News



イスラエル警察、ユダヤ人男性を拘束 イスラエルとパレスチナの旗描かれた民族衣装着用で(1/2) - CNN.co.jp



子ども椅子「ストッケ」の敗訴確定 最高裁も「著作物」と認めず | 毎日新聞







◆ライフスタイル（人生・生活・健康）

テレ朝『モーニングショー』が大荒れ ゲストが「京都の事件ばかり報道している会社をどう思う」とアナウンサーに質問し、玉川徹氏が反論 - Togetter



「みんな、簡単な英語を使ってるけど、それは差別だからやめよう」自分以外全員アメリカ人のラボで緊急ミーティング 「配慮」のつもりが逆にハードル上がりそう - Togetter



麻布十番の焼肉屋で日本酒を飲んでいたら、途中から明らかに「塩水」に変わった→店員に確認するもしどろもどろなので「じゃあ飲んでみてもらっていいですか？」と聞いた話 - Togetter



帰宅したらなんと行方不明の人が我が家に→“ここは自分の家だ” と言う老人に対する対応が凄い「とんでもない機転と対応力」 - Togetter



蛭子能収さんの異変、気づいたマネジャー 認知症と共に歩む「友達」：朝日新聞





飯田橋から電車乗ろうと思ったら突然爆発音が⁉

明らかに低空で花火上がってて意味不明すぎる pic.twitter.com/keBiGjlr8E — みや38 (@Miya38233) 2026年4月23日



胃が痛い 「ドン・キホーテ」のコーヒーの商品会議にライターが潜入したら、詰め方が正論過ぎて胃がキリキリしてくる でもこういう意見がありがたい - Togetter



定時前、新人ちゃんに「残ってる仕事あったら少し手伝うよ」と声かけしたら持ってる仕事を全部渡され、そのまま定時で帰っていった - Togetter



「親御さんは子供に定期券のICカードはチャージしないと買い物できないって教えてあげて」買い物しようとした小学生が残高0で泣きそうになっていた話 - Togetter





ご了承できるわけないだろ pic.twitter.com/gmIJzpGqIp — 冴 (@makingmaki15) 2026年4月23日





「韓国語は漢字を使わないから同音異義語の問題があるんじゃない？」 って日本人が結構言うんだけど、

ハングルの漢字読みは日本よりずっと細かく分かれてるから、そういう問題は全くないよ。



ただ、単語の間のスペースはマジで気をつけないとヤバい。

例えば、

「후배 위하는 선배」 =… — Bernard (@FatTailLabs) 2026年4月23日









因果関係がわかってない人が多いけど、日高地区、特に浦河は漁業と馬産が主要産業で、そのうち馬産育成はもはやインド人の手がないと絶対に回らないくらい日本人労働者がいない。こうでもしてインド人の確保をしないと馬産が壊滅して町の経済が根幹から揺らぐ。町の生命線なのだから手厚くて当然。 https://t.co/m8NN713EhY — 山岡 あゆ (@henna_e_kakimas) 2026年4月23日





網に絡まって保護されていたオオワシの幼鳥。

元気を取り戻し、体重も増えたため、センターの裏から野生に帰しました！

しかし、放鳥時に思わぬハプニングが。。！

華麗に飛び立つ瞬間を捉えようと思ったのに、なかなか思うようには行かないですね💦… pic.twitter.com/kQSGqPok7y — 猛禽類医学研究所 齊藤慶輔 (@raptor_biomed) 2026年4月23日





《TV局、古写真2枚をなくす》



祖母へのインタビューで同席。若き日の祖父母の写真を映像で使いたいと言われ、昭和10年撮影の紙写真を番組Dに貸した。

放送後連絡がないので電話したら

「あ、破けたんです。すみませんね~」

「映像に写真は写ってますから」だと。

それ以来、原本貸出は全部断ってる… — 深見 聡 FUKAMI, Satoshi (@SatoshiFukami) 2026年4月23日







17歳娘『なんでもこみちさんっていう人がオリーブオイルの代名詞なの？』→あれはまだオリーブオイルも、料理のできるイケメンも珍しい時代の事じゃった… - Togetter



飲食店で食用菊を撒き散らす動画に「品性のかけらもない」と批判が続々と...食材をパフォーマンスに用いる行為について様々な意見 - Togetter



こじらせた若者は今どうやって矯正の機会を得るんだろう？やはり10代の頃に舐めた態度とって殴られておく必要があると思う - Togetter



中年のみなさん、特に男性のみなさん、日焼け止めを塗るのです…顔と首だけではなく腕にも塗るのです→肌だけじゃなく疲労防止にも心がけて - Togetter











◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）

立花孝志被告の演説動画、米グーグルに削除命令…東京地裁「虚偽含む投稿を削除しても有権者の適切な選択を困難としない」 : 読売新聞



偉い人「日本から送られてきた資料はAIに翻訳させよう。そうすれば資料作成の時間が実質ゼロになる！」→“一丁目一番地”を訳させてみた結果 - Togetter



MAGA支持者は「超バカ」インドの医学生、AIが生成した金髪女性のビキニ写真で荒稼ぎ - 産経ニュース



Bitwarden ソフトウェアサプライチェーン攻撃の概要と対応指針 - GMO Flatt Security Blog



Claude Codeを24時間常駐させる自宅ホームラボを月500円で運用している話(Ubuntu + Tailscale + tmux)



Amazonでおもちゃの剣を買ったら、届いたのは紙風船だった…筆者も引っ掛かった「別商品発送型詐欺」の手口【読めば身に付くネットリテラシー】 - INTERNET Watch







「ハイウェイラジオ」ついに“廃止”へ 代替は「新アプリ」 NEXCO東日本 | 乗りものニュース



短期解約制限は「乗り換え促進」と矛盾しないか？ 総務省が進める新たな規制と、その穴を突く販売施策のいたちごっこ - ケータイ Watch



なぜ、2000年代には巷で耳にした「UML」を現在では全く耳にしないのか？



市立奈良病院へのサイバー攻撃の疑いによる診療体制の一部制限と現状について（第2報） - 奈良市ホームページ（医療政策課）



子供が通う学校から入学以来、あらゆるお知らせが来ないので問い詰めていたが、アプリに届いていることが発覚「これって最終的に戦犯は学校側ってこと？」 - Togetter



セキュリティ監査は死んだ｜gohan



ガバメントAI「源内」をオープンソースとして公開します｜デジタル庁



ガバメントAI「源内」をOSS（オープンソースソフトウェア）として公開しました｜デジタル庁



GitHub - digital-go-jp/genai-web: 源内Web（AIインターフェース） · GitHub



GitHub - digital-go-jp/genai-ai-api: 源内AIアプリ · GitHub



【重要】弊社システムへの不正アクセスによる個人情報漏えいの可能性に関するお詫びとご報告 - 株式会社CAMPFIRE



◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）

Netflix映画『THE RIBBON HERO リボンヒーロー』公式サイト





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『THE RIBBON HERO リボンヒーロー』

2026年8月Netflix世界独占配信



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望月けい描き下ろしビジュアル公開🗡



監督:五十嵐祐貴

原案:手塚治虫『リボンの騎士』より

キャラクター原案:望月けい

キャラクター原案協力:米山舞 pic.twitter.com/Z2X3mwrLgL — 『THE RIBBON HERO リボンヒーロー』公式@Netflix映画 (@the_ribbon_hero) 2026年4月23日





『THE RIBBON HERO リボンヒーロー』の監督をやっています。



まっすぐ作ってます。子供の頃、目の前の現実が苦しくて、一人でよく泣いていました。そんな人がまだこの世界にいるのなら、この作品がその人に寄り添いながら、背中を押し続ける作品になれたら嬉しいです。公開まで暫しお待ちください。 https://t.co/MbLKO8eoAc — いが (@y50rashi) 2026年4月23日



何年たった今でも「もしドラ」がヒットした理由がわからないというつぶやきに対し、当時のマーケティングとしては斬新で「ゾルトラークみたいなものだ」という意見も - Togetter



アメノ迷い森 - ニコニコ動画





さあ適切な反応をしてみろAI - ニコニコ動画





ドラゴンバスター（steam版）RTA_22分_17秒 - ニコニコ動画













アニメ「ガンバレ！中村くん！！」の炎上に対して原作者の春泥先生が謝罪…「フィクションはなんでもOK」と毅然とした態度をとってほしかった - Togetter



【レトロゲームゆっくり実況】不謹慎メガドラゲー【Death Caliber／メガドライブ】 - ニコニコ動画





【レトロゲームゆっくり実況】真っ赤な画面がカッコイイ爽快パズル！【とびだせパニボン／バーチャルボーイ】 - ニコニコ動画











キメたシャニPに思うところがある樋口の1コマ

祝シャニマス8周年 pic.twitter.com/iKHzALeYJh — 1年3組たかはる【イープロにて探偵あさひ再販】 (@takaharu_TI) 2026年4月23日













あと真面目な話をすると新人賞でロボットモノはたまに送られてくるから読むけど、ロボットで敵を倒すだけのものが多くてあんまり面白くないというか…メインがそれでお話として楽しいかというか、新人賞でこれも厳しいのが多いスポーツものと同じなんすよ。試合の勝ち負けだけしか焦点がないというか。… — 箕崎准 (@MisakiJun) 2026年4月22日









オタ女に優しいギャル男の話 1/2 pic.twitter.com/SclAdxXyGZ — 亜方逸樹 (@akataizki) 2026年4月23日















TVアニメ「リィンカーネーションの花弁」キャラクターPV｜＜舩坂弘志＞ - YouTube





TVアニメ「リィンカーネーションの花弁」キャラクターPV｜＜I・ニュートン＞ - YouTube





TVアニメ「リィンカーネーションの花弁」キャラクターPV｜＜A・アインシュタイン＞ - YouTube





TVアニメ『世界最高の暗殺者、異世界貴族に転生する』振り返りPV｜Season2 2027年放送決定！ - YouTube





TVアニメ『また殺されてしまったのですね、探偵様』ノンクレジットエンディング映像｜リリテア（CV：若山詩音）「リリテアの歌」 - YouTube





SEGA UNIVERSE「NO OLD, STAY GOLD」｜コンセプトムービー - YouTube





『Witch the Showdonw』予告トレーラー - YouTube





【リトルナイトメア VR Altered Echoes】 ローンチトレーラー - YouTube





『ザ・ナイン・チャーネル ー第九納骨室ー』発売日発表トレーラー - YouTube





『冒険家エリオットの千年物語 Original Soundtrack』 PV - YouTube





『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』 劇場用CM (It's You, MARIO) - YouTube





『ストリートファイター6』イングリッドテーマ曲：潜在的宇宙規模美少女 - YouTube





『風燕伝：Where Winds Meet』秦川実機プレイトレーラー - YouTube





『K-Popアイドルストーリーズ：デビューへの道』- ゲームプレイトレーラー - YouTube





ヨッシーとフカシギの図鑑 紹介映像 - YouTube





キース・デイヴィッドが語る『Starfield』 - YouTube









友達が昔見たアニメを探してるらしい、ヒントは｢放送時期は8～14年前｣｢二人組の片方が結晶化する｣｢その結晶を遺品として持ち帰る｣これで分かる人いる？→候補が思ったより多かった - Togetter







◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）







オズワルド伊藤とベイスターズ仕事！



何故か終始浮かない表情をしていました...。 pic.twitter.com/ZIJC5Vbxmb — 鬼越トマホーク 金ちゃん (@kinno06) 2026年4月23日



◆新商品（衣・食・住）

夏の新定番『長崎産あじふらい御膳』が2026年5月1日(金)より期間限定販売！｜株式会社リンガーハット

