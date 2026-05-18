2026年05月18日 19時10分 ヘッドライン

2026年5月18日のヘッドラインニュース



劇場アニメ『映画大好きポンポさん』のスタッフが再集結して手がける、平尾隆之監督の初のオリジナルアニメーションプロジェクト『WASTED CHEF』が、第79回カンヌ国際映画祭「アヌシー・アニメーションショーケース」に選出されました。プレゼンテーションには平尾監督と松尾亮一郎プロデューサーが登壇し、監督から「価値」というテーマを表現するために【料理】と【SF】という新たな掛け合わせに挑戦していること、ラテン語で「癒し、回復する」ことを意味する【レストラーレ】というワードが鍵を握ることが明かされました。



平尾監督と松尾プロデューサー





また、ティザービジュアルも解禁となっています。



©WASTED CHEF PROJECT



アニメーションプロジェクト『WASTED CHEF』は制作進行中です。





なお、平尾監督には『映画大好きポンポさん』公開にあわせてインタビューを行ったことがあります。



アニメ映画「映画大好きポンポさん」平尾隆之監督インタビュー、「マイノリティがマジョリティに一矢報いる」作品をいかにマジョリティにも伝わるように作ったか？ - GIGAZINE





ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。



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筋トレしなくても筋肉を強く保てる方法がある - GIGAZINE



ネパール大地震で多くの建物が倒壊したカトマンズ市街を歩いてみて - GIGAZINE



JR小倉駅から徒歩2分にアニメ・ゲームの新拠点誕生、「マチ★アソビカフェ」オープンレポート - GIGAZINE



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世界の最もきれいな都市トップ25 - GIGAZINE







◆ネタ（メモ・その他いろいろ）











#栗東ステークス



マジで4年の間で

初年度はぼっちだったゆるキャラが

2026年は

友達みんなに囲われるようになって

嬉しいね pic.twitter.com/j1grFIQxro — 秋風旬太郎 (@wpq3h39pi73) 2026年5月17日











プリンターで印刷したら用紙の裏表を間違えてしまいとんでもないサイコパス絵画が出来上がった→他の失敗写真も次々投稿され引用欄にバケモノが集まる - Togetter



◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）

初期人類種間の交雑の実態、歯に含まれるたんぱく質の分析で明らかに 中国(1/3) - CNN.co.jp



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

【速報】環境相、ごみ袋の買いだめ自粛呼びかけ|47NEWS（よんななニュース）



栃木強盗殺人、新たに１０代の１人を容疑で緊急逮捕…殺害された妻には刺し傷など２０か所以上 : 読売新聞



「本人希望」理由で廃止93万枚 マイナ消費効果は2兆4千億円|47NEWS（よんななニュース）



トランプ氏、1〜3月の証券売買3600回超 資産報告書を公開 - 日本経済新聞



ナフサ由来品「年越え供給可能」政府の根拠は？「ギャップありうる」 [＊令和のオイルショック]：朝日新聞



UAE原発周辺にドローン攻撃で火災 放射線水準に影響なし [米・イスラエルのイラン攻撃 イラン情勢]：朝日新聞



医師・看護師らの紹介手数料が年９００億円、病院経営を圧迫…無料のハローワーク機能強化へ : 読売新聞



吉村洋文氏、次期知事選出馬へ 来春までに住民投票なら―大阪：時事ドットコム



【分析】「侵攻」に備えるキューバ国民、米国との対立激化で長年の想定に現実味(1/2) - CNN.co.jp



栃木強盗殺人の指示役とみられる容疑男、羽田空港国際線出発ロビーに…容疑妻は横浜のビジネスホテルで身柄確保 : 読売新聞



コンゴ民主共和国のエボラ出血熱 WHO「緊急事態」を宣言 | NHKニュース | コンゴ民主共和国、アフリカ、WHO



【ナフサ・ショック】従業員「週休4日」を決断した塗装会社の“根深い苦悩”「塗料を希釈するシンナーは半分も買えない」「先行きの見えない体力勝負が始まった」｜NEWSポストセブン



実行役乗せたとみられる逃走車両の広域連携捜査が奏功…栃木強盗殺人、高校生らの供述共有し夫婦逮捕に結実 : 読売新聞



参政の地方議員が「国保逃れ」 １０人処分、神谷代表が謝罪：時事ドットコム



大阪万博のEVバス、「墓場」から移送始まる 不具合相次ぎ使用断念 [大阪府] [大阪・関西万博2025]：朝日新聞



野ざらし100台超 公金投入の万博EVバスに厳しい追及の目 | 毎日新聞



女子御三家「桜蔭」隣にタワマン 許可差し止め認めず 東京地裁 | 毎日新聞



RIZAPグループ、内装工事に参入 ホワイトカラー500人職人に転向へ - 日本経済新聞



ダイビング中に観光客4人死亡 困難極める洞窟での捜索活動で軍のダイバーも死亡する事態に モルディブ(1/2) - CNN.co.jp



「愛国無罪」ならぬ「反基地無罪」の風潮 辺野古転覆2カ月 沖縄八重山日報の仲新城記者 - 産経ニュース



◆ライフスタイル（人生・生活・健康）

マクドナルドでサラリーマンに保険のおばさんが「保険と投資が一緒になったわけのわからない保険」を熱烈に売り込んでいて傍から聞いて愚かに感じた話 - Togetter





久し振りに立ち寄ったら

カレー自販機も

うどん自販機も

無くなった模様😨#コインスナック御所24 pic.twitter.com/hNsBJfyjTB — The日暮 Feat. 若旦那 (@SWIFT_RS_ZC72S) 2026年5月16日

↓健在時の訪問レポートは以下

日本で唯一の「ボンカレーライス自動販売機」がまだ稼働しているところを見てきた - GIGAZINE







〇児島交通のお話。何かと話題に事欠かないが、鹿児島中央駅から知覧行きのバス、停車前にドアを開けつつ停車という粗いのに乗ったとき。バスが発車したあとに、乗客が多いと途中で両替ができなくなるので、各自小銭を準備してとアナウンス。そう言われると信号待ち中に急いで両替したくなる。あるご年… — 深見 聡 FUKAMI, Satoshi Ph.D. (@SatoshiFukami) 2026年5月17日





#手書きテロップ のポストがリポストされいちにちでたくさんフォロー頂きました 18歳でテロップ会社に就職し送出がデジタルになる97年頃まで紙テロップ書いてました 当時まさに職人の世界で毎日文字の練習ヘタな字を書くと殴られ罵声 今は手書きテロップ職人の最後のひとりだった事誇りに思います pic.twitter.com/MFx1joCdeE — わだのりゆき☆ 🇭🍜🎬🎨🌶 (@PowerrangersZEO) 2026年5月17日









本日、京都大学潰瘍性大腸炎治療薬開発プロジェクトのでイベントで講演させて頂きました。多くの方にご参加頂きありがとうございました。一般的にはまだ知らない方も多いのかもしれませんが難病指定のこの病気で苦しんでいる方も多いと思います。多くの方のご理解、支援が必要です。少しでも気にかけて… — 鈴井貴之 (@TAKAYUKISUZUI) 2026年5月17日





高校の修学旅行説明会に行ってきた



旅行会社の人が、新潟のバス事故を気にして、うちのバスは大丈夫ですから！をアピールしてたけど



いや、それよりおたく、沖縄でおきた転覆事故のツアー会社よね？なんでそこ、スルーなん？しかも民泊？



って思ったけど、誰もつっこまないので私も静かにしてた… — 飛野猶 (@yuutobino) 2026年5月17日



旅館の口コミに、部屋に用意してあるポットの水について『気持ち悪いので捨てました。ペットボトルの水の用意がなくこんなホテルは初めてです』と書いてありモヤモヤ - Togetter



東大の五月祭で説明員をしていた人が、申し訳なさそうにはにかむお母さんとありえないくらい飲み込みの早い小学生の女の子の親子に出会った話が素敵…ただ一点、気になることが - Togetter



栃木県の強盗殺人事件、実行役は「無敵の人」と推測もあるが、実際は指示役に「捕まっても未成年は大した罪にならない」と言われ騙されているのではないか - Togetter



親から暴力を受けて育った友達から「将来自分も誰かに暴力しちゃわないか心配」という話を聞いて、『自戒できる人間は大丈夫』と返答した後、友達にちょっかいかけたら強めの腹パンされた - Togetter



よく「敵を愚かに描きすぎる」と評される作家さん曰く、史実でも敗者や一方的に勝てなかった側の軍には必ず理由がある「勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなし」 - Togetter



息子の高校の修学旅行説明会で、旅行会社の人が新潟のバス事故を気にして「うちのバスは大丈夫」とアピール→それよりも気になることがあったが、誰もつっこまないので自分も静かに - Togetter



とある大手ハウスメーカーに賠償を請求していたが扱われ方がまるでクレーマーのようだったので議事録コピーを送付すると「この補償について合意した議事録が社内で紛失していました」と返ってきて絶対許さない - Togetter



『豊橋カレーうどん』っていうのを注文したら写真と違ってデカかったうえに食い進めたら下に米が潜んでいて本当にありえない「うどんじゃないのこれ？米？」 - Togetter







「費用は会社が全部持つので2年間ブラブラして新商品の開発アイデアを考えろ」永谷園のぶらぶら社員のエピソード、これって羨ましい？ - Togetter



とっても楽しみにしていた出入り口の「角なしアーチ」が希望と違う仕上がりに…やり直してもらえる？→アーチ施工はかなり難しいらしい「枠ないとキツい」 - Togetter



八ツ橋を食べたアメリカ人のセンスが光る感想がこちら「この言い回しのセンス好きすぎるｗ」「日本人でもそう思う」 - Togetter



デイサービスをやっているが、ある日警察から「家に帰れなくなった利用者を預かってるからケアマネに迎えに来てほしい」との連絡があった… どう考えてもケアマネの業務の枠を超えている - Togetter



社会人向けのデッサン教室に通っていたとき、ある日急に明暗の見え方が変わって「完全に覚醒した…！」と思ったら全然違った - Togetter



これ、僕の強い思想なんですけどわかる人いますか？地物しか使ってない海鮮丼が1番だと思っていて....サーモン乗っかってたりするとかなり萎える - Togetter



栃木県の強盗殺人事件、新たに逮捕されたのは25歳の女だった→しかも先に逮捕された指示役と夫婦、更に子持ちと判明「『万引き家族』ならぬ『闇バイト家族』ということか」 - Togetter



オーストラリアやメルボルンのマーケットで日本のA5和牛があまり売れてない事実…国によっては薄切り文化が合わないし、なんなら日本人でもゲテモノ扱いかも - Togetter



「ついに需要が理解されたのか」 横田基地の祭りで売られた「外人バーガー」が話題、背後の消防車が意味深に思えるほどヤバイ火力で炙られた肉がめちゃうまそう - Togetter







とある夢に登場したケーキのメモをもとにスイーツの作り手が再現、まさにその夢が現実になったケーキの仕上がりがおとぎ話のお茶会にでてくるタイプのファンシーなソレ - Togetter





バスからトラックドライバーに転身した人に理由を聞くと

「だって”荷物”しゃべんないじゃん」

（=荷物はクレーム言わない）



トラックからバスドライバーに転身した人に理由を聞くと

「だって”荷物”自分で降りてくれるじゃん」



なのほんま関心深い — 橋本愛喜（Aiki Hashimoto） (@AikiHashimoto) 2026年5月18日



若者が健康に暮らすには…1人暮らし月27万円必要 岐阜で調査 | 毎日新聞



◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）

【重要】2026年8月1日より「ニコニコプレミアム」「有料ニコニコチャンネル」の料金を改定します｜ニコニコインフォ





ついにXは本文じゃなくてリプ欄にURLぶら下げる形でもタイムラインに表示されにくくなったみたいで…



もうどうすれば良いのこれ状態ですね — lack (@lalalalack) 2026年5月17日



【日常回】AIコメント機能にブチ切れるミナト先生 - ニコニコ動画





高齢女性、人間関係はAIに相談 対人トラブルで若者上回る|47NEWS（よんななニュース）



pixivFACTORYの書体をおよそ1年かけてMonotypeから入れ替えた話 - pixiv inside







パスワードの時代が終わる理由 - パスキーの仕組みを図解でわかりやすく整理する #初心者 - Qiita



【福田昭のセミコン業界最前線】単純な積層だけでは、もうDRAMやNANDの容量が拡大しない。次世代メモリの課題 - PC Watch



ソフトウェアサプライチェーン攻撃対策実践レポート 2026春 - ANDPAD Tech Blog



JPRSがドメイン名とDNSについて学べるマンガ小冊子を全国の教育機関に無償配布 / 株式会社日本レジストリサービス（JPRS）



Xが言語の壁を壊したのをおれは評価する | Books&Apps



【大原雄介の半導体業界こぼれ話】IntelとAMD主導のx86向けAI拡張命令「ACE」、その詳細が判明 - PC Watch



タブレット置き場をスッキリさせるゼ!!! iPadやスマホの収納に3999円で買える「縦置きスタンド」が優秀すぎた - ケータイ Watch



飲み会の帰り道、自宅サーバが落ちていたのでスマホからClaudeに任せ1時間で復旧させた話(Proxmox + Tailscale)



新サービス ベータテスター募集のお知らせ - はてなの告知



荷物は来るのか… アマゾン配達員を追い詰める「重要なお知らせ」：朝日新聞



◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）







【ご近所さんにご挨拶】

サークル参加者の皆さん

スペースに到着したら、最初に近隣のサークルにご挨拶を

イベントの場にいるのは全員、本を作る仲間です

やむを得ず離席する場合にも声を掛け合って、防犯に努めましょう

温かい環境作りにご協力ください — 関西コミティア (@kansai_comitia) 2026年5月14日











任天堂に無許可で出された脱衣桃鉄ライクゲーム【ゲームの達人マネーウォーズ／ファミコン ディスクシステム】【レトロゲームゆっくり実況解説】 - ニコニコ動画





16日の六花誕と髪変 - ニコニコ動画





マイクタイソン・パンチアウト!! RTA 23分26秒 - ニコニコ動画











先日のデバンキング(取引内容等を理由に銀行が送金拒否や口座凍結をする)の問題が、AUTOMATONでも報じられました。今回特に問題視されているのは、これまで多かった国際送金の停止に加え、DLsite、FANZA等からの国内送金停止の可能性も銀行から示唆されたとされる点です。… https://t.co/l04nnRLs9C — くりした善行 (Zenko)🇯無所属/Anti-Censorship/C107 31日ツ01b (@zkurishi) 2026年5月14日



【学マス】２周年記念PV 【アイドルマスター】 - YouTube





『少年とガンダム｜機動戦士ガンダム50周年 -Road to 50- プロローグムービー』 - YouTube





[Steam]パズル系・謎解き系ゲーム難易度表 - kaiの日記



漫画家やイラストレーター「AI普及で収入減」2割 著作権保護求める声 - 日本経済新聞





株式会社カラー 設立20周年のご挨拶



株式会社カラーは、2006年5月17日に設立し、本日2026年5月17日をもちまして、設立20周年を迎えました。

これもひとえに、日頃より応援してくださっている皆様のご支援の賜物であり、心より御礼申し上げます。… pic.twitter.com/MlD2spU7Ih — 株式会社カラー (@khara_inc) 2026年5月17日



悪魔のささやき - ニコニコ動画





品 行 方 正 夏 色 花 梨 ＃１０【テラリア】 - ニコニコ動画





モンスター娘の始祖？！敵がみんなかわいいレトロRPGの大傑作！【カオスエンジェルズ／MSX】【レトロゲームゆっくり実況解説】 - ニコニコ動画



























金曜日の舞台挨拶前にピカデリーの上の喫煙所からふと見たら。実は実物は初めて見たんだけど、お引き合わせだったかも。 pic.twitter.com/x12aQvYaqU — ゆうき まさみ (@masyuuki) 2026年5月17日









マーニーから他のチャンピオン作品も広がるといいな

なので好きな週刊少年チャンピオンの中で好きな作品描いた

ありすぎて一部しかおさまらなかった pic.twitter.com/cTMxAIWEXd — ＋把 (@hitoyamaikuraik) 2026年5月16日









イメージです pic.twitter.com/jqmUX4W9Pj — シェイヌ (@inusyuei) 2026年5月12日





15時00分です

以上をもって #関西コミティア76 を閉会いたします



参加者のみなさま、ありがとうございました！



次回、#関西コミティア77 は

2026年10月18日(日)11時00分～15時00分

京都パルスプラザ大展示場で開催予定です pic.twitter.com/dHCYVnue9N — 関西コミティア (@kansai_comitia) 2026年5月17日



Skeb【イラスト】 – taigaai



TVアニメ『鉄鍋のジャン！』2026年7月5日より毎週日曜夕方5時30分～テレ東系列6局ネットにて放送開始 - YouTube





『劇場版モノノ怪 第三章 蛇神』30秒CM│主題歌「No Epilogue」アイナ・ジ・エンド - YouTube





【後編特別映像】『最終楽章 響け！ユーフォニアム』後編 2026年9月11日 ROADSHOW - YouTube





第6話 エンディングムービー｜TVアニメ『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』 - YouTube





【アニメMV】今この胸に滾るのは／ヒグチアイ【『スノウボールアース』EDテーマ】 - YouTube





【期間限定】TVアニメ『スノウボールアース』第1話 本編配信 - YouTube





TVアニメ『鬼の花嫁』キャスト解禁PV《第2弾》| 2026年7月放送開始 - YouTube





TVアニメ『あかね噺』あかね「寿限無」落語シーン｜毎週土曜日 夜11時30分～放送中！ - YouTube





禰智禍さま『共依存モルヒネ』Official Music Video│TVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』MV - YouTube





【本編映像特別公開】劇場版「魔法科高校の劣等生 四葉継承編」絶賛上映中！ - YouTube





『アズールレーン びそくぜんしんっ！』ノンクレジットOP｜「Longing for!」新田恵海 - YouTube





『アズールレーン びそくぜんしんっ！』ノンクレジットED｜「まひるいろシエスタ」榊原ゆい - YouTube





『死亡遊戯で飯を食う。44:CLOUDY BEACH』ゲームPV｜2026年7月10日(金)より2週間限定上映 - YouTube





「鬼滅の宴 -柱稽古編-」Blu-ray＆DVD 発売告知PV - YouTube





“青ブタ”完結へ―― メモリアルビジュアルムービー【姫路紗良Ver.】｜劇場アニメ「青春ブタ野郎はディアフレンドの夢を見ない」【2026年10月16日(金)公開】 - YouTube





『ファイナルファンタジーVII リバース』 キャラクター紹介映像：ケット・シー - YouTube





[Trailer] マギストスⅡ / MagistusⅡ - YouTube





【原神】キャラクタートレーラー プルーネ（CV：長月あおい）「これが魔女狩りの誓いだ！」 - YouTube





「そこまで計画的だったのか...」成人向け漫画で間違いやすいポイントを現役医師VTuberが解説→でも現実的にはあり得ない描写の方が興奮する - Togetter



正直言ってコナンは連載伸ばし過ぎ...1巻が出てから約30年100巻以上買ってるのに終わりが全然見えない→「黒の組織関連は一度完結させてから毎日どこかで人が死ぬ街の日常を描いて欲しい」 - Togetter



ナムコが能力主義・成果主義を導入した結果、人気の「テイルズ」シリーズしか作りたがらず、ブランドを高める新規ゲームが出なくなった…更にテイルズ自体も安牌思考に - Togetter





一般誌でコミカライズをしていた昔の話なんですけど、読者さんから「絵師ガチャ失敗」とか「作者急病につき作画担当変更のお知らせ待機」とか「絵が下手すぎて吐き気」とか、とにかく絵を批判するようなコメントを公式アプリのコメント欄でたくさん残されたことがあり、私はいまだにそれがトラウマにな… — つなしや季夏 (@Kicca_TY618) 2026年5月17日







◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）











◤ ライブ配信の上映を利用しているイベントや店舗に対してのお願い ◢



5月31日に行われる嵐ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」最終公演の生配信を大画面で上映すると告知しているイベントや店舗が多数確認されています。… — STARTO ENTERTAINMENT（Legal） (@STARTO_legal) 2026年5月18日





ザセカの偉い人のインタビュー、去年もだけどみんな「ネタ中は漫才師しか映しません！」って言ってファンもその点で高評価なのに他の賞レースがここ追従しないのはなんでなんだ。えむわんは扱いが別格だからもういいけど、それでもネタ中に渋い顔してる審査員映すスイッチャーの意図はなんですか — 皆無 (@kaimu_under) 2026年5月15日





【🔥超速報🔥】『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』の正統なる続編『九龍城寨之終章』の日本配給権をクロックワークスが取得しました！… — 映画配給会社クロックワークス (@KlockworxInfo) 2026年5月17日



「絶対音感がある人は音楽の天才」みたいに語られがちだが、歌の世界で本当に大事なのは相対音感だという話→絶対音感で苦労した体験談が寄せられる - Togetter



◆新商品（衣・食・住）

５月２８日スタート！「ケバブバーガー」ボリューミーなドムドム流屋台めし！｜ドムドムハンバーガー【公式サイト】

