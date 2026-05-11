2026年5月11日のヘッドラインニュース
アニメーション制作会社・ユーフォーテーブル(ufotable)が徳島市東船場町にある歴史的建造物「旧みずほ銀行徳島支店」を取得したことを発表しました。ufotableは徳島で年2回、春と秋に開催されるイベント『マチ★アソビ』のプロデュースや、徳島を代表する夏のイベント『阿波おどり』に協力するなどしており、今回の建物取得は活動をさらに深化させるもので、徳島の歴史ある建造物を次世代へ繋ぐとともに、新たなエンターテインメントの拠点として活用することを目的にしていると述べています。
【ufotable】徳島の歴史的建造物「旧みずほ銀行徳島支店」を取得 | ufotable
https://www.ufotable.com/news/article/2756/
なお、プロジェクトの第一歩として、2026年5月16日(土)・17日(日)に開催される『マチ★アソビ Vol.30』で改修前の内部公開や、ufotableが手がける作品の大型壁面広告展示などが行われることになっています。
ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。
10年単位で瞑想を実践した人はストレスが少なく老化も遅いという研究結果 - GIGAZINE
暴力犯罪者は曖昧な表情を「怒っている」と認識しやすいことが判明 - GIGAZINE
『鬼滅の刃』の炭治郎＆鬼殺隊の柱たちが目の前に現れるマチ★アソビの遊覧船「橋の下美術館」に乗ってきた - GIGAZINE
空手の達人がコンクリートを破壊しても拳が砕けない理由をMITの物理学者が解明していた - GIGAZINE
スピード違反していない安全運転の車だけ通す信号機が登場 - GIGAZINE
中国の「ガラス橋」が崩壊、男性が高さ100mで立ち往生 - GIGAZINE
バニラのアイスを買ったときだけ車のエンジンがかからなくなる不思議な現象、その原因は？ - GIGAZINE
昔のPCにはなぜ「鍵穴」がつけられていたのか？ - GIGAZINE
IBMが社内でのUSBメモリの使用を全面的に禁止 - GIGAZINE
「仕事ができる人」が持つ6つの特徴とは？ - GIGAZINE
なぜ昔の彫像のペニスはあんなに小さいのか？ - GIGAZINE
◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
なにゆえ加東市に来ん！！— 加東市観光協会@兵庫県 (@kato_kanko) 2026年5月11日
……みんな神戸行くからじゃっ！！
加東市のPR動画が公開。
イラストは「ポプテピピック」でおなじみの兵庫県出身漫画家・大川ぶくぶ先生。よしつね役は同じく兵庫県出身の声優・西明日香さんが担当しています。
神戸もいいですが、ぜひ加東市にも行ってみよう！ pic.twitter.com/GT5KAdDucs
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
「物理勉強してて思ったんだけど、重力の正体ってなんなん」ポスト主の素朴な疑問に様々な反応が集まるが、実はいまだ解明されておらず、特定できたらノーベル賞かも？ - Togetter
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
石川県警輪島署と捜査1課は、能登半島地震で倒壊した無人の寺から銅板などを盗んだとして、窃盗の疑いで2人を逮捕しました。— 北陸中日新聞 七尾支局 (@nanao_chu_) 2026年5月8日
この量（銅板180キロなど）が、軽乗用車の中に積まれていたそうです。時価は約38万円相当。 pic.twitter.com/fciXD1VtyF
チームみらい結成１年、将来世代重視した「現実路線」に支持…ＳＮＳ上で「与党化」指摘も : 読売新聞
磐越道 部活バス事故 運転手は数か月で複数回事故起こしたか | NHKニュース | 磐越道 21人死傷バス事故、福島県、事件・事故
私の顧客が自動車を売却した相手から提示された運転免許証が偽造であることが判明して詐欺の被害届を出そうとしたところ、担当の刑事さんが被害届は出せないと言ったそうで、私と電話を繋いでもらったら刑事さんは「代金を受け取っているなら欺罔による財物交付がないから詐欺罪は成立しない」と。— 竜剛馬 (@ryu_goma) 2026年5月9日
北朝鮮でウクライナ戦争特需、GDPに匹敵か ロシア支援で2兆円超 - 日本経済新聞
高市首相は“進次郎中傷”否定も…〈カンペで炎上！無能で炎上！〉匿名アカウントに投稿された痛烈中傷動画、作成＆流布したのは「高市早苗陣営」だった | 文春オンライン
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
ほら、赤ランプで乗ってると盗撮されてSNSに晒されるでしょ…— まー@FUJISAN VIEW EXPRESS🗻 (@rapidtrain_313) 2026年5月8日
この人だって、紙のきっぷか車内精算で乗ってる可能性もあるんだからさ https://t.co/EoOiMuJbsF pic.twitter.com/FTlBo69I30
海外では未だに児童婚の風習残ってる地域があって、時折ニュースで問題視されるしワイも子供のうちから結婚させられるのカワイソウ…てなるけど、現地人視点で見ると、村の有力者と自分の娘に幼いウチから婚姻関係結ばせておくと、自分が有力者とコネ作れるだけでなく、有力者の威光で自分の娘が村の若… https://t.co/ZQIgFJCHdE— 坂之上田村フレンズ (@pokitasu) 2026年5月8日
副業で稼いでいる知人、確定申告で200万円の赤字を計上→実態を聞いてみたら家賃を7割、日用品、食費をほぼ100%経費計上していた - Togetter
税務署を名乗る不審な組織から「自動車を保有しているからコンビニで40000円払え」という内容の封書が届いた→これは架空請求なの？ - Togetter
母親が突然「お前と一緒に死んでやる」と叫びながら踏切に突っ込んだので咄嗟に後部座席から運転席に飛び込んでハンドルを握りハンドブレーキを引いて車を止めたことがある - Togetter
社名入りのワゴンに危険な幅寄せをされ、運転手に抗議したが「はあ？」みたいな態度だったので、ドラレコ動画を持って警察から会社宛に注意してもらった→泣き寝入りしないの大事 - Togetter
『赤ちゃんにK2シロップを飲ませるのは製薬会社の利権』— 知念実希人【公式】 (@MIKITO_777) 2026年5月10日
というポストが流れてきたので2点大事なことを
・K2シロップは1回分たった24円です！
・K2シロップは完全に原価割れしています！
作れば作るだけ赤字になる製品を、製薬会社（エーザイ）が新生児の脳出血を防ぐ為に供給してくれているのです
唯一現存の三扉バス、十勝で引退ツアー 北海道拓殖バス、10日ラストランhttps://t.co/SbWiH54tQJ #北海道 #音更町 #帯広市 pic.twitter.com/r7vfT7lUZq— 北海道新聞写真映像部 (@photo_doshin) 2026年5月9日
「居酒屋は原価率の低いドリンクで支えられているから飲めない人は酒飲みと同じペースでソフトドリンクを頼んでくれ」という投稿に「同じペースでジョッキウーロン茶飲めるのか？」 - Togetter
自分たちは学生と社会人のカップルだったが、向こうの親族の「いつになったら結婚するの？」の圧力に負けて別れた話… 社会人相手に「28まで学生やりたいんすけど」はキツかった - Togetter
プロポーズの日、内緒で花束を車のトランクに忍ばせて後の妻を迎えに行ったが、車に乗った瞬間に「あれ？なんか今日車の匂い違うくない？」と言われていきなり満塁のピンチを背負った話 - Togetter
父親から「街中でお腹が痛くなったらオフィスビルに関係者みたいな顔して入ってトイレだけ使ってすぐ出る」という教えを授かった→駆け込みトイレ情報が集まる - Togetter
酒呑んでないと身体が軽くてやっぱ酒って呑まないほうがいいんだろうなと思うが心が魂が細胞が「こんなの”人生”じゃねえよ！」って叫ぶのが聞こえる - Togetter
知り合いの実家に「外装リフォームやりませんか？」と営業が来て、「給湯器も古いので！よかったら是非！」という感じで見積もりを渡されたらしく相談を受けたが、絶句する金額だった - Togetter
図書館で飲み物をこぼした利用者さんに同僚が「雑巾を持ってきますから拭いて頂けますか」と手渡したら「私が？あなたの仕事じゃない？！」とものすごくキレたことがあった - Togetter
図書館の絵本を汚してしまった3歳児。「自分じゃない」と言う子に「誰のせいでも、家で起きたことなら私たちの責任だよ」と言い聞かせ、親子で謝罪へ。— 成瀬ちさと (@naruti06) 2026年5月11日
弁償を伝えた時の司書さんの嬉しそうな顔が忘れられない。…
インフルエンサー割引はしません。インフルエンサーが店舗に来店されフォロワー数やいいねが多いから特別割引を要求された。グルメ界隈で有名だとのこと。しかし、正規の価格でずっと応援してくださるお客様がいるためお断りしました。— SAITO HAM (@saitoham8) 2026年5月10日
小学生のとき、授業で描いたニワトリの絵が展覧会への推薦作に選ばれ、教師による選評が行われました。そこで一人の教師が私の絵を見て、「影に黒を使っているが、黒は自然界ではあり得ない。観察力が足りないな」と指摘し、入選できませんでした。… https://t.co/RSdwXosnFk— すがやみつる (@msugaya) 2026年5月9日
わずか644メートルの線路にたどる戦後復興期の記憶 井の頭線と小田急線とを結んでいた世田谷区に存在した連絡線の軌跡 | グルメ情報誌「おとなの週末Web」
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
職場でもらったクッキーが美味しすぎて思わず写真を撮ったけど、パケが残ってなくてどこの店のものか不明…有識者の方がいたらご教示ください→Twitterの力を感じる展開に - Togetter
Youtube収益停止に対する反抗システム - ニコニコ動画
老舗のSAITO HAMさんに、インフルエンサーが店舗に来店されフォロワー数やいいねが多いから特別割引を要求される事案が発生したが、インフルエンサー割引はしないと断った - Togetter
Switch 2値上げからMac mini不足まで 「AIエージェント」シフトと演算爆発【西田宗千佳のイマトミライ】-Impress Watch
RubyKaigi 2026にいってきた＆しゃべってきた - たごもりすメモ
みんなはさ、いつ『コンピューターおばあちゃん』が“機械化された祖母”の事ではなく“何でも知ってる年長者の博識さを暗喩しているもの”だと気付いたんだい？ - Togetter
「Pingスパイク」とは何か？ Wi-Fiで起こる「遅延」の実態を見てみよう【イニシャルB】 - INTERNET Watch
総務省｜個人住民税の納税を騙ったメールに対する注意喚起
住民税の詐欺メールにご注意ください | 中野区
住民税（市・県民税）の納付案内をかたる詐欺が発生しています｜成田市
GPSでよくみるPPS信号とはなにか - 或る阿呆の記
システム対応中で口座連携が正常に行えていない金融関連サービスの一覧（2026年5月11日 18:00 現在） – マネーフォワード MEサポートサイト
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
車で全てをぶっ壊すレースゲーム？！【激突弾丸自動車決戦バトルモービル／スーパーファミコン】【レトロゲームゆっくり実況解説】 - ニコニコ動画
エヴァゲーで最も原作愛に溢れた知る人ぞ知る名作！【新世紀エヴァンゲリオン／ニンテンドウ64】【レトロゲームゆっくり実況解説】 - ニコニコ動画
ｽﾋﾟｷと鉄球 pic.twitter.com/kGIMy77cpc— 金クレ敗北キャット (@mihohi4) 2026年5月7日
【原神】スネージナヤプレビュー動画「吹雪に覆われた凍土」 - YouTube
オリジナルTVアニメ『バーテックスフォース』ティザーPV｜2026年10月放送開始 - YouTube
🔹꙳・┄┄— MADHOUSE Inc. (@Madhouse_News) 2026年5月8日
TVアニメ『淡島百景』
制作ミニ動画【第二弾】
┄┄꙳・🔹
監督の浅香守生さん、演出の渡邉こと乃さん、プロデューサーの高橋美紗の3名による制作ミニ動画、第二弾！
今回は、5話の絵コンテ制作について振り返ってもらいました。… pic.twitter.com/xdKzJc4JI1
部族ガキ pic.twitter.com/bRq92rnf2s— tenten (@tentenchan2525) 2026年5月8日
「#ドカ食いダイスキ！ #もちづきさん」— ドカ食いダイスキ！ もちづきさん公式 (@dokaguidaisuki) 2026年5月8日
第21話🥖🥯
ヤングアニマルWebにて公開されました！
何杯でもどうぞ！👇https://t.co/6GdwheNDhY
━━━━━━━━━━━━━━━━#もちづきさん 連載２周年突破！！
３年目も何卒よろしくお願いします💥
━━━━━━━━━━━━━━━━
「コピペかと思ったらガチだったか...」生活費をオンラインオリパにつぎ込んで景品をトレカショップで買取に出したら持ち逃げされ自己破産にまで追い込まれる - Togetter
この度「ティアズマガジン156」内の参加者案内マンガ「コミティアへようこそ！」を描かせていただきました！どうぞよろしくお願いいたします！ #COMITIA156 https://t.co/nl6pbWGLdx pic.twitter.com/Jd1uth3J71— お茶殻 (@maru_party) 2026年5月8日
ティアズマガジン156の「FrontView」にてインタビューを載せていただいています！ こんなこと考えながら作ってるよというのを丁寧にまとめていただきました ありがたいですね https://t.co/oOXVtvgndQ— エビコ▲COMITIA156こ27a (@abcodef) 2026年5月8日
/／— TVアニメ『これ描いて死ね』公式 (@korekaite_shine) 2026年5月8日
#COMITIA156 会場に
TVアニメ『これ描いて死ね』
放送記念展示スペースが登場✨
\＼
👇会場配置図もチェック👀👇
⏰6/7(日)COMITIA156
🏢東京ビッグサイト 東2ホール
中央・企業25「ジュンク堂書店様」隣接
📚原作第1話試し読み冊子配布
※AnimeJapan2026にて配布したものになります。… pic.twitter.com/vCi30VZi6T
コミティアに出だして目標の一つにしてたFrontViewにインタビュー載せて頂きました! https://t.co/yz7EWot4tK— さかなかなすか🐟つきかけ姉妹🌖一巻発売中 (@heronnheronn) 2026年5月8日
大変光栄なことに、ティアズマガジン156の表紙イラストを描かせていただきました！— もけお (@mokeooo) 2026年5月8日
自由に楽しく描きました！
ぜひぜひお手にとってコミティアにご参加ください～🌴 https://t.co/QNF7oRTXhf
カタログ「ティアズマガジン156」掲載— コミティア実行委員会 (@COMITIAofficial) 2026年5月8日
「FrontView」では以下の方にインタビューしました。
●エビコ さん（しじましい）@abcodef
●neb さん（nebulian）@nebulian2
●さかなかなすか さん（かなりあ食堂）@heronnheronn
また、
●今年デビュー50周年を迎えたマンガ家・belneさん（ @radio_be… https://t.co/UJ2hlVIgcS pic.twitter.com/yPVTkvm3Gq
#COMITIA156 カタログ「ティアズマガジン156」— コミティア実行委員会 (@COMITIAofficial) 2026年5月8日
書店発売日は【5/17(日)】です。
（一部都内の書店では5/16頃に入荷次第、販売が開始されます）
販売情報 https://t.co/zothZ9Ax7i
一般参加者はカタログが入場証となります。
(当日会場価格1500円/書店前売価格1400円)
表紙イラストは
●もけお… pic.twitter.com/h8XkfJsACJ
2026年5月17日(日)開催、#関西コミティア76 カタログ「ティアズマガジンかんさい76」の書店通販予約が始まりました。— 関西コミティア (@kansai_comitia) 2026年4月25日
メロンブックスhttps://t.co/O5vbJ8mP5h
とらのあなhttps://t.co/suyTE3XB5l
アリスブックスhttps://t.co/B03eOoRRgs
※発送・一部店頭での販売は、5月上旬〜の開始予定。 pic.twitter.com/6DX7sNlDho
【#関西コミティア76 前日設営ボランティア募集】— 関西コミティア (@kansai_comitia) 2026年5月9日
とき：2026年5月16日（土）13時55分集合 14時00分活動開始
ところ：インテックス大阪2号館前
もちもの：軍手、貴重品用ボディバッグ、のみもの
寸志：76カタログ1部
元気な方、ぜひご参加ください
▼詳細ブログ▼https://t.co/FbVludtKLI pic.twitter.com/5KauPaniBx
【見本誌情報の登録お願い】— 関西コミティア (@kansai_comitia) 2026年5月9日
参加サークルの大幅な増加に伴い、関西コミティアスタッフだけでの新刊見本誌データ入力作業が難しい状況となってしまいました
つきましては、参加サークルのみなさまご自身での見本誌データ入力をお願いしています
▼入力フォームはこちら▼https://t.co/IzE1pfFKSd
#関西コミティア76 のサークル参加案内書（サークルチケット付き簡易版）はお手元に届きましたか？— 関西コミティア (@kansai_comitia) 2026年5月9日
サークル参加案内書（詳細版）は熟読されましたか？
関西コミティアのルールや配置図を、必ずご確認ください。
▼サークル参加案内書（詳細版）はこちら▼https://t.co/BLrDAwrHr9 https://t.co/uUQKP0BOIJ
『ドカ食いダイスキ!もちづきさん』21話の桐本さんが全てを持っていくオチに震える、「袋パン生活はあとで地獄を見る」というガチ教訓も - Togetter
【Besiege】第9回パンジャンドラム最速王決定戦P1グランプリ②VOICEROID実況 - ニコニコ動画
背筋力をつける補習組 pic.twitter.com/LDS3sLhW5X— しんごー＠現在 (@bycilefighter) 2026年5月10日
品 行 方 正 夏 色 花 梨 ＃９【テラリア】 - ニコニコ動画
それはそれとして、秀吉の性別は秀吉なのに、この原作者とかいうやつは何もわかっていませんね。バカテス読んだこと無いんじゃないの？— 井上堅二＠ぐらんぶる25巻発売中 (@Kenji_Inoue_) 2026年5月10日
『杖と剣のウィストリア』 – taigaai
【公式アニメ】「BLUE SEED」第1話 奇稲田姫（くしなだひめ）｜2026年5月8日(金)20:00～6月8日(月)19:59まで期間限定公開 - YouTube
TVアニメ「ゴールデンカムイ」ノンクレジットOP／OPテーマ：MAN WITH A MISSION「Winding Road」 - YouTube
TVアニメ「ゴールデンカムイ」ノンクレジットED／EDテーマ：THE SIXTH LIE「Hibana」 - YouTube
【DMM pictures10周年】TVアニメ『想星のアクエリオン Myth of Emotions』 #1 彼女の語る - YouTube
第5話 エンディングムービー｜TVアニメ『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』 - YouTube
【#鉄鍋のジャン！】五番町霧子（CV：#長谷川育美 ） - YouTube
【メイキング映像④】『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前編 - YouTube
【あかね噺】キャラクターPV：阿良川こぐま（CV：小林千晃）｜毎週土曜日 夜11時30分～放送中！ - YouTube
【DMM pictures10周年】TVアニメ『完璧すぎて可愛げがないと婚約破棄された聖女は隣国に売られる』 #1 笑わない聖女 - YouTube
【可楽杯 開幕】TVアニメ『あかね噺』可楽杯篇PV｜毎週土曜日 夜11時30分～放送中！ - YouTube
TVアニメ『あかね噺』阿良川こぐま「今戸の狐」落語シーン｜毎週土曜日 夜11時30分～放送中！ - YouTube
獄薔薇美血華『薔薇の咲く手首』Official Music Video│TVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』MV - YouTube
アニメーション映画『海が走るエンドロール』超特報 - YouTube
『杖と剣のウィストリア』Season2 新章突入PV ／毎週日曜ごご4時30分から放送中 - YouTube
“青ブタ”完結へ―― メモリアルビジュアルムービー【梓川かえでVer.】｜劇場アニメ「青春ブタ野郎はディアフレンドの夢を見ない」【2026年10月16日(金)公開】 - YouTube
『Sweet Surrender』アップデート16 トレーラー | PlayStation®VR2 - YouTube
『スター・ウォーズ：ギャラクティック・レーサー™』- リリース日決定 | PS5® - YouTube
『あく★パラ ～Akuma's Paradise～』紹介トレーラー - YouTube
『PUBG: BATTLEGROUNDS』┃新モード「PAYDAY」ゲームプレイトレーラー - YouTube
『Outbound（アウトバウンド）』開発日誌#1 旅の始まり：DIYと素材集め - YouTube
『レゴ®バットマン™：レガシー・オブ・ザ・ダークナイト』ローンチトレーラー【5月22日（金）発売】 - YouTube
【原神】「空月の歌・歩律」公式PV「虚空劫灰のプラーナ」 - YouTube
プロメイア「裁決官の中休み」｜ゼンレスゾーンゼロ - YouTube
TVアニメ『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』プロモーションビデオ第3弾｜2026年7月7日 放送開始 - YouTube
Forza Horizon 6 – Official Launch Trailer - YouTube
『薔薇と椿 ～お豪華絢爛版～』オンラインお対決モヲド～お電波通信対戦編～ 告知トレーラー - YouTube
『A Passing in the Night』発表トレーラー - YouTube
『稗: The Dream Of A Cockspur（ヒエ ザ ドリーム オブ ア コクスパー）』告知トレーラー - YouTube
『勇者の選択肢がおかしい』発表トレーラー - YouTube
『Idol Manager: Virtual Venture』発表トレーラー - YouTube
PlayStation®5『未解決事件は終わらせないといけないから』発表トレーラー - YouTube
『Dungeon Sweeper Plus』発表トレーラー - YouTube
『サムライブリンガー 乱』発表トレーラー - YouTube
『Midnight Train: New Moon』発表トレーラー - YouTube
Nintendo Switch版『でびるコネクショん』 発表トレーラー - YouTube
スペイン人夫、“アミーゴ”のニュアンス説明が怖すぎる pic.twitter.com/FU6wWbCOA6— いづみみなみ (@idumi_minami) 2026年5月10日
TVアニメーション『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』プロモーションビデオ第3弾｜2026年7月7日(火)放送開始 - YouTube
『トリニティ・ブラッド』は原作者がそもそも亡くなっていてご高齢のご遺族が原作権利者で、私も個人事業者のイラストレーター、販売権利を持つKADOKAWAには積極的な企画立案の関係者が現状では居ないのもあるので別の企業などから具体的な企画をKADOKAWAに持ち込んで頂いた方が恐らく実現は早いと思わ…— THORES柴本 (@thoresiva) 2026年5月10日
死にゆく男たち pic.twitter.com/WsnJxrsRwh— Μten (@MN_emuten) 2026年5月9日
流行は20年で一回り#プリキュア pic.twitter.com/cFTUfjlH4P— あんこう兄弟 (@JweTefmGyVHLXqn) 2026年5月9日
こういうのが好きシリーズ pic.twitter.com/8ADfeZeWNf— ぶしやま＠単行本4月20日発売 (@bushi218) 2026年5月9日
2026年5月8日
ジェイド帰ってくる！— imtm (@imtmcomics) 2026年5月8日
しかも声あり！ https://t.co/NfxNoOnyOS
【マチ★アソビvol.30】— マチ★アソビ (@machiasobi) 2026年5月11日
ufotable CINEMA他各種イベント整理券配布及び整列方法のご案内
マチ★アソビvol.30でもufotable CINEMAでは様々なイベントが行われます。
イベントによっては整理券が必要だったり、事前に入場券の購入が必要なイベントもございます。… pic.twitter.com/IuKL2UF08C
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
【宇宙刑事ギャバン】大葉健二さんから受け継いだ“魂”を今、語ります - YouTube
クリストファー・ノーラン監督超大作『オデュッセイア』本予告 - YouTube
「僕は誰か言わないです」ピン芸人・中山功太さんが過去に受けたいじめを暴露→後輩芸人からも次々と暴露が起き、サバンナ高橋さんが自身のXで謝罪 - Togetter
「嫌いな芸人いますか」ってよく聞かれるんだけど、今の時代ガチで答えるとこんな大変な事になるのよ…— エハラマサヒロ (@eharamasahiro) 2026年5月11日
そこでよく名前が出るのが、キングコング西野さん、ウーマンラッシュアワー村本さん、エハラさんです。…
◆新商品（衣・食・住）
昨年販売数100万本超 の「福島県産桃アイスバー」が進化 桃消費量日本一・福島の桃果汁を48％使用した とろける食感と濃厚な味わいが特長の産地限定果汁アイスバー 5月12日（火）から発売｜ニュースリリース｜ファミリーマート
・1つ前のヘッドライン
2026年5月8日のヘッドラインニュース - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in ヘッドライン, Posted by logc_nt
You can read the machine translated English article Headline news for May 11, 2026….