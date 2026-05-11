2026年5月11日のヘッドラインニュース

私の顧客が自動車を売却した相手から提示された運転免許証が偽造であることが判明して詐欺の被害届を出そうとしたところ、担当の刑事さんが被害届は出せないと言ったそうで、私と電話を繋いでもらったら刑事さんは「代金を受け取っているなら欺罔による財物交付がないから詐欺罪は成立しない」と。