ヘッドライン

2026年5月11日のヘッドラインニュース


アニメーション制作会社・ユーフォーテーブル(ufotable)が徳島市東船場町にある歴史的建造物「旧みずほ銀行徳島支店」を取得したことを発表しました。ufotableは徳島で年2回、春と秋に開催されるイベント『マチ★アソビ』のプロデュースや、徳島を代表する夏のイベント『阿波おどり』に協力するなどしており、今回の建物取得は活動をさらに深化させるもので、徳島の歴史ある建造物を次世代へ繋ぐとともに、新たなエンターテインメントの拠点として活用することを目的にしていると述べています。

【ufotable】徳島の歴史的建造物「旧みずほ銀行徳島支店」を取得 | ufotable
https://www.ufotable.com/news/article/2756/

なお、プロジェクトの第一歩として、2026年5月16日(土)・17日(日)に開催される『マチ★アソビ Vol.30』で改修前の内部公開や、ufotableが手がける作品の大型壁面広告展示などが行われることになっています。


ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。

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◆ネタ（メモ・その他いろいろ）


◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
「物理勉強してて思ったんだけど、重力の正体ってなんなん」ポスト主の素朴な疑問に様々な反応が集まるが、実はいまだ解明されておらず、特定できたらノーベル賞かも？ - Togetter

◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）


チームみらい結成１年、将来世代重視した「現実路線」に支持…ＳＮＳ上で「与党化」指摘も : 読売新聞

磐越道 部活バス事故 運転手は数か月で複数回事故起こしたか | NHKニュース | 磐越道 21人死傷バス事故、福島県、事件・事故


北朝鮮でウクライナ戦争特需、GDPに匹敵か　ロシア支援で2兆円超 - 日本経済新聞

高市首相は“進次郎中傷”否定も…〈カンペで炎上！無能で炎上！〉匿名アカウントに投稿された痛烈中傷動画、作成＆流布したのは「高市早苗陣営」だった | 文春オンライン

◆ライフスタイル（人生・生活・健康）



副業で稼いでいる知人、確定申告で200万円の赤字を計上→実態を聞いてみたら家賃を7割、日用品、食費をほぼ100%経費計上していた - Togetter

税務署を名乗る不審な組織から「自動車を保有しているからコンビニで40000円払え」という内容の封書が届いた→これは架空請求なの？ - Togetter

母親が突然「お前と一緒に死んでやる」と叫びながら踏切に突っ込んだので咄嗟に後部座席から運転席に飛び込んでハンドルを握りハンドブレーキを引いて車を止めたことがある - Togetter

社名入りのワゴンに危険な幅寄せをされ、運転手に抗議したが「はあ？」みたいな態度だったので、ドラレコ動画を持って警察から会社宛に注意してもらった→泣き寝入りしないの大事 - Togetter



「居酒屋は原価率の低いドリンクで支えられているから飲めない人は酒飲みと同じペースでソフトドリンクを頼んでくれ」という投稿に「同じペースでジョッキウーロン茶飲めるのか？」 - Togetter

自分たちは学生と社会人のカップルだったが、向こうの親族の「いつになったら結婚するの？」の圧力に負けて別れた話… 社会人相手に「28まで学生やりたいんすけど」はキツかった - Togetter

プロポーズの日、内緒で花束を車のトランクに忍ばせて後の妻を迎えに行ったが、車に乗った瞬間に「あれ？なんか今日車の匂い違うくない？」と言われていきなり満塁のピンチを背負った話 - Togetter

父親から「街中でお腹が痛くなったらオフィスビルに関係者みたいな顔して入ってトイレだけ使ってすぐ出る」という教えを授かった→駆け込みトイレ情報が集まる - Togetter

酒呑んでないと身体が軽くてやっぱ酒って呑まないほうがいいんだろうなと思うが心が魂が細胞が「こんなの”人生”じゃねえよ！」って叫ぶのが聞こえる - Togetter

知り合いの実家に「外装リフォームやりませんか？」と営業が来て、「給湯器も古いので！よかったら是非！」という感じで見積もりを渡されたらしく相談を受けたが、絶句する金額だった - Togetter

図書館で飲み物をこぼした利用者さんに同僚が「雑巾を持ってきますから拭いて頂けますか」と手渡したら「私が？あなたの仕事じゃない？！」とものすごくキレたことがあった - Togetter




わずか644メートルの線路にたどる戦後復興期の記憶　井の頭線と小田急線とを結んでいた世田谷区に存在した連絡線の軌跡 | グルメ情報誌「おとなの週末Web」

◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
職場でもらったクッキーが美味しすぎて思わず写真を撮ったけど、パケが残ってなくてどこの店のものか不明…有識者の方がいたらご教示ください→Twitterの力を感じる展開に - Togetter

Youtube収益停止に対する反抗システム - ニコニコ動画


老舗のSAITO HAMさんに、インフルエンサーが店舗に来店されフォロワー数やいいねが多いから特別割引を要求される事案が発生したが、インフルエンサー割引はしないと断った - Togetter

Switch 2値上げからMac mini不足まで 「AIエージェント」シフトと演算爆発【西田宗千佳のイマトミライ】-Impress Watch

RubyKaigi 2026にいってきた＆しゃべってきた - たごもりすメモ

みんなはさ、いつ『コンピューターおばあちゃん』が“機械化された祖母”の事ではなく“何でも知ってる年長者の博識さを暗喩しているもの”だと気付いたんだい？ - Togetter

「Pingスパイク」とは何か？　Wi-Fiで起こる「遅延」の実態を見てみよう【イニシャルB】 - INTERNET Watch

総務省｜個人住民税の納税を騙ったメールに対する注意喚起

住民税の詐欺メールにご注意ください | 中野区

住民税（市・県民税）の納付案内をかたる詐欺が発生しています｜成田市

GPSでよくみるPPS信号とはなにか - 或る阿呆の記

システム対応中で口座連携が正常に行えていない金融関連サービスの一覧（2026年5月11日 18:00 現在） – マネーフォワード MEサポートサイト

◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
車で全てをぶっ壊すレースゲーム？！【激突弾丸自動車決戦バトルモービル／スーパーファミコン】【レトロゲームゆっくり実況解説】 - ニコニコ動画


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『杖と剣のウィストリア』 – taigaai

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『薔薇と椿 ～お豪華絢爛版～』オンラインお対決モヲド～お電波通信対戦編～ 告知トレーラー - YouTube


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Nintendo Switch版『でびるコネクショん』 発表トレーラー - YouTube


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◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
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クリストファー・ノーラン監督超大作『オデュッセイア』本予告 - YouTube


「僕は誰か言わないです」ピン芸人・中山功太さんが過去に受けたいじめを暴露→後輩芸人からも次々と暴露が起き、サバンナ高橋さんが自身のXで謝罪 - Togetter


◆新商品（衣・食・住）
昨年販売数100万本超 の「福島県産桃アイスバー」が進化 桃消費量日本一・福島の桃果汁を48％使用した とろける食感と濃厚な味わいが特長の産地限定果汁アイスバー 5月12日（火）から発売｜ニュースリリース｜ファミリーマート

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in ヘッドライン, Posted by logc_nt

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