2026年07月06日 19時56分 ヘッドライン

2026年7月6日のヘッドラインニュース



2026年7月から放送中のオリジナルアニメ『さよならララ』ができるまでをたどるメイキング映像が公開されています。映像は全3回で、1本目は「企画のはじまり」をたどる内容です。



『さよならララ』ができるまで ―Behind the Scenes― 企画始動編 - YouTube





ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。





物語のプロットはストーリーを整理するだけではなく「爆弾を投げる」アプローチが効果的 - GIGAZINE



「カジノの照明の色」がギャンブラーの脳に働きかけてハイリスクな賭けをするように促している可能性 - GIGAZINE



ボタン一発でWindowsを必要最小限の構成に変更して軽快な動作を実現してくれるツール「Win Debloat Tools」レビュー - GIGAZINE



世界初の安全で効率的な水性アルミニウムイオン電池の開発が第1段階に到達 - GIGAZINE



太陽の黒点の数が過去20年間で最高を記録、「太陽極大期」が到来して電力網やインターネットが遮断される危険も - GIGAZINE



CERNが新発見の「エキゾチック粒子」3つを報告、新たな「粒子動物園」の時代の幕開けと研究者 - GIGAZINE



「自由で開かれた香港」はいかにして警察国家になってしまったのか - GIGAZINE



わずか11歳の天才少年が物理学の学士号を取得、将来の夢は「機械化による不死の追求」 - GIGAZINE



海中遺跡が「1万年前の古代人の鉱山」だったという研究結果 - GIGAZINE



「シン・エヴァンゲリオン劇場版 AVANT1(冒頭10分40秒00コマ)0706版」上映イベントレポート - GIGAZINE







◆ネタ（メモ・その他いろいろ）











「子供の頃万引きした事ない奴だけが山本太郎に石を投げなさい」とか言われたらそりゃマスドライバーを月面に建設して隕石を投げますわ — 1st Lt.Gros (@gunsou_SGT) 2026年7月5日







Temuで買った500円のウォーターサーバーが実用性皆無でも物理法則の最高教材になった - ケータイ Watch



◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）

JAXA | 小惑星探査機「はやぶさ２」が取得した小惑星「トリフネ」の画像



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

【速報】25年度年金運用、41兆3千億円黒字|47NEWS（よんななニュース）



認知症女性に不要なトイレ改装など繰り返し契約させた疑い、男女４人逮捕…同様手口で１０億円売り上げたか : 読売新聞



【スクープ！高市早苗首相に公選法違反疑惑】1枚2000円のサナエタオルを「地元有権者に無償配布」の疑い 事務所は「選挙区内の方に無償で配布するということは一切行っていません」と関与を否定｜NEWSポストセブン



【速報】れいわ・山本太郎代表が道路交通法違反 法定速度時速80キロの道路を149キロで走行 | TBS NEWS DIG



【速報】日本郵便、ゆうパック最大40％値上げ|47NEWS（よんななニュース）



アフリカ・シエラレオネ拠点に特殊詐欺容疑 50～79歳の9人逮捕 [兵庫県]：朝日新聞



【速報】イラン、日本大手に原油購入打診|47NEWS（よんななニュース）



認知症は「激アツ」SNSで共有か リフォーム費詐取容疑で4人逮捕 [埼玉県]：朝日新聞



“リフォーム詐欺”認知症は「激アツ」 社長ら4人逮捕



認知症高齢者狙いリフォーム詐欺か ４人逮捕 埼玉県警 | NHKニュース



４．６万アカウントを勝手に退会処理、高１男子逮捕 「チャットＧＰＴ」で不正プログラム自作―警視庁：時事ドットコム



「バンダイチャンネル」運営会社にサイバー攻撃、４万６８００人を勝手に退会させた疑いで高１男子逮捕 : 読売新聞



高市首相がもたらした異例国会 自民議員「こんなにひどいの初めて」 [高市早苗首相][自由民主党（自民党）][日本維新の会]：朝日新聞







◆ライフスタイル（人生・生活・健康）

落語『寿限無』で有名な「やぶらこうじのぶらこうじ」過ぎる飲み物が今年も販売開始→「これを結構な人が理解できて面白がれることが素敵」「パイナポ パイナポ パイナポのシューリンガン」 - Togetter



職場体験に来た中学生達があまりにもふざけていたのでガチ説教したが、後悔はない「学生とはいえ、遊び感覚で来てもらっては困りますからね」「いい社会勉強」 - Togetter



「ラトビアは今、ありえないほどの猛暑です」「限界の暑さなんです」→ラトビア人にとっての”猛暑”の気温に日本人横転 - Togetter



精神科で『自炊が出来なくなって落ち込む』と言ったら『外食でいいんです、ぼくもよく行きますよ、すき家、はま寿司、ココスとか』→ポスト主のツッコミに「CMにできそう」 - Togetter



「認知症は『激アツ』」少年院に3度入った元不良の社長、今度は高齢女性から約2千万円を騙し取った容疑で逮捕…更生の場としての少年院について考えさせられる - Togetter



AV禁止・風俗NGが「最低条件」…女性の恋愛基準は高望みか？Xで大議論 - posfie





乗車中のTHライナー、上野で放送を聞かずに駆け込み乗車した乗客が5名。



三ノ輪下車3名

南千住下車1名

北千住下車1名



まとめて新越谷までご案内😅 pic.twitter.com/liqGJG4g1B — みるでぃす (@nordmildix) 2026年7月5日





あと4分も待てないのかね函館山線 pic.twitter.com/qbEKd7h4da — ゆうま (@yuma55subway) 2026年7月5日









「巡回連絡カード」というのを記入してくださいと警察が家に来た

住所から氏名、本籍、職場の情報まで書く欄があったのでいったん持ち帰り、念のため管轄の警察署に電話をかけたら本物の警察官の方でした

申し訳ねぇ 恨みますこの世の詐欺師 — 佐野まいける (@_maicos_) 2026年7月5日



100年前の女性誌読んでたら『こんなこと本当は人に聞けないけど、間違えたら社交的に死ぬので匿名で質問出来る読者お悩み相談教室』みたいなコーナーが出てきて本当に良い - Togetter



「コロナで完全に消えた」現役世代の「高齢者を敬う気持ち」に様々な意見が集まるが、当時学生だった若者たちの怨念から感じる溝の深さ - Togetter



今って赤ちゃん生まれた時に血液型調べないの？私の産院だけ？？→「私も教えてもらえなかった」何年も前から調べないところが多いが、それにはこんな理由があるそう - Togetter



「シンデレラの魔法使いはなんでシンデレラを助けたの？」日本版の童話ではある大事な文脈が説明不足になっている - Togetter



「ソリューションは脱糞しかないんだよ」ゴミをポイ捨てせず持ち帰るほどゴミ箱が減らされ、ウンコを我慢するほどトイレが減らされる状況を打破するには？ - Togetter







◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）

【最終回】地獄の最終組み立て→ついに”史上最強PC”が完成！誕生した「夢のメイン機」をお披露目します。【500万円PC建造計画 #15】 - ニコニコ動画





動画配信サービス「バンダイチャンネル」にサイバー攻撃で4万人余を勝手に退会させたか 15歳高校生を逮捕 | NHKニュース | サイバー攻撃、事件・事故、生成AI・人工知能



【速報】「バンダイチャンネル」にサイバー攻撃か 少年（15）逮捕 生成AI「ChatGPT」でプログラム作成 会員を退会処理し全サービスを一時的に停止に 警視庁 | TBS NEWS DIG



電気を買わない生活は実現する? V2Hに蓄電池を追加で購入!【藤本健のソーラーリポート】- 家電 Watch



システム構成図、もう手で描くのやめました ── Claude Codeで構成図を自動生成・自動更新する仕組み - ZOZO TECH BLOG



公文、AI教材のアタマプラスを買収 塾業務効率化や新規教材開発 - 日本経済新聞



(PDFファイル)ISP 事業者向けメールシステムに対する不正アクセスについてのお詫びとご報告



「BIGLOBEメール」への不正アクセス発生のお詫びとご報告（第二報） - ニュース - ビッグローブ株式会社



【第二報】当社メールサービスへの不正アクセスについて - ニフティ株式会社



（更新）当社メールサービスに対する不正アクセスの発生について| ニュースリリース | JCOM株式会社 | J:COM



コミュファ光・ビジネスコミュファのメールサービスに対する不正アクセスの発生に関するお詫びとご報告 | ニュース一覧｜ctc 中部テレコミュニケーション株式会社



当社メールサービスに対する不正アクセスの発生に関するお詫びとご報告 - 株式会社KDDIウェブコミュニケーションズ



(PDFファイル)弊社メールサービスへの不正アクセス事案に関するお詫びとご報告 - STNet



◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）

【お詫び】清水茜先生によるXでのご投稿について｜月刊少年シリウス公式サイト｜講談社







誰でも知りたがってるくせにちょっと探しにくい『Return of the Obra Dinn』みたいなゲームのカタログを作りましょう！｜遊星歯車機関



【手描き】ホロてぇてぇ村に存在しない(?)本物の圧に戦慄するマリン - ニコニコ動画















>だから原稿の持込み相手を罵倒してストレス発散してる



編集「こんな台詞しか思いつかないのかよバーカ」

私「今変えます。少し考えさせて下さい」

編「思いつかね〜んだろバーカバ〜〜カ(顔を覗き込んで)バ〜〜カ」

平成元年、20代だった私と当時の『ちゃお』M副編集長の会話

一言一句忘れてません https://t.co/REfgstTs08 — さちみりほ漫画家 (@sachimiriho) 2026年7月3日





シュガフレりなまお2コマ pic.twitter.com/rmanNrVdP5 — さるチワ (@saruchihuahua) 2026年7月3日







凄まじい完成度を誇るファミコン最高峰ゴシックホラーアクション！【悪魔城伝説／ファミコン】【レトロゲームゆっくり実況解説】 - ニコニコ動画





アクションになった菅野美穂の貧乳バニーガールゲーム第2弾！【慶応遊撃隊活劇編／セガサターン】【レトロゲームゆっくり実況解説】 - ニコニコ動画





「このままだと負け犬」漫画家・メイジメロウさんもシリウス編集部から『はたらく細胞』作者と比較され、心を傷付けられた体験を告白…同じように苦しむ新人作家へ「そこは異常な環境」 - Togetter



すごく残念な話なんですけど、「編集者からのパワハラ、セクハラ」に対して一番有効なのは「男性のマネージャーを付ける」ことなんですよね。漫画家の遠藤海成先生のポストに反応さまざま - Togetter



「こんな台詞しか思いつかないのかよバーカ」「バーカバ～～カ（顔を覗き込んで）バ～～カ」漫画家・さちみりほ先生が20代の頃『ちゃお』の副編集長から受けたパワハラを告白→漫画業界のいびつな力関係に驚く声 - Togetter









ヒソカ pic.twitter.com/KUclW1kv5H — タケウチ リョースケ (@ryosuketarou) 2026年7月3日







七夕の再会 - ニコニコ動画





100万部突破した連載中の漫画家さんが「おそらく紙が出るのがこの巻最後になる」と発表…たまたま電子が売れているとのこと→「これも時代の流れか」「紙は利益率が悪い」 - Togetter





連載のネームを送ったが無反応で、「何も言ってこないということは進めていいのだろう」と思い描き始め、描き終わる頃に

「ネームは出来ましたか」と言われ… — 片山愁 (UNREALドラマ、舞台化) (@shu_kata) 2026年7月5日





はたらく細胞の作者さんすごいな...

あんな敵だらけみたいな状態で、しかもスタート未成年で、医療関係者をも唸らす漫画描き上げとったのか...

単行本買うくらい好きだったけど、金があのクソ出版社に転がり込んでしまっていたと考えると本当に胸糞悪い。



作者さんだけに投げ銭できる機能ないですか — まるか (@maruka7011) 2026年7月5日





良い人ほど目立たない



あるあるですな pic.twitter.com/kleiSjFEQh — 犬山あむ🐄 (@kore_inu) 2026年7月5日



色々な意味で汚いカメレオン達【めっちゃカメレオン】【東北イタコ実況】 - ニコニコ動画











ニニンがシノブ伝も同じ年に放送してたアニメだしどこかで再放送とか一挙放送してくれないかな～。あの当時はSNSとかそんなになかったので今現在でいろいろ皆さんの反応を見てみたい。 — 古賀亮一 (@kryo1) 2026年7月5日





漫画家には気持ちよく描いてもらって沢山稼いでもらった方がみんながWinWinのはずなんだけど悲しいかな自分が担当している一番の出世頭を何故か嫌がらせして潰しにかかる人間性の悪質な人が居るのも確かなの。だから1対1にさせぬシステムが必要なんだよね。 — 島崎 譲 (@yuzuru_simazaki) 2026年7月5日





当該編集部、当時の副編集長から受けた対応が以下でした



・海外電子翻訳版を問い合わせたところ把握しておらず、印税を1年以上未払い(一切の謝罪なし)

・ドクターストップ入院寸前の体重減少を2022年より訴えたが聞き入れてもらえず、その後無休載を半年強行（現在でも服薬中）



大きくこの2点 https://t.co/G4WOZrRKiy — 茅田 丸 (@kytmr00) 2026年7月5日



3Dエロゲ大手のイリュージョンが最初期に作った健全ポリゴンアドベンチャー！？【エーゲ海の雫／Windows95】【レトロゲームゆっくり実況解説】 - ニコニコ動画





07【 めっちゃカメレオン】お絵描きかくれんぼゲーム！分身で形を作れ！分身はこうやるんだ！編【 voiceroid実況 ゆっくり実況】 - ニコニコ動画





【めっちゃカメレオン】ちょっと無理のある面白い隠れ方をしたいタイプの葵ちゃん実況【VOICEROID実況プレイ】 - ニコニコ動画







【今石監督 最新作📢】



最強タッグが、再び動き出す🔥



2007『天元突破グレンラガン』

2013『キルラキル』

2019『プロメア』



そして…



監督：今石洋之 × 脚本：中島かずき

第4弾作品、始動‼



続報にご期待下さい pic.twitter.com/0Q2GH5SOUr — TRIGGER Inc. (@trigger_inc) 2026年7月5日



『杖と剣のウィストリア』キャリオット – taigaai



TVアニメ『きみ愛』ノンクレジットオープニング｜りりあ。「いつかちゃんと。」 - YouTube





『無職転生Ⅲ』第1話「燃えよ狂犬」次回予告／ナレーション：エリス(cv.加隈亜衣) - YouTube





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TVアニメ『Here U Are』ティザーPV - YouTube





【特報】『劇場版 俺だけレベルアップな件 -Beyond the System-』制作決定 - YouTube





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『電撃デイジー』ティザーPV｜2027年TVアニメ化決定 - YouTube





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TVアニメ『MAO』第1クール振り返り紙芝居｜ナレーション：乙弥（CV:寺澤百花）、百火（CV:下野 紘）｜2026年7月4日（土）第2クール放送開始 - YouTube





TVアニメ『テムパル～アイテムの力～』第1弾PV｜2026.10 ON AIR - YouTube





『無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜 クロニクル・オブ・エコーズ』3分でわかる『無職転生』【クロエコ】※ネタバレ注意※ - YouTube





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-本編一部特別公開⑥-『劇場版モノノ怪 第三章 蛇神』大ヒット上映中！#劇場版モノノ怪 #モノノ怪 #mononoke - YouTube





【特報PV】TVアニメ『Lv2からチートだった元勇者候補のまったり異世界ライフ』 第2期制作決定！ - YouTube





「お前はもう死んでいる」各国吹き替え映像｜『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』 - YouTube





TVアニメ『探偵はもう、死んでいる。Season2』第2弾PV | 2026.10 ONAIR - YouTube





【ノンクレジットOP】PelleK「浪漫街道、お散歩中」｜TVアニメ『骸骨騎士様、只今異世界へお出掛け中Ⅱ』 - YouTube





ここで生きてる / covered by シエスタ（CV.宮下早紀） - YouTube





『転生したらスライムだった件』第4期オープニング映像 第2弾 - YouTube





『転生したらスライムだった件』第4期エンディング映像 第2弾 - YouTube





『転生したらスライムだった件』第4期エンディング映像 第2弾 メイキングムービー - YouTube





TVアニメ「黄泉のツガイ」第2クールノンクレジットオープニングムービー｜音田雅則「back shot」 - YouTube





TVアニメ「黄泉のツガイ」第2クールノンクレジットエンディングムービー｜菅原圭「孔雀」 - YouTube





TVアニメ『天幕のジャードゥーガル』ノンクレジットオープニング映像｜SEKAI NO OWARI「Stella」 - YouTube





TVアニメ『天幕のジャードゥーガル』ノンクレジットエンディング映像｜女王蜂「星」 - YouTube





【キャラクターPV】TVアニメ「黄泉のツガイ」～ユル編～ - YouTube





【ED映像】TVアニメ『MAO』第2クールノンクレジットエンディング｜TV Anime MAO Part 2 Ending｜上田麗奈「揺蕩う」 - YouTube





【OP映像】TVアニメ「グロウアップショウ ～ひまわりのサーカス団～」オープニング映像【公式X ⇒ @growupshow】 - YouTube





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TVアニメ「世界最強の後衛」ノンクレジットエンディング｜インナージャーニー「終わらない夜の守り方」 - YouTube





TVアニメ『二十世紀電氣目録-ユーレカ・エヴリカ-』｜ノンクレジットOP 第壹話 - YouTube





『さよならララ』ができるまで ―Behind the Scenes― 企画始動編 - YouTube





【崩壊：スターレイル】 Ver.4.4PV 「汽笛は轟く、帰寂のさなかに」 - YouTube





『Sonic The Hedgehog: Memories and Beyond ～記憶の未来(さき)へ～』ティーザートレーラー - YouTube





『BLEACH Mirrors High』 ティザートレーラー - YouTube





「ハッピー・ンナンナデイ！」｜ゼンレスゾーンゼロ - YouTube





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『BLEACH Mirrors High』 セカンドトレーラー - YouTube





【デジモンストーリー タイムストレンジャー】 "Kawaii Digimon"トレーラー - YouTube





【NTE】真紅 キャラPV丨夢の境界 - YouTube





TVアニメ『魔法騎士レイアース』メインPV｜10月7日(水)よる11時45分～放送開始！ - YouTube





『スター・ウォーズ：ビジョンズ／九人目のジェダイ』｜【日本語オリジナル版】本予告｜Star Wars(スター・ウォーズ) - YouTube





『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』本編特別新映像解禁！【7月24日(金)公開】 - YouTube

