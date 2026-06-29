2026年06月29日 18時33分 ヘッドライン

2026年6月29日のヘッドラインニュース



『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』の本予告が、アニプレックス公式YouTubeチャンネルにて公開されました。本作は2026年8月28日(金)公開予定で、あわせて主題歌がFictionJunctionによる「彼方」に決定したことも発表されています。



『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』本予告 - YouTube





『ワルプルギスの廻天』は、2013年公開の『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ［新編］叛逆の物語』の正統なる続編として描かれる完全新作。新房昭之、虚淵玄、蒼樹うめ、シャフトら主要スタッフが再集結し、まどかとほむらを巡る物語が新たな局面を迎えます。





ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。



「失敗は成功のもと」はウソ、失敗した人が成功をつかむ確率は人が信じているよりずっと低い - GIGAZINE



ホンダのバイクを魔改造して無給油で4183km走行する世界記録が打ち立てられる、日本列島縦断を余裕でこなす驚異的記録 - GIGAZINE



ビル・ゲイツが語る「世界を理解するために覚えておくべき3つのグラフ」とは？ - GIGAZINE



アダルト産業を実質的に規制しているのは政府や国際条約ではなく「クレジットカード会社」だという指摘 - GIGAZINE



エナジードリンクだけを飲み続けると何が起こるのか？ - GIGAZINE



裁判で提出されたソニーの「黒塗り文書」の処理が甘かったせいで極秘情報がダダ漏れに、「Call of Duty」の収益やAAAタイトルの制作費が判明 - GIGAZINE



なぜ女性の友情はこんなにも複雑なのか？ - GIGAZINE



流体力学を活用して「完璧なクレープの作り方」を導き出した物理学者が登場 - GIGAZINE







◆ネタ（メモ・その他いろいろ）





混雑している中華料理屋で麻婆豆腐を私のスカートに溢してしまった店員さん『すぐに新しい麻婆豆腐かお手拭きか店長をお持ちしましょうか？』 - Togetter



猫はスマホが『ギュイっ！ギュイっ！』って鳴るせいで地震が起こるんだ！と理解したようで、昨日の地震があった後めっちゃスマホを攻撃していた - Togetter





本当にそこが落ち着くの…？？ pic.twitter.com/xgppRBFNIn — シィク / 猫アカ (@sheik_norwegian) 2026年6月28日





👨が食洗機に入れたせいでシェイカーが変形した😠使えなくはないとか言うし💢

確かに使えたけど笑 pic.twitter.com/XavO8VypZk — モンちゃ (@lucky_nster) 2026年6月28日



【鋳造】アルミ缶を溶かしてアルミインゴットを作ってみた【ずんだもん】 - ニコニコ動画





◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）

洞窟で発見された謎の人類ホモ・ナレディ、最新の研究結果がさらに謎を呼ぶ(1/2) - CNN.co.jp



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

【小学校火災】児童を助けた40代女性音楽教師が一転、失火の“容疑者”に…燃えた衣類は「金管バンドのユニフォーム」か | 女性自身



三菱重工、ガスタービンに日米で1000億円超 電力需要増で生産能力2倍 - 日本経済新聞



電力会社による法廷の無断録音、社員が内情明かす「対象は原発訴訟」：朝日新聞



関西ママチャリの定番・自転車の傘立て「アウト」に梅雨のユウウツ [大阪府]：朝日新聞



医師がCT検査でくも膜下出血認識できず 患者は別病院で緊急手術 [和歌山県]：朝日新聞



【速報】政府、骨太方針で日銀けん制へ|47NEWS（よんななニュース）



養豚場や神社・寺院の火災 “イスラム教徒が?” 根拠ない情報がSNSで拡散 外国人への差別的投稿も… 何が? | NHKニュース | フェイク対策、デジタル深掘り、深掘りコンテンツ



酒気帯び運転容疑、海自隊員を逮捕…「ノンアルビール４本飲んだ」「飲酒運転になると思わなかった」と否認 : 読売新聞



「命がけで駅利用」ホームドア設置求め30年、視覚障害者の願い結実 [愛知県]：朝日新聞



「脱線起きるなんて」近鉄京都線の普通電車が京都駅付近で脱線 分岐器が作動しなかったか - 産経ニュース



近鉄京都駅近くで脱線、運輸安全委員会の調査官派遣へ けが人はなし：朝日新聞



近鉄京都駅発車後すぐ脱線か 運転再開に相当の時間かかる見込み | 毎日新聞



プーチン氏、米イラン合意後の米ロ交渉継続に意欲 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



地方鉄道が新造車両を導入、「香川・琴平電鉄」６６年ぶり島根「一畑電車」８６年ぶり…中古改造の費用が高騰 : 読売新聞



銀歯ではなく“白い歯”のブリッジ、初の保険適用で治療費3割安く 樹脂製の歯科材料「SHIN-BOW」が担う歯科治療の未来【YAMAKIN開発】 | TBS NEWS DIG



和歌山 橋本 斜面崩れ複数のソーラーパネル落下 大雨の影響か | NHKニュース | 和歌山県、気象



富山空港の愛称に岐阜の「高山」？…利用客低迷の打破に「越県」案浮上、双方の地元から「違和感」の声 : 読売新聞



法務省、議論メモも説明文書も残さず「廃棄」 再審見直し巡る自民審査 識者「よほど表に出せない何かが」：東京新聞デジタル



財政目標「債務残高対GDP比低下を中核に」 高市首相表明へ調整 | NHKニュース | 高市内閣



歴史観なき高市首相は「真正保守」から程遠い 近現代史研究の第一人者、保阪正康が緊急警告 | 毎日新聞



「ポスト高市」の暗闘が始まった! 政界のドン「麻生太郎」が決める「次の首相」 | 毎日新聞



自民、見通しなき強硬路線 予算委出席に高市首相難色―終盤国会に暗雲：時事ドットコム



参政・共産が半分、国民民主は３分の２に 比例４５減、中小議席へ影響大：時事ドットコム



【速報】愛子さまと結婚する人いないと自民中曽根氏|47NEWS（よんななニュース）



国会会期60日延長案浮上 首相が検討打診 衆院再可決念頭に：北海道新聞デジタル



真相・ニュースの現場から：「火炎瓶作ってる？」突然来訪した公安警察 テロ対策の一部始終 | 毎日新聞



「自国連立」五里霧中 消費減税・定数削減が壁：時事ドットコム



北京で最も高いビルに小型機衝突、数時間後には何事もなかったかのように 徹底した情報統制 - CNN.co.jp



ヒズボラ、イスラエルの攻撃受け自衛権主張 和平合意に不満の声強まる 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News



ホルムズ脱出計画、イラン攻撃で停止 オマーン航路で貨物船被害 - 日本経済新聞



バンス米副大統領、イランに警告「暴力には暴力で応じる」 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News



イラン、米国の空爆は和平合意への「明白な違反」と非難 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



トランプ氏、民主党を「神を信じぬ共産主義者」と批判 キリスト教右派向けの演説で 写真7枚 国際ニュース：AFPBB News



バンス氏、ウォーターゲート事件を軽視 今なら「半日で忘れられる」 写真6枚 国際ニュース：AFPBB News



「勝ち馬」に乗ろうとするトランプ氏 ウクライナ寄り姿勢顕著に | 毎日新聞



ロシア占領下のクリミア、反撃に出たウクライナが激しい攻撃 揺れるロシア人の日常 - CNN.co.jp



ロシア軍、スラビャンスクから5キロ地点まで進出 ウクライナ東部でなお攻勢維持か - 産経ニュース



スーツケースから17歳少女の遺体、オーストラリア人男逮捕 タイ 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



ネタニヤフ氏、総選挙で「挙国一致政府」樹立へ 極右・極左と一線 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



フォルクスワーゲン、10万人規模の人員削減を計画か 独誌報道 - CNN.co.jp



ウクライナがロシア防衛企業をミサイル攻撃 和平へ圧力「40日作戦」の一環 - 産経ニュース



猛暑のパリで109人死亡 ドイツは41.5度、2日連続で史上最高 - 日本経済新聞



ロシアがベラルーシに「参戦」圧力か…兵力は約５万人、ウクライナは阻止図る : 読売新聞



解放のウクライナ兵、歓喜 ロシアと捕虜交換160人 - 産経ニュース



ウクライナが新提案とプーチン氏 戦闘を東部・南部4州限定 | NEWSjp



野党が全法案審議に応じない方針、自民ベテラン「先が見通せず打開策がない」…国会が緊迫化 : 読売新聞



「納得できない」丹下建築解体に怒り 「アート県」で広がる波紋 | 毎日新聞



スウェーデンが約40年ぶりに原子炉建設 北欧の原発に復活の兆し 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



中国、防衛研究所など日本の20団体を輸出規制リストに追加 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



仏で小型機墜落、スカイダイビング初挑戦の看護師ら11人死亡 写真7枚 国際ニュース：AFPBB News



ベネズエラ地震、発生から約4日後に親子救出 死者数、1450人に増加 写真15枚 国際ニュース：AFPBB News



◆ライフスタイル（人生・生活・健康）

「依存症ってどうしてギャンブルやアルコールなど、いかにも破滅しそうなものしかないんですか？」平気そうに見えて生活を破綻させる依存の経験談など - Togetter



中学生の娘がこの世の終わりのような顔で部活から帰宅「先輩がとんでもない事をした、県大会も辞退だし廃部になるかも」→先輩は何をしたのか聞いたら… - Togetter



ボールペンの芯にインクが残っているのに空気が入って書けなくなってしまいました、原因と直し方を教えて！「フォースのちからってすげー！」 - Togetter



『ぎゃー－－－しんじゃうー！！ママ！』パスタを茹でてたお湯を流してたらキッチンに置いてた水槽からウナギが飛び出してボイルされたらしい→その後さばかれる - Togetter



お年寄りを除く全人口のほとんどがコミュ症と思われるフィンランドで、珍しく声をかけられて「スウェーデンをサッカーでボッコボコにしてくれ」と言われた - Togetter



数日留守にするため『毛細管現象給水システム』を採用、帰ってきたら…あなたたちなんだか随分とお育ちになっていらっしゃいませんこと？ - Togetter



日本で生まれ育った人は地震の揺れに慌てないと同時に大きく揺れた地域を心配すると知って感激した「震源の近さと規模も体感で区別できる」 - Togetter



ブラジル人に本当に聞きたいのは「ブラジルの人、聞こえますかー！」みたいなジョークがあるかどうかだ→「信じられない！同じことやってるよ！」 - Togetter



ベネズエラの地震をデータ化したら、静岡から東京までの断層が動いたような規模感だと判明→海外ユーザーから「一番酷い地域からはまだ情報が出ない」という恐ろしい声が - Togetter



ある大家から「家財の撤去と清掃をしてほしい」との依頼… 当日、なぜかアパートから少し離れた場所で「ここで鍵を渡す」と言われたが、その瞬間、頭の中で警戒のランプが点いた話 - Togetter



不機嫌なタクシー運転手に当たったんだけど、私も客商売だから「やなことあるのわかるけど、誰も幸せにならんからやめましょうや～」と言った結果がこちら - Togetter



うちの猫は外で10年暮らした生粋の野良育ちなんだけど、家猫になってからは全く外に興味がないみたいだ「おうちで安心できたんだね」 - Togetter



こ、これはカレーパンでいいのか…？「カレーパンだなぁ」「カレーライスとカレーパンの対比と考えると、こちらのほうが正しい気もする」 - Togetter



アラスカに住んでいたことがあるが、モノが腐らない、カビない、人間も洗わなくても臭くならない…気候が違いすぎる話「ウェディングケーキを1年後に食べる国もあった」 - Togetter



テスラの納車日だったので札幌から仙台まで14時間かけて行ったら肝心の車がなぜか用意されていなかった「全国的に大混乱しているみたい」 - Togetter



小学5年生のころに母親が蒸発したので父にご飯係を任命され1000円を握りしめてスーパーに行くも呆然としてた…店員に助けられて調理法と買い物の仕方を教えてもらった話 - Togetter



住宅街の一角にできるお菓子屋さんの建築デザインに「素人の浅慮ながら再考してほしい」と安全面を心配する声…意匠と歩行者の安全、どう両立するか - Togetter



ドイツ、どこもかしこも冷凍冷蔵機能が壊滅的でスタバも氷がないから氷なしのドリンクしか提供できない→病院の冷凍庫も壊れたとのポストが… - Togetter



「除草剤を1タンク撒いたぞ」戻ってきたらトラックの荷台に計量したままの除草剤の原液があるんだが…？？ - Togetter



パーキンソン病と診断されて、一番ショックだったこと。 – KEISUI ART STUDIO



欧州のスーパーでは冷蔵棚の冷却システムの性能が追いつかないため設定温度を維持できずに次々停止して何も売っていない状態になっている？ - Togetter



ドイツに長く住んでから日本に戻ってまず思ったのは「自然やべえ」だった、ドイツでは真夏でも庭の手入れは週に1度で済んでいた - Togetter



ワンピースのフロントボタンがあいていて、下着が見えている女性がいたので、「急にすみませんボタンが…」と声をかけたら、その後怖くて泣きそうになった話 - Togetter



Wikipediaの「珍しい死の一覧」という項目をみていたら、建物の13階から落ちてきたプードルが下にいた女性を巻き添えに死亡したのをきっかけに、死が連鎖していくとんでもない事故があった - Togetter



久しぶりに出禁客が来て、マッサージ機に向かったので、「あれ？お久しぶりです。どうされました？入店認めてないですよ」と言ったら退店…出禁の理由や体験談が興味深い - Togetter



高校生の娘からしょっちゅう「マーラータン代」をねだられるが、あまり良くない気がする→ある父親のお悩みポストにさまざまな意見が寄せられる - Togetter



叔母が亡くなり、生命保険会社に電話…次に道銀に電話すると保険の件で念押しされる…再び保険会社に電話するとグループ保険の加盟について知る→なぜ最初に黙っていたの？ - Togetter



最近、歯茎の根本に白くて丸くて小さいやつがあるので気になって歯医者で見てもらったら、「歯をくいしばりすぎて歯茎から骨が出そうですね」と言われ、震えている - Togetter



昔に比べて地震が強くなったように感じているが震源直上に地震計がある確率が昔と比べて比較にならないほど高まっていることが原因らしい - Togetter



双子を見てもらおうと19～22時でシッターさんをお願い…外出から帰宅後、終了の15分前に「もう大丈夫そうですね！」と言って片付けを始めて帰ってしまった→意見が分かれる - Togetter



パーキンソン病になって私ほど手指のリハビリに励んだものはいないのではないか。 – KEISUI ART STUDIO







ミニマリストに憧れて本とか読んだけど、結局あの暮らしは「必要になったらまた買えばいい」という余裕があるおかげで成り立ってる大量消費社会の極地にいない？ - Togetter



大学生で20まで酒飲まない人はルール守ってる自分が好きなだけだろ→アルコールじゃなくてルールを破ってる自分に酔ってるだけのクソガキじゃないんですか？ - posfie



とあるラーメン屋で、1人で水のコップを4つ使う客がいたので「コップはお1人様1つでお願いします」と言ったら怒られたため出禁にしたが、その後さらなる追い打ちが待っていた話 - Togetter



余白の告白 - 事故では露呈してない私の学校の『教育の在り方』（同級生Ｂ（同国3年）） - カクヨム



令和のリアル：最難関・筑駒中→東大卒の学者が息子に中学受験をさせなかった訳 | 毎日新聞



等身大人形の中に金塊などを隠して、中国から成田空港への密輸が企てられるも、東京税関が発見し押収「密輸を試みる輩はここまで工作するんですね」 - Togetter



古物商許可証を持ってたせいで転売ヤーと疑われてアルファードを契約できなかった、古物商捨てようかな→その後なんとか説明して無事に契約出来た - Togetter



「規制には理由がある」冠水で通行止めだった道路を「自分のランクルなら通れるのでは？」と近くの市職員に聞いたら「車が起こす波で脇の家が浸水しちゃう」と教えられた - Togetter



アメ車が日本で売れないって言ってるアメリカ人は道の狭さを知らないし、エアコンはエコじゃないと言うヨーロッパ人は暑さを知らない、円安だし1回日本に呼んだらいいと思った - Togetter



みんな物価が高いとか生活が苦しいと言っているがロピアではカゴいっぱいの買い物客ばかりなのでみんなお金を持っているんだなと思う - Togetter



◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）

git を捨てずに、git の手前に立つ - Jujutsu (jj) の概念と、乗り換えの損益分岐点 - じゃあ、おうちで学べる



東芝が失った｢50兆円キオクシア｣ 原発も復権、経営危機10年後の皮肉 - 日本経済新聞



家電量販店でレトロ扇風機がインテリアとして置いてあるなと思った、よくよく見たら2026年製だったし細部までニクい演出がされていた - Togetter



【特集】迫るセキュアブート証明書の期限切れ、今使っているPCは起動できなくなる？ - PC Watch



【アナリティクス】ニコニコ動画AIは天使で優しい投稿者の私の事をどう思う？【解析AI】 - ニコニコ動画





総合ランキングはボイロ一強？ ~消えたボカロと例のアレ~【VOICEROID解説】 - ニコニコ動画





Deno で Desktop アプリを作れるようになっていた



Dellでパソコンを注文したが、入金済みなのに遅延の嵐、さらに値上げ告知、3か月後に一方的キャンセル…電話はつながらずAI対応へ誘導され困惑と不満が止まらない - Togetter



Kinesis Data Streamsを使う前に知っておきたかったこと



ブッキング・ドットコムの予約情報漏洩か、詐欺誘導多発 カード情報盗難 - 日本経済新聞



🚀ローカル LLM 選び、もう「VRAM に入る一番デカいやつ」で決めるの卒業しよ？ - whichllm を RTX 4060 Ti 16GB で測ってみた #Python - Qiita



ANAのオーバーブッキング問題がSNSで炎上したが、企業側でANAを避ける動きが徐々に…商談などの出張で乗れないリスクは大きい→信用を失う中、頑張ってほしいという声も - Togetter



Claude Code と Codex のレビュー機能は脆弱性をどれだけ見つけられるかをOWASP Benchmark で検証



未開封品ではないカードをヤフオクで出品したら、カード屋さん？が落札して「本件は重大な問題」など強い言葉で返品を要求→「返品は商品のすり替えがある」「運営に通報」 - Togetter



携帯会社のキャッチ→『iPhone最新機種1円です！今使ってるiPhone見せてください』→スマホ出したら『あー！SE！？ダメだ！SEの人は何言ってもSEがいいしか言わない！』 - Togetter



「ボイスフィッシング」か 不正送金が相次ぎ約13億円被害 | NHKニュース | IT・ネット、事件・事故、警察庁



仙石浩明の日記: 第8世代PC でセキュアブートの証明書が更新されず Windows が起動しなくなったので、手作業で証明書を更新してみた



サーバサイドTypeScriptを選ぶ前に向き合ってほしいこと - kosui



[email protected] は「エイリアス」ではない



キオクシア、社員600人が「10億り人」 AIが生む富の新景色 - 日本経済新聞



三菱自動車の「給電機能があるUSB機器を接続しつづけると不具合が起きる可能性がある」という注意喚起に対し設計ミスか仕様かと議論になる - Togetter



最近は企業からメールアドレスが漏れることが多いがメールアドレスのドメインに「＋〇〇」のように変えて特定する方法がある「これを拒否するところは…」 - Togetter



Zed 完全ガイド - izanami



スマホ乗り換えの「ホッパー」 国の対策を逆手、「うまみ」狙う | 毎日新聞



“人為的にバズらせる” SNS操る「農場」ビジネスを取材 「テスト」と書かれただけの投稿が6分で100万回表示… 選挙で悪用の懸念も【報道特集】 | TBS NEWS DIG



初音ミクの歌声を支える加算合成エンジンM9の秘密——クリプトンが明かした基幹技術と今後の展開【ADC Japan 2026レポート③】 | DTMステーション



Claudeモデルの「拡張思考」から「適応的思考」への移行 - Taste of Tech Topics



Web 標準の議論を LLM-Wiki で追う | blog.jxck.io



Claudeに「オントロジー」を持たせたら、コスト半分・3倍速になるかも



最新モデル=最善ではない 急成長「Genspark」が目指すAI時代の機能・組織【西田宗千佳のイマトミライ】-Impress Watch



◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）

アニメ『春夏秋冬代行者 春の舞』×Orangestar「Petals」 スペシャルMV - YouTube





【地原舞 音楽プロジェクト特報映像】TVアニメ「地雷なんですか？地原さん」2027年1月放送開始 - YouTube





ghost × 🐑 project｜2027年劇場公開 - YouTube





TVアニメ『LV999の村人』ノンクレジットオープニング｜藍月なくる&棗いつき「Not a Hero」 - YouTube





【本PV第2弾】TVアニメ「骸骨騎士様、只今異世界へお出掛け中Ⅱ」2026年7月よりTOKYO MX、BS11、AT-Xにて放送開始！7月4日地上波先行・最速放送＆配信！ - YouTube





【速報】TVアニメ「世界最強の魔女、始めました」キャラクター紹介PV ver.1.0公開 - YouTube





TVアニメ『カグラバチ』柴登吾(CV.小西克幸)キャラクターPV - YouTube





「X² ダブルエックス」アニメーションパート - YouTube





【OP映像】TVアニメ『MAO』第2クールノンクレジットオープニング｜TV Anime MAO Part 2 Opening｜20th Century「僕らが上書きする世界」 - YouTube





映画『君と花火と約束と』本編／絵画コンクールに挑む誠(CV:佐藤勝利)【7月17日(金)公開】 - YouTube





迫り来る新たな脅威... | MINECRAFT DUNGEONS II (マインクラフト ダンジョンズ 2) - YouTube





『フォーミュラレジェンズ』：ヒストリックトラックパック - YouTube





BREAK ARTS III - Major Update Ver.2.0 Trailer - YouTube





『鬼武者 Way of the Sword』ゲーム紹介映像 カプコンスポットライト（JP）｜2026.6.26 - YouTube





『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』追加サイドストーリー「ルディ編」 - YouTube





『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』サイドストーリー紹介映像 - YouTube





アコレードトレーラー「流星のロックマン パーフェクトコレクション」 - YouTube





『ファーミングシミュレーター 25』無料DLC「Emergency Pack」トレーラー - YouTube





【原神】超越PV「吹雪」 - YouTube





【崩壊：スターレイル】 即興芝居PV 「愉悦の死」 - YouTube





Olivia Rodrigoが『フォートナイト』に登場！ - YouTube





「バンダイも動いたか」ワンピースカードゲーム大会なりすまし優勝辞退事件に進展… ついにバンダイも警察への被害届提出を検討しつつ動くことに、今後の対応について「速やかにご案内・ご対応」 - Togetter







それゆけ！超常審理部！ - ニコニコ動画





[RTA解説]世界1位 スーパーマリオブラザーズスペシャル (PC-8801版)_37分49秒_Part3/3 - ニコニコ動画





誰も知らない？カオスなガチキチシューティング！【Venom Wing／Amiga】【レトロゲームゆっくり実況解説】 - ニコニコ動画





03【 めっちゃカメレオン】人間の目の錯覚！？牛の足で気づかれない編【 voiceroid実況 ゆっくり実況】 - ニコニコ動画





【検証】文字通り『三日三晩』悩んでみたら答えは出るのか！？【後輩を救え！】 - YouTube









超技術で圧倒的な原作体験ができる知る人ぞ知るスタウォゲー【スターウォーズ 帝国の逆襲／ファミコン】【レトロゲームゆっくり実況解説】 - ニコニコ動画





食の軍師 WhiteCul明 ハイパー焼肉バトル勃発! 牛角激闘編 - ニコニコ動画





【めっちゃカメレオン】東北ずん子、擬態のプロになってしまいました【VOICEROID実況】 - ニコニコ動画





面白い漫画は説明をしない論があるが「トリコ」の冒頭の世界観説明はめちゃくちゃワクワクするしベルセルクも惹き込まれる…読みたいのは説明文じゃなくてカッコいい文章 - Togetter







Zombie Stage – taigaai



『杖と剣のウィストリア』 – taigaai



TVアニメ『うちの弟どもがすみません』ノンクレジットオープニングムービー｜DISH//「アイコトバ」 - YouTube





TVアニメ『令和のダラさん』ノンクレジットエンディング映像 | 2026年7月2日（木）放送開始 - YouTube





TVアニメ『手札が多めのビクトリア』ショートPV〜素敵な人たち編〜｜7月7日（火）24時からテレ東系列にて放送⟡.· - YouTube





「SEKIRO: NO DEFEAT」予告｜9月4日(金)より3週間限定上映 - YouTube





TVアニメ『塩対応の佐藤さんが俺にだけ甘い』キャラクターPV - YouTube





【スノウボールアース】第2期制作決定PV - YouTube





『終末のワルキューレ』 アニメ4期制作決定！スペシャル特報PV/"Record of Ragnarok Ⅳ" - YouTube





第2クール解禁映像『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』｜2nd Cour Trailer! - YouTube





映画『我々は宇宙人』特報【9月25日(金)公開】 - YouTube





TVアニメ『手札が多めのビクトリア』メインPV第2弾｜オープニングテーマ：ハク。「一進」｜7月7日（火）24時からテレ東系列にて放送⟡.· - YouTube





オリジナルTVアニメ『さよならララ』第1話WEB予告 | 2026年7月5日放送開始 - YouTube





TVアニメ『君のことが大大大大大好きな100人の彼女』第3期メインPV ｜ 2026年7月5日（日）放送開始!!! - YouTube





【第2クールメインPV】TVアニメ「黄泉のツガイ」第2クール 7月4日(土)23時30分より放送開始！ - YouTube





TVアニメ『MAO』PV第2弾｜OPテーマ 20th Century「僕らが上書きする世界」｜EDテーマ上田麗奈「揺蕩う」｜2026年7月4日（土）第2クール放送開始 - YouTube





Aiobahn +81『Galge』Official Music Video│TVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』アニメMV（歌唱：KOTOKO） - YouTube





『ガールズ&パンツァー 最終章』第5話 本予告│10月9日(金)劇場上映！ - YouTube





『ガールズ&パンツァー 最終章』第5話 CM 西住みほVer.│10月9日(金)劇場上映！ - YouTube





『ガールズ&パンツァー 最終章』第5話 CM 河嶋 桃Ver.│10月9日(金)劇場上映！ - YouTube





『ガールズ&パンツァー 最終章』第5話 CM 島田愛里寿Ver.│10月9日(金)劇場上映！ - YouTube





『ガールズ&パンツァー 最終章』第5話 CM ダージリンVer.│10月9日(金)劇場上映！ - YouTube





『杖と剣のウィストリア』Season3 制作決定特報 - YouTube





TVアニメ『ふつつかな悪女ではございますが ～雛宮蝶鼠とりかえ伝～』放送直前PV／エンディングテーマ：ロクデナシ「ホウキボシ」／7月12日(日)23:45よりテレ東系列にて放送開始 - YouTube





【特報】TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期 第2クール放送決定！｜2026年10月～放送 - YouTube





『劇場版モノノ怪 第三章 蛇神』-本編一部特別公開④-大ヒット上映中！#劇場版モノノ怪 #モノノ怪 #mononoke - YouTube





「新しい家」第1章 | 英國戀物語エマ 第二幕 | スタジオぴえろ【公式】 - YouTube





【期間限定】TVアニメ『ペルソナ４』第1話【7月10日(金)まで】 - YouTube





【公式】剣風伝奇ベルセルク 第1話「黒い剣士」期間限定無料配信 - YouTube





アニメ『本好きの下剋上 領主の養女』PV第3弾｜2026年7月11日(土)第2クール放送開始 - YouTube





【第3弾メインPV】TVアニメ『黒猫と魔女の教室』 - YouTube





【期間限定】魔法少女リリカルなのはA's｜第1話～第6話一挙配信！｜2026年6月26日(金)19:00～7月3日(金)18:59 - YouTube





てっけん！ゆるっとカートゥーン オフィシャルティザートレイラー - YouTube





「聖剣伝説」シリーズ35周年記念 スペシャルムービー - YouTube





『GUILTY GEAR -STRIVE-』シーズンパス5 第2弾プレイアブルキャラクター『ロボカイ』トレーラー - YouTube





【ゾハル】『UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes』キャラクタートレーラー 【第4弾 DLCキャラクター】 - YouTube





『BLAZBLUE CENTRALFICTION』新規プレイアブルキャラクター「トリニティ＝グラスフィール」参戦決定トレーラー - YouTube





TEKKEN 8 - 「ボブ」 ゲームプレイトレイラー - YouTube





『MARVEL Tōkon: Fighting Souls』"サムライ・アウトライダーズ" トレーラー - YouTube





「このゴミ作品からいくら貰ったんや」――ゲーム『Mixtape』の炎上騒動が日本に波及するまで - posfie



カードショップで「大還元緊急10万円」と書かれた福袋を買ったら傷だらけの商品、そのまま買った店で買取に出したら4万円で店長に質問したら怒鳴られた - Togetter



恋愛漫画は大好きだけど、自分が大人になりすぎて「先生と生徒の恋愛はちょっと…」「義兄と義妹は…」となってしまい見られる漫画の幅が異世界モノしかなくなってる→そんな大人が今読んでる恋愛漫画は？ - Togetter



私は『パンどろぼう』に心を奪われた38歳サラリーマン… 今まで誰にもそのことを言えずにいたが小1の息子に打ち明けたことで、推し活が動き出した話 - Togetter



初代の機動戦士ガンダムを全話見たが、半世紀近く前のアニメなのにちゃんとしていた…ジークアクスの方が100倍くらいツッコミどころがあった「ツッコミ待ち作品だから」 - Togetter



「ナツコミ、一旦中止した方がよくない？」7月から始まる集英社のフェアで『ONE PIECE』のメタキラカードに転売ヤーが殺到、一部書店がフライング配布したため現場で混乱も - Togetter





ゼンゼロ

エレン pic.twitter.com/JmIzVCmCuw — ainezu (@ainezuiro) 2026年6月28日





loongm's OC

是只可爱又帅气的粉毛老鼠@loooongm pic.twitter.com/cL1x2eZKQT — eflo (@EfloNilot) 2026年6月28日







「なんで税金で廃課金せなあかんねん」DeNAのスマホゲーム開発に経産省が15億円支援にモヤモヤ、業界からすれば「たかだか15億円」というが… - Togetter



『もちづきさん』公式が「この作品の感想を送って下さい」との投稿を行ったところ、「ただひたすらに怖い」「この作品を読み始めてから痩せました」などグルメ漫画とは思えない感想が続々 - Togetter



映画「ケロロ軍曹」を見に行って噂の福田組のスクリーンタイムは合計約6分05秒93だと判明…「リスペクトのカケラもないパクリ」「ナレーションがクソ」など悪い点は他にも - Togetter



『ジャンプ』に関するWikipediaの記述のおかしな点とか｜ちゆ12歳



TVアニメ「天幕のジャードゥーガル」 トマトスープ先生×山田尚子総監督 スペシャル対談 | Souffle（スーフル）



◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）

俳優の村上虹郎さんを傷害疑いで書類送検 交際相手に暴行か | NHKニュース | 事件・事故、東京都



体育会系が就職に有利と言われる中、登山やトライアスロンなど自然相手にしている奴は大丈夫だが、芝生の上でスポーツしている奴は案外さっさと診断書を出してくるという話 - Togetter



ワールドカップ2026 日本代表 対 スウェーデンは引き分け 次は30日にブラジル戦 2位で決勝トーナメントへ | NHKニュース | サッカーワールドカップ2026、サッカー日本代表、サッカー



音響監督が映画館の人に「あのスピーカー不具合出てますよ」と言ったら、迷惑そうな顔をされた…「クレーマー扱いされたのでは？」専用の窓口に直接伝えるしかなさそう - Togetter



【速報】「日本で再び冬季五輪を」とIOC担当幹部|47NEWS（よんななニュース）



9.4 (Fri)公開 映画『バックルームズ』ロング予告 - YouTube





『ひつじ探偵団』 OFFICIAL本予告｜プライムビデオ - YouTube





サッカー・ウルグアイ代表に「チャーター便はキャンセルした、各自で帰れ」という厳しい通達→突き放す対応かと思いきや安全のためかも - Togetter



歌手で俳優の美輪明宏さん91歳で死去 「ヨイトマケの唄」共感呼ぶ：朝日新聞



子どもたちが体操教室に通っているが、持って生まれた身体能力と運動神経の差は本当に残酷だと感じる「幼児期から明らかに違うもんな」→共感の声が続々…やはり才能なのか - Togetter



W杯1次リーグで韓国が敗退したことを受け、李大統領が「無能な指揮官」と監督やサッカー協会などを痛烈に批判する投稿「社交辞令に留めておくものだと思っていた」 - Togetter



その真意とは…江田照男騎手を直撃 14年ぶり騎手単独の降着申し立てについて独白 - 競馬 : 日刊スポーツ



反移民の極右映画『Citizen Vigilante』を観たので解説するよ - 破壊屋ブログ



韓国大統領、W杯グループステージ敗退に「無能な人を指揮官に選べば結果は明らか」と批判 | TBS NEWS DIG



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