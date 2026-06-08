2026年06月08日 18時20分 ヘッドライン

2026年6月8日のヘッドラインニュース



アトラスは2026年6月8日(月)、『ペルソナ』シリーズのナンバリング最新作『ペルソナ６』を発表しました。あわせてティザートレーラーも公開され、全世界累計販売本数3000万本を突破したシリーズに待望の新作が登場することが明らかになりました。







『ペルソナ６』ティザートレーラー - YouTube





『ペルソナ６』は、シリーズ独自の世界観とゲーム体験を受け継ぎながら、まったく新しい舞台と物語が描かれるRPGとのこと。対応プラットフォームはXbox Game Pass、Xbox Series X|S、Windows、PlayStation 5、Steamで、パッケージ版はPlayStation5のみを予定。発売日は未定となっています。





ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。



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GPSに依存せず世界中で船舶の正確な位置がわかる「量子航法システム」の最初の試験にイギリス海軍が成功、衛星の妨害や誤動作に強くGPSが使えない潜水艦でも利用可能に - GIGAZINE



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◆ネタ（メモ・その他いろいろ）

冷蔵庫にあるヤバいもの選手権しよーまずはおれから、2023年に降った雪→初手から優勝すぎると思ったら続々と強者が集まって来た - Togetter



◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）

配偶者と死別、男性の認知症リスク2.3倍 女性は生活満足度に違い：朝日新聞



高専卒業に学位授与、国内限定の「準学士」改め…国際的に通用する学歴で卒業生の活躍後押し : 読売新聞



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

プーチン氏、ロシア経済の危機を否定 紛争続く中「緩やかな劣化」の兆候と専門家指摘 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



ゼレンスキー氏の書簡で高齢指摘されたプーチン氏「無礼な内容ある」…直接協議拒否する考え : 読売新聞



プーチン氏、ウクライナ提案の直接会談を拒否 「目標達成」まで攻撃は終わらない 写真5枚 国際ニュース：AFPBB News



ロシアが4年以内にNATOを攻撃する可能性 英首相 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



ウクライナ、ポーランドとの和解模索 第2次大戦時の民間人虐殺めぐり対立 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



トランプ氏の宴会場建設責任者、ロシアで古都サンクトペテルブルクの建築から着想得たと発言 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



国民?検察?証拠は誰のもの 再審見直し、国会で新たな「障壁」 | 毎日新聞



石破前総理「法理論的にあまり正しくない」 国旗損壊罪の制定めぐり疑問示す | TBS NEWS DIG



「本人の同意ある？」高市首相が国会で突如「秘書のがんステージ4」を公表にネット騒然…“招致拒否の布石では”と憶測も | 女性自身



維新・吉村氏、定数削減は衆院の「再可決」も視野「首相と意思共有」 [大阪府] [高市早苗首相 自民党総裁][法定協議会 区割り][自由民主党（自民党）][日本維新の会]：朝日新聞



「大阪都構想、4パターンの特別区案を検討」 維新・吉村代表 | 毎日新聞



大阪メトロ２路線、３５年度までに完全無人運行へ…金属製車輪で走る従来車両では初 : 読売新聞



ナフサ由来製品「国はあると言うが…」4商工会が支援要望 千葉 | 毎日新聞



原発建て替え「絵に描いた餅」? 膨大な建設コストと時間的制約 | 毎日新聞



ふるさと納税活用して建造した観光船「放置状態」、運用方法決まらず…市が運営企業公募へ : 読売新聞



高速道の「黄金のペットボトル」、悪臭放ち清掃員の心理的負担大きく…背景に運送業界の事情 : 読売新聞



タンクローリー転落 81歳男性が海に飛び込み運転手救出 和歌山 | NHKニュース | 事件・事故、和歌山県



団地内で水道管壊れる「10ｍほど水噴き出している」相模原 | NHKニュース | 神奈川県



北陸新幹線「小浜ルートありきの費用便益比」なら「政治はいらない」 京都府舞鶴市の鴨田秋津市長｜京都新聞デジタル 京都・滋賀のニュースサイト



スルメイカの「倍増」漁獲枠は本当に米国流？ 水産庁の“謎の計算式”を調べてみたら、全くの別物だった件 - 勝川俊雄公式サイト勝川俊雄公式サイト



京都市:バスの座席で寝ていた小学生の女の子、迎えに来ていた父親と職員が車庫の車内で発見…運転士は気付かず : 読売新聞



京都で行方不明になった米国人学生、遺体で発見 捜索の末 - CNN.co.jp



最大20倍の運賃値上げ高すぎる？ 秘境走る大井川鉄道の魅力と課題 [静岡県]：朝日新聞



全国の書店１万店割れ、紙の出版市場の不振やネット書店の伸長で…ピーク時の４割余り : 読売新聞



オーストラリア産小麦、石油高騰で収穫減へ 日本のうどんに影響必至：時事ドットコム



ヘリウム不足直撃で医療界は戦々恐々！ 高市政権「危機管理は落第点だ」 | 毎日新聞



ナフサ不足で事業停止、北海道の水産物加工業者が破産申請準備…包装資材の品薄と価格高騰で事業継続を断念 : 読売新聞











◆ライフスタイル（人生・生活・健康）













御坊の紀州鉄道 事業譲渡先決まり、市は支援を検討 – 日高新報



「男子中学生の恐ろしさを知った」友達と出かけると言った子供が線路のない場所を移動してると思ったら12km先のイオンまで自転車で行ってた - Togetter



親族から「20歳上のバツイチ従兄弟と結婚しろ」と執拗に強要され、絶縁を決断した女性の話… 結婚以外にも「お前は長女なんだから、金を稼がないといけない。看護師になって支えろ」と就職の強要も - Togetter



日帰り温泉で130円のシャンプーとボディソープを買ったら、回復アイテムみたいなのを渡されてメチャクチャ嬉しかった「これは空き瓶持ち帰りたいｗ」 - Togetter



「痩せたいのか太りたいのか」 生クリームに塩を入れて5～7キロ走れば、お手製のバターができるという話が話題に 「水分取りたいのにあるのは脂肪なの草」 - Togetter



サハラ砂漠で旅行者を乗せたトラックが故障し、49人が死亡したニュース 生還者が助かるまでの経緯と現地の話にゾッとする - Togetter



車の速度を測定し、速い場合は赤信号にして事故を抑制する信号機「しかし、各地で実際に起きたことはこう」 - Togetter



東京の一極集中…弁護士業界では全国8弁護士会で新人ゼロとなる事態に→新人が地方へ行かない理由について様々な意見「これは行かない新人が正しい」 - Togetter



皮肉なことに「氷河期世代が仕方なく就職したニッチな業界」には40〜50代の実力者が揃っているので、業績が好調という説→賛同の声「本当に強い人が勢揃いしてそう」 - Togetter



不動産屋の営業だが、売却査定で住宅を訪問したら、敷地内から道路に車がはみ出して駐車されていた… 敷地内に入らない車は買わないでほしい「車庫法違反」「近所にも居る」 - Togetter



「クサいメシ」を「ウマいメシ」に 刑務所の栄養士が導く社会復帰 [愛知県]：朝日新聞



コンビニバイト時代にレジの金銭不一致で、自腹で600円を払わされ、悔しくて泣きながら帰った…その後、父から「監視カメラを確認してから払え」というアドバイスをもらう - Togetter



ナフサとともに仕事がなくなる世界 - 天国と地獄の間の、少し地獄寄りにて



飛行機で女性の荷物を上げるのを手伝ったら、CAが女性に「一人で持ち上げられないお荷物はお預けください」と注意→女性が返した言葉で切ない気持ちになってしまった人に、同情の声 - Togetter



孫が下校中に名前も知らない上級生から後頭部を石で殴られた件に続報… 加害した理由や学校の対応などが語られ、Xでは様々な反応「警察から確実に児相送致もお願いしたい」 - Togetter



京都市バスで運転手が、混雑した車内に巨大スーツケースを持ち込もうとしたインバウンド客を降車させるのを目撃… 確かに看板はあるが、正直こんなの建前に過ぎないんでしょと思っていた - Togetter



低所得者ほど家計が破綻 セーフティーネットを守れ | 毎日新聞



ブラジル駐在していた祖父の遺品がやばすぎる、絶対今だったら許されていない「拡大してヒェッ！ってなった」「素晴らしさと冒涜を同時に感じる」 - Togetter



なぜか外堀の水の透明度が上がって堀の底が見えている「台風で流された？」「千代田区長も驚くレベル」 - Togetter



普及が進むセルフレジで、"重ね打ち"など「ごまかす」万引きが急増… 万引きGメンからは「スポットで映すので、全然バレてます」との声、専門家提唱の一番効果がある対策は「あいさつ」 - Togetter



賃貸で入居して3ヶ月目、最近暑いから冷房をつけると生乾き臭がするので管理会社に伝えたら、「自分でなんとかしてください」って言われた→こういう場合はどうすれば… - Togetter



「本気で今年のベストバイかも」「夏のパジャマ全部これにしたい」無印良品の『着るタオル』パジャマがリピ買い続出らしい「育児中にも良いよ」→他にもおすすめの夏パジャマは？ - Togetter



私の日記 - 辺野古沖転覆事故〜当事者の日記〜（誰か。） - カクヨム



息子が小1のときの担任は算数が専門で、最初の保護者会で「家事を何か1つ完全に任せてください」と言い、日常生活と考える力が関係する話をした - Togetter



6月末で退職したい旨を人事に連絡したら、人事から返事はないものの恐らく上司にも伝わっており、あらゆるチームチャットを退出させられた - Togetter



宿でいっしょになったイギリス人に「日本旅行で最高にうまいものを食ったが、あれは何か」と尋ねられ、正体を教えたが信じてくれない - Togetter



◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）

【徹底検証】”新世代の充電器”vs”これまでの最強”→「世代交代」が起こってる。【最強充電器”防衛戦”2026初夏 ～140W部門～】 - ニコニコ動画





生成AIで裸に見える画像製造・提供の罪で30代男性略式命令 | NHKニュース | 生成AI・人工知能、愛知県



えぇええ！？！？私の商品、Amazonで転売されてる😱材料費かけて、刺繍して、ミシンで縫って、それで3000円で出品してるのに… 1万以上で転売されてる…… - Togetter



ZigがAIを禁止する理由。GitHub離脱、確固たる運営方針。｜直也テック



なぜWebサービスにはSSOやMFAが実装されないのか | CloudNative BLOGs



CVE-2026-49975「HTTP/2 Bomb」をわかりやすく解説——AIが人間より先に気づいた脆弱性 #Security - Qiita



立て続けに高額なハイスペックPCを何度も売りに来るお客さん...念のためにPCを解析してみたら不正なツールで巧妙に表示を偽装していた - Togetter



◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）









格ゲー乙女ゆかりさん【格ゲー野郎 Fighting Game Creator】 - ニコニコ動画





麻雀初心者に最適な麻雀ゲームが出たらしいから葵ちゃんがどんなものか確かめてしんぜよう(謎ドヤ顔)【とららの麻雀教室】 - ニコニコ動画





マリオは韓国が起源！？韓国の大人気ヒーローゲーム【スーパーボーイI／MSX】【レトロゲームゆっくり実況解説】 - ニコニコ動画





え、大手企業公式の地雷っぽい料理の検証を！？【湖池屋｜カラムーチョ人参】 - ニコニコ動画





FC末期のハイクオリティ・カブキ・アクション【地獄極楽丸／ファミコン】【レトロゲームゆっくり実況解説】 - ニコニコ動画





司 法 試 験 R T A - ニコニコ動画





ウルトラブラック企業で出荷作業する【クラッシュアウトクルー】【ボイロ実況】 - ニコニコ動画







オタク君の恩返し pic.twitter.com/ON5v195tEH — tenten (@tentenchan2525) 2026年6月7日



ギャラクティックウォーリアーズ 1周クリアRTA ポセイドン 3分49秒08【VOICEROID実況】 - ニコニコ動画





韓国産のポケモンのパチモノアクションゲーム？！【マイフレンドモンスター2／Windows】【レトロゲームゆっくり実況解説】 - ニコニコ動画





ファミコン屈指のデカキャラ＆即死鬼畜ゲー【ドラゴンズレア／ファミコン】【レトロゲームゆっくり実況解説】 - ニコニコ動画







次回もちづきさん、写植指定！

"今宵の内にこっそりと……"⁉⁉



最新22話は

【6/14（日）公開】…お楽しみに！！！！！！ pic.twitter.com/d4hRpXuyt4 — ドカ食いダイスキ！ もちづきさん公式 (@dokaguidaisuki) 2026年6月7日











『シノアリス』 – taigaai











TVアニメ『手札が多めのビクトリア』ショートPV〜旅立ち編〜｜7月7日（火）24時からテレ東系列にて放送⟡.· - YouTube





アニメ『ドロヘドロ Season2』EDテーマ「Return トゥ 頭（ヘッド）」Music Video／(K)NoW_NAME - YouTube





第9話 エンディングムービー｜TVアニメ『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』 - YouTube





『最終楽章 響け！ユーフォニアム』後編 本予告【2026年9月11日 ROADSHOW】 - YouTube





TVアニメ「落第賢者の学院無双～二度目の転生、Sランクチート魔術師冒険録～」メインPV｜2026年7月1日より放送開始！ - YouTube





Карамазовы『Silver 30』Official Music Video│TVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』MV - YouTube





『LV999の村人』メインPV｜2026年7月1日放送開始！ - YouTube





TVアニメ『令和のダラさん』本予告第二弾 | 2026年7月2日（木）放送開始 - YouTube





“青ブタ”完結へ―― メモリアルビジュアルムービー【広川卯月Ver.】｜劇場アニメ「青春ブタ野郎はディアフレンドの夢を見ない」【2026年10月16日(金)公開】 - YouTube





TVアニメ「帰還者の魔法は特別です」第二期 2026年10月放送開始！ - YouTube





Creator Interview｜Character Design: MON - アノマリス／ANOMALITH - YouTube





「キャプテン翼２ WORLD FIGHTERS」 - チーム紹介トレーラー：タイユース編 - YouTube





VIRTUA FIGHTER CROSSROADS​ SHOWCASE（日本語字幕） - YouTube





『VIRTUA FIGHTER CROSSROADS』1stトレーラー - YouTube





GUNDAM ROGUE ORBIT│アナウンスメントトレーラー - YouTube





『STRANGER THAN HEAVEN』2ndトレーラー - YouTube





『ソニックレーシング クロスワールド』シーズン2始動！新作『SONIC PICO PARK』も！ - YouTube





ゲーム『進撃の巨人３』アナウンストレーラー - YouTube





『ストリートファイター6』Year 4 キャラクター発表トレーラー 「ファイナルファンタジーVII リメイクシリーズ」から 「ティファ」が参戦 - YouTube





『エイリアン : 最後の生存者』初報映像 |「ラストチャンス」 - YouTube





『FINAL FANTASY VII REVELATION』1stトレーラー｜タイトル発表 - YouTube





◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）

『古畑任三郎』時系列・順番を完全解説！放送順との違いと全事件一覧 | ミステリプト



◆新商品（衣・食・住）

1食あたり218kcal！和風だしでやさしい味わいの「セブンプレミアム とろろ昆布と梅のうどん」が新発売 | 株式会社セブン‐イレブン・ジャパンのプレスリリース

