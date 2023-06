GPSに依存せず世界中で船舶の正確な位置がわかる「量子航法システム」の最初の試験にイギリス海軍が成功、衛星の妨害や誤動作に強くGPSが使えない潜水艦でも利用可能に

Quantum sensor for a future navigation system tested aboard Royal Navy ship | Imperial News | Imperial College London https://www.imperial.ac.uk/news/245114/quantum-sensor-future-navigation-system-tested/ Royal Navy Says Quantum Navigation Test a Success https://thequantuminsider.com/2023/06/06/royal-navy-says-quantum-navigation-test-a-success/ インペリアル・カレッジ・ロンドン の物理学者によって開発された量子航法装置は、 ルビジウム87 の約10億個の原子に対してレーザー光を照射します。すると原子から雲が発生し、さらに 絶対零度 に近い温度まで冷却すると、原子の雲は波打つようになります。その性質を利用し、重力などの影響を考慮しつつ測定を行うことで、装置が動いている速度や方向を計算することが可能になり、位置情報を詳細に割り出すことができるとされています。また時間の経過に伴う原子の雲や装置の進行方向を量子加速度計で測定することで、船舶の位置情報を常にチェックすることが可能です。 量子航法システムを搭載した船舶は、海図やコンパスよりも正確な航行が可能というだけでなく、現代の船舶で主流になっているGPSを用いた人工衛星ベースの航法装置が不要になります。

Royal Navy's experimental ship carries out first trial of quantum navigation system | Science & Tech News | Sky News https://news.sky.com/story/royal-navys-experimental-ship-carries-out-first-trial-of-quantum-navigation-system-12889487

・関連記事

2023年06月08日 20時00分00秒 in サイエンス, 動画, Posted by log1r_ut

