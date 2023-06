AIはフォトストック業界を殺すのか？

AIの発達により多くの職業が影響を受けると 予想 されており、すでに ゲーム開発者 や イラストレーター の働き方や収入に大きな変化が出始めています。本物の写真と見分けがつかないような画像を生み出せるようになってきたジェネレーティブAIが、 ストック写真 を扱う業界にどのような影響を与えるのかについて、フォトストックサービスの比較分析を行う企業・Stock Performerの共同設立者であるオリバー・キューデル氏が解説しました。 Is AI Killing the Stock Industry? A Data Perspective. – Stock Performer https://www.stockperformer.com/blog/is-ai-killing-the-stock-industry-a-data-perspective/ ・目次 ◆1:ストック業界の概況 ◆2:本当にフォトストック企業の収益は減っているのか? ◆3:AI生成画像をアップロードする人は全体の何割? ◆4:AI生成画像の売れ行き ◆5:売れるのはどんなAI生成画像なのか? ◆6:フォトストック業界とAIの今後 ◆1:ストック業界の概況 キューデル氏が2010年にStock Performerを設立した当時、フォトストック業界では Shutterstock が大きな成功を収めており、業界が安価に大量の写真を提供するサブスクリプションモデルの導入を急いだことで、写真家の収入が不安定になり始めました。この懸念は目新しいものではなく、インターネットが普及しし安価な機材で誰もが写真を撮れるようになった2000年代にも、それまで写真1枚を売るごとに大金を稼いできた写真家たちは自分たちのキャリアが終わると真剣に考えていました。 そして、AIが精度の高い画像を生成できるようになってから、業界関係者たちは再び「今度こそフォトストック業界が消滅するのだろうか?」と自問するようになっています。そこでキューデル氏は、フォトストック業界上位3社の収益の推移を分析して、Midjourneyのような強力な画像生成AIの登場がフォトストック業界にどのような変化をもたらしたのかを分析しました。 ◆2:実際にフォトストック企業の収益は減っているのか? 以下は、iStockphotoの収益の推移を表すグラフで、青いバーは収益、赤い折れ線グラフはダウンロード回数、下の方の色が濃い領域がアップロード数を示しています。iStockphotoは2017年以降着実に収益を伸ばしており、新型コロナウイルス感染症が猛威を振るった2020年と2021年に収益はさらに加速しました。強力な画像生成AIが次々と登場し始めた2022年後半以降も収益は安定しており、大きく減少している様子は見られません。

2023年06月08日 21時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1l_ks

