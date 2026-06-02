2026年06月02日 18時42分 ヘッドライン

2026年6月2日のヘッドラインニュース

(c)ナガノ / 2026「映画ちいかわ」製作委員会



『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』の予告映像が解禁されました。本作はナガノ氏による人気作品『ちいかわ』初の映画化作品で、2026年7月24日(金)に全国公開予定。劇中では、原作でも人気の長編エピソード「セイレーン編」をもとに、ちいかわ、ハチワレ、うさぎたちが不思議な島で繰り広げる冒険が描かれます。



映画『ちいかわ 人魚の島のひみつ』公式サイト

https://chiikawa.toho-movie.jp/



『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』予告映像解禁【7月24日（金）公開！】 - YouTube





今回解禁された予告映像では、島を舞台にした物語の一端に加え、ハチワレが歌うオープニングテーマ「くつずれ」も初披露。さらに、島二郎役を最上嗣生、セイレーン役を鈴木みのりが担当することも発表されました。アニメーション制作はサイピクが手がけ、ナガノ氏の完全監修のもと、映画ならではのスケールで『ちいかわ』の世界が描かれます。





ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。



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「Googleが収集した個人情報で検索結果をゆがめている」問題について大手検索エンジンDuckDuckGoのCEOが強く批判 - GIGAZINE







◆ネタ（メモ・その他いろいろ）



寝かしつけ pic.twitter.com/V53XjqFalL — さほす (@LD14jt5AdiTpD1g) 2026年6月1日





世界共通だと知って感動してる https://t.co/XkYPk7nloV — 拭く (@kufuu_wow) 2026年6月1日









こっちは休校前提で動き作っとんのや — 住人 (@sumin_chu) 2026年6月1日





危険標識終わったあと路肩に停めてメニュー開いてて戻ったらこれでクッソ笑った



人の心とかないんCar？ pic.twitter.com/5wG7FhmsJb — 三ノ葉 (@mitsu_no_ha) 2026年6月1日





ファストフード店で会社の重要書類作る人 pic.twitter.com/lTaAXJJkZC — 青なんとかさん (@aonantokasan) 2026年6月1日











◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）

合コンで相手が物性物理の研究をしていたというので「有機物と無機物どっち？」と聞いたら黙り込んでしまい、理系オタクが難しい質問で女の子を困らせてる...みたいな空気になったの納得がいかない - Togetter



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

【台風被害・影響】沖縄県で16人が軽いけが | NHKニュース | 台風、沖縄県、鹿児島県



【台風6号情報】宮崎県で氾濫危険警報 東日本なども厳重警戒を | NHKニュース | 台風、気象、気象庁



白黒パッケージの「かっぱえびせん」 東京都内のスーパーに登場 [＊令和のオイルショック]：朝日新聞



鶏肉小売価格が過去最高 鈴木農相「鶏肉に需要がシフト」 | NHKニュース | 物価高騰、小売業、農林水産省



鶏肉価格が過去最高、要因は「節約志向」 鈴木憲和農相|47NEWS（よんななニュース）



京都市中京区の鴨川で10代女性が死亡 三条大橋下流でうつぶせで発見｜京都新聞デジタル 京都・滋賀のニュースサイト



【続報】浜辺や海岸で発見…“女の子”含む女性3人死亡 「海に女性が浮いている」と通報 無理心中か 近くで男性も発見 神奈川・真鶴町（2026年6月2日掲載）｜日テレNEWS NNN



「誠意なし」中国外務省、日中対話を拒絶 小泉防衛相発言に反発 | 毎日新聞



比大統領との国賓晩餐会で高市首相“謎テンション”…またまた動画で恥さらし批判殺到→大炎上！｜日刊ゲンダイDIGITAL



「文民統制が劣化」 党大会での歌唱、元自衛隊幹部が首相に望むこと：朝日新聞



パーソル・リクルート・スタッフサービスなど人材派遣大手５社に公取が立ち入り検査、カルテル結んだ疑い…賃上げ便乗してマージン増やしたか : 読売新聞



辺野古事故遺族の〝公開質問〟に沖縄・玉城知事「見ていないが、質問があるとは聞いた」 - 産経ニュース



【速報】糖尿病治療薬「マンジャロ」違法販売疑いで男女３人書類送検 「処方されて余った」背景にダイエット需要か… 大阪府警で初摘発 | TBS NEWS DIG



糖尿病治療薬「マンジャロ」を無許可販売・保管疑い 3人書類送検 - 日本経済新聞



ロシア軍、ウクライナ各地に激しい攻撃 9人死亡 写真5枚 国際ニュース：AFPBB News



ロシアがウクライナ首都に激しい攻撃 集合住宅に着弾、住民ががれきの下敷きか - CNN.co.jp



親パレスチナの米国人、英政府が入国許可取り消し 言論の自由の「危険な前例」 - CNN.co.jp



一般車両初 近鉄、南大阪線で有料座席指定サービスの運用開始 | 毎日新聞



フランス、ロシア産原油運ぶ制裁対象タンカーを拿捕 ロシアは「ほぼ海賊行為」と反発 - CNN.co.jp



なぜ女性天皇は語られないのか 国会の議論、識者「問題のすり替え」 [皇室典範の改正]：朝日新聞



トランプ大統領「誰もがあなたを憎んでいる」ネタニヤフ首相に激怒 アクシオス報道 | TBS NEWS DIG



「俺がいなければお前は刑務所に」 トランプ氏がネタニヤフ氏罵倒か | 毎日新聞



◆ライフスタイル（人生・生活・健康）

うちの新卒の子がぜんぜん電話対応してないので観察したら他の人が電話を取った直後に受話器をあげて電話を取り損ねたように見せる高等テクニックを使っていて笑った - Togetter



ケンタッキーのセルフレジで注文してたらビリビリしたので、店員に「これ漏電してるっぽいから店長に言って直してもらった方がいいですよ」と言ったら、変な人扱いされた話 - Togetter



自転車レーン、やはりこれくらい本気入れて分離しないと「これがあるだけで自転車乗ろうと思えるのよ」「これを完全装備した上での取り締まりと罰則だよね」 - Togetter



「サイズが800～900KB」「謎構図連発」「水平取れてない」娘の七五三をスタジオで撮影するも、酷すぎるデータを納品された人の嘆きに同情→どうしてこうなった？ - Togetter



運転中「そこの車停まってくださーい」と聞こえたが、自分のことと思わずそのまま家に帰るとパトカーも着いてきた→いわれのない「○○やってたよね？」取り締まりを受けた体験談集まる - Togetter



私ごとで恐縮ですが「買ったらQoL爆上がりしたもの」を教えていただけないでしょうか…日々を豊かにする買い物をしたいのです、ちなみに除湿機がおすすめです - Togetter



「多様性を認める」の「認める」を「許可する」の感覚で使ってる人がいるんだ、「そこにあることに気づく（認識する）」の意味だと思ってた - Togetter



ちょっと背伸びして買ったミキハウスのベルト、夫にBOOKOFF？って聞かれてから記憶ない「あまりにもブックオフ」「なぜこの色に…」 - Togetter



120万貸してた友達がついに失踪した… 実家に連絡したら各所に計1500万借金があって親御さんも火の車、裁判も意味無いし泣き寝入りしかないの本当に悔しい - Togetter



「日本に10年以上住んで気付いたのは、日本人が親切で丁寧なのはあなたを好きかどうかとは全く関係ないこと...」とある中国ユーザーの投稿が日本人の本質を正確に捉えていると話題に - Togetter



夫が料理してくれるのは大変助かるが、調理時間が長い、量が多い、バターやにんにくが多いのが地味にストレス…夫婦なら言える？→こういった不満はどこにもありそう - Togetter



「ちなみに10年近く前の話」体育祭から帰宅し、「〇組不正したのに優勝してムカつくー！」と怒っていた娘にSNSの怖さを目の前で教えた母親のやり方がすごい - Togetter



妻に「この冷凍パスタめっちゃ不味かったから食べといて」と言われて自然に返事をしたけど、よく考えたら労基に駆け込むべきだった「家でも労基案件が…」 - Togetter



三菱電機の防衛事業説明に『思考を改善させる』『思考の操作』などの不穏な文言が並んでいて怖い...人々を洗脳しようとしてる？→実際はこういう技術です - Togetter



【追記あり】「この様な事をされますと潰れてしまいます」とある弁当屋に弁当100個の大量注文が入っていたものの、当日になって無断キャンセル… 電話しても繋がらず、最後は着信拒否 - Togetter



子供たちに『道を訊いてくる大人がいたら逃げなさい』と指導する…と言うと『困っている大人を助けないなら大人も困っている子供を助けなくていいんだな』と返す人がいる - Togetter



薬局で「明日必ず支払いに来るので先に薬をください」と言っていた大学生が支払いどころか電話にすら出ない...上司からは「家に突撃しろ」とまで言われどうすればいいのか - Togetter



開業3年目、銀行の借入金を全額返済しようとしたら、支店長に「預金と借入金のバランスが大切です」と言われる→実は銀行にとって砂をかけられるような行為だった - Togetter



飛行機で手芸しようと思って糸切りバサミを持ち込もうとしたら没収された、小学生の頃から使ってるハサミだけど泣く泣く手放した→刃体6cm以下でも先端が尖っているものはNG - Togetter



「金をだまし取られたので刺した」と男から通報があり、警察が駆けつけると60代男女が遺体で発見…→在宅医療のリスクについて様々な意見が集まる - Togetter



夫が寝かしつけをしていたはずなのに次女がとても悲しげな顔でリビングにやってきたので、怒られたのかなと思いどうしたのかと聞くと予想外の理由だった「屁グレクトだ」 - Togetter



いじめで廊下掃除を自分一人に押し付けられた時、悔しくてわざと楽しそうにモップがけしていたら、ある男子が「お前楽しそうだな！そんなに楽しいなら俺にもやらせろよ」と言ってくれて救われた話 - Togetter



サンフランシスコの家賃がマジでヤバい…この感じの部屋で月1500ドル(約25万円)「嘘だと言ってくれ」アメリカ人は芝刈り機動かして庭でBBQしてるはずなんだ - Togetter



「依頼者から封したまま渡されたぞ」セクハラの損害賠償で代理人から100万円の札束を受け取った時、『ナニ金』のおかげで1枚足りないことに気づけた話 - Togetter



◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）

マイナンバーカード内のICチップが壊れて中身が読めない場合は免許証不携帯の扱いになる、と警察で散々言われたけど、制度設計として疑問が残る→「不便すぎる」などの声 - Togetter



AI新世紀：「AI婚は遊びじゃない」会話は1日12時間 人との決定的違い | 毎日新聞



Polyfill.ioを放置したサイトで不審なダイアログが表示されている件 #Security - Qiita



ClaudeCodeとCodexにコーディングを全て任せて商用レベルのUnityゲーム開発を行う【前編】 #AI - Qiita



『シンプリシティ―持続可能かつ人間的で効果的なソフトウェア開発』 - snoozer05's blog



ChatGPTの「やさしさ」の危うさ 10代に伝えたいAI利用法 - Impress Watch





（長文）N高の報道に関しての個人的なコメント。

教育業界に入って実感したことですが、本当に変化を嫌う業界です。

業界全体もそうですが、個々の教員も保守的な人が多い。実は担任ひとりひとりが生徒に対して万能の権力者でもあるという側面があります。… — かわんご (@gweoipfsd) 2026年6月1日



◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）

敵に寄生し進んでいく！マイナーなプログレシューティング！【パラスコード／メガドライブ スーパー32X】【レトロゲームゆっくり実況解説】 - ニコニコ動画





【RTA】アトランチスの謎 3分9秒72 - ニコニコ動画





東北きりたんvs一周年で追加された裏ボス【ゴブリン・ノーム・ホーン】 - ニコニコ動画





【自己紹介祭】メソポタミア動画を12年以上作り続けている人 - ニコニコ動画





高橋しん先生が事務所を閉めるため資料用の自著などをヤフオクで出品しファン騒然→片付けをしていたら『最終兵器彼女』1巻表紙の原画なども出てくる - Togetter



『みいちゃんと山田さん』最新話のムウちゃんとみいちゃん、同じ職場でも態度が対照的だった「障害かかわらず素直さって大事よね」 - Togetter



当店ポケカは1人5パック制限なのですが、放課後買いに来た小学生が「5パックも買えるんですか？！」と喜んで買っていった→ポケモンカードはこうあるべき - Togetter



「引き留めも無く、あっさり終了」ベテランのアニメーターが自身の誕生日に所属していた会社の退職を報告、退職金がなかったことに同業者やアニメファンが反応 - Togetter



「アニメはジャンクフード化」谷口悟朗監督講義 小原篤のアニマゲ丼：朝日新聞



オリジナル格ゲーキャラ – taigaai



『DJMAX RESPECT』 V LIBERTY 4パック - YouTube





Fallout 76 – シーズン25：アパラチア包囲 - YouTube





【NTE】世界観PV｜「異常」に面白い - YouTube





Fate/Grand Order「one second after time」ティザーPV - YouTube





Call of Duty: Modern Warfare 4 | 秘蔵版トレーラー - YouTube





『Model Debut4 #nicola／モデルデビュー4 ニコラ』Nintendo Switch™ 2とSteam®で2026年8月27日(木)発売！ - YouTube





『ファイナルファンタジーVII リバース』 ロンチトレーラー｜Nintendo Switch™ 2 版 / Xbox Series X|S版 - YouTube





『BrokenLore: FOLLOW』ローンチトレーラー | PS5® - YouTube





「キャプテン翼２ WORLD FIGHTERS」 - チーム紹介トレーラー：ウズベキスタンユース編 - YouTube





第2クール本PV／『鎧真伝サムライトルーパー』2026年7月7日(火)より放送・配信開始！ - YouTube





『UN:Me』 - PlayStation®5発売決定トレーラー - YouTube





Nintendo Music 紹介映像 - YouTube





Nintendo Music 新しい機能のご紹介[2026年6月2日] - YouTube





『フォートナイト』 シャッタード | チャプター7 シーズン2終幕ライブイベント ティーザー - YouTube





『劇場版モノノ怪 第三章 蛇神』特別予告 -閃の巻-｜大ヒット上映中！ - YouTube





いまからでも間に合う！クライマックス直前！振り返りPV - YouTube





TVアニメ『炎の闘球女 ドッジ弾子』メインPV｜7月6日より放送開始！ - YouTube







結婚10周年だったのでくだらない馴れ初めを描きました

人に説明し辛い pic.twitter.com/K128ObEv4y — わさび (@legend7749) 2026年6月2日



本当につまらないのか確かめたいからみんなが思う最初がつまらないアニメを教えてほしい、全部観ます→実際に1話や序盤を観て評価してみました - Togetter



テレビ、ゲーム禁止、3DSを親に奪われ、偏差値の高い中高一貫校に進学した子の進学結果に驚きの声や、似た環境で育った人の体験談が集まる「これの最悪のケースが加藤」 - Togetter





🟦配信停止について🟥



ひょんなことから永久無料になっていた「PICO PARK:Classic Edtion」だけど、近いうちに配信停止するよ！https://t.co/MVs2BKQPeP



永久無料で配信し続けるのは、ずっとはよくなかったね！凹… — PICO PARK / ピコパーク (@picoparkgame) 2026年6月1日



ポルトガルの学会で、参加者に「普段何やってるの？」と訊かれたので「I play YU-GI-OH」と返したら、その後「何だこの学会は」と言いたくなる流れになった話 - Togetter



『Nintendo Music』が新機能追加で“もっと”いつでもどこでも。『マリオカート ワールド』の楽曲も配信開始。 | トピックス | Nintendo



◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）

15年位前、母が嵐のポスターを見て突然｢嵐が4人しかいない｣と言い出した→最初は何の冗談かと思っていたが、病院に行ったらあることが判明し、母の命が救われた話 - Togetter



『ヴォート・ライジング』 スーパーティザー｜プライムビデオ - YouTube





「ジャングルポケット」斉藤元メンバー 被告人質問“同意あると思った” | NHKニュース | 裁判



◆新商品（衣・食・住）

初夏にぴったりな、スターバックス® チルドカップ初のマスカットフレーバー「アールグレイマスカットティーラテ」6月9日（火）より期間限定発売 - スターバックス ストーリーズ







