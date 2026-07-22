2026年07月22日 22時00分 AI

OpenAIの「次世代AIモデル」についてサム・アルトマンCEOが直々にトランプ政権とアメリカの議員へ説明予定

by TechCrunch



OpenAIの幹部が、同社のサム・アルトマンCEOとアメリカの議会議員が近いうちに会談を行う予定だと語りました。アルトマンCEOは次世代のAIモデルについて政府側に説明する予定です。



OpenAI’s Altman to Brief US Officials on Next Wave of AI Models - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-21/openai-s-altman-to-brief-us-officials-on-next-wave-of-ai-models



Where’s the Trump administration line on AI regulation? | CyberScoop

https://cyberscoop.com/trump-admin-ai-safety-cybersecurity-export-controls/



アメリカ政府は高性能AIモデルのセキュリティ評価を行うための枠組みを策定中です。OpenAIはこの枠組みに沿って次世代AIモデルをリリース前に政府へ共有する予定で、アルトマンCEOが直々に政府関係者へ説明します。





OpenAIのグローバル・パブリック・アフェアーズ責任者であるクリス・リーハン氏は「政府当局者が安全性審査の枠組みを策定中で、今後数週間以内に完成する見込みです。アルトマンCEOの会合では、我が社の新しいモデルと、新しいモデルが仕事にどのような影響を与えるかについて議論します」と伝えました。



2026年6月、ドナルド・トランプ大統領は政府がAIの安全性を評価するための準備を行えるようにする大統領令に署名し、対象となる高性能モデルを受け入れる体制を整えるよう関係各所に指示しました。この大統領令では、AI企業が自発的にセキュリティ情報を政府と共有したり、早期アクセスを与えるパートナーの選定について連邦政府と協力したりすることができると定められています。



トランプ大統領がAI規制は拒否しつつサイバー防衛能力を強化する大統領令に署名 - GIGAZINE





近年は中国がアメリカの最新AIに匹敵するモデルをいくつも公開しており、アメリカではAI分野における対中優位性が維持できるのかという懸念が生じています。



トランプ政権が外国製オープンソースAIモデルの事実上の禁止措置を再検討、中国の台頭に懸念 - GIGAZINE





リーハン氏もこのことに言及し、「中国では政府が新興技術であるAIの開発を国家戦略として推進していることを踏まえ、中国と競争するためにはアメリカにも包括的なAI戦略が必要です」と強調しました。



トランプ政権はAIモデルを審査する独立した規制機関の設立を検討しています。Google DeepMindなど民間側も同様の機関の設立を指示していますが、こうした背景には「政府によるAI規制が場当たり的である」という問題があるとBloombergは指摘しています。



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リーハン氏は「連邦議会が全国的な基準を策定できないのであれば、各州と協力し、それぞれが互いに同様の基準を採用するようにしていくことです」と述べました。

