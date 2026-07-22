2026年07月22日 12時00分 サイエンス

捨てられる「カボチャの皮」を使ってプラスチックより高機能な食品包装を作ることに九州大学が成功



本来であれば食べられるはずだった食品が捨てられてしまう食品ロスは世界的な問題となっており、食品をより長期間保存できる技術の開発が必要とされています。新たに日本の九州大学の研究チームが、通常は捨てられる「カボチャの皮」を使った高機能な食品包装材料の開発に成功しました。



Development of active food packaging using carboxymethyl cellulose/gelatin composites reinforced with carbon quantum dots derived from pumpkin peel waste - ScienceDirect

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0963996926010215



農産廃棄物から高機能食品包装を開発 | 研究成果 | 九州大学（KYUSHU UNIVERSITY）

https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/researches/view/1511/



Wasted pumpkin peel can keep your food fresh | Research Results | KYUSHU UNIVERSITY

https://www.kyushu-u.ac.jp/en/researches/view/404/



Pumpkin Peel That Would Have Been Thrown Away Outperforms Plastic Packaging in Lab Tests : ScienceAlert

https://www.sciencealert.com/pumpkin-peel-offers-an-incredible-new-way-to-keep-food-fresh-study-shows



収穫された果物や野菜(青果物)は流通・保存過程で40～50％が廃棄されるそうで、消費者の手に渡る前に捨てられる食品の量はかなり多いとのこと。青果物を優れた材料で包装することで空気への露出や湿気、物理的な損傷などから保護して捨てられる食品の量を減らすことができますが、従来のプラスチック製包装材料には環境負荷が大きいという課題がありました。



そこで、九州大学大学院農学研究院の田中史彦教授や田中良奈准教授らの研究グループは、本来であれば捨てられる農業副産物である「カボチャの皮」を使って高機能な食品包装を作ることにしました。田中教授は、「私たちの研究室では石油由来のプラスチックへの依存度を減らしつつ、農産物の保存期間を延長することに以前から注力してきました」と述べています。





カボチャの皮は果実の重量の約10％を占めており、さまざまな有効成分を含んでいるとのこと。研究チームは皮を高圧下で加熱した後に凍結乾燥させることで、直径約10nm(ナノメートル)の微細な黒色粉末である「カーボン量子ドット(CQD)」という炭素ナノ粒子を作製しました。



CQDは抗菌性や抗酸化作用、紫外線の吸収といった性質を持っており、食品の劣化を防ぐのに役立つと考えられています。今回研究チームは、CQDをカルボキシメチルセルロース(CMC)とゼラチンからなる生分解性フィルムに添加して、どれほど食品保存に役立つのかを実験しました。





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