2026年07月22日 12時02分 AI

Googleが「Gemini 3.6 Flash」「Gemini 3.5 Flash-Lite」「Gemini 3.5 Flash Cyber」を発表、Gemini 4も開発中



Googleが高速・低コストでの処理を重視したAIモデル「Gemini Flash」シリーズの新モデルとして、「Gemini 3.6 Flash」「Gemini 3.5 Flash-Lite」「Gemini 3.5 Flash Cyber」を2026年7月21日に発表しました。Gemini 3.6 Flashはコーディングや知識労働を改善した汎用モデル、Gemini 3.5 Flash-Liteは大量の処理を低コストで実行する軽量モデル、Gemini 3.5 Flash Cyberは脆弱(ぜいじゃく)性の発見や修正に特化したサイバーセキュリティモデルと位置付けられています。



3.6 Flash, 3.5 Flash-Lite, and 3.5 Flash Cyber

https://blog.google/innovation-and-ai/models-and-research/gemini-models/gemini-3-6-flash-3-5-flash-lite-3-5-flash-cyber/



Gemini 3.6 Flash — Google DeepMind

https://deepmind.google/models/gemini/flash/



Introducing Gemini 3.5 Flash Cyber — Google DeepMind

https://deepmind.google/blog/introducing-gemini-3-5-flash-cyber/



◆Gemini 3.6 Flash

Gemini 3.6 Flashは、2026年5月に発表されたGemini 3.5 Flashに対する開発者やユーザーからのフィードバックを基に、コーディングや知識労働、マルチモーダル処理を強化したモデルです。テキスト、画像、映像、音声、PDFを入力でき、最大100万トークンの入力と6万4000トークンの出力に対応します。





Googleによると、Gemini 3.6 FlashはArtificial Analysis Indexにおいて、Gemini 3.5 Flashより出力トークン数を17％削減しました。複数段階の作業を実行する際に必要な推論ステップやツール呼び出しも少なくなっており、長時間のエージェント処理をより効率的に実行できるとされています。





ソフトウェア開発能力を測るDeepSWEでは、Gemini 3.6 Flashのスコアが49％となり、Gemini 3.5 Flashの37％を上回りました。機械学習エンジニアリング能力を評価するMLE-Benchでも、Gemini 3.5 Flashの49.7％に対して63.9％を記録し、エージェントによるコンピューター操作を測るOSWorld-Verifiedでは78.4％から83.0％に向上しています。





このほか、実務的な知識労働を評価するGDPval-AA v2では、Gemini 3.5 Flashの1349に対して1421を記録しました。複雑なグラフから情報を読み取るCharXivではツールなしで85.2％、ツールありで89.4％となり、100万トークンの長文から複数の情報を探し出すGDM-MRCR v2では54.0％を記録しています。



Gemini 3.6 Flash builds directly on feedback from 3.5 Flash.



Watch how it compares on quality and token usage ↓ pic.twitter.com/UsVzHv0VOQ — Google DeepMind (@GoogleDeepMind) July 21, 2026



Gemini 3.6 FlashのAPI価格は、入力100万トークン当たり1.50ドル(約245円)、出力100万トークン当たり7.50ドル(約1220円)です。入力価格はGemini 3.5 Flashと同じですが、出力価格は9ドル(約1470円)から引き下げられており、出力トークン数の削減と合わせて、エージェントによるタスクの実行コストを抑えられるとGoogleは説明しています。





Gemini 3.6 Flashは、発表日からGeminiアプリ、Google AI Studio、Android Studio、Gemini API、Gemini Enterprise Agent Platformで利用できます。Google AntigravityやGemini Enterpriseアプリでも提供されます。



◆Gemini 3.5 Flash-Lite

Gemini 3.5 Flash-Liteは応答速度と処理量を優先したGemini 3.5シリーズ最速のモデルです。エージェント検索、文書処理、翻訳、要約など、大量のリクエストを短時間かつ低コストで処理する用途が想定されています。



生成モデルを比較するサイト・Artificial Analysisの測定では、Gemini 3.5 Flash-Liteは1秒当たり350出力トークンを生成しました。Googleは、同モデルを高速性と価格性能比を重視するアプリケーションやサービスに適したモデルと位置付けています。





Gemini 3.5 Flash-Liteでは、用途に応じて推論の強さを調整できます。低遅延と低コストを重視する場合は推論レベルを低くし、複数段階の処理を担うサブエージェントとして利用する場合は推論レベルを高く設定できます。



また、Gemini APIではコンピューター操作機能を組み込みツールとして利用できます。これにより、ウェブサイトやアプリを操作しながら作業を進めるエージェントにもGemini 3.5 Flash-Liteを組み込めます。



ベンチマークでは、ターミナルを使った作業能力を測るTerminal-Bench 2.1のスコアが54％となり、Gemini 3.1 Flash-Liteの31％を上回りました。長文処理を評価するGDM-MRCR v2は60.1％から72.2％、GDPval-AA v2は642から1140に向上しています。





Gemini 3.5 Flash-Liteは一部の評価で、上位モデルだったGemini 3 Flashも上回っています。実際のソフトウェア開発課題を扱うSWE-Bench Proでは、Gemini 3 Flashの49.6％に対して54.2％、OSWorld-Verifiedでは65.1％に対して74.0％を記録しました。





API価格は入力100万トークン当たり0.30ドル(約49円)、出力100万トークン当たり2.50ドル(約410円)です。Googleは「Gemini 3.5 Flash-Liteは、Gemini 3.1 Flash-Liteより大幅に品質を向上させながら処理速度と価格性能比を両立したモデル」と説明しています。



Gemini 3.5 Flash-Liteは、発表日からGoogle検索、Geminiアプリ、Google AI Studio、Android Studio、Gemini API、Gemini Enterprise Agent Platformで利用できます。



◆Gemini 3.5 Flash Cyber

Gemini 3.5 Flash CyberはGemini 3.5 Flashを基盤として、ソフトウェアの脆弱性を発見・検証・修正する能力を追加学習した軽量サイバーセキュリティモデルです。Googleのコードセキュリティエージェント「CodeMender」に組み込まれ、複数のモデルを並行して動作させる形で利用されます。



CodeMenderは複数のGemini 3.5 Flash Cyberに異なる観点からコードを調査させ、それぞれの結果を1つのレポートに統合します。Googleは、大規模なモデルを1回だけ実行するのではなく、比較的安価なモデルを繰り返し実行することで、巨大なコードベースに含まれる多数の実行経路を調査できると説明しています。



数百件の実在する脆弱性を用いるCyberGymでは、1件の最終レポートを作成するために最大5回モデルを呼び出す構成により、大規模モデルに匹敵する成績を記録したとのことです。単一モデルの性能だけでなく、複数回の試行を組み合わせて脆弱性の発見率を高める設計となっています。



実在するソフトウェア脆弱性を用いるCyberGymでの評価結果。CodeMenderからGemini 3.5 Flash Cyberを最大5回呼び出すことで、より大規模なモデルに匹敵する性能を記録しているとGoogleは述べています。





V8 JavaScriptエンジンを対象とした評価では、Gemini 3.5 Flash Cyberが55件の固有かつ確認済みの問題を発見しました。Gemini 3.5 Flashは47件、Claude Opus 4.6は36件で、Gemini 3.5 Flash Cyberが発見した問題のうち10件は、残る2モデルでは見つけられなかったと報告されています。



Google社内では、Gemini 3.5 Flash Cyberを搭載したCodeMenderがChrome、Android、Google Cloud、Google広告、YouTubeのコードに含まれる脆弱性の発見と修正に使われています。Google Cloudの脆弱性研究チームが実施した検証では、わずか2時間で公開APIのリモートコード実行脆弱性と、本番サービスのメモリ破損脆弱性を発見したとされています。



Gemini 3.5 Flash Cyberは、まず限定的な試験プログラムとして、政府機関と信頼できるパートナーにCodeMenderを通じて提供されます。Googleは安全性を検証しながら、将来的に提供対象を拡大する方針を示しています。Googleは、一般向けにはGemini 3.5 Flash Cyberを公開しない方針を示していますが、CodeMenderの基盤機能自体はGemini Enterprise Agent Platform経由で一般提供モデルとして顧客に提供されます。



なお、Googleは今回発表した3モデルに加えて、Gemini 3.5 Proをパートナーとのテスト段階にあると説明し、準備が整い次第、広く提供する予定だとしています。また、開発チームはすでに次世代モデルの構築に着手しており、Gemini 4に向けてこれまでで最も野心的な事前学習を開始したことを明らかにしました。Googleは事前学習の進捗は順調だとしています。

