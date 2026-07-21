2026年07月21日 18時30分 ヘッドライン

2026年7月21日のヘッドラインニュース



スクウェア・エニックスは2026年7月19日、RPG『ファイナルファンタジーX』の発売25周年を記念したスペシャルムービーを公開しました。本作は2001年7月19日にPlayStation 2向けソフトとして発売され、シリーズ初のキャラクターボイスや豊かな表情表現を取り入れた作品として、現在も多くのファンに支持されています。



『ファイナルファンタジーX』25周年記念 スペシャルムービー - YouTube





公開された映像では、異世界スピラに迷い込んだ少年ティーダと召喚士ユウナの旅を中心に、仲間たちとの出会いや「シン」との戦い、物語を象徴する名場面が次々と映し出されます。印象的なセリフと音楽を通じて、ふたりがたどった切なくも壮大な物語を振り返る内容となっており、作品を遊んだファンには25年間の思い出がよみがえる映像です。





25周年を記念した特設ページでは、野村哲也氏による描き下ろしロゴも公開。ティーダやユウナたちのぬいぐるみをはじめ、アナログレコード、コンピレーションアルバム、ビジュアルアートブックなど、さまざまな記念商品も展開されています。今回のスペシャルムービーは、長年愛され続ける『ファイナルファンタジーX』の魅力を改めて伝える記念映像となっています。



『ファイナルファンタジーX』25周年記念特設ページ | ファイナルファンタジーポータルサイト | SQUARE ENIX

https://jp.finalfantasy.com/ffx25th



ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。



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◆ネタ（メモ・その他いろいろ）













私ドライヤー中とかマジで全く人の声聞こえないタイプなんですが、初めて行く美容院をネットで予約取る時に一応そのことを備考欄に書いたら美容院さんの対応が何かちょっと変で、終わった後自分の予約ページ見たら「ドラえもんと会話ができません」になってた — 落花生オペラ (@rakkasei_umai) 2026年7月20日



◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）

大規模噴火で溶岩に覆われた西之島 5年経て初めて植物を確認 | 毎日新聞



世界の少子化は二つの普遍的経路に沿って進む | 理化学研究所



アルツハイマー病、原因物質の蓄積促す「種」発見 新治療に期待 | 毎日新聞



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

「公益通報」を問う：通報で待っていたのは「停職3日」 貫いた信念、失ったキャリア | 毎日新聞



危険運転致死傷罪を適用する数値基準盛り込んだ改正法が施行 | NHKニュース | 自動車、事件・事故、国会



マイナ保険証9443万人、スマホ搭載は800万人 「紙」は7月末終了 - 日本経済新聞



航空会社「破綻か買収されるか」 深刻な燃料危機、大合併の足音 - 日本経済新聞



なぜ国は佐賀県に譲歩したのか 九州新幹線巡る「特殊事情」 | 毎日新聞



<独自>辺野古沖事故、同志社国際高が「中立性」調査始める 校長は「全体として偏らず」 - 産経ニュース



なぜ排せつまで… 自殺事案の内情知る男性を常時監視 名古屋拘置所 | 毎日新聞



高市内閣支持率41％ 不支持率が初めて上回る 毎日世論調査 | 毎日新聞



高市首相「0～3時間睡眠が常態化」 Xで多忙ぶりアピール | 毎日新聞



トンネル工事で枯れた水 リニアが問われる環境への責任と期待の両立：朝日新聞



大規模マンション修繕「なりすまし住人」が高値誘導 組合に業者侵入 - 日本経済新聞



陸自 朝霞駐屯地で火事 ごみ置き場など焼ける けが人なし | NHKニュース | 防衛省・自衛隊、埼玉県、東京都



【独自】レアアース磁石を無許可で輸出か、中国で日本人2人逮捕 発覚の経緯明らかに（2026年7月20日掲載）｜日テレNEWS NNN



豚肉を安くした中国ハイテク養豚 高層ビル活用、豚食文化にも異変 - 日本経済新聞



日本にはない「国内人権機関」とは…韓国では大統領が公約に掲げて論争に 「人権は思いやりではない」イギリス在住のアカデミック・アクティビスト藤田早苗氏が語る | NEWSjp



中国海警局が「木製の棒で殴打」 南シナ海で比軍兵士負傷 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News



インドのゴキブリ党と治安当局が衝突 首都中心部で大規模デモ行進、催涙ガスで鎮圧図る - 産経ニュース



インドで架空新党「ゴキブリ人民党」支持拡大…雇用不足や格差に不満、失業中の若者参加し大規模抗議運動 : 読売新聞



イエメンのフーシ派、紅海の海峡でサウジアラビアに対する「海上封鎖」を発表 - BBCニュース



アメリカ、10夜連続でイラン空爆 トランプ氏は米兵殺害への報復を警告 - BBCニュース



米軍の攻撃への耐久力示すイラン、致命的な反撃加える能力も - CNN.co.jp



「ガザは私たちのもの」イスラエル人数千人がデモ 入植地再建要求 写真11枚 国際ニュース：AFPBB News



プーチン氏に反旗翻した体制側ブロガー、逮捕される ロシア 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



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アムネスティ、ハリポタ作者の性暴力被害者支援施設に「アンチ・ライツ」のレッテル ローリング氏反発 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



バーナム氏、イギリスの新首相に就任 政治の安定と分権化推進を強調 原稿見ずに演説 - BBCニュース



トランプ米大統領、カナダに50％の追加関税 - BBCニュース



◆ライフスタイル（人生・生活・健康）





ラーメン屋『突然ですが、大量の鶏油が取れたので100㏄あたり300円で販売します』→終了の理由が悲しすぎた「大惨事すぎる」 - Togetter



北海道の寿司屋にて、私「1人だけどいけますか？」大将「断ってやれ！」女将「皆さん6～7人で来るから無理です」→旅先で”一人様お断り”の店にエンカウントした時のがっかり感がすごいという話 - Togetter



水分不足が原因で腎臓を一つ失った話… キッチンカー営業中にトイレに行けば客を待たせしてしまうので出店日は朝から水分を控えていたが、それをずっと続けてしまった - Togetter



両親が亡くなって空き家になっている実家に、兄が草むしりに行ったら、駐車場に見知らぬ車が停まっていた… 警察を呼んだところ、隣人が勝手に使っていたことが判明 - Togetter



「良い子でいたら幸せになれるんじゃなかったのかよ」抑圧されてきた人が思っていることを代弁していそうなタイトルの本に様々な意見が集まる - Togetter











サンルームに閉じ込められてた猫を助けたら「よくも閉じ込めたな！」とめっちゃ怒られた→猫の思考のクセを知り、必死な飼い主たち - Togetter



『バナナ流水で30秒洗ったらコバエが沸かない』 っての見て、買ってきたら毎回洗ってみてるけど、マジで小バエ見なくなった！毎年ウンザリしてたのに！ - Togetter



セブンイレブンのセルフレジで理由を理解しつつも「小銭が使いづらい」との不満、周りのお客さん達も同様→法律でも硬貨の枚数制限があり、迷惑客がいるので仕方ない面も - Togetter



賃貸マンションのベランダでプール…中には布団を水浸しにされたため、ドアを蹴飛ばし「ふざけんなよ出てこいや！」と怒鳴り込んだ人も - Togetter



ガストでバイトしていた頃の忘れられないお客さんの話…耳の不自由なお爺さんと筆談や手話で交流し「人に優しくするってこういうことなんだな」と思っていたら、帰り際にこんな紙を渡された - Togetter



無印良品公式Xが販売中のカレー45種類を、辛さ別にまとめた画像を投稿… ネットからは「助かる」「こういうのが欲しかった」と歓喜の声、みなさんのお好きなカレーの情報も続々 - Togetter







部屋を片付けられないやつはプロに頼れ | Books&Apps



東京でおいしいテキサスBBQを食べられる店「PHAT Q」がガチ過ぎて天国、他の店のオススメ情報も - Togetter



「喫茶店ってメニュー見た段階で帰っていいんでしたっけ」「メニュー読むだけで不快になるって」→紅茶の説明の癖が強すぎる喫茶店をめぐって賛否さまざま - Togetter



10代くらいの女子2人組に「スマホの充電切れたからスマホ貸してほしい、親に連絡したいんです」と話しかけられたから「公衆電話じゃだめなんですか？」と聞いたら、二人して「？」の表情をされた - Togetter



「ながら」と「によって」のあいだ：エルサルバドルの治安回復を「人権侵害の成功」と呼べるか｜Reading Monkey



日中に外出するのが危険になってくると、「東南アジアでナイトマーケットが盛んな理由」が分かるようになってきた。日本も猛暑に適応した生活文化を編成する必要がある - Togetter



暑すぎて外に人がおらず、京都がコロナ禍の時のようになっているらしい「これはチャンス！！！とはならんやつ」「まだ本気じゃない感あるから怖い」 - Togetter



電車で恋人繋ぎのまま「敬語」で喋ってる男女がいて、心の中でかなりテンションが上がっている→「尊い」「大正ロマン的」「付き合いたての社内恋愛か」などの声が上がる - Togetter







在日ベトナム人による東京で食べられる『本場ベトナム料理』店まとめがかなり本格的で参考になる「これは要ブックマーク」「どの地方のスタイルか説明してくれているのがいいね」 - Togetter



親戚から電話で「就職に失敗した遠い親戚のために出版社を紹介してほしい」と言われたがヤバそうなので切った→その後、都合のいいように伝達され、紹介してもらえる体になっていることが判明 - Togetter



寝台列車のサンライズでシャワーカードを巡って「なんでないんだ」「おかしいだろ」と乗務員さんに詰め寄る声が車内に響く→実はA寝台のシャワーは激戦区…転売が主な原因 - Togetter



海外には市民が集まれる広場が存在しているが、日本の都市部にはそういう所がないという主張→様々な憶測を呼ぶ「デモを恐れて広場を作らせない」「都市計画の弱点では？」 - Togetter



生徒指導案件で加害者の保護者を呼ぶ時に「まだ仕事中なので19:30からしか学校に行けません」と言われるとモヤモヤする…加害者側は一刻も早く学校に駆けつけるべきでは？ - Togetter



◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）

【動画作れん】”最重要ガジェット”が連続で「使用不能」に…マジで助けてください - ニコニコ動画





ハードオフでカメラを買ったら16年前の我が家の写真が入ってた…親曰く、出生祝いで祖父に貰ったものの、放置していて初期化せずに売ったらしい「縁があるなぁこのカメラ」 - Togetter



「生成AI禁止です」「誤字チェックとかも」「ダメです」「「「えっ……？」」」第２回ダンガン文庫大賞のルールで大モメ - posfie



食事の摂取カロリーが自動でわかる シャープ スマートウォッチの価値と課題【西田宗千佳のイマトミライ】-Impress Watch



サイバー事故で従業員に「懲戒」、国内企業の半数 世界平均より高く - 日本経済新聞



AI-Native Redesign: 原理は変えず、仕組みを壊す



検索画面のUI設計で、バックエンドエンジニアが早めに口出しすべき3つのこと



【悲報】自作PC民、実家に呼び出された結果←ここからの顛末が全国共通であるあるすぎた…「実家のPCサポートに必要なのは技術力より説得力」 - Togetter



2026年7月報告のnginx脆弱性（CVE-2026-42533）をDockerで再現してみた | DevelopersIO



仕様駆動開発で起こる「仕様とコードのズレ」をハッシュで決定的に検出するツールを作った







アフターゾロリ問題に関して、頂いたコメントを集計してみた｜ムラキ | Muraki



デンソーの原さんが発明したQRコード、ライセンス単体では金銭的メリットをもたらさなかったが、それによって世界を変え、人々の行動様式や文化まで変えたという話 - Togetter



趣味でサーバを触り始めた人のおうちラボ紹介 基本サービスや構築・管理方法について



1-bit LLM「Bonsai」活用ガイド — 1.15GB で動く 8B モデルをローカルで使い倒す



「ほんまにショート動画だけはあかんよ」→幼少期から見せている親は、今は楽でも小学校くらいから絶望が待っている、という話に共感・反論・エビデンスなどが寄せられる - Togetter



バージョン情報の露出を防ぐサーバー設定まとめ ── nginx/Apache/PHP/WordPress対応 #Security - Qiita



Google Search Console APIを使ってSEO改善を自動化する



ASCII.jp：AIがBlenderを勝手に操作 3D制作のハードルが一気に下がった (1/4)



◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）

あまりにも全てが運！ゲーム性が壊滅的なカジノ体験ゲーム【バーチャルカジノ／セガサターン】【レトロゲームゆっくり実況解説】 - ニコニコ動画





韓国で大ヒットしたマリオの海賊版「スーパーボーイ」の歴史【ゆっくり解説】 - ニコニコ動画









吉野家とドラクエのコラボで、30代くらいの男性が注文後に「景品を替えてください」と言ったら、店員が拒否…牛丼を置いてお金を払わず出て行った→食い逃げなのか議論に - Togetter





最近のメディアにいるAI大好きおじさん pic.twitter.com/TrGgAhNkKy — 鳥トマト🦉🍅Tomato Tri (@tori_the_tomato) 2026年7月18日



家元がお茶をすするマンガを投稿したらTwitterに成人向けコンテンツに指定されたので、どこに興奮されたのか推測するスレ - Togetter







ジョジョに「刑務所の中では、たとえ1ドルでも取り返せないと、そういう人間である」という序列が決まる話があったが、現実社会でも舐められたらやり返す必要があると思う - Togetter



ラノベの伝説的な編集さん「読み飛ばしてもわかるように書け」……大半の読者は、適当に読み飛ばしながら読んでいる？ - posfie



メイドイン ｽﾋﾟｷⅨ - ニコニコ動画





鶴の千年 - ニコニコ動画





8年目もそうめんをすするミオしゃのそうめんちゅるちゅるASMR - ニコニコ動画







読み切り版のアウラ pic.twitter.com/ghsSqlYGcA — tenten (@tentenchan2525) 2026年7月19日



12【 めっちゃカメレオン】超会議実況者ステージコラボ！季節の隠れ被り！増殖する凪尾編【 voiceroid実況 ゆっくり実況】 - ニコニコ動画





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『幻想水滸伝 STAR LEAP』キャラクター紹介：里の釣り少年「ウクー」 - YouTube





『幻想水滸伝 STAR LEAP』キャラクター紹介：報恩の狩人「サフィア」 - YouTube





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『幻想水滸伝 STAR LEAP』キャラクター紹介：元傭兵の木こり「バウバウ」 - YouTube





W杯で勝った国が初音ミクの親権を得るというネットミームが、スペインというVOCALOIDの故郷の一つにたどり着いたのが味わい深い - Togetter



白河市立図書館×コロコロコミック研究所 小中学生に「パスポート」、漫画から読書習慣づくり:地域ニュース:福島民友新聞社



「絵が変化するのは、作者本人が描いてる証明なの」→「そうだぞ」井上純一先生の漫画の絵柄が変化することについての持論に、ことぶきつかさ先生らが自身の例を出して証明 - Togetter







モンゴルの「万歳」にあたる『ホレー』はのちにロシア語の「ウラー！」や近世ヨーロッパにおける喚声の「フラー！」になった？ - Togetter



