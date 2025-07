18年間妊活がうまくいかなかった夫婦がAIの力で妊娠

18年間も不妊治療を続け、世界中の不妊治療センターを訪れてなお妊娠に成功しなかった夫婦が、AIの力で初めての子を妊娠したことがわかりました。無精子症の夫から正常に機能する精子を見つけ出すのにAIが使われています。 A couple tried for 18 years to get pregnant. AI made it happen | CNN https://edition.cnn.com/2025/07/03/health/ai-male-infertility-sperm-wellness コロンビア大学不妊治療センターで治療を受けた夫婦は、夫が無精子症で、18年もの間妊娠ができずにいました。無精子症の男性の大多数は完全に健康で正常だと感じており、性機能に障害はなく、精液も正常に見えます。ただ、顕微鏡で観察すると、通常であれば数億個は含まれているはずの精液中に細胞の破片や断片しか見えず、精子がほとんど見つかりません。

2025年07月21日 08時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1p_kr

