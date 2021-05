2021年05月18日 19時00分 サイエンス

新型コロナウイルスが勃起不全を引き起こす可能性が示される



新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の患者の11%が8カ月以上にわたって後遺症に苦しんでいることが明らかになっています。こうした後遺症について、マイアミ大学の研究チームが新たに「COVID-19が勃起不全を引き起こす可能性がある」という研究結果を報告しました。



COVID-19 Endothelial Dysfunction Can Cause Erectile Dysfunction: Histopathological, Immunohistochemical, and Ultrastructural Study of the Human Penis

https://doi.org/10.5534/wjmh.210055



University of Miami researchers report COVID-19 found in penile tissue could contribute to ED | EurekAlert! Science News

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2021-05/uomm-uom051121.php



研究チームは、陰茎プロステーシス移植手術を受けた新型コロナウィルスの感染歴が疑われる2名と感染が疑われない2名、合計4名の患者の陰茎組織を観察し、新型コロナウイルスによる影響を調査しました。



なお、新型コロナウィルスの感染歴が疑われる患者は、それぞれCOVID-19の症状発症から6カ月と8カ月が経過した状態で実験に参加。また、片方の患者はCOVID-19の症状で入院しており、もう片方は軽い症状だったとのことです。



観察の結果、COVID-19の症状を経験した患者両名の組織で、新型コロナウイルスのモノと思わしきスパイクタンパク質が発見されました。





さらに、研究チームは陰茎組織における内皮一酸化窒素合成酵素(eNOS)の発現量を免疫染色によって調査。その結果、COVID-19の症状を経験した患者の組織(右)では、経験していない患者の組織(右)と比べて染色された部分が少ないことが観察されました。eNOSが少ないと血管内皮機能に障害が発生することが知られており、研究チームは「COVID-19の症状を経験した患者の陰茎組織ではeNOSの発現量が少なく、陰茎組織の血管内皮機能に何らかの障害が生じている」と考えています。





研究チームは、「今回の研究結果は、COVID-19を発症した男性は、新型コロナウイルスの影響で勃起不全を患う可能性があることを示唆しています」「この発見は、私たちがCOVID-19を回避するために最善を尽くす理由の1つとなりました。私たちは、新型コロナウイルスワクチンを接種することを推奨しています」と述べ、新型コロナウイルスワクチン接種の重要性を強調しています。