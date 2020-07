2020年07月14日 14時00分 サイエンス

新型コロナウイルス感染症は「心臓・肺・腎臓などの主要な臓器で血栓を発生させる」という報告



新型コロナウイルス感染症(COVID-19)により死亡した患者を解剖したところ、「心臓・肺・腎臓などの主要な臓器で血栓が見られた」という研究結果が発表されました。



2020年7月10日、ニューヨーク大学ランゴーン医療センターの病理学科のAmy Rapkiewicz部長が率いる研究チームは、血栓が微細な血管にまで生じているという研究結果を発表しました。研究チームが、COVID-19により死亡した患者7名(うち女性4名)を解剖したところ、全ての剖検で肺や肝臓、腎臓、心臓などの微細な血管で、血小板を多く含む血栓を確認したとのこと。





加えて、血小板を産出する役割を持つ「巨核球」という細胞が、通常ならば巡回しないはずの心臓や腎臓、肝臓などの臓器内でも発見されました。Rapkiewicz氏は「巨核球が心臓で血小板を産生したことが、血液の凝固につながった可能性があります」と述べています。



この結果について、Rapkiewicz氏は「肺については予想通りでしたが、剖検で調べた肺以外のほとんど全ての臓器でも血栓を発見できました」と述べています。



COVID-19は発見当初は「肺炎のような呼吸器系疾患」と報じられていました。しかし、その被害が拡大し、研究が進むにつれ、脳など体のさまざまな部位に影響を及ぼす可能性が明らかになっています。体の各部位の中で、「血液・血管」もまた新型コロナウイルスによってダメージを受ける可能性があると指摘されてきました。



オーストリアの病理学の権威であるグラーツ医科大学のSigurd Lax教授は「COVID-19では血栓が命を奪いうる」と2020年7月10日に報告。数々の解剖から得た所見として、血管に炎症が生じて血液が凝固しやすくなるため、肺動脈の閉塞を引き起こし、最終的には心不全に至る可能性があると説明しました。



このような血液凝固の対策として、新型コロナウイルス感染者に対する抗凝固療法が実施されています。日本血管外科学会も、「COVID-19は、過度の炎症、血小板活性化、内皮機能不全、およびうっ血などにより、動脈系・静脈系の両方で血栓性疾患を起こしやすくなる」として、測定数値次第では血栓性疾患の抗血栓療法を受けている患者に対して抗凝固療法を実施するように推奨しています。



しかし、Lax教授は、COVID-19によって生じた肺動脈血栓症が原因で死亡した患者について、「血液の凝固を防ぐために予防レベルの抗凝固剤を投与していた」と言及し、「それでも肺動脈血栓症を防ぐには不十分だった」と述べました。