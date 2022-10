2022年10月14日 16時00分 サイエンス

新型コロナを発症した人の約半数が数カ月経過しても完全に回復していないことが研究で判明



新型コロナウイルス感染症(COVID-19)を発症した人の中には、体からウイルスが消えて主症状が改善した後も疲労感や頭痛、息切れといった後遺症が残ることが知られています。「ロングCOVID」とも呼ばれる後遺症について調べるため、新型コロナウイルスに感染した3万人以上の被験者を追跡した大規模な研究では、約42%の人々が発症から6カ月~18カ月が経過しても何らかの症状を経験していることが判明しました。



イギリス・グラスゴー大学の公衆衛生学教授であるジル・ペル氏が率いる研究チームは、COVID-19の後遺症について調査する「Long-CISS(Covid In Scotland Study)」という大規模な研究を2021年5月から行っています。



この研究では、新型コロナウイルスの陽性判定を受けた感染者3万3281人と非感染者である6万2957人、合計9万6238人の被験者を対象に、発症または初回のアンケート実施から6カ月後・12カ月後・18カ月後に追跡調査を実施しました。感染者には無症候性の患者も含まれており、症状があった被験者は3万1486人でした。また、被験者の年齢中央値は45歳であり、39%が男性、91%が白人で、事前のワクチン接種率は約4%だったとのこと。





回答結果を分析したところ、COVID-19を発症した被験者のうち2万1525人(約68%)は、いずれかの追跡調査時点で何らかの症状が残っていると報告しました。また、最後に回答した調査で「まったくCOVID-19から回復していない」と回答した発症者は1856人(約6%)であり、「部分的にしか回復していない」と回答した発症者は1万3350人(約42%)に上っており、実に約半数で何らかの症状が継続しているという結果になっています。



特に疲労感・頭痛・筋肉痛・息切れなどの症状が多く報告されましたが、これらの症状は新型コロナウイルスに感染していない被験者からも一般的に報告されています。しかし、潜在的な要因を考慮して分析したところ、COVID-19発症者は追跡調査で症状を報告する割合が有意に高いことが確認されました。特に、嗅覚や味覚の変化といった特徴的な症状や、息切れ・胸痛・動悸(どうき)といった心血管系に関連する症状において、COVID-19発症者のリスクが高いことがわかったとのことです。





また、症状が継続する割合は高齢者・女性・恵まれないコミュニティに所属している人や、呼吸器疾患やうつ病を患っている人、COVID-19発症時に入院するほど症状が重かった人で特に多かったとのこと。一方、ワクチンを接種していた人では嗅覚や味覚の変化、聴覚障害、食欲不振といった症状が現れにくいことも報告されています。



ペル氏は今回の調査結果について、「COVID-19は個人によって現れ方が異なり、生活に与える影響も1つではないことを教えてくれました。人々をサポートするためのアプローチは、個人に合わせたものであると同時に、全体に適用できるものでなければなりません。その答えは医療分野だけにあるのではありません」と述べ、医療だけでなく仕事・教育・貧困・障害などの問題を支援する必要もあると主張しました。





また、ドイツの研究チームが2022年9月に発表した論文では、軽度のCOVID-19を発症した患者において、発症から1年近く経過しても心臓の炎症がみられる割合が高いという結果が示されています。



