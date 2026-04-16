2026年04月16日 13時13分 サイエンス

10歳の少女がNASAに「冥王星を惑星に戻して」と手紙を送ったらNASA長官が「よく検討する」と回答

by NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute/Alex Parker



かつて太陽系第9惑星だった冥王星は、2006年に国際天文学連合が「準惑星」と再分類し、太陽系の惑星から外れました。フロリダ州に住む10歳の女の子が「冥王星を再び惑星にしてほしい」とNASAに手紙を送ったところ、NASA長官がXで「我々はこれについて調査している」と反応しました。



NASA chief replies to 10-year-old’s call to make Pluto a planet again | Mashable

https://mashable.com/article/nasa-administrator-isaacman-pluto-planet



フロリダ州西岸にある中心的な都市・タンパに住む小学4年生のケイラ・ポルキングホーンさんは、校外学習で博物館兼プラネタリウムの科学産業博物館(MOSI)に訪れて太陽系惑星について学習したところ、8つの惑星から仲間外れにされたような場所に位置する冥王星に着目しました。「小さくてとってもかわいい」と冥王星を気に入ったケイラさんはクラスメイトと集まって「冥王星を惑星に戻してほしい」という手紙を書きました。以下は、ケイラさんの父であるブランディ・ポルキングホーン氏がメディアに提供したケイラさんと直筆の手紙を撮影した写真。なおケイラさんは、「手紙を書くにあたって一番助けてくれた友人のゾーイ・ミードさんの名前も記事に載せてほしい」とメディアに要望したそうです。





ケイラさんは手紙をNASAに郵便として送るつもりでしたが、母親のブランディ氏がその手紙を見つけたところ、家族ぐるみの友人でタンパを拠点とする気象予報士のマイク・ボイラン氏に手紙を見せることにしました。ボイラン氏はXアカウントで約19万人のフォロワーを抱えていることから、より影響力の高い形で届けるためXでNASAに「友人の家族である10歳のケイラがNASAに手紙を送っています。あまりにも可愛くて投稿せずにはいられません」と手紙の内容を投稿しました。



Dear @NASA. From 10 year old Kaela. She is mailing to you today. Too cute not to post. She and her family are friends of ours. #bringplutoback pic.twitter.com/goPIb55iQG — Mike's Weather Page (@tropicalupdate) April 9, 2026



タンパ氏の投稿から数時間後、NASAの第15代長官であるジャレッド・アイザックマン氏がXで返信し、「カエラ、私たちはこの件について調査中です」と語りました。



Kaela - We are looking into this. — NASA Administrator Jared Isaacman (@NASAAdmin) April 9, 2026



NASAの報道官によると、アイザックマン長官の返信は単なる子供相手の冗談ではなく、実際に冥王星を惑星の地位に戻すことを指示すると発言しているそうです。実際に、2026年3月にイギリスのタブロイド紙・Daily Mailに掲載された記事では、アイザックマン氏が「NASAを再び偉大な国にする計画」の一環として、冥王星を惑星にすべき理由を語っていました。



冥王星を準惑星に変更したのは国際天文学連合(IAU)の決定であり、仮にNASAが冥王星を惑星に戻したいと考えても、単独で覆すことができるものではありません。しかし、セントラルフロリダ大学の惑星物理学者のフィリップ・メッツガー氏の論文によると、NASAが冥王星についてどのような見解を示すかは重要な意味を持つとのこと。メッツガー氏は「一部の科学者は、『冥王星は複雑な表面と活発な地質活動のため、たとえ他の多くの氷天体と同じ領域に存在していても惑星として数えられるべきだ』と主張しています。もし研究者にとって冥王星を惑星と呼ぶことが科学的に有益であれば、そう呼ぶべきです。NASA​​は、IAUの定義が不適切だったという認識を広めるのに貢献できる立場にあります。そのため、NASAの長官がこの問題に取り組むことは非常に有益となる可能性があります」と今回のケイラさんとアイザックマン長官のやり取りについて説明しています。



IAUの広報担当者は、冥王星に関してNASAやアイザックマン長官から連絡を受けていないことを確認した上で、「2006年の決定が今なお感情的な問題として残っていることは理解しています。科学的な分類は、国際的な合意と証拠に基づいたプロセスによって決定されます。一方的な変更はできませんが、裏付けとなる証拠が変われば修正される可能性があります」と述べました。

