無料でWord・Excel・PowerPointをあらゆるAIエージェントに完全制御させることができる「OfficeCLI」
AIエージェントでWord・Excel・PowerPointファイルを読み取り、編集・自動化するためのCLIが「OfficeCLI」です。オープンソースで開発されており、無料で誰でもインストールして利用することができます。
GitHub - iOfficeAI/OfficeCLI: OfficeCLI is the first and best Office suite purpose-built for AI agents to read, edit, and automate Word, Excel, and PowerPoint files. Free, open-source, single binary, no Office installation required. · GitHub
https://github.com/iOfficeAI/OfficeCLI
「OfficeCLI」はたった1行のコードで、あらゆるAIエージェントにWord・Excel・PowerPointを完全に制御させることが可能というCLIです。オープンソースかつ単一バイナリで開発されており、Microsoft Officeをインストールする必要もありません。依存関係もないため、あらゆる環境で動作可能です。
OfficeCLIを使うことで、文書・スプレッドシート・プレゼンテーションの読み込み・作成・修正が可能。実際にOfficeCLIを通じてAIエージェントに作成させたプレゼンテーション資料の一例も公開されています。
OfficeCLIを使って自動生成したプレゼンテーション資料。
OfficeCLIでAIエージェントに作成させたワード文書の一例が以下。
OfficeCLIでAIエージェントに作成させたスプレッドシートの一例が以下で、数値の入力だけでなく表などのビジュアル要素も自動生成してくれました。
OfficeCLIの要はAIエージェントがDOMから推測するのではなく、レンダリングされたドキュメントを視覚的に見ることができる、ゼロから構築された高忠実度のHTMLレンダリングエンジンを備えている点です。これにより図形やグラフ、数式、Three.jsによる3Dモデル、モーフトランジション、図形効果などを作成することが可能になっています。
OfficeCLIの開発者はHTMLレンダリングエンジンを備える利点について、「HTMLレンダリングエンジンによる視覚化ができなければ、スライドを生成するAIエージェントは手探りで作業することになります。DOMを読み取ることはできますが、タイトルがオーバーフローしているか、2つの図形が重なっているかなどを判断することができません。レンダリングはバイナリに組み込まれているため、レンダリング→表示→修正のループは、CIやDocker、ディスプレイのないサーバーなど、バイナリが実行されるあらゆる環境で機能します」と説明しました。
なお、OfficeCLIの開発者は「以前は50行のPythonコードと3つのライブラリが必要だった処理が、OfficeCLIを使えば簡単なコマンドひとつで行えるようになります」とアピールしています。
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in AI, Posted by logu_ii
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