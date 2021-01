GitHubのサービスを駆使してウェブサイトの死活監視が無料で行える「Upptime」

リポジトリ名を入力し、「Include all branches」にチェックを入れ「Create repository from template」をクリックすると……

GitHub - upptime/upptime: ⬆️ Uptime monitor and status page powered by GitHub https://github.com/upptime/upptime UpptimeはGitHub Actionsで5分ごとにウェブサイトの死活監視を行い、ウェブサイトがダウンした場合はGitHubのIssuesに報告し、GitHub Pagesでウェブサイトを配信するという仕組みになっています。 Upptimeの動作については、 デモサイト で確認することができます。デモサイトにアクセスすると表示されるUpptimeの画面はこんな感じ。

2021年01月04日 09時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1n_yi

