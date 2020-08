他人にデータを渡さずに無料でアクセス解析できるオープンソースツール「umami」

・関連記事

オープンソースでプライバシーに配慮されたGoogle Analytics代替ソフト「GoatCounter」レビュー - GIGAZINE



Google Analytics10周年、人気機能トップ10などを発表 - GIGAZINE



「Googleアナリティクス」を使ってハッカーがクレジットカード情報を盗み取った手口とは? - GIGAZINE



「Safari 14からGoogleアナリティクスが完全にブロックされる」疑惑を専門家が否定 - GIGAZINE



ウェブサイトへの流入を爆増させる可能性を持つ「マイクロブラウザ」について知っておくべきこと - GIGAZINE



2020年08月20日 06時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, Posted by log1d_ts

You can read the machine translated English article here.