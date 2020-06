オープンソースでプライバシーに配慮されたGoogle Analytics代替ソフト「GoatCounter」レビュー

なお、GoatCounterはGitHubにソースコードが公開されており、バイナリファイルをコンパイルして自分でアクセス集計サーバーをホストすることも可能です。 zgoat/goatcounter: Easy web analytics. No tracking of personal data. https://github.com/zgoat/goatcounter

2020年06月28日 23時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1n_yi

