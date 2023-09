無料でA/Bテストや新機能の段階的ロールアウトを導入でき、オープンソースでセルフホストも可能な「GrowthBook」を使ってみた

標準の値がoffに設定されているので、「Value to Rollout」をonにして「Percent of Users」を20%に設定し、「Save」をクリックします。これで20%のユーザーには「on」が配信され、残りの80%のユーザーには「off」が配信されるようになりました。

今回はGoogleアカウントを利用して登録します。「Sign up with Google」をクリック。

ウェブサイトのデザイン案がいくつか出た場合に、どれが最適なのかを考えるのは難しいもの。そうした要素の最適化に役立つのが2つのページをランダムに表示して変化を計測する「 A/Bテスト 」です。 GrowthBook は簡単にA/Bテストが導入できるだけでなく、オープンソースでセルフホストも可能とのことなので、実際に使って試してみました。 GrowthBook - Open Source Feature Flags and A/B Tests https://www.growthbook.io/ 公式サイトにアクセスし、「Get started for free」をクリック。

・関連記事

セッションリプレイやA/Bテストを簡単に導入できオープンソースでセルフホストも可能な「PostHog」を使ってみた - GIGAZINE



「どうカーソルを動かしたか」「どこをクリックしたか」「どの部分をスクロールして読み飛ばしたか」などのアクセス情報を全て入手し解析・分析できるオープンソースのアプリ「highlight.io」を使ってみた - GIGAZINE



A/Bテストでの見出し変更で判明した「人気記事」を作り出すコツとは?ニューヨーク・タイムズの場合 - GIGAZINE



A/Bテストを無駄にしないために取り入れるべき統計学的な視点とは - GIGAZINE



イグノーベル賞を受賞した「法的文書が読みにくい理由の分析結果」をわかりやすくまとめるとこうなる - GIGAZINE



OpenTelemetry対応でさまざまなアプリからデータを取得&追跡できるオープンソースなシステム監視・分析ツール「SigNoz」を使ってみた - GIGAZINE

2023年09月04日 12時10分00秒 in レビュー, ソフトウェア, ネットサービス, ウェブアプリ, Posted by log1d_ts

You can read the machine translated English article here.