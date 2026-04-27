2026年04月27日 11時33分 ハードウェア

Intelが通常であれば「不良品」とみなされるCPUから大きく利益を得たとの指摘



Intelの2026年第1四半期の売上高は前年同期比7％増と好調です。アナリストは、質の低いCPUが大量に売れたことが利益率上昇の要因だったと指摘しました。





Got some clarity from Intel IR on additional lift to margins.



Intel got an unexpected margin lift from better yield salvage. Chips that would normally have been lower-value edge-die on the wafer were binned down and still sold into usable SKUs, turning what may have been scrap… — Ben Bajarin (@BenBajarin) April 24, 2026



Intel reportedly says it boosted yields by selling what would normally be 'scrap' or 'low-expectation' CPUs — customers more willing to accept lesser chips due to overwhelming CPU demand | Tom's Hardware

https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/intel-reportedly-says-it-boosted-yields-by-selling-what-would-normally-be-scrap-or-low-expectation-cpus-customers-more-willing-to-accept-lesser-chips-due-to-overwhelming-cpu-demand



アナリストのベン・バジャリン氏がIntelの投資家向け広報チームから直接得たという情報によると、顧客は本来であれば不良品や低品質として扱われるCPUを買いあさっており、それが同社に実質的な収益をもたらしているとのこと。



CPUの製造においては、ウエハーと呼ばれる基盤からダイと呼ばれるチップが切り出されますが、ウエハーの端から切り出されるダイは中央のものと比べて品質が低く、欠陥が多く、性能も劣る傾向があるとのこと。バジャリン氏によると、昨今はあまりにもCPUの需要が高いため、こうした低スペックの可能性のあるCPUの売り上げが大きく向上したとのことです。





Intelは過去数年でシェアを落とし、競合のAMDから猛追を受けています。



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それでも第1四半期では予想を大幅に上回る好調ぶりを示し、1株当たり利益は予想を3000％も上回りました。直近ではGoogleと複数年にわたる契約を結び、次世代AIの開発に向けてチップを提供するとしています。



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