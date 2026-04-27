Intelが通常であれば「不良品」とみなされるCPUから大きく利益を得たとの指摘
Intelの2026年第1四半期の売上高は前年同期比7％増と好調です。アナリストは、質の低いCPUが大量に売れたことが利益率上昇の要因だったと指摘しました。
Got some clarity from Intel IR on additional lift to margins.— Ben Bajarin (@BenBajarin) April 24, 2026
Intel got an unexpected margin lift from better yield salvage. Chips that would normally have been lower-value edge-die on the wafer were binned down and still sold into usable SKUs, turning what may have been scrap…
Intel reportedly says it boosted yields by selling what would normally be 'scrap' or 'low-expectation' CPUs — customers more willing to accept lesser chips due to overwhelming CPU demand | Tom's Hardware
https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/intel-reportedly-says-it-boosted-yields-by-selling-what-would-normally-be-scrap-or-low-expectation-cpus-customers-more-willing-to-accept-lesser-chips-due-to-overwhelming-cpu-demand
アナリストのベン・バジャリン氏がIntelの投資家向け広報チームから直接得たという情報によると、顧客は本来であれば不良品や低品質として扱われるCPUを買いあさっており、それが同社に実質的な収益をもたらしているとのこと。
CPUの製造においては、ウエハーと呼ばれる基盤からダイと呼ばれるチップが切り出されますが、ウエハーの端から切り出されるダイは中央のものと比べて品質が低く、欠陥が多く、性能も劣る傾向があるとのこと。バジャリン氏によると、昨今はあまりにもCPUの需要が高いため、こうした低スペックの可能性のあるCPUの売り上げが大きく向上したとのことです。
Intelは過去数年でシェアを落とし、競合のAMDから猛追を受けています。
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それでも第1四半期では予想を大幅に上回る好調ぶりを示し、1株当たり利益は予想を3000％も上回りました。直近ではGoogleと複数年にわたる契約を結び、次世代AIの開発に向けてチップを提供するとしています。
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in ハードウェア, Posted by log1p_kr
You can read the machine translated English article It has been pointed out that Intel made ….