マンガや同人誌を集めて読むためのオープンソースアプリ「LANraragi」
ZIP・CBZ・PDFなど多様な形式のアーカイブをそのまま置くだけで、ブラウザやスマートフォンのリーダーアプリから読めるようになるオープンソースのマンガ・同人誌アーカイブサーバー「LANraragi」が公開されています。
LANraragi Documentation | LANraragi
https://sugoi.gitbook.io/lanraragi
Difegue/LANraragi: Web application for archival and reading of manga/doujinshi. Lightweight and Docker-ready for NAS/servers.
https://github.com/Difegue/LANraragi
◆LANraragiの主な機能
機能を検証するため以下のGIGAZINEの電子書籍をPDF形式で登録しました。
・ガス屋で～す！！
・作らせて！絵島さん: ～びんかん女子とこじらせ男子のゲーム作り攻防ラブコメ～
・対応アーカイブ形式
ZIP・RAR・TARGZ・LZMA・7Z・XZ・CBZ・CBR・PDF形式に対応、EPUB形式は画像のみ対応。
・アーカイブから直接閲覧可能
保存したファイルを展開せずにそのまま閲覧可能。
・OPDS対応
カタログ配信フォーマット「OPDS」に対応、専用の閲覧ソフトウェアでアーカイブを閲覧可能。
・API対応
APIにより他のプログラムとの連携が可能。
・サムネイルの自動作成
アーカイブが登録されると自動的にサムネイルを作成。
・メタデータを自動的にインポート
プラグインを利用することにより、書籍のメタデータを配布サイトから自動的にインポート。
・自由にカスタマイズ可能なリーダー
1画面1ページのデフォルト状態から見開き表示および左から右・右から左の配置、無限スクロールが実装されており、フルスクリーンモードにも対応。
・ブラウザ拡張機能によるワンクリックインポート
ブラウザ拡張機能「Tsukihi」を使用することで閲覧中のページの書籍をダウンロードし保管。
・URLから直接インポート
URLをフォームに入力し「Add from URL(s)」をクリックして書籍をダウンロードし保管。すでに登録されているものは除外されます。
以上のような感じで電子書籍を簡単にダウンロード・管理することが可能です。
◆LANraragiの構築方法
今回はWindows 11に管理サーバーを構築します。公式のReleasesにあるインストーラーをクリックして保存。
保存したインストーラーをダブルクリック。
セットアップウィザードが起動するので「Next」をクリック。
保存場所を選択して「Next」をクリック。
確認画面が表示されるので「Install」をクリック。
インストールの完了が表示されたら「Finish」をクリック。
「スタート」ボタンをクリックし「LANraragi」のアイコンをクリック。
初回起動時の案内ダイアログが表示されるので「OK」をクリック。
「Content folder location」に書籍ファイルの保存先フォルダ、「Thumbnail folder location」にサムネイル画像の保存先フォルダ、「Network port」は同じポートで他のアプリが利用している場合は空いている数値に変更、「Start server automatically」はアプリ起動時に自動的にサーバーも起動する場合に「オン」、「Start on Windows boot」はWindows起動時にアプリも起動する場合に「オン」、すべての項目を確認したら「閉じる」ボタンで設定ウインドウを閉じます。
タスクトレイの中にある「LANraragi」のアイコンをクリック。
メニューが表示されるので「Start」をクリックしてサーバーを起動。
アプリへのアクセス許可のダイアログが表示されたら「許可」をクリック。
ブラウザで「localhost:3000」にアクセスすると「CHANGE LOG」が表示されるので、ダイアログ以外の場所をクリック。
初期画面が表示されます。
◆その他のデバイスからの閲覧方法
iOS用として「LANreader App - App Store」にて有料で配布されており、Android用アプリはF-Droidを経由して「Ichaival」で利用可能。レスポンシブにも対応しているためブラウザでの閲覧も問題ありません。
・関連記事
ページをブックマークしてHTML・スクショ画像・PDFなどで自動保存して検索・ハイライトなどの注釈・複数人での共有・スマホアプリからの利用・RSSの自動保存・AIによる自動タグ付けができる「Linkwarden」、無料でセルフホストも可能 - GIGAZINE
無料でKobo・KOReader同期・EPUB・PDF・マンガ用リーダーを備えたセルフホスト型のマルチユーザーデジタルライブラリ「Booklore」 - GIGAZINE
無料で友人・家族・同僚といった身内だけで安全に画像を共有するという問題を解決できる「Slink」、プライベートなセルフホスト環境が構築可能 - GIGAZINE
電子書籍を日本語など1000以上の言語で音声読み上げファイルに変換できる「ebook2audiobook」レビュー - GIGAZINE
無料で見ているページを簡単にブラウザ拡張機能で保存しスマホ・Obsidian・SingleFileと連携できる「Readeck」 - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in ソフトウェア, レビュー, Posted by darkhorse_logmk
You can read the machine translated English article LANraragi is an open-source app for coll….