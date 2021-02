ブラウザにドラッグ＆ドロップするだけでepubやazw3などの電子書籍ファイルを閲覧できるウェブアプリ「Ebook Reader for web」

近年は電子書籍の普及によってPCやスマートフォンで本を読む機会が増えていますが、 EPUB 形式や AZW3 形式などの電子書籍ファイルを閲覧するためには、専用のソフトウェアが必要です。「 Ebook Reader for web 」は、ブラウザのページ上に電子書籍ファイルをドラッグ&ドロップするだけで中身が閲覧できるというウェブサイトです。 Ebook Reader for web https://www.loudreader.com/ 「Ebook Reader for web」にアクセスするとこんな感じ。

2021年02月21日 18時00分00秒 in レビュー, ウェブアプリ, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.