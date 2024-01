無料＆ログイン不要でブラウザやスマホからも電子書籍にアクセスできるEPUBリーダー「Flow」

・関連記事

無料でEPUBやPDFのほか7万以上の書籍を自由に読めてWindows・Linux・macOSなどで同期できる電子書籍リーダー「Librum」レビュー - GIGAZINE



無料でPDF・EPUB・MOBI・CBZ・CBR・FB2・CHM・XPS・DjVu・画像を開いて読めるオープンソースのリーダーアプリ「SumatraPDF」 - GIGAZINE



ブラウザにドラッグ&ドロップするだけでepubやazw3などの電子書籍ファイルを閲覧できるウェブアプリ「Ebook Reader for web」 - GIGAZINE



「所有しない購入」となった電子書籍経済のあり方と今後の展望とは? - GIGAZINE



電子書籍配信サイトのランキング1位を獲得した作品はどう生み出されたのかを編集とマンガ家が明かす - GIGAZINE



消えかけている電子書籍を後世に残すための戦い - GIGAZINE



2024年01月02日 21時00分00秒 in レビュー, ネットサービス, ウェブアプリ, Posted by log1e_dh

You can read the machine translated English article here.