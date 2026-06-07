2026年06月07日 08時00分 動画

孫のがん治療費を稼ぐためにマインクラフトを配信していた81歳のおばあちゃんがスワッティング被害に遭う



81歳のおばあちゃん配信者が、配信者の自宅に特殊部隊を突撃させる嫌がらせ「スワッティング」の被害に遭ってしまいました。おばあちゃんは無事とのことです。



I Got Swatted - YouTube





An 81-Year-Old Grandma Streaming Minecraft Was Just Swatted

https://www.thegamer.com/grammacrackers-81-year-old-minecraft-youtuber-swatted/



スワッティングの被害に遭ったのはYouTubeで68.4万人の登録者を抱えるGrammaCrackersです。配信や動画にはすべて「これらの動画からの収益はすべて孫の癌(がん)治療費に充てられます」と書かれていて、孫のために活動を行っていることが分かります。



GrammaCrackersがスワッティング被害後に公開した動画によると、ちょうど配信中にうとうとしているときに警官たちがドアから入ってきて、GrammaCrackersを部屋から閉め出し、パトカーに乗せたとのこと。特に問題がないことが分かったのですぐに解放され、GrammaCrackersは「さあ、寝なくちゃ」と思ってイブプロフェンを飲んで寝たそうです。





このとき、自宅にはパトカー20台、複数のSWAT隊員を乗せたSWAT車両5台、さらにドローンまで出動していたとのことです。



GrammaCrackersは「警官たちは本当に親切でした。大好きです。彼らに感謝します。本当に素晴らしかったです」と語りました。また、外へ連れ出される際に頭の中にあった唯一の考えは、「私ははだしで外を歩いているのに、全然痛くない」ということだったそうです。





スワッティングは有名な配信者を狙う嫌がらせとしてアメリカではしばしば観測されます。2021年には、「オーバーウォッチ」の配信で有名になったxQcが何度目かのスワッティグ被害に遭い、これ以上の被害を防ぐためにテキサス州から出身地であるカナダに移住しました。



グランド・セフト・オートVのマイケル役を演じたネッド・ルーク氏は、2023年12月以降少なくとも8回のスワッティング被害を受けており、あまりにも頻繁に突入されるため警察と友人関係になったと明かしています。



アメリカにおいてスワッティングは完全に違法であり、多くの場合は重罪として起訴されます。最も有名な事例は2017年に発生したもので、当時25歳の人物がスワッティングを試みたところ、誤った住所に警察を向かわせてしまい、2人の子を持つ無関係な人物が射殺される事態となりました。このときスワッティングを行った人物には禁錮20年の判決が下されました。



オンゲープレイヤー同士のいさかいから全く無関係の人が警察官に射殺される事件が発生、一体何が起こったのか？ - GIGAZINE

