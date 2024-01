半導体露光装置メーカー・ASMLにアメリカが中国への販売中止を要請

Netherlands blocks ASML exports to China in partial license revocation | Reuters https://www.reuters.com/technology/asml-says-dutch-government-revoked-some-export-license-2024-01-01/ ASMLは半導体を製造するのに不可欠な露光装置のメーカーで、アメリカは以前から深紫外線(DUV)リソグラフィ装置の輸出を制限するよう働きかけていました。 半導体製造に用いるDUV装置を中国に販売しないようアメリカがオランダに働きかけ - GIGAZINE

半導体を製造するときに必要となる露光装置のメーカーであるオランダのASMLは、2024年1月から中国への製品輸出を制限されるのですが、その措置を前倒しして販売・出荷を停止するようにアメリカが要請していたことがわかりました。一方で、中国からは制限がかかる前の駆け込み需要で大量の注文が入っていたことも明らかになっています。 US Pushed ASML to Block Chinese Sales Before January Deadline - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-01-01/us-pushed-asml-to-block-chinese-sales-before-january-deadline

2024年01月02日 23時20分00秒 in メモ, ハードウェア, Posted by logc_nt

