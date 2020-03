無料のメモ＆ToDo管理アプリ「Joplin」はプレビュー・データ同期・ブラウザからスクショ保存も可能な使い勝手抜群のオープンソースアプリ

JoplinはWindowsのほか、記事作成時点でmacOS、Linux、iOS、iPad OS、Androidに対応しており、無料で全てのOSとデータを同期することが可能です。Windows、macOS、Linuxは 公式ホームページ で、iOS・iPad OSおよびAndroid版は以下からダウンロードできます。 Joplin on the App Store https://apps.apple.com/us/app/joplin/id1315599797 Joplin - Google Play のアプリ https://play.google.com/store/apps/details?id=net.cozic.joplin

◆インストール(iPad OS) JoplinはPC版とモバイル版の両方で、無料でデータを同期することが可能です。今回はiPad OSでもインストールしてみます。 Joplin on the App Store https://apps.apple.com/us/app/joplin/id1315599797 App StoreからJoplinのページを開き、入手をタップ。

2020年03月09日 09時37分00秒 in レビュー, ネットサービス, ウェブアプリ, Posted by log1m_mn

