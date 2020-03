2020年03月09日 10時13分 ネットサービス

Twitterがトランプ大統領のリツイートしたフェイク動画に「操作されたメディア」のラベルを付ける



インターネット上には無数の「編集されたコンテンツ」が溢れており、ユーザーは各コンテンツの真偽を自身で判断する必要があります。そんな中、Twitterは意図的に編集されたコンテンツに対して「操作されたメディア」というラベルを付けることを明らかにしており、ユーザーがコンテンツの真偽を見極めやすくすることを発表しています。そんな「操作されたメディア」ラベルの最初の対象となったのが、アメリカのドナルド・トランプ大統領がリツイートしたフェイク動画ということが話題となっています。



Twitter flags video retweeted by President Trump as ‘manipulated media’ - The Washington Post

https://www.washingtonpost.com/technology/2020/03/08/twitter-flags-video-retweeted-by-president-trump-manipulated-media/



Twitter puts ‘manipulated’ tag on faked Biden video retweeted by Trump - The Verge

https://www.theverge.com/2020/3/8/21170714/twitter-manipulated-media-biden-video-retweeted-trump



Twitterは2020年2月に、「編集されたムービーや写真」をラベル付けすることで、ユーザーが偽の情報にだまされないようにする施策を発表しました。Twitterはこの施策について、「全体として、誤解を招く改ざんされたコンテンツの脅威が認識されており、それらに対してTwitterが対策をとることを皆さんが求めていることが明らかとなりました」と述べています。編集されたムービーや写真に追加されるのは「操作されたメディア」というラベルで、ラベルをタップすると信頼度の高いソースからの情報が閲覧可能です。



なお、Twitterが「操作されたメディア」というラベルを付けるのは、「合成または操作されたコンテンツ」「コンテンツが他者を惑わすような方法で共有されている場合」「コンテンツが公共の安全を脅かし重大な危害をもたらしうる場合」です。コンテンツのラベル付けや削除の基準は以下のチャートの通りです。





この「編集されたムービーや写真」に対するラベル付けがついに開始されたことが明らかになっているのですが、その対象がアメリカのドナルド・トランプ大統領関連であるということで注目を集めています。



ワシントンポストの記者であるCat Zakrzewski氏は自身のTwitterで、「Twitterが新しい『操作されたメディア』ラベルを、詐欺的に編集されたジョー・バイデン氏の動画に初めて適用しました。この動画はホワイトハウスでソーシャルメディア担当ディレクターを務めるダン・スカヴィーノ氏によってツイートされたもので、トランプ大統領がリツイートしています」とツイート。同ツイートは記事作成時点で3200件以上のリツイートと8200件以上のいいねを集めています。



Just in: Twitter applied its new manipulated media label for the first time to a deceptively edited video of Joe Biden. It was shared by White House social media director Dan Scavino, and retweeted by the president. pic.twitter.com/PggcCwMNkx — Cat Zakrzewski (@Cat_Zakrzewski) 2020年3月8日



トランプ大統領がリツイートしたバイデン氏のフェイク動画は以下の通り。動画の内容は、民主党から2020年のアメリカ大統領選挙への出馬を検討しているバイデン氏が、トランプ大統領の再選を認めるような発言をするというものです。



Sleepy Joe????in St. Louis, Missouri today:



“We can only re-elect @realDonaldTrump.”#KAG2020LandslideVictory???????? pic.twitter.com/FT4q2MWfcD — Dan Scavino (@DanScavino) 2020年3月8日



海外メディアのThe VergeがTwitterに確認したところ、「当該ツイートは当社の合成および操作されたメディアに関するポリシーに基づき処理されました」という返答があったそうで、ラベル付けが間違いではないことが確認されています。



なお、記事作成時点ではTwitter上で「操作されたメディア」ラベルが表示されないバグが発生しており、Twitterはバグの修正に取り組んでいるとのことです。



The warning is not showing up in the Tweet detail right now, but it is in individuals' timelines. The company is working on a fix. — Cat Zakrzewski (@Cat_Zakrzewski) 2020年3月8日