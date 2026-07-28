2026年07月28日 17時00分 試食

在日ベトナム人がおすすめするベトナム料理「バインミー」を食べてみたよレポート、バリバリ食感のパンに野菜＆肉がたっぷり挟まってボリューム満点



「バインミー」はベトナムで人気のサンドイッチで、パンに野菜や肉をたっぷり挟んで食べる料理です。イベント取材で東京に行く機会があったので、バインミーの名店としてXで話題になっていた「バインミー サンドイッチ水道橋店」を訪れてバインミーとフォーを食べてみました。



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バインミー サンドイッチ水道橋店は水道橋駅の東側に位置しています。





水道橋駅に到着。東口から出ます。





少し歩いてバインミー サンドイッチ水道橋店に到着。赤色の看板が目印です。





メニューはこんな感じ。バインミーとフォーが主力で、セットメニューもあります。





ほかに、練乳珈琲や豚サラダ麺、ブンボー(辛口の麺料理)もあるようです。





店の入口にタッチパネル式の券売機が設置されています。今回は「サイゴンハム＆豚パテ」のレギュラーサイズ(税込790円)を選択。





チリソースを「入れない」「チリソース」「甘辛チリソース」から選べて、パクチーの量も「入れる」「入れない」「少なめ」から選択できます。今回はチリソースを「チリソース」、パクチーを「入れる」にしました。





「牛肉フォー」のレギュラーサイズ(税込1200円)も注文。フォーもパクチーの量を選べるので「入れる」にしました。





食券が発行されたら入店して席が空くまで待ちます。土曜日の12時半頃に訪れた結果、食券を買ってから座るまでに15分ほど待ちました。





座ったら即座にバインミーとフォーが提供されました。





これがバインミーです。「バインミー」はベトナム語でパンの総称とのこと。細長いパンの真ん中に切れ込みが入り、大根・ニンジン・パクチーがたっぷり挟まっています。





レギュラーサイズは半分に切った状態で提供されました。





パンの内側にチリソースが塗られています。





断面はこんな感じ。野菜に隠れていましたが、豚肉もたっぷり挟まっていました。パンは表面は「バリバリッ」と音が鳴るほど硬さですが、硬い層は薄く、中は柔らかい仕上がりです。大根とニンジンは「甘口のなます」といった感じの味つけで、酢のような酸味がありつつ酸っぱすぎないのがグッド。なます風の味付けとチャーシューのような豚肉が割となじみ深い味付けなので、全体的に日本人の口に合う料理だと感じました。特にバリバリ食感のパンをかむ感覚が心地よく、色んな具材のバリエーションを試してみたくなります。パクチーの量を調整できるので、パクチーが苦手な人でも楽しめます。





牛肉フォーも食べてみます。





肉や野菜のうまみがギュッと詰まったスープで、ほのかに八角(スターアニス)の風味もあります。





フォーは柔らかい食感。もやしがたっぷり入っていてシャキシャキ食感を加えてくれるのもうれしいポイントです。





柔らかく煮込まれた牛肉もたっぷり入っていました。牛肉にスープが染み込んでいて、かむたびにスープが染み出してきます。





卓上にはニンニク唐辛子酢が置かれていました。





ニンニク唐辛子酢のかなり強めの辛口。少しの量でもフォー全体を辛口にしてくれます。激辛マニアの編集部員でも小さじ2杯で十分と思えるほどの非常に辛い調味料でした。





バインミー サンドイッチ水道橋店は店内飲食とテイクアウトの両方に対応しています。また、Uber Eatsでも注文できます。



バインミー サンドイッチ水道橋店 Banhmi Sandwichのデリバリー ・持ち帰り| メニューを見る |文京区 で 配達| ウーバーイーツ

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