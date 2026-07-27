2026年07月27日 21時00分 ヘッドライン

2026年7月27日のヘッドラインニュース



アニメ『鬼滅の刃』TVシリーズ全編再放送、および劇場アニメ『魔法使いの夜』の2026年11月20日(金)劇場公開を記念して、両作品が2026年8月11日～15日に開催される「阿波おどり」に参加することになり、描き下ろしの「2026阿波おどりポスター」が公開されました。『鬼滅の刃』は2025年に続いて「鬼滅連」で踊り込みを実施、我妻善逸役・下野紘さんと嘴平伊之助役・松岡禎丞さんが参加します。





©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

©奈須きのこ・TYPE-MOON / アニプレックス・ノーツ・ufotable



ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。



約8.6km離れた場所にレーザービームで電力を届ける実験にアメリカ軍が成功、無線電力でポップコーンを作成 - GIGAZINE



「ずんだどん」が立体になってワンフェス会場に出没、圧倒的迫力で飯を食えと迫る - GIGAZINE



人類キリン化計画発動、ワンフェス会場に「ダビデキリン」「キリンNゲージ」「弓を引くキリン」「キリンの球根」などキリンづくしなブースが現れる - GIGAZINE



人参や霊芝などの生薬をモチーフにした擬人化で「漢方精霊」が誕生 - GIGAZINE



ChatGPTの50年前に作成されていた「世界初のコンピューター生成文書」である「ラブレタージェネレーター」は表に出せない同性愛を伝えるためのものだったかもしれない - GIGAZINE



常温常圧で「超電導」になる物質を合成したとする論文について科学雑誌Scienceが解説 - GIGAZINE



「飼いネコは1万年前にやって来た侵略的外来種」とポーランド当局が決定、愛猫家が反対して大論争に - GIGAZINE



魚の舌に取って代わる寄生虫「ウオノエ」の生態とは？ - GIGAZINE



データベースの中身がほぼ削除されてネコの鳴き声だけが書き残される謎の「ニャー攻撃」が活発化 - GIGAZINE



ナンバープレート偽装防止のために生み出されたフォント「FE-Schrift」とは？ - GIGAZINE



シベリアの永久凍土の中で4万年も凍りついていた虫が息を吹き返す - GIGAZINE



世にも珍しい「全円の虹」がロシアで撮影される - GIGAZINE







◆ネタ（メモ・その他いろいろ）



悩みに悩んでこのサイズに決めた模様 pic.twitter.com/Ohwq7sIotz — ろうそくしっぽのフジ (@candle_fuji) 2026年7月24日

























ちいかわのメスガキ pic.twitter.com/ekaXaSEeLv — tenten (@tentenchan2525) 2026年7月26日















◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）

「数学のノーベル賞」フィールズ賞に中国出身の王虹さん 女性3人目 - 日本経済新聞



シャチがマンボウに猛スピードで突撃し、爆発四散させる映像が衝撃的すぎる…イタズラか捕食戦略か謎だが、「知能が高くなるほど遊びが残虐になる」という言葉を思い出す - Togetter





A group of orcas was captured on camera engaging in what scientists call "ram-to-fragment" behavior.



One whale holds a large sunfish and lets go just before another rams it at high speed, pulverizing the fish into thousands of pieces.



In a new study, scientists say the behavior… pic.twitter.com/uNABrcGMXe — ABC News (@ABC) 2026年7月23日



青銅器時代の「シャーマン」、男性の金属職人ではなく女性だった DNA分析で判明(1/2) - CNN.co.jp



「飛鳥・藤原の宮都」世界文化遺産に登録決定 国内で27件に | NHKニュース | 歴史・文化財、奈良県



「飛鳥・藤原の宮都」、世界文化遺産に登録決定 国内22件目 | 毎日新聞



現代人の「虫嫌い」が招く危機 人の健康に影響も 専門家に聞く | 毎日新聞



1945年3月になってまだ「四年目の神機」という大逆転呼号した政府の冊子は、めまいがするような神がかりの内容｜信州戦争資料センター(まだ施設は無い…)



「メルトダウンしにくい」次世代原子炉 29年度に世界初の水素製造試験 - 日本経済新聞



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

自衛隊と政治のあり方を考える―布施祐仁さんインタビュー - Dialogue for People（ダイアローグフォーピープル／D4P）



干ばつで水位低下、人造湖から次々に遺体発見 22年米ネバダ州 - CNN.co.jp



「国家情報局」31日に設置へ 政府、24日に閣議決定|47NEWS（よんななニュース）



東京23区の中古マンション、2年ぶり値下がり 都心で縮む「挑戦価格」 - 日本経済新聞



ロシア、ウクライナへの兵器供給に不快感 マニラで米ロ外相会談 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News



ラピダスの恩恵は？ 賃料3倍にあぜん、市民の未来は | 毎日新聞



【熊本・発砲の現場】「武器を下ろせ」警察官の拳銃がコンビニの刃物男に命中 「拳銃の取り扱いについて調査」と警察 | TBS NEWS DIG



【速報】茂木外相、ロシアのラブロフ外相とも接触|47NEWS（よんななニュース）



高市首相に「寝てください」自民 小林政調会長が伝える | NHKニュース | 高市内閣



イランの「地下核施設」 米が攻撃警告もバンカーバスターでは到達不可か 写真4枚 国際ニュース：AFPBB News



国民民主党「エロ広告規制」法案と大炎上をどう読むか——表現の自由と青少年の健全育成の両立に向けて（西田亮介） - エキスパート - Yahoo!ニュース



猪苗代ボート事故死、最高裁が弁論期日指定 2審判決見直しか | 毎日新聞



イエメンのフーシ派、紅海でサウジタンカー2隻攻撃 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News



【速報】プルデンシャル、新たな詐取7億9千万円|47NEWS（よんななニュース）



日本郵便、平日休業を検討 窓口昼休みは4倍1万局|47NEWS（よんななニュース）



小泉防衛相「不適切な活動の確認ない」 陸自部隊・民間人の思想調査｜熊本日日新聞社



駅トイレで自分に麻酔打ち絶叫か 注射針不法投棄疑いで医師逮捕 | 毎日新聞



南鳥島沖で試掘のレアアース、中国への依存度高い「中・重希土類」が５割強…将来の国産化と供給源の多角化に期待 : 読売新聞



落雷で電柱から火花 東京 世田谷 | NHKニュース | 気象、東京都



高市内閣支持率、報道各社で下落相次ぐ 7月世論調査 - 日本経済新聞



イラン、ウクライナによる船舶攻撃に報復示唆 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



イラン戦争の米軍死傷者数、600人上回る 国防総省、ひそかに集計区分を変更 - CNN.co.jp



【速報】内閣支持率下落の原因分からないと首相|47NEWS（よんななニュース）



ウクライナ“ロシア・イラン間の輸送船を攻撃” イランは反発 | NHKニュース | ウクライナ情勢、ゼレンスキー大統領、ロシア



【速報】高市内閣支持53％、不支持33％|47NEWS（よんななニュース）



「必要な手続き行っていない」県議を除名処分 兵庫維新、無許可でレンタカー営業の議員に - 産経ニュース



高市内閣支持が急落５７％、首相の説明「不十分」６２％…読売世論調査 : 読売新聞



主食用米20県増産へ 作付け意向、飼料用米などへの転換進まず 在庫余りで価格下落も - 産経ニュース



高市内閣支持率が急落 10ポイント減の58％ テレ東・日経 7月世論調査｜テレ東BIZ



国際刑事裁判所、主任検察官を解任 性的不正行為の疑惑で - BBCニュース



ヨルダン川西岸でユダヤ人入植者とパレスチナ人が衝突 6人死亡 | 毎日新聞



米国で流行する寄生虫感染症の集団感染、起点は人間の排泄物 汚染経路は過去一度も特定できず - CNN.co.jp



国民 玉木代表 消費税減税はデメリット大 住民税減税や給付を | NHKニュース | 消費税



独のLGBTQ祭典の群衆に車、1人死亡 容疑者はイスラム過激派か：朝日新聞



実験的遺伝子治療で6歳女児死亡 中国大学、報告受け調査へ 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



今日の午後、世田谷区で落雷…さらに電柱から火花が飛び散る映像に様々な反応「ここら一帯の電化製品全滅やな…」「エアコンだけは守りたい」 - Togetter





26日午後1時前に東京 世田谷区で撮影された映像です。



低い土地の浸水 道路冠水などに十分注意 詳しくはhttps://t.co/JAZWmpBFhy pic.twitter.com/cFeWz7UoJu — NHKニュース (@nhk_news) 2026年7月26日



シリア砂漠地帯でバス同士が衝突、少なくとも35人死亡 30人負傷 写真11枚 国際ニュース：AFPBB News



典範改正、理解得られず49％ 副首都法、議論不十分66％|47NEWS（よんななニュース）



フーシ派がサウジ石油施設に攻撃、中東に新たな前線 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



ネタニヤフ首相の対抗馬は息子戦死の元軍トップ 初の中東系首相か [米・イスラエルのイラン攻撃 イラン情勢]：朝日新聞



ロシアが北朝鮮兵3万人とミサイル発射台を追加要求、ゼレンスキー氏 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



米、対イラン攻撃を一時停止 背景に弾薬不足への懸念か 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News



【速報】女性天皇容認に賛成81％|47NEWS（よんななニュース）



イラン、カスピ海で自国船に攻撃したウクライナを非難 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



「優しく寄り添う社会を」 やまゆり園事件10年、献花に多くの人 [神奈川県] [津久井やまゆり園事件]：朝日新聞



「私は歩く死人」 サウジアラビアで死刑を待つエチオピア移民、執行は年間数百人(1/2) - CNN.co.jp



インド教育相が辞任、「ゴキブリ党」主導による若者の抗議活動は終了 写真7枚 国際ニュース：AFPBB News



寄生虫感染症の集団感染、さらに4州で確認 レタスが感染源か 米CDC - CNN.co.jp



ふるさと納税仲介手数料、市区7割｢上限規制を｣ 24年度は寄付の1割超 - 日本経済新聞



現金輸送中に２２００万円入り袋を路上に落とし、持ち去られる…４か月以上たって４２歳の容疑者を逮捕 : 読売新聞



陸自 市民の思想調査か/「熊本日日」報道 小泉氏、詳細答えず | しんぶん赤旗｜日本共産党



乗客のカメラが捉えた沈没前の船内 荒れ狂う海と叫び声 技術者がデータを完全復元 知床沖観光船沈没事故 - YouTube





経団連、時間外労働の上限規制「撤廃の意見もある」と高市首相に伝達へ…現行の上限はほぼ「過労死ライン」：東京新聞デジタル



過労死などの労災請求件数は増加の一途 なのに労働時間規制緩和を目指す高市政権の「本末転倒」：東京新聞デジタル



「若者が命を落としている」カザフ大統領、プーチン氏に紛争終結を進言 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News



国民のごみ捨てマナーの悪さに悩むウガンダ、毎月の地域清掃活動を義務化 写真4枚 国際ニュース：AFPBB News



ニトリの似鳥昭雄会長が「子どもたちが喜ぶ」と直感した恐竜パーク、北海道にオープン…「毎年アップデートしていきたい」 : 読売新聞



消えゆく看護学生、受験者10年で3割減 地域医療の持続に黄信号 - 日本経済新聞



トランプ氏、イラン攻撃を一時中止 ウクライナはカスピ海で攻撃 | 毎日新聞



陸自部隊の情報収集 「愛国心や性的嗜好は記録する必要ない」「身分隠して収集なら違憲の疑い」 木村草太・東京都立大教授に聞く｜熊本日日新聞社



【速報】ロシア、北朝鮮に3万人追加派兵要求か|47NEWS（よんななニュース）



日本のほぼ全域で7月29日頃から「この時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温」となる可能性が高まっている…気象庁が「高温に関する早期天候情報」発表 | TBS NEWS DIG



【独自】情報収集に「愛国心を利用」 陸自情報部隊の元隊員が証言 法的根拠なく葛藤も 「違法、もしくはグレーとの認識」 ｜熊本日日新聞社



フーシ派、バベルマンデブ海峡封鎖していないと主張 海上封鎖の対象はサウジのみ 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



やまゆり園事件10年：「彼は変わっていない」 知人が語る植松死刑囚の今 相模原殺傷 | 毎日新聞



森喜朗･元首相「清和会のドン」の侘しき誕生日会 | FRIDAY（フライデー）



東京・大阪の都心タワマン最上階、所有者の5割が不在 住むよりも「投資」 ―マンション不都合な真実― - 日本経済新聞



ICC主任検察官を解任、女性職員への性的暴行疑惑 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



トランプ氏、発砲事件で中断の夕食会で演説 大統領3期目についてジョーク 写真5枚 国際ニュース：AFPBB News



フーシ派、サウジ南部をミサイル攻撃と発表 空爆への報復 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



ドイツ ベルリンで車突っ込む 容疑者はイスラム主義勢力とつながりか | NHKニュース | ドイツ、事件・事故、LGBTQ



＜独自＞外国人の永住資格、税金納付意思なしや財産隠しで取り消し ガイドライン案判明 - 産経ニュース



「時給を他県より１円でも高く」最低賃金めぐる競争は「もはやチキンレース」 悲願の最下位脱出を果たした秋田県の「苦肉の策」とは | NEWSjp



フランスの「核の傘」拡大構想に賛同相次ぐ…ロシアの脅威前に「戦略的自立」にかじ : 読売新聞



山形中学1年生マット死事件 “元少年”は「損害賠償を払いたくない」 被告の“逃げ切り”が可能な制度の問題点 別の“元少年”の母親は「本人に任せている」 | デイリー新潮



【速報】かゆみ止め薬「ムヒ」がギネス世界記録認定|47NEWS（よんななニュース）



サウジ、フーシ派の拠点を攻撃 海上封鎖や船舶標的の報復措置 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



【独自】日英伊の次期戦闘機、愛知で生産 三菱重工、組み立て中核に|47NEWS（よんななニュース）



トランプ氏、中ロに警告 イランに武器売却すれば「非常に悪い結果」 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News



イスラエル首相、ヨルダン川西岸に新たなアウトポスト設置を指示 6人死亡の衝突受け 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News



東京都台東区：職質された１６歳「闇バイトに応募、これから強盗に行く」…少年ら３人を強盗予備容疑で現行犯逮捕 : 読売新聞



ハウス9棟のアスパラが突然枯れる 除草剤入れたか 農業仲間を逮捕 [佐賀県]：朝日新聞



中国船、CNN取材班乗せたフィリピン船に放水砲発射 緊張高まる南シナ海の環礁付近で(1/2) - CNN.co.jp



大分県 特別支援学校 スクールバスに５０分間置き去り、児童がハザードランプ点滅させ救助…運転手が見回り怠り・非常用装置も外す : 読売新聞



副首都に大阪・福岡・愛知が名乗り、北海道・宮城も意欲…小池都知事は「東京一極集中の是正」警戒 : 読売新聞



外国人の永住許可要件厳格化へ 年収、日本人の平均以上 政府方針「年金30年水準」 - 産経ニュース



【文書入手】陸自・現地情報隊が、市民の「愛国心」など思想調査／小泉防衛大臣に問う、どこが「不適切ではない」のか | Tansa



「少年たちに日弁連がついてから、謝罪はなくなった」 山形中学1年生マット死事件、亡くなった有平さんの父が明かす苦悩 「発狂するように泣き喚いたことも」 | デイリー新潮



トランプ米政権、60か国・地域に10～12.5%の新関税を発動 写真4枚 国際ニュース：AFPBB News



中国、米国の新たな関税に反発 貿易戦争は「利益にならない」 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



フィリピン、中国海警局による放水銃発射を非難 南シナ海での衝突は今週で3度目 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



「酷暑日」が観測史上最長５日連続…岐阜・美濃で４０・８度、東京都心は今年一番の暑さ３７・１度 : 読売新聞



「ハンコも帳簿もない」発表の昭和HD、8月25日付で上場廃止へ：朝日新聞



大和ハウス子会社で不適切行為 地盤データ加工して報告書作成|47NEWS（よんななニュース）



トランプ氏、船舶や貨物の被害はイラン凍結資産で補償 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News



米国ではしか流行、ここ35年で最多 子どもにワクチン接種させない保護者が増加 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



高市首相「睡眠0〜3時間」投稿、海外報道相次ぐ 労働環境など不安視 - 日本経済新聞



山火事が猛威振るう南欧、観光客や地元住民数万人が避難 写真9枚 国際ニュース：AFPBB News



中国 王毅外相「日本の再武装を許さない」 ロシアと連携姿勢 | NHKニュース | 中国、ロシア、日中関係



「反維新」で野党結束 自民も不満募らす：時事ドットコム



「アラー・アクバル」と叫ぶ男による刺傷事件で2人負傷、被害者はアジア系とユダヤ系 米NY 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



キーウ近郊で開催の兵器展示会場をロシアが攻撃、少なくとも10人死亡 写真4枚 国際ニュース：AFPBB News



外国人の永住許可要件を厳格化、「日本人の平均上回る年収水準」新指針に明記へ : 読売新聞



インド 若者抗議デモ 約7週間続く 混乱収束の見通し立たず | NHKニュース | インド



「あの謝罪会見で左端にいた人じゃん…」“辺野古転覆事故”、反基地団体幹部に中国共産党系メディアとの不可解な接点「中国人女性記者3人を船に乗せていた」 | 文春オンライン



皇位継承、有識者会議は不要 高市首相、暗号資産に関与否定―衆院予算委閉会中審査：時事ドットコム



永代供養のはずが…都心のビル型納骨堂、資金繰り悪化で差し押さえ 強制競売なら遺骨の行方はどうなる？：東京新聞デジタル



埼玉「可搬式オービス」窃盗疑い 配送業の男逮捕、装置見つからず|47NEWS（よんななニュース）



【分析】「あれを覚えているか？」 起きたことのない出来事を国民に思い出すよう求めるトランプ氏 - CNN.co.jp



持ち運びできる「可搬式オービス」盗んだ疑い 配送業の男逮捕、埼玉県警 - 産経ニュース



作家の東野圭吾さん死去、68歳 「容疑者Xの献身」「白夜行」：朝日新聞



作家の東野圭吾さん死去、６８歳 「白夜行」、「容疑者Ｘの献身」：時事ドットコム



東野圭吾さん死去、６８歳…「容疑者Ｘの献身」など洗練されたミステリーでベストセラー量産 : 読売新聞



利根川河川敷で遺体が発見された事件で、電動丸ノコギリから死亡男性のDNA型が検出され、遺体切断後にフリマサイトに出品されたとのこと→「まじで闇市」「法整備が必要」 - Togetter



はてな11.8億円詐欺被害 休職明け経理部長、千葉県警名乗る電話にPC遠隔操作を許す - 産経ニュース



バス停で倒れけいれんする女性見つけ「ヘイ、シリ」「消防に電話して」と119番し小5男児3人が連係プレー…「将来は警察官に」 : 読売新聞



◆ライフスタイル（人生・生活・健康）

卒業制作で旧帝国ホテルをレゴで作った人、帝国ホテル本館での展示が実現…しかも現在プロのレゴ職人が経営する会社で即戦力として活躍している模様「才能たちが集約していく感じ、良い！」 - Togetter



富士山の富士宮頂上にある駒ヶ岳の鳥居が何度も倒された…寄りかかる・カメラの三脚代わりにする人もいるが、触らないでほしい - Togetter



「『思想傾向』『愛国心』『公徳心』『規律心』の項目が生々しい」陸自情報部隊が大学教授やNPO法人らを対象に思想信条を調査していることが判明 - Togetter



クロネコヤマトで午前指定にしていたが、在宅中なのに不在票を入れて去っていった…すぐに電話して午後は留守だと伝えたら再配達してくれた→よくあるケースらしい - Togetter



【閲覧注意】ヨドバシ池袋、平穏が訪れたと思ったら今度はトイレの近くで脱糞されてしまう「別班が関わってる」「これが糞争恥域かあ」 - Togetter



「もうわからない」中学生の娘が21時から出かけると言ってきたので止めたら、「友達みんなでてくる。皆の親は優しいから許してくれるのになぜだめなんだ」と言われた話 - Togetter



夫から「妹が家族旅行するからデリカ（私の車）を借りたいんだって」と言ってきたので渋っていたら「じゃあもういよ」と逆切れされてえ？？となった→車を貸すリスクの高さ、夫のコミュニケーションのまずさについて指摘相次ぐ - Togetter



花火大会のトイレにて、4人前の先頭の女性が「和式」が開いたのに入らないので、思わず「和式に入らないなら後ろの方に譲ったらどうですか？」と聞いた→和式開いてるのに詰まる問題、どう対応するのが正解？ - Togetter



以前の職場で男性が会計前に「飴の袋を開けろ」と怒鳴ってきた…金は払うし、低血糖で倒れそうという状況→怒鳴ることの良し悪しが焦点に…イライラは許してほしいとの声も - Togetter



休日の夕方にお客さんから電話がかかってきて、既に進行している仕事を相手都合でキャンセルしたいと言われた「この一言で対応が決まった」 - Togetter



ドイツの食卓で使われる「ゆで卵の殻にスパッと切れ目を入れる金属器具」謎の道具の使い方がようやく分かった - Togetter



日本在住で通訳のバングラデシュ人の妹、日本語ネイティブでエリート大学の電気情報工学科学生だが、日本への留学が不安になる…最近のXや政策が原因とのことだが… - Togetter



「やけに汗が出ないなって時はまじ危ない」熱中症でやられた時、医務室の人から「脇の下が乾いてたら死ぬと思え」「足の指の間も触ってそうなら手遅れ前」と言われた - Togetter



緊急車両の運転手による個人的意見としてはハザードを点灯して避譲する方が助かるという話→法的には義務がなく、適正な利用の範囲かも意見が分かれるため判断は難しい - Togetter



タクシーで外国人夫婦を羽田から銀座まで送る際、高速道路走行中に「お前がボタン押してから急にメーターが早く回り出した、詐欺だ」といちゃもん… 説明するも納得してもらえず警察を呼ぶことに - Togetter



突然の豪雨に見舞われた沼津夏まつり、狩野川花火大会…花火の名物「ナイアガラ」に奇跡的なタイミングで雷が重なる - Togetter



Threadsで「着物を買わされない着付け教室ありませんか？」という投稿を見たけど、着付け教室＝着物を買わされるイメージがついてるの、業界全体の損失じゃない…？ - Togetter



飲食店で子どもがテーブルの間を走り回っていたので、親が「ほら！周りの人に怒られるよ！」と注意…しかし親ではなく他人を使った言葉に違和感を持つ→様々な視点で議論に - Togetter





ダイソー様お願いしますこのじゃらしを増産してください

うちの猫バイクが大興奮で壊しますこれじゃなきゃ駄目なんですお願いします pic.twitter.com/j3kzBHPgUg — うおおお (@UOOO_uni_oishi) 2026年7月25日



ドイツの鉱山の言い伝えでは、坑道にはコボルトと呼ばれる小鬼や精霊が住み、鉱夫を惑わせて病気にさせるとも言われてた→その正体は…？ - Togetter



中国に行って驚いたこと「サントリーの烏龍茶にさまざまな風味のバリエーションがある」好まれるペットボトル茶の傾向が少し変わってきたらしい - Togetter



職場で昼前に日頃よく注文する弁当屋が「大量注文が突然キャンセルになった」とのことで弁当を20個ほど持ってきて「タダで食べてください」と置いていった→その後、投稿主は弁当屋のため動くことに - Togetter



バンコク高架鉄道車内で騒ぐイタリア人学生達に、タイ人女性が注意したが暴言を吐かれ炎上…後にイタリア大使館が謝罪、タイ警察も介入、最後は自ら出頭して謝罪する展開に - Togetter



高校生の時、深夜といえる時間帯にアマチュア無線してたら、船の故障だかで漂流している漁船の人から連絡があった - Togetter



企画部署から「新機種は突起をあと0.3mm低くして」と要望を受け、「人間がわかるわけない」と思いながら仕方なく設計…ユーザーから「突起が低くなって最高」と言われた話 - Togetter







真夏の38℃以上の日に我が家に宗教勧誘の女性が訪れたが、玄関を開けずに対応…お断りをした後に「こんな暑い日だから気を付けてね」と言ったら、その女性は泣き出してしまった - Togetter



クリニックで医師に「セックスはしてますか？」と言われ「はい…？」と思ったけど、不妊治療では「子作り」していない人が割といるらしい - Togetter



今日出かけた先のコインパーキングでお金払おうとしたら、新紙幣も新500円玉もダメだった→あるある体験談が続々…新500円玉が使えないのにお釣りで出てくるケースも - Togetter



日立のエアコンを買ったのに昼間冷えず、室温が30℃近くになるのに、修理依頼したら「冷えてるしガス漏れもない。天井の温度から5℃下がったら冷房はしてる」と言われた→エアコン自体に問題はないのに冷えない時のアドバイスが寄せられる - Togetter



赤子を連れ授乳室に入ろうとしたら、若い女の子たちが占領してて悲しかった… 一向に出てこないので結局諦めて外でミルクをあげたが、休憩室代わりに授乳室を使うという発想が信じられない - Togetter



来日外国人による殺人の起訴率は「33.1％」ではなく、「65.9%」だよ（2024年） - 電脳塵芥



こういう「不動産屋で契約書読み合わせする時は印鑑いる」「バイトの面接は履歴書いる」みたいな話ってどこで教わるんだ→社会的な常識の「知り方」について意見さまざま - Togetter



中国の大学日本分校のオープンキャンパスにガチで行った話 | 安田峰俊の"どこにでもある中国"



「ハーゲンダッツ券」をセブンで使ったら、店員が全然処理をわかっておらず「これ多分一個しか引き換えられないです」と適当なことを言い、さらに「マニュアルとかなくてぇ」とまた適当を…→店員側への同情が殺到する話だった - Togetter



インドとスリランカの間がほとんど砂州で繋がっているアダムスブリッジ…大部分が水深数メートル未満で、15世紀のサイクロンによる被害までは歩いて渡れたらしい - Togetter



農業仲間によってアスパラ畑に除草剤をまかれた事件、アスパラを知ってると「土からやり直す必要」「まともに穫れるまで約3年」と被害規模のグロさがわかる - Togetter



独身一人暮らしは油断すると食生活が終わるから夜ご飯を「玄米パック」「冷凍焼き魚」「固形味噌汁」で固定してる話…これに足すべき食べ物のアドバイスが集まる - Togetter



餃子の王将で食事中、隣の席の客が店員と少し揉めていた話… 「タンメン」を頼む客に、店員が「当店にはタンメンはございません」と返していたが、「そんなはずはない。いつも頼んでる」 - Togetter



副都心線の電車に乗ってたら、急に大量の人がこちらに押し寄せ、「誰か非常ボタン押して！」との声も→その後、車両の端まで押されたが、逃げるしかなかったので怖かった - Togetter



スーパーで買った高めの豚肉が腐っており、少し食べて味が変だったので捨てた…万が一を考えて店に電話したら、商品がなくてもレシートがあれば返金するとの対応だった - Togetter



近所に『鎌倉のハム』と書かれた出店があり、買おうと思って待っていたらお店のお姉さんがドサッとこれを机に置いた「お姉さん迂闊すぎん？」 - Togetter



猫が水を飲むたびに「えらいね〜」と声掛けするようにしていたら、猫が学習して「水を飲むから見なさい」と呼びに来るようになった - Togetter



前を走るバスの行先表示器に「非常事態発生」の文字、後部には青ランプが点灯というバスジャックなどの異常事態のサインが…誤操作の可能性があるが警察へ通報した方がいい - Togetter



スイスの公共放送のアーカイブ動画、鉄道での作業シーンで思わず声が出た「待て待て待て待て！」かつて日本でも見られた光景で技術に感謝したくなる - Togetter



「スゲェのが現れたな」駅トイレで自身に麻酔を打ち「死ぬ死ぬー！」と騒いでいた男を駅員が通報、使用済み注射針等を不法投棄した疑いで医師を逮捕「いろんな薬を自分の体に打ち込むのが好き」 - Togetter



コンビニで、クレーマーに先輩店員がブチギレて、制服を脱いでレジに叩きつけながら「俺辞めっから、これで対等だよな？表出て話そうや」と言って外に… 残されたのは新人1週間目のワイだけ - Togetter



飼っていたエビの死に反応する魚の動画に「2匹には絆が」「仲間の最期を見守って」といった反応がありましたが…→飼い主さんが、その後起きた「本当の最期」を明かす - Togetter



警察学校には逮捕術の訓練があり、それから分かったことは、刃物で暴れる相手に警棒だけで対応して無傷で確保するのは本当に危険だという話→拳銃の使用について様々な意見 - Togetter



ガンで緩和治療中の義祖父が「白いかき氷が食べたい」と言うので「そんなのどこにあるんだよ…」と思いつつ探して買ったら、「美味しい！」と食べてくれた→「こんなの誰が買うの？」という商品に生かされている人がいることを実感する話 - Togetter



「もう限界です」「儲けもなく趣味でラーメン作ってる状態です」→あるラーメン屋の切実な悲鳴に「値上げして」の声が集まるも、事はそう単純ではなさそう - Togetter



東京の若者が村へ2週間滞在しにやって来たが、ウーバーを使うつもりが配達エリア外…食料持参と事前に告げていたが、カップ麺ばかりとのこと→都会と田舎は違いすぎる - Togetter



一審で実刑、二審で無罪となった猪苗代湖ボート事故、9月18日に最高裁で弁論が開かれる予定に…加害者の事故後の投稿、被害者らが遊泳禁止区域で泳いでいたことなど様々な意見が集まる - Togetter



花屋でバイトしたいので応募したら、「花屋でバイトしたことないなら無理」と言われたが、それって花屋でバイトするために花屋でバイトしなきゃいけないってこと？ - Togetter



真夏でもクーラーをつけない祖父母にいくら説得しても「身体に悪いし暑くない」と聞く耳持たなかったが、母のとある一言で翌日から嘘みたいに部屋が冷えるようになった - Togetter



冷感ポンチョっていうやつを買って試しに水で濡らしてから灼熱の中を歩いてみたら「これは革命では？」→一方、デメリットや要望もあった - Togetter











イオンモール内の県境を見てここにテーブルがあったら面白いと思った高校生の試みと、それに気づいた店側の判断がこちら - Togetter



富士山頂のコーラが600円する投稿が話題になり、山小屋の主が「輸送コストや維持費は莫大」ということを理解してほしいと反応…また拡散された元ネタの状況も整理 - Togetter



車で仮眠していたら男の人に窓を叩かれて「タイヤパンクしてる」「応急処置してあげる」などと言われたが、その後の会話の内容が不審だったので1万円だけ渡して解散した - Togetter



世界各地で40°C超! “異次元の熱波”にどう向き合う? | クローズアップ現代 | NHK



小2息子がJRの「改札から出なければ初乗り運賃で一筆書きで丸一日首都圏の路線に乗り放題」という「大回り乗車」をやり遂げた話→不正乗車と疑われがちだが、違法ではない - Togetter



高一の娘が国立大学のオープンキャンパスに行ったのでどうだった？と質問したら、「無理！校舎が古くて汚い！トイレにGいた！」と返された - Togetter



ワークマンの遮熱ポンチョというアイテムを使ってみた「日傘が敬遠される場所にいいのではないか」コンパクトで人が多い場所でも使いやすそう - Togetter



マレーシアの某モールで息子たちといるときに体験した怖い話… 日本人らしき人物が「日本人ですか？」と声をかけてきたので、「はい、そうです。こんにちは」と返事したが、その後、怪しい流れに - Togetter



某国の荷物検査が厳しくなり、長年温めていたあのセリフを使用できた→この報告が年々増えてるってことはつまり…？ - Togetter



知り合いのオッサンが有休を取って、リゾート地に旅行してきたが、「昔見た、偏屈な文句ばかり言って、周りを辟易させるジジイになっている」と愕然として帰国した話 - Togetter











◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）

知床沖観光船沈没事故で乗客のカメラに残った荒れ狂う海と叫び声…沈没前の映像データを完全復元→「エンジニアの不屈の意志を感じる」「海水だろ？すげぇな」 - Togetter



ソフトバンクの空飛ぶ基地局「HAPS」 8月に日本で飛行試験 - Impress Watch



成層圏通信プラットフォーム「HAPS」 | 企業・IR | ソフトバンク



【小寺信良の週刊 Electric Zooma!】“AIに編集させる”動画ツール「Palmier Pro」を試す-AV Watch



サイバー被害のニチレイがバックアップからシステム復旧に成功→セキュリティ業界の人から早期復旧に疑問の声「仮にランサムウェアならバックアップデータから破壊する」 - Togetter



スッと転がってピタッと止まる、エレコムの新トラックボール「IST PLUS」 - ケータイ Watch



総務省｜報道資料｜情報流通プラットフォーム対処法第28条に定める公表義務の違反に係る勧告等



総務省は、Google LLC（代表社員職務執行者 キャスリン・ダブリュー・ホール）、X Corp．（社長 イーロン・リーヴ・マスク）の2事業者及びMeta Platforms, Inc．（代表者 マーク・ザッカーバーグ）、株式会社湘南西武ホーム（代表取締役 大西 信二）、株式会社ドワンゴ（代表取締役社長 夏野 剛）の3事業者に対し、情報流通プラットフォーム対処法第28条に定める公表義務の違反について、同法第30条第1項に基づく勧告及び同法第29条に基づく報告徴収を実施しました。



日本の国富を育てる「遊び部屋」とは？ 登大遊氏基調講演レポート【CEDEC2026】 - GAME Watch



ドンキのスポットクーラー工事不要ですぐ涼しい エアコンの代わりになる?【家電レビュー】- 家電 Watch



クソツイをしたらTwitter（自称X）が突然「日本国内非公開」になった話｜こぶだし



燃えよボイロ劇場道～動画作りってどうしたらうまくなるんだよ！の巻【ボイロ映像論投稿祭】 - ニコニコ動画





ドレミファソラシドを演奏できる「プレイアブルししおどし」を作ってみた - ニコニコ動画





コード行数を測ることは無意味か？AI時代に振り返る「開発指標の向き合い方」【九州大学・亀井教授】 - レバテックLAB



【大河原克行の「パソコン業界、東奔西走」】富岳の7倍超のAI性能、次世代スパコン「理究」稼働で科学研究の産業革命へ - PC Watch



サムスン新「Galaxy Z Fold」に見る「iPhoneシフト」と「二つ折り普及」戦略【西田宗千佳のイマトミライ】-Impress Watch



【藤本健のDigital Audio Laboratory】ウィンドウズが「ASIO」標準対応になる件。裏事情をヤマハに聞いてみた-AV Watch



出張者が標的に：ホテルWi-Fi経由でMicrosoft 365認証情報を窃取、MFAもすり抜け | 財経新聞



フリマサイトで、大阪市の障害者向け無料乗車券が出品され、物議を醸す「やや訳あり品（クッソ訳しかない）」「バレたら没収で来年度以降は発行してくれない」 - Togetter



Google検索のAIモードはユーザーの好奇心を殺す？ - YAMDAS現更新履歴



【特集】もはや待っても安くならない？PC値上げ本格化、平均単価は14万円に - PC Watch



総務省｜報道資料｜令和8年「情報通信に関する現状報告」 （令和8年版情報通信白書）の公表



【実録! 重役飯】中学時代はメモリ32KBのMSXでバグと戦った。サードウェーブ永井社長の原点と未来の描き方 - PC Watch



AIエージェント用コード探索CLI「AST-Digger」を作ってトークン消費を激減させた話



GoogleのAI要約が検索よりマシに見えるのはなぜか（ただし、どちらもクソ） » p2ptk[.]org



自治体におけるインターネット分離10年の総括 —— 技術類型・運用の現実・ゼロトラストへの道 #自治体セキュリティ対策 - Qiita



開発効率が上がったCLIツール・コマンド10選 #プログラミング - Qiita



Claude Opus 5のプロンプティング - Claude Platform Docs



【速報】Opus 5、React習熟度ベンチマークで余裕のFable 5超え



理解を手放さない - Shin x Blog



ルンバで有名なiRobotの破産は、自社が開発した技術に固執するあまり後発技術への転換が遅れた電子産業のしくじりを彷彿とさせる…iモードとかプラズマテレビとか… - Togetter



「本当にイタチごっこ」警視庁がSNS型投資詐欺グループの手口について注意喚起、SEOを使い検索時に「詐欺ではありません」と表示するように工作している模様 - Togetter







Opus 5では今までのプロンプトが逆効果に。「検証して」を消して「簡潔に」と書くべし。公式プロンプトガイドを読み解く



トランプ大統領 グーグルに制裁金科したEUに関税課すと主張 | NHKニュース | トランプ大統領、EU、関税



Opus5が思考が浅いように感じる問題への対策



SNS投稿 いいねや表示回数を水増し…“スマホ農場” 実態は | NHKニュース | デジタル深掘り、深掘りコンテンツ、IT・ネット



セルフィー動画でログイン：Google アカウントへの新しいアクセス方法



デスクに欲しい情報を集約 SwitchBot電子ペーパー端末の”そこにある”魅力【いつモノコト】-Impress Watch



人間の目はかわらない、だからJPEGは30年もつ - Speaker Deck



放置していた旧環境で見つけたReact2Shell攻撃の実態



大富豪イーロン・マスク氏かたり「愛している」「５０万円を今送ってほしい」…熊本県上天草市の女性が７０万円を送金 : 読売新聞



トリップドットコム・グループに独禁法違反で罰金など1250億円、中国 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



群馬県伊勢崎市：電動丸ノコギリから死亡男性のＤＮＡ型、遺体切断後にフリマサイト出品か…利根川河川敷で遺体発見 : 読売新聞



ヨドバシカメラで洗濯機購入後に「アンケートにご協力を～」と言われ、素直に答えたらウォーターサーバーの営業をめちゃくちゃかけられて不快でした - Togetter



【魚拓】『読者の横顔』 株式会社はてな コーポレート本部 経理部長 堀内潤一 氏 | ZEIKEN PRESS



はてなの11億円流出事件の報告書が生々しい…狙われた経理部長の判断ミスだけでなく、疲弊したバックオフィスと形骸化した内部統制の怖さが見えてくる - Togetter



Hermes Agent と Slack で設計し、Linear のチケットから Draft PR まで作成するワークフローの素振りをした



Claude CodeのInput Tokenが増える原因を、利用ログから調べてみた



ニュースのコメントで「転売ヤーの法規制はするべき。不正転売の常套手段は違法にしても、正当な人は困らない」と発言したら、DMで苦情が来たが、プロフを見たら転売ヤーで笑ってしまった話 - Togetter



はてな11億円流出事件はなぜ起きたのか 報告書を読んでみた（山口健太） - エキスパート - Yahoo!ニュース



【速報】総務省、X含む5社に是正勧告|47NEWS（よんななニュース）



【追記あり】注文した覚えのないワイシャツが佐川を通してAmazonから届いた…「最近注文した履歴もないから誤配送だな？」と思って伝票を見てみると、恐ろしい事実が判明 - Togetter





今朝佐川から荷物が届いてたんですよ。

注文した覚えのないワイシャツがAmazonから届いてたんですよ。3枚セットの。



いや最近注文した履歴もないから誤配送だな？

と思って伝票を見ると

出荷日がこれ pic.twitter.com/IyICfjAFuH — you1 (@you1) 2026年7月24日



落ちた冷麺を出した店が許せない AIに訴状書かせ企業を訴えてみた [大阪府] [AIの時代]：朝日新聞



日本の生成AI利用まだ6割 仕事中心、7割超の米国は「友達」使い - 日本経済新聞



AIで「日本が追いつくのは無理」 中国を軽く見た製造業のツケ | 毎日新聞



【Obsidian】既存のAIサブスクだけでメモを整理する環境を作った



LINE広告等における記録の削除に関するお知らせとお詫び｜LINEヤフー株式会社



「motorola razr fold」、モトローラが挑む横開きフォルダブル - ケータイ Watch



【やじうまミニレビュー】この電源タップ、目からウロコの便利さ。テレビ/モニター裏にこっそり設置可能 - PC Watch



IT企業「はてな」資金流出で報告書公表 特殊詐欺による被害 | NHKニュース | 事件・事故、IT・ネット、企業・経営



フィールズ賞新受賞者ツィマーマン、受賞会見で「転身」宣言：OpenAIに加わりAI安全性を研究へ — BigGo ファイナンス



◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）

アニメ映画「ちいかわ」初日興収９．９億円の好スタート かわいいだけじゃなく「深い話が描かれていた」など話題 - スポーツ報知



『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』3日間で興収22.4億円＆動員150万人を記録 大量メディア露出＆イベントも続々 | オリコンニュース（ORICON NEWS）



「1日で41回上映！？」映画ちいかわ、チケット売り切れが意外と遅いが「満席にならなかったから爆死」ではなく「過剰な供給をすることでちゃんと全員が見れるようにした」の方 - Togetter



「帰りは親戚のお通夜みたいでした！」原作を知らない人が上映中ざわめき、憂鬱な気持ちで映画館を後にする『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』感想まとめ - Togetter



とうとう本性を表してきた映画「ちいかわ」公式が出してきた最新PVが完全にホラー映画の顔をしていて恐怖しかない - Togetter



映画ちいかわは人魚のコーラスが微妙に合ってないことで「一人足りない」をわからせてくる？「セイレーンたちの歌が不穏な感じがするのってそういう…！」 - Togetter



ちいかわの映画を観たが、亡くなった祖母が「近所に戦時中、人の肉を食べて生き残った人が居て、味は酸っぱかったって でも、それは誰にも言ってはいけない事だったんだ」と言っていたのを思い出した - Togetter



ちいかわ初心者「映画を見て知れば知るほどモモンガが人気な理由がわからない、漫画を読めば理解できる？」→大きく分けるとこんな理由があって… - Togetter



ちいかわのパンフレットに濡れたようなデザインがされているのだが「水飛沫」ではないなにかに見えてきて怖い、それにしても豪華な加工だな - Togetter



ちいかわという巨大コンテンツ、邪悪な大企業の介入もありそうだが、かなり強固にナガノ先生の主体性が守られている感じがする→過去に地獄を見てるからでは？説 - Togetter



ミリしらなので映画「ちいかわ」とコンビニのコラボ商品は既存商品にこじつけた商品と思っていたが映画を観て「原作再現」と気付いた、アレルゲンやカロリーで見ると別物も - Togetter



映画鑑賞の後にパウパトグッズを見ていたら、おばさんに急に「うさぎですか？」と声を掛けられ、聞き直しても同じ質問…その後、ちいかわの特典を交換してほしいと気づいた - Togetter







TVアニメ『月華国奇医伝』公式サイト



『楠木さんは高校デビューに失敗している』ティザーPV ｜TVアニメ化決定！ - YouTube





【大迫力バトル】『追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する』本編映像「エルマvsマッドヘッド」 - YouTube





【速報】TVアニメ「世界最強の魔女、始めました」キャラクター紹介PV ver.2.0公開｜10月7日(水)より放送開始！ - YouTube





オリジナルTVアニメ『バーテックスフォース』メインPV第1弾｜2026年10月3日（土）23:30より各局にて放送開始！ - YouTube





【期間限定一挙配信】ぱちんこ・スロット導入記念☆TVアニメ『ワールドダイスター』第一場～第八場 - YouTube





『甲鉄城のカバネリ 無名爛漫』フィギュア発売記念ムービー【10周年プロジェクト】 - YouTube





『The Relic: First Guardian』ショーケース：戦闘システムの詳細解説 - YouTube





『スナイパー・ダン：ワンショットの何でも屋』：発売日発表トレーラー - YouTube





『Alpha Nomos』アナウンストレーラー | PS5®ゲーム - YouTube





『Halo: Campaign Evolved』 | ローンチトレーラー - YouTube





『ストリートファイター6』キャラクターガイド｜ヤスミン（Yasmine） - YouTube





ゼノブレイド2 Nintendo Switch 2 Edition 紹介映像 - YouTube





『MARVEL Tōkon: Fighting Souls』オープンベータトレーラー - YouTube





「SEGA STORE OSAKA」Teaser - YouTube





レミエール エキシビション「在りし日のごとく」 | ゼンレスゾーンゼロ - YouTube





『STRANGER THAN HEAVEN』Combat Gameplay - YouTube





羽海野チカ先生「どんなに食欲がない時でも どんなに体調が悪い時でも 赤いきつねの事を頭に浮かべると『あ、それなら食べられる』と思う」→マルちゃん公式から先生に思わぬプレゼントが - Togetter



『超電磁ロボ コン・バトラーV』50周年記念アニメーション - YouTube





擬態の達人ゆかりさん その４【めっちゃカメレオン】 - ニコニコ動画





食の軍師 WhiteCul明 山頂に布陣せよ！ オリーブの丘争奪戦 - ニコニコ動画





【めっちゃカメレオン】探せ!この世の全てをそこに置いて来た！VOICEROID実況 - ニコニコ動画





ファミコンの限界を超えたオーパーツADV！？【メタルスレイダーグローリー／ファミコン】【レトロゲームゆっくり実況解説】 - ニコニコ動画





モテ主人公が女の子を振りまくる異質な恋愛奇ゲー【キャプテンラヴ／プレイステーション】【レトロゲームゆっくり実況解説】 - ニコニコ動画





バイオレンスファイト リー・チェン 1コインクリア【VOICEVOX】 - ニコニコ動画





ドカ食いダイスキ！ もちづきさん・第23話 | ヤングアニマルWeb



転生の女神から授かったパワーがあまりにもチートすぎる件 - ニコニコ動画





新しいバグを開発したいカオスなスケボーゲームskate3ゆっくり実況はじめました 第３部 9EX - ニコニコ動画





夜語トバリのトンチキ研究 心が読める眼鏡編 - ニコニコ動画





















『THE RIBBON HERO リボンヒーロー』 サファイア × パイン 絆PV公開 / 2026年8月8日(土) Netflix世界独占配信開始 - YouTube





【期間限定無料】公式アニメ「イジらないで、長瀞さん」全12話一挙公開！｜7/24(金)20:00～8/24(月)23:59まで - YouTube





【期間限定無料】イジらないで、長瀞さん｜第1話 センパイって、ちょっと…/センパイって怒らないんですか？|8/24(月)23:59まで - YouTube





TVアニメ『逃げ上手の若君』第二期 第十四回挿入歌「今すぐOTETSUKI☆」亜也子（CV.鈴代紗弓）｜スペシャルアニメMV - YouTube





【CV.若山詩音】『嫁候補、うちに住むらしい。』PV 第三の幼馴染・麦編【ファンタジア文庫】 - YouTube





TVアニメ「生徒会にも穴はある！」キャラクターPV（尾鳥 たん役：河野 ひより）｜2026年10月放送開始！ - YouTube





【キャラクターPV】TVアニメ「黄泉のツガイ」～ガブちゃん編～ - YouTube





『この素晴らしい世界に祝福を！』アニメ10周年記念PV - YouTube





【まちすば】『この素晴らしい世界に祝福を！～この愛すべき街に繁栄を！～』ティザーPV - YouTube





TVアニメ『二十世紀電氣目録-ユーレカ・エヴリカ-』｜ノンクレジットOP 第四話 - YouTube





長編アニメーション映画『我々は宇宙人』本予告【9月25日(金)公開】 - YouTube





【公式アニメ】 マギストスⅣ「絶火の大賢者ゾロア」/ Magistus IV: “Zoroa, the Magistus of Flame“ - YouTube





『幻想水滸伝 STAR LEAP』キャラクターソングPV ｜「乱凛天、ただいま参上!!!」ランラン(CV：佐々木 未来) リンリン(CV：愛美) テンテン(CV：伊藤 彩沙) - YouTube





トータルウォー：ウォーハンマー40,000 | ゲームプレイ映像 - YouTube





【予約受付中】『三國志14 with パワーアップキット Complete Edition』PV - YouTube





FINAL FANTASY XIV: EVERCOLD - Extended Teaser Trailer - YouTube





FINAL FANTASY XIV: Evercold - New Job: Bastion - YouTube





FINAL FANTASY XIV: Evercold - New Area: Naglfar, Realmship of Water - YouTube





FINAL FANTASY XIV: Evercold - New City: Fargarth - YouTube





FINAL FANTASY XIV: Evercold - New Area: Hringhorni, Realmship of Fire - YouTube





FINAL FANTASY XIV — EVANGELION - Ghosts of Desire - YouTube





レミエール ショートアニメ「沈黙の日」｜ゼンレスゾーンゼロ - YouTube





PS5(R)/PS4(R)『機動戦士ガンダム バトルオペレーション２』新機体参戦PV｜ユニコーンガンダムPF - YouTube





『シティーズ：スカイライン リマスター ジャパン・スペシャル・エディション』レイルロードオブジャパントレーラー - YouTube





昭和生まれにはドン引きされるかもしれない令和の子育ての現実：『漫画でもいいから読んで！』と子どもに言う→「うちもめっちゃ言ってる」「昭和生まれだけど言われてた」 - Togetter



ブルアカのガチャの新仕様について｜やんけいおり



国民民主党へ意見書を送付致しました（青少年インターネット環境整備法関係） - AFEE エンターテイメント表現の自由の会



弊会は2013年からマンガ・アニメ・ゲームなどのエンターテイメント表現の自由を守る活動を行っている団体です。弊会の活動である「#表現の自由を守るための約束」 には多くの貴党所属の地方議員に賛同頂き、また、年二回のコミックマーケット開催時に行っている超党派街頭演説 にも多くの 貴党所属の国会議員・地方議員の方に演説をして頂いており、ご協力に感謝申し上げます。



さて、2026年7月15日に貴党より議員立法として「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一部を改正する法律案」（通称エロ広告規制法案、以下本法案）が参議院に提出されました。



本法案は貴党ウェブサイトによれば「インターネット上のいわゆる「エロ広告」については、青少年が意図しない形で目に触れてしまう現状に鑑み、本法案は大規模なデジタルプラットフォーム事業者に対して、デジタル広告に含まれる青少年有害情報への対応に関する一定の措置を講じさせる」ことを趣旨としております。



なお、本法案は2026年7月24日の参議院閉会に伴い、本国会での成立には至らず事実上廃案となりました。しかしながら、今後同様の内容を含む法案を再度提出することが予測されることから、弊会は本法案が内包していた問題点を以下の通り詳述し、問題点が解消されないまま、本法案と同様の内容を含む法案が再び提出されることのないよう、強く要望いたします。



なお、弊会は、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境を整備するという目的そのものに反対するものではありません。

弊会が問題としているのは、その目的を達成する手段として本法案に記されている規制の内容、及びその検討プロセスです。以下、具体的な問題点を指摘いたします。



小説家だが、執筆中にオリキャラ二次創作を送りつけられて「じゃあもうこのネタ使えないじゃん」となったことがある「これの最悪のケースが京アニ事件」「ファンなら距離を保て」 - Togetter



【本予告】『映画名探偵プリキュア！』 ／ 9月18日(金)ロードショー - YouTube





8月の放送について 重要なお知らせ｜トピックス｜名探偵プリキュア！｜朝日放送テレビ



「Bilibili World」に40万人 海外ファンも集結 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News







『みいちゃんと山田さん』アニメ化決定スペシャルPV - YouTube





議連発足と同時に現れた「日本トレーディングカード協会」とは何者か──組織構造と狙いを公開情報から読む｜メモ帳のnote



『ドカ食いダイスキ！もちづきさん』23話で暗闇の中でドカ食いする姿にふたつの恐怖、「本当に停電なの」「何を食べたの」の声 - Togetter



新作劇場アニメーション作品『銀河鉄道999』製作決定｜ニュース｜松本零士 零時社 オフィシャルサイト



もしも『AIR』が令和に出ていたら暑すぎて「ずっと、夏だったらいいのにね」とは言わなかったんじゃ？→この暑さだとゴールの理由が変わってしまいそうな気がする - Togetter



「カイジの和也役に亀梨和也をキャスティングしたの誰だよ、国民栄誉賞与えろ！」漫画の実写化でキャスティングが「本物」だった作品・キャラクターといえば？ - Togetter



漫画『メダリスト』× HANA『Cold Night』｜スペシャル MV - YouTube





親戚の高校生がなろう小説を書くのに挑戦するということで概要を見せて貰ったら、『呪われて外せない鎧の力で無双する』との内容だったので、気になった点を聞いたところ、書く前から没になった話 - Togetter



【めっちゃカメレオン】壁になりたいタイプの葵ちゃん実況【VOICEROID実況プレイ】 - ニコニコ動画





【Among us】道徳が死んでない(カメレオン)タコ姉の宇宙人狼 #28【東北イタコ実況】 - ニコニコ動画











暗黒大陸 pic.twitter.com/9qDK6ciDeF — 打鳥 (@ne_iroden) 2026年7月26日











◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）





作家 東野圭吾さん 68歳で死去 大腸がんのため 「容疑者Xの献身」「白夜行」「ガリレオ」シリーズなど | NHKニュース | 訃報、文芸



Beefeater 0.0 x Jamiroquai | Virtual Insanity (30th Anniversary) - YouTube





DOMOTO・堂本光一さん、ライブ中にコンタクトレンズが曇ってしまったため、急遽ステージ上で洗って付け直すことに→その際の発言にファンが騒然とする - Togetter



ドジャースがホワイトハウス表敬訪問、ロスでの移民取り締まりを受けファンからは批判の声 写真7枚 国際ニュース：AFPBB News



野球観戦していたらビールの売り子さんのサーバーのホースが暴発し、自分と隣に座っていたご婦人にビールがかかってしまった…その後、試合に勝って喜んでいたら、ご婦人がこんな素敵な言葉を - Togetter



当社に関する一部報道について｜ニュースリリース｜阪神電気鉄道株式会社



産経新聞において、阪神電鉄本社の重鎮から「もうそろそろ、高校野球はお返ししていいのかもしれない」という発言があったとの記事がありましたが、発言の趣旨が不明瞭でかつ当社の見解とは全く異なることをお知らせいたします。