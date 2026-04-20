2026年04月20日 19時15分 ヘッドライン

2026年4月20日のヘッドラインニュース



回転すしチェーンのスシローが、「GWお得ネタ」キャンペーンを発表しました。キャンペーンは2026年4月22日(水)スタートで、ネタによって終了予定日時が異なります。目玉商品は「大とろ」と「天然赤えび2貫」の2つで、価格は税込110円～となっています。その他、大分のブランドだこを使用した「大分産 くにさき姫だこ」や和牛を使用した「和牛さしとろポン酢ジュレ」など贅沢な一皿や、ハンバーグを使用した新作の創作すしなどが登場予定となっています。



ゴールデンウィークはスシローへ！脂とろける大とろも、ぷりっと食感の天然赤えびも税込110円～！家族みんなでお得に腹一杯楽しめる『GWお得ネタ』を開催 | 株式会社FOOD & LIFE COMPANIESのプレスリリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000787.000049164.html



ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。





「道路のロータリーでセックスしないでくれ」とノルウェー政府が高校の卒業生に呼びかけている - GIGAZINE



ネコがやたら早朝に飼い主を起こしに来るのはなぜなのか？ - GIGAZINE



人工衛星の推進器「ホールスラスタ」の原理は実はよくわかっていない - GIGAZINE



フィンランドの「ベーシックインカム実験」が2018年12月で中断 - GIGAZINE



PhotoshopとLightroomに追加されたAIノイズ除去機能がメチャクチャ高性能なので使い方まとめ＆前後比較してみたよレビュー - GIGAZINE



ロシアの巡洋艦モスクワが対艦ミサイルで沈没した状況をシミュレーションするとこうなる - GIGAZINE



110マイル(177km/h)の速球が不可能な理由など野球の魅力「速球」を科学的に検証する - GIGAZINE



バーチャルセックスで新型コロナウイルスの感染を防ぐことをアルゼンチン政府が推奨 - GIGAZINE



「神の罰」を信じる宗教は人口が急激に増加した後に登場していることが明らかに - GIGAZINE



「ネコは飼い主を愛しているのか？」という問いに対する専門家の回答 - GIGAZINE







◆ネタ（メモ・その他いろいろ）



















4年間台湾で暮らしてたけど

シュシュの中国語初めて知ったわ



なんか嫌 pic.twitter.com/5R3aoKB9y6 — まきち (@maximurakami) 2026年4月19日



「結婚指輪を買ったら婚約指輪はいらないよね」と男が思う理由をポケモンカードで説明した記事が話題→一方男には「ウェディングドレスは一生に一度だけ乗れるモビルスーツ」という例えが突き刺さる 自分ではなく、相手にとって大切というのが重要 - Togetter



「近鉄奈良線が平城京跡のど真ん中に走ってるのは、路線が開通した後に都ができたから」→大嘘からの大喜利祭りが止まらない - Togetter









本日の謎掛けクイズ、

最速正解記録は「-59分」でした



対戦ありがとうございました pic.twitter.com/ydweNJB9MD — 1次元VTuber ライナー (@liner_radio) 2026年4月16日



◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）

AIを使う独創的な研究、文科省が支援 1件当たり最大500万円補助 - 日本経済新聞



原子核を形作る力の理解に新展開 ハイパー三重水素原子核を世界最高精度測定 - 東京大学 大学院理学系研究科・理学部



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

フィンランドも帰化要件厳格化へ 試験で「国民としての知識」証明する必要 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News



京都 11歳男児遺体遺棄事件 父親が遺体遺棄の方法検索か | NHKニュース | 京都 南丹 男児遺体遺棄事件、事件・事故、京都府



行方不明の男児を「施設で…」 捜索中に広がったデマ投稿を追った [京都府]：朝日新聞



公衆トイレ付近に一時男児遺棄か ドラレコ削除、足取り捜査|47NEWS（よんななニュース）



京都 男児遺体遺棄事件 自宅と小学校の間のトイレを現場検証 | NHKニュース | 京都 南丹 男児遺体遺棄事件、京都府、事件・事故



都構想の住民投票拡大に「団で明確に反対する」 大阪市議団幹部 | 毎日新聞



トランプ氏、イラン戦争を「ちょっとした気晴らし」と表現 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News



【解説】 トランプ氏のレバノン停戦発表、イスラエルにとっては驚き - BBCニュース



ウォール街がトランプ氏を抑止 急所の米国債が「TACO」促す - 日本経済新聞



イスラエル兵がキリスト像を損壊、軍発表 ハンマーでたたく画像拡散：朝日新聞



「ホルムズ海峡の機雷除去に十数カ国」と英首相 有志国会合 | 毎日新聞



イラン外相、ホルムズ海峡「開放」を宣言 イラン側指定航路で | 毎日新聞



イラン外相 条件をつけた上で “ホルムズ海峡を商船に開放” | NHKニュース | イラン情勢、ホルムズ海峡、イラン



イラン革命防衛隊、ホルムズ通航に4ルール ｢許可された船だけ｣ - 日本経済新聞



【分析】ホルムズ海峡巡るめまぐるしい動き、激動の24時間はどう展開したのか - CNN.co.jp



イラン革命防衛隊、米国が封鎖解除するまでホルムズ海峡を封鎖 「違反する船は攻撃対象」 - CNN.co.jp



再び封鎖されたホルムズ海峡、米イラン間に残る数多くの隔たり 写真6枚 国際ニュース：AFPBB News



米国との紛争に「勝利」 イラン議長がテレビ演説 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



ホルムズ海峡を巡るイランの内部対立、指導部内のより深い亀裂露呈 専門家が見解 - CNN.co.jp



イラン議長、米国との交渉で進展も「最終合意は程遠い」 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



トランプ氏、イランは「生意気を言うようになった」と発言 ホルムズ再封鎖を受け 写真6枚 国際ニュース：AFPBB News



イランが海峡再封鎖を通知、「厳格に管理」 インド船2隻に攻撃も | ロイター



オマーン近海でタンカー攻撃と英海事機関、ホルムズ海峡付近で商船数隻攻撃との情報 | ロイター



中東で失われたエネ生産、回復に約2年かかる＝ＩＥＡ事務局長 | ロイター



欧州主要市場でＥＶ販売急増、ガソリン高で | ロイター



石油節約「呼びかけるべき」6割超 ANN世論調査 旧宮家の養子案は賛否拮抗



【速報】米、ロシア産原油の購入を再び容認|47NEWS（よんななニュース）



ロシア、大学生を兵役募集の標的に 「凄まじい」圧力 との証言も(1/3) - CNN.co.jp



ウクライナ侵攻４年～戦禍に耐える～：ドローン戦争が変えた男女差 操縦技術＞体力・身体能力 | 毎日新聞



ウクライナ侵攻４年～戦禍に耐える～：「女の顔」をし始めたウクライナの戦争 ドローン操縦で敵兵狙撃 | 毎日新聞



ウクライナ キーウで銃撃 6人死亡 容疑者はロシア出身か テロとみて捜査 | NHKニュース | ウクライナ情勢、テロ、ロシア



キーウで銃撃・人質事件、6人死亡 容疑者も死亡 ウクライナでは異例の銃乱射 - CNN.co.jp



キーウ市内の路上で男が銃乱射、6人死亡 スーパーに立てこもりも：朝日新聞



コラム：静かに動く中国、台湾と日本へ「戦術転換」 | ロイター



【速報】中国大使館侵入容疑の3等陸尉を鑑定留置|47NEWS（よんななニュース）



中国大使館に相次ぎ脅迫 侵入前も、日本の対応批判|47NEWS（よんななニュース）



【速報】濃縮ウラン放棄で凍結資産の解除検討か|47NEWS（よんななニュース）



【速報】政府への反対デモの監視、想定せずと首相|47NEWS（よんななニュース）



高市首相 “デモ参加のみで市民が調査対象は想定されず” | NHKニュース | 高市内閣、衆議院



政府の予算資料41カ所誤り 野党「審議急いだため」|47NEWS（よんななニュース）



【速報】教員２人を懲戒免職 女子高校生に性暴力、電車やバスでも… 千葉県教委 | 千葉日報オンライン



ラオスで児童買春、日本人男性の逮捕相次ぐ 「強姦」容疑拘束も | 毎日新聞



国歌の歌唱「別の判断あり得た」 小泉防衛相、自身に報告あれば|47NEWS（よんななニュース）



国旗損壊「抑止の観点」 自民PT、法律根拠を議論|47NEWS（よんななニュース）



「辺野古」より「南丹」のオールドメディア、船の模型は作らないのか BPOにも届く批判 メディアウオッチ 皆川豪志 - 産経ニュース



同志社国際「原因は私たちにないが…」と校長謝罪 学校側の辺野古事故総括と安全管理感覚 - 産経ニュース



読む政治：高市内閣、支持率に変化の兆し…開く男女の差 若年層の評価は？ | 毎日新聞



社説：辺野古沖の転覆事故 校外学習の安全再点検を | 毎日新聞



日本版DOGE、中小・子ども支援削減求める声多く 対応に各省苦慮 - 日本経済新聞



【速報】埼玉・久喜市長選で自民推薦現職敗れる|47NEWS（よんななニュース）



豊中市長選 現職・長内繁樹氏が3選 大阪維新の新人らを破る | 毎日新聞



首相の物価高対応、評価割れる 内閣支持64%なお高水準 朝日世論 [高市早苗首相 自民党総裁]：朝日新聞



千葉・東金市長選、自民推薦の現職破り山下氏が初当選 初の女性市長 [千葉県]：朝日新聞



【速報】福岡・嘉麻市長選で自公推薦の現職敗れる|47NEWS（よんななニュース）



韓国メディア “統一相発言に米抗議 北朝鮮情報の提供制限か” | NHKニュース | 韓国、北朝鮮情勢、核兵器関連



仙台市中心部に出没したクマ、緊急銃猟で駆除 体重125キロの成獣 [宮城県] [相次ぐクマ被害]：朝日新聞



退職金20年で3割目減り､物価高に勝てず 人材定着へ給付引き上げ課題 - 日本経済新聞



日米同盟「黄金時代」と評価 片山財務相、NYで講演 | NEWSjp



仙台・マンション居座りの熊を捕獲 通報から約15時間後 現場は市中心部のイオンモール上杉近く | 河北新報オンライン



自転車交通違反の「青切符」導入「よかった」67% 朝日世論調査：朝日新聞



【実況・解説動画あり】現職3選、維新新顔ら破る 大阪・豊中市長選 [大阪府] [自由民主党（自民党）][立憲民主党][日本維新の会][国民民主党][公明党]：朝日新聞



改憲・戦争にNO! 国会前デモ 思い思いの旗、プラカード手に | 毎日新聞



ナフサ、医療分野向け優先配分せず 経産省「代替調達で必要量を確保」 | 日刊薬業 - 医薬品産業の総合情報サイト



【速報】宮崎・小林市長選で自民推薦の現職敗れる|47NEWS（よんななニュース）



国会周辺に市民集まり戦争や憲法改正に反対訴え | NHKニュース | 憲法



読む政治：高市内閣の支持率53%、発足以来最低に 物価対策など影響か | 毎日新聞



【動画】遺体は指定暴力団旭琉会会長の可能性も 沖縄市で火災



日本が兵士を送らないのは… 米国を騒がせた35年前の高校生の投書：朝日新聞



＜独自＞赤旗「押し売り」、東京・足立区でも管理職が集団解約 議員勧誘に心理的負担訴え - 産経ニュース



日曜の国会前に3万6千人 デモに参加、戦争反対や護憲訴える [東京都]：朝日新聞



改憲反対集会、30代参加が最多 国会前、人流データ分析で判明 | NEWSjp



【万博・海外館未払い問題編】2次下請けの破産で『工事費約2800万円』未回収…3次下請け「この国は何も信用できない」債権買い取る”救済法案”は衆院解散で廃案【開幕から1年】 | TBS NEWS DIG



トランプ氏、幻覚剤研究の加速認める大統領令に署名 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News



どうしてそんなに“高市ブルー”? 憂鬱な人たちのホンネ | 毎日新聞



食料品の消費税ゼロ「難しい」 中道・階幹事長、恒久財源確保が困難 [中道改革連合]：朝日新聞



「変なLGBT教えなくていい」参政・神谷代表、札幌で街頭演説|47NEWS（よんななニュース）



ナイロンなど繊維高騰、衣料品に波及へ TSI「秋に製品値上げも」 - 日本経済新聞



旧統一教会問題における「不作為」 責任とらない社会を変えるには [旧統一教会問題]：朝日新聞



東京 渋谷 バス停に車突っ込む 運転の男性死亡 歩行者1人軽傷 | NHKニュース | 事件・事故、東京都



富士山に一番近い道の駅で異常事態 町に「無許可」で業者が営業継続 [静岡県]：朝日新聞



イスラエル軍がレバノン南部で町の破壊を実施、国営メディア 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News



中東依存の原油、96％が中東から輸入 プラ、ゴム、繊維、塗料… あらゆる場所に影響 - 産経ニュース



コラム：「不動産バブル」乗り越えた中国、傷浅く 地政学的混乱も好機に | ロイター



生活保護費の再減額「最高裁判決を無視」 原告団が集団で審査請求へ [北海道]：朝日新聞



2026年4月16日付産経新聞の報道内容に対する指摘及び事実関係の訂正について | ヘリ基地反対協議会



20代女性車掌が寝坊、東北新幹線に遅れ 新青森駅の休憩室で仮眠中、目覚まし気づかず - 産経ニュース





LOOP乗りのアホ

パトカーいるのに堂々と信号無視して捕まるw pic.twitter.com/nc6bELIpPu — ジャイロ キャンパー( ͜⛺`∵ ) ͜⛺ (@baikuTA03) 2026年4月18日



◆ライフスタイル（人生・生活・健康）

1歳の女の子が心臓手術後に死亡し両親が病院を相手取り8,400万円の損害賠償請求→「小児心臓外科は神の領域...助けられなかったら訴えるなんてことをしたら誰もやらなくなる」 - Togetter



小1が友達と遊ぶ約束をしたと言って出かけたのに誰もいなかったと泣いて帰ってきても慌てないで「これ本当によくあった」 - Togetter



一蘭って食ったらそのまま退店してもいいんだよな？前払い制だしほとんど店員さんとも絡まないシステムだから誰にも何も言われなくてずっと不安… - Togetter



老舗鰻屋の隣に鰻屋を作った人、老舗に挨拶に行ったら「何考えてるんや」とめちゃくちゃ怒られる→飲食店の競合出店について議論に - Togetter



容姿があまりよろしくない男性の写真を見せられた時に『いい人そう』『優しそう』と言ったりするが、これの女性版は何？ - Togetter



一度教えてもらったことはもう二度と聞いてはいけないのが社会人のルールなの？「前も教えたよね？」っていう人意地悪すぎない？→画期的な案が寄せられる - Togetter



縮小社会に生きる：「旧制一中」名門進学校が定員割れ 元校長「県民に申し訳ない」 | 毎日新聞



「JR連合とJR総連が手を結ぶようなもの」 トランプ大統領と対立するローマ教皇に、英国教会の最高指導者が支持を表明 なかなかに驚きの事態 - Togetter















ブルーインパルスの展示飛行（小千谷市）の混雑で列車に乗れず…1100人に影響、臨時列車を増発／JR東日本新潟支社 | 新潟日報



アメリカで『日本って“独立記念日”をどうやってお祝いするの？』と聞かれた「日本はどこからも独立なんて…と思ったらアメリカの独立を世界中が祝ってると思ってたのか」 - Togetter



「毎日がパワハラで病んだ」「男が欲しいんだゴメンネ☆」社名こそ出せない就活、就職時に酷い扱いを受けた体験談、氷河期世代が受けた仕打ちの暴露大会が始まる - Togetter



小学生長女からお小遣いがほしいと言われ夫婦間で「物価も上がってるし…月3000円くらい？」と話し合っていたが、長女は「月500円でいいよ！」→令和のお小遣い事情は？ - Togetter



色んな面接受けてきて確実に分かった事は、面接場所が事務所の隅にパーテーションで仕切られただけの所は辞退した方が身のためだという事 - Togetter



家庭用オーブンレンジでテキサス式BBQをつくる｜MIRO



刺身と天ぷらがメインの店で『魚介類全般と小麦粉がアレルギーなので食べられません』と言われると正直「Youは何しにご来店？」と思ってしまう…店側が配慮すべき？ - Togetter



護身術で大事なことは孤立しないこと……『ヨハネスブルクに1ヶ月滞在していた時、最初にやったのは「宿周辺に顔見知りを作る」だった』 - posfie



40年以上生きているけれど、まだ読めない日本語があった「“いわ(王)しや”みたいですね。“わ”の変体仮名の一つです」 - Togetter



西松屋で散見される若い夫婦＋同世代の女性というトリオはどういう関係性なの？→当事者たちから続々と証言が集まる - Togetter



キリスト教宣教師に「イエスは死から蘇ったがブッダは蘇らなかった」と言われたが「それがポイント」と返した…復活は仏教にとって解脱失敗 - Togetter



子ども向けの夏休みイベント広告で「子どもを重機のバケットに乗せて持ち上げる」動画が公開され、厳しい批判相次ぐ「何してるの？」「マジでやめろって」 - Togetter



新幹線で函館から青森へ、手術、手術 開業10年で地域医療に変化は：朝日新聞



「もう日本には帰らない」「海外でずっと暮らす」と声高に公言していた人はみんな日本に帰国していった→「ほとんどの国で日本よりも快適になることはない」 - Togetter



上司から説教中に「人間失格だ」と言われたことがあり、後日なにかの時に「私は貴方の言う人間失格ですから」と言ったらすげーショックを受けてた - Togetter



電車で3、4歳の子が「ここにいる人たちみんな頭おかしい、みんな気持ちが悪い！！」と泣きまくってて、これを気にしないでいられるかはかなり割れそう - Togetter



「じんわり幸福感がにじんでくる」 大学生になってから読書を始め、4年間で200冊以上読んだ方の本棚が素敵、ただし本の重さについて思わず悩みをこぼす方も - Togetter



産科で眠る赤ちゃんを見て職業病的に「体位交換しなくて大丈夫ですか？」と聞いたら...2時間おきに回らないと誰かの皮膚が死ぬという常識が音を立てて崩れた - Togetter



総額1億4000万円...複数の顧客から預かった貯金を着服した司法書士に懲役7年の実刑判決が下される「殺人未遂レベル」「事実上の終身資格剥奪」 - Togetter



30を超えて「もう人生が好転することはあり得ない」と無になってしまう人もいるが...しかしその30代で人生が好転した人たちの体験談 - Togetter



コンゴとルワンダの経済格差が分かる国境がグ口い「ルワンダの奇跡だ…」「切り取り方で見え方が違う」 - Togetter



「『地獄変』みたいな話」逃げ場のない後部座席には炭化した犠牲者も...新宿西口バス放火事件、燃え盛るバスを撮影したカメラマンが仕事を辞めた理由 - Togetter



私は過去に、完全無収入で家も失い、生活保護を申請しに行ったことがあります。 そのとき窓口で言われたのは「収入がないと受けられません」「家がないと生活保護は出せません」「申請する元気があるなら働いてください」といった言葉でした。 - posfie



「顔が見えない」 外国人労働者 治安に不安？ 悪循環を断つヒント [外国人]：朝日新聞



ワイ「お、頼んでた鉛蓄電池来たな」置き配「どうも」ワイ「ファッ！？天地無用！！？」→『天地無用』の意味を理解していない配達員が増えている？ - Togetter



車で友達と出掛けて高速代やガソリン代をみんなで割り勘しようとしたら1人が「俺運転してないし払わなきゃダメなん？」と言ってきて普通にびっくりした - Togetter



市ヶ谷の釣り堀、子供の頃からあるけど何年目？と思って調べたら無茶苦茶で草「事実上の不法占拠状態」「とはいえここをどうにかするのは随分厄介らしい」 - Togetter



自力救済社会ではどこの共同体にも庇護されていない人はなにをされても仕方ない世界だがうっかりすると部族同士の戦争になるので「部族の掟」が大事だった - Togetter



50代なのに30代くらいに見えるハーバード大学教授が実践しているという若返り術が流れてきたので読んでみたらすぐに脳内野次馬が「はい解散」となった - Togetter



フランス革命は一般的には『虐げられた農民や市民が国王を打倒した』というイメージだが実際は様々な勢力が様々な思惑を持って対立した大規模な争いだった - Togetter



辺野古ボート転覆事故の遺族が事故当時の流れと想いを綴ったnoteが基本は冷静な文体だが時折強い怒りが伝わってくる…その文章力の高さへの驚きも - Togetter









現場猫案件



動いてるトラクターのフロントローダーに子供乗せるって馬鹿なのか？



その動画を広告に使ってるポケットマルシェも馬鹿なのか？ pic.twitter.com/eOcUJnwsGR — ゴリラおじさん (@Farming_gorilla) 2026年4月18日







◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）





みんな、はてなブックマークしてくれ - nomolkのブログ



【人生最大の散財】”RTX 5090超え”の「業務用グラボ(150万円)」に手を出してしまった…開封して動かしてみる。【500万円PC建造計画 #10】 - ニコニコ動画







実はUIにほとんど持っていかれてる。かつてはウィンドウを動かす時はドラッグしてもウィンドウはマウスについてこないで外枠だけが縄目表示されてボタンを離してはじめて再描画された。モノクロ2階調がフルカラーになっただけでピクセルあたり情報量が32倍に https://t.co/QEwENRgfs8 — Dan Kogai (小飼 弾) (@dankogai) 2026年4月18日



クックパッドが誰向けなのかがわかりません。 無料では殿堂入りや人気順などの検索ができず、レシピを選ぶ側の目が問われますので、料理初心者には敷居が高いと思っています。星機能のない食べログで飲食店を探すようなものです。 逆に有料会員になるほど料理に興味があるのであれ… | mond



1日で作るサプライチェーン攻撃対策！運用死しないコスト「ほぼゼロ」の通信監視



AI時代にわざわざRuby on Railsを使う理由



Claude Code × Obsidian Vault で作る「何でも相談」プロジェクト ― フォルダ構成・CLAUDE.md・MCP設定まで全公開 #AI - Qiita



Let’s Encryptの短期証明書はかなり厳しいのでARI対応クライアントを使った方がよい



Notionのメモ運用をOSS「Memos」に移して月額0円にした話



gh コマンドでエージェントスキルをインストール・管理できるようになった



自作キーボードに機械学習モデルを仕込む



プロンプトの再現性をAI に自動チューニングさせる方法 ~ 暗黙知を排除する



GitHub CLI v2.90.0 の gh skill でAgent Skillsの導入・管理を試してみた | DevelopersIO



安全なコンテナイメージを作るための新しい業界標準: Docker Hardened Images | ドクセル



経理がマクロが動かなくなりましたというのでコードを書き換えたか聞いたら「英語ばかりで気持ち悪かったので全部日本語に翻訳しておきました」と言われた - Togetter



Spotifyなど、AI乗っ取り問題が深刻化 著名ジャズミュージシャンら相次ぎ被害報告 | Musicman



構文認識でGitコンフリクトを自動解決するMergirafが良さげかも | kawarimidoll.com



【Claude Code】アップデートされたDesktop版を触ってわかったCLIとの違い



なぜいま、国産クラウドが必要？日本初のクラウドソリューションアーキテクトが明かすクラウドの本質と国産の使命 - さくマガ



廃棄バッテリーは引取じゃなくて買取してもらえば、廃棄料どころか「金のなる木」になってニコニコだよ！「世の中ゴミなんかないで」 - Togetter



Claude Designが来た日 ─ Webデザイナーとフロントエンドの仕事はどこまで削られるのか



実際に飛ぶドローン名刺を作ってみた - fumiLab



社内SQLチューニングコンテストの開催にあたって得られた知見



レイオフされた話と就活の話｜Isa_rentacs



地下鉄に乗るなりノートPCを開いてガンガン仕事しだしたお姉さんが、取引先の人で、かつ超秘密事項と思われる情報を見ていてビビり倒した→「公共交通機関でPC作業してる人本当に怖い」 - Togetter



クソバズワード「ハーネスエンジニアリング」と向き合う #AI - Qiita



Claude Code で仕事しながら英語を学ぶ環境を整えてみた | DevelopersIO





【急募】本を集めてる方、助けてください



ずっと使い続けていた本の管理アプリがサ終してしまって4000冊くらいの登録データが無くなりました……



使いやすくて、小説とか漫画に対応してて、欲をいえば表紙画像が見れて、最重要なのはサ終しなさそうなアプリを教えてください📖 ̖́-

3度目は嫌だ…… — 日華てまり (@nikka_temari) 2026年4月19日







◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）

【過保護な最終兵器】TVアニメ『スノウボールアース』／4月3日より毎週金曜23:30日本テレビ系フラアニにて放送 - YouTube





「三日月の舞」フル演奏シーン【公式】 - YouTube





「リズと青い鳥」フル演奏シーン【公式】 - YouTube





『Echoes of Aincrad』ゲームプレイトレーラー② - YouTube





アングリーバードからレッド参戦！『ソニックレーシング クロスワールド』 - YouTube





『空の軌跡 the 2nd』ショートトレーラー - YouTube





【原神】ストーリームービー「運命の対決」 - YouTube





パズルボブル エブリバブル! Steam版トレーラー - YouTube





『スパイドロップス』トレーラー - YouTube





『キタリア物語2』| 予告トレーラー - YouTube





【崩壊：スターレイル】 千の星を巡る紀行PV 「第999幕：GAME NOT OVER」 - YouTube





『メトロ2039』 | 公式予告トレーラー - YouTube





『でこれいと・でこれいしょん』紹介トレーラー - YouTube





『Atomic Heart』DLC#4「Blood on Crystal」ローンチトレーラー - YouTube





『フォートナイト』「世界を救え」が基本プレイ無料に！ - YouTube





【レトロゲームゆっくり実況】サターンの隠れた名作ソフト？！【出動ミニスカポリス／セガサターン】 - ニコニコ動画





ともだちは音楽！こわくないよ！ - ニコニコ動画





少年ジャンプの元・有名編集者「林士平」さんが、集英社から独立した新マンガ編集部を立ち上げ、作家作品の募集を開始して話題に - Togetter



「日本の文化とも言えるものを踏みにじらないでくれ、尊重してくれとも思う」―ホワイトハウスの任天堂コンテンツ無断利用が衆院外務委員会にて取り上げられる | Game*Spark - 国内・海外ゲーム情報サイト



日本と海外の著作権に関する大きな価値観の差が埋まらないレベルに思える…その理由を「日本の著作権の歴史」を整理して解説する人も - Togetter



茂木外相、米政権のX動画に苦言 任天堂の映像使用で|47NEWS（よんななニュース）



【レトロゲームゆっくり実況】KOFにスト2に龍虎の拳！【ザキングオブファイターズ2000／メガドライブ】 - ニコニコ動画





雷電Ⅲ ノーコンクリア【VOICEROID実況】 - ニコニコ動画





【春の園遊会】声優・野沢雅子さんが天皇皇后両陛下と懇談【ノーカット】（2026年4月17日）｜TBS NEWS DIG - YouTube







デバフ解除 pic.twitter.com/Ei61rXOzLK — tenten (@tentenchan2525) 2026年4月19日





＊『ＮＨＫにようこそ！』増刷のお知らせ＊



『ＮＨＫにようこそ！』が増刷されました。文庫はこれで28刷となります。



2001年に出版された四半世紀も昔の作品が、今も新しい読者の皆様に読まれ続けているのは、ひとえにお世話になった皆様のおかげです。



具体的には、、、、… pic.twitter.com/DyhZsuNZGp — 滝本竜彦 Tatsuhiko Takimoto (@tatsuhikotkmt) 2026年4月19日



『Re:CREATORS』 – taigaai



無限の輪廻に終焉を – taigaai



毎日投稿100日目！ – taigaai



オリジナルTVアニメ『さよならララ』メインPV第2弾 | 2026年7月放送 - YouTube





TVアニメ「一畳間まんきつ暮らし！」ノンクレジット版オープニングテーマ - YouTube





『ペンと手錠と事実婚』TVアニメ化決定！｜特報PV - YouTube





TVアニメ「一畳間まんきつ暮らし！」ノンクレジット版エンディングテーマ - YouTube





TVアニメ『マリッジトキシン』ノンクレジットエンディング｜AKASAKI「シャケナベイベー」 - YouTube





劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』特別映像／大ヒットぶっちぎりPV【大ヒットぶっちぎり上映中！】 - YouTube





TVアニメ『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件2』Memorial Movie／毎週金曜22:30よりTOKYO MXほかにて放送中！ - YouTube





第2話 エンディングムービー｜TVアニメ『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』 - YouTube





『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前編 15秒SPOT - YouTube





TVアニメ『キルアオ』ノンクレジットオープニング映像｜aespa「ATTITUDE」 - YouTube





TVアニメ『あかね噺』あかね「子ほめ」落語シーン｜毎週土曜日 夜11時30分～放送中！ - YouTube





Aiobahn +81『INTERNET OVERDOSE(Anime version)』Official Music Video│TVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』アニメMV - YouTube





TVアニメ『杖と剣のウィストリア』Season2 ノンクレジットEDムービー｜ED主題歌：シユイ「リーチライト」 - YouTube





TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期ノンクレジットOPムービー（櫻坂46／What’s “KAZOKU”?） - YouTube





TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期ノンクレジットEDムービー（ピラフ星人／Shalala） - YouTube





“青ブタ”完結へ―― メモリアルビジュアルムービー【桜島麻衣Ver.】｜劇場アニメ「青春ブタ野郎はディアフレンドの夢を見ない」【2026年10月16日(金)公開】 - YouTube





TVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』ルル変身シーン Episode03 ｜ 4月5日(日)よりTOKYO MXほかにて放送中 - YouTube





【ブルアカ】7th PV - YouTube





【ブルアカ】Ex.「ロア追跡」編 第1章「正午の陽炎」アニメPV - YouTube





『アークナイツ：エンドフィールド』カットシーン - 斥潮 - YouTube





アニメ『ドラゴンボール超 ビルス』超(スーパー)激闘トレーラー／2026年秋放送！ - YouTube





【崩壊：スターレイル】銀狼LV.999 キャラクターPV 「私だけカンストな件」 - YouTube





『NTE: Neverness to Everness』 - リリーステーマソング - Play on! | PS5® Games - YouTube





「ガールズ＆パンツァー」×『World of Tanks Modern Armor』コラボ再び！ - YouTube





『鳴潮』Ver.3.3PV丨星が沈む地に響いて - YouTube





[Trailer] マギストスⅠ / MagistusⅠ - YouTube





FINAL FANTASY XIV パッチ7.5トレーラー 「彼方に至る路」 - YouTube





【原神】ストーリームービー「勝負あり」 - YouTube





サルファーキューブと硫黄の洞窟【Minecraft LIVE 2026年3月】 - YouTube





『SAROS』 - PlayStation®5 Proトレーラー - YouTube





「ドラゴンボール ゼノバース３」 アナウンスメントトレーラー - YouTube





「逃走成功おめでとうございます！」トレカショップが199,990円のカードを誤って19,990円で売る→店側と客、どっちが悪い？ - Togetter















『映画 えんとつ町のプペル 〜約束の時計台〜』 本編「プロローグ映像」大公開！ 【公開中！】 - YouTube





「Beast of Reincarnation」PS5パッケージ版 トレーラー - YouTube





【NTE】正式リリースPV丨Play on! - YouTube





ARTDINK 40周年動画 - YouTube





【TVアニメ『涼宮ハルヒの憂鬱』ノンクレジットED】「ハレ晴レユカイ」｜TVアニメ20周年記念 参加型企画 #ハルヒ歌ってみた #ハルヒ弾いてみた #ハルヒ踊ってみた 開催！ - YouTube





【TVアニメ『涼宮ハルヒの憂鬱』挿入歌映像】「God knows...」｜TVアニメ20周年記念 参加型企画 #ハルヒ歌ってみた #ハルヒ弾いてみた #ハルヒ踊ってみた 開催！ - YouTube





【TVアニメ『涼宮ハルヒの憂鬱』ノンクレジットOP】「冒険でしょでしょ？」｜TVアニメ20周年記念 参加型企画 #ハルヒ歌ってみた #ハルヒ弾いてみた #ハルヒ踊ってみた 開催！ - YouTube





「ドラゴンボール Sparking! ZERO」 - 限界超突破DLC「NEO」アナウンストレーラー - YouTube





SQUADRA BLAST WORLD CHAMPIONSHIP 2026 | ドラゴンボール ゲキシン スクアドラ - YouTube





ドラゴンボール ゼノバース2 - FUTURE SAGA Chapter 4 ティザーPV - YouTube





「ドラゴンボール ファイターズ」 孫悟空(超サイヤ人4・DAIMA)／キャラクターPV - YouTube





『Marathon』アコレードトレーラー - YouTube





『Marathon』「低温アーカイブ」ローンチトレーラー - YouTube





『Marathon』「シーフ」シネマティックトレーラー - YouTube





「プラグマタ」のとあるシーンがゴー☆ジャスのネタ再現完璧でおもろい、ゴー☆ジャス本人も反応 - Togetter







「海賊版は公式側に利益をもたらす」と主張する海外ユーザーたちの意見を聞いたらあまりにアメリカ的な理由だった→「日本の常識がまったく通用しない...」 - Togetter



一迅社のコミックハウルで連載中のマンガが「紙価格の高騰が原因で2巻までしか出せない」という理由で打ち切りが決定してしまう - Togetter



海外の海賊版利用が問題視されているが、日本でも正規購入者を”購入厨”と呼び「無料で手に入るのにわざわざ金を払う馬鹿」だと揶揄する時代が確かにあった - Togetter



「合計762,000円の取引となっておりますが」TCG買取店が突如閉店...買取金額は支払われずカードは帰って来ない状況に被害を訴える人が続々と現れる - Togetter



「理解ってる人だ」 実寸大ガンダムを見に行った際、あえてガンダムの斜め後方に立ちピンチを救われた一般人ごっこをした投稿が納得感しかない - Togetter







◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）

少年野球で監督に「一死二塁と二死三塁はどちらが点を取りやすいですか？」と質問したら、監督は子どもたちを集めてディスカッションさせた話「みんなが考えるのが大事」 - Togetter







ウルトラマンシリーズ60周年記念ドキュメンタリー作品『THE ORIGIN OF ULTRAMAN』7月3日(金)公開決定 – 円谷ステーション – ウルトラマン、円谷プロ公式サイト



新ルール見直し求め公取委と地裁に訴え 日本国籍取得のラグビー選手：朝日新聞



おっさんに聞いてて気になってたけど見つけた。昔の日本のコントで、胸が丸見えの服を女性に着させて、人間神経衰弱(トランプゲーム)をやってた。あまりに酷い話 - posfie



映画上映前のCM「減らすべき」米ソニー会長が提言 ─ 「上映期間は長く、CMは短く、チケットは安く」 | THE RIVER



地下アイドルの野外ライブで常温のよく分からないメーカーのお茶に600円かかりました…野外で暑いのに常温は悲しいです、せめて冷やしてください - Togetter



プロサッカーの試合、観客が応援をしていなかった別の客の服を掴み椅子を蹴る→これに当事者が反応「足が痙攣して座り込んでしまっていて」 - Togetter



一番臭かったのは2003年厚生年金会館で行われた松浦亜弥のコンサート「凄まじい臭気でバックドラフト」→当時を知る人たちが振り返る「あの頃の現場の臭い」 - Togetter











サッカーワールドカップ 決勝会場への列車運賃 通常の11倍の2万3000円台 | NHKニュース | サッカーワールドカップ2026、サッカー、交通・インフラ



◆新商品（衣・食・住）

(PDFファイル)「パペットスンスン」とのコラボレーション第二弾



イオングループ限定『ほねほねザウルスリバイバル』発売のお知らせ｜カバヤ食品



モバイルバッテリーの持ち運びや保管に最適な難燃性に優れたポーチを発売｜サンワサプライ株式会社



「日清のラーメン屋さん 札幌名店監修 中華そば 5食パック」(5月4日発売) | ニュースリリース | 日清食品グループ



『牛丼・油そばセット』発売約1カ月で150万食突破！ | 吉野家公式ホームページ