ネコがやたら早朝に飼い主を起こしに来るのはなぜなのか？

かわいらしいネコと共に暮らす生活は素晴らしいものですが、時にはネコが午前4時などの早朝に起こしに来て、穏やかな眠りが妨げられてしまうことがあります。「一体なぜネコは早朝に飼い主を起こすのか?どうすれば阻止できるのか?」という疑問について、オーストラリア・アデレード大学獣医学部の上級講師を務めるスーザン・ヘイゼル氏らが解説しています。



Why does my cat wake me up so early, and what can I do about it?

https://theconversation.com/why-does-my-cat-wake-me-up-so-early-and-what-can-i-do-about-it-180959



ネコは明け方と夕暮れ時に活発になる薄明薄暮性動物ですが、一緒に暮らす人間のライフサイクルに適応できることもわかっています。そのため、人間が眠りにつくのに合わせて眠るネコもいるとのことで、アメリカの女性を対象にした調査では、約30%の女性がネコと一緒に寝ていると回答しています。



しかし、どういうわけかネコは人間がまだ眠っている早朝に起き、飼い主を起こしに来ることがあります。ヘイゼル氏らはネコが早朝に起こしに来る理由について、以下の3つを挙げています。





◆1:おなかがすいている

これはネコが早朝に人間を起こす最も一般的な理由の1つであり、「朝早くにネコからせがまれて、仕方なくベッドから出てエサをあげた」という経験がある飼い主も多いはず。しかしヘイゼル氏らは、「ネコにエサをあげることは行動に対して報酬を与えることであり、ネコがそれを繰り返す可能性を高めます」と述べ、エサをもらえると学習したネコが再び早朝に起こしに来るようになってしまうと指摘しています。



この問題に対処するにはまず、ネコのおなかが1日中すかないようにする必要があります。たとえば、ネコが寝る前にエサやおやつをあげるようにすれば、夜中におなかが減って起き出すのを防ぐことが可能です。



また、朝にエサをあげる習慣がある場合には、ネコに「飼い主が起きればエサがもらえる」というのを学習させないように、起床時間とエサを与える時間をずらす必要があるとのこと。ヘイゼル氏は、「ベッドを出る時間とネコにエサをあげる時間に、少なくとも30分の間隔を設けてください。また、ネコを訓練してエサをあげることと何か他のこと(『朝食の時間だよ』とネコに呼びかけるなど)を関連付けるようにすることもできます」と述べました。





◆2:ネコがルーチンを築けていない

ネコは予測可能性が大好きな動物であり、定期的なルーチンを維持することがネコのストレスレベル低下と関連しているとの研究結果もあります。そのため、飼い主はエサの時間や遊びの時間、グルーミング(毛繕い)の時間を毎日同じにするようにして、ネコのルーチンを維持する方がよいとのこと。また、ネコのトイレ掃除や飲み水のボウルなども定期的なルーチンに合わせて掃除し、むやみに場所を移動させない方がいいそうです。



こうしたネコのルーチンが維持できていない場合、ストレスを感じたネコが早朝に起こしに来てしまうことがあるとヘイゼル氏らは指摘。たとえば飼い主が旅行に行ったり、家具を移動したり、引っ越したり、別のペットを飼い始めたりすると、ネコは環境の変化に戸惑ってしまいます。そのため、なるべく一貫したルーチンを維持してあげることが大事だとヘイゼル氏らは述べました。





◆3:ネコがエネルギーを持て余している

「ネコは眠るのが大好き」というのは周知の事実ですが、人間と同じように体を動かすこともネコは好みます。そのため、家の中に爪とぎができるスクラッチポストや登って遊べるキャットタワーを設置してあげたり、ボールや電動のおもちゃで遊んであげたりして、ネコに運動させる方がいいとのこと。



また、ネコは退屈しやすいため、遊びにバラエティーを持たせることも大事だとヘイゼル氏らは指摘。加えて、飼い主が眠る直前に遊ぶのはよくないそうで、外出前と帰宅後に遊んであげることが理想的だそうです。





上記のアドバイスを実践したからといって、すぐにネコが早朝に起こしに来なくなるわけではなく、ネコがルーチンに適応するまでは短期的に悪化する場合もあるとのこと。それでも、ヘイゼル氏らは「重要なのは夜間または早朝のネコの行動を無視することです。起き上がらないでください。そして可能であれば、ネコに起こされた時に会話しないでください」と述べています。また、上記のアドバイスを実践し続けているのにネコが早朝に起こしに来るのをやめない場合、何かしらの健康問題がそうさせている可能性もあるため、獣医師に相談した方がいいそうです。



「うまくいけば、あなたとネコの間で睡眠時間と起床時間についての取り決めができます。ネコを愛しながら睡眠もとることは可能なのです」と、ヘイゼル氏らは述べました。