2026年1月13日のヘッドラインニュース

日清食品とノーベル製菓の「男梅」がコラボし、2026年1月26日(月)から「0秒チキンラーメン 男梅味パウダー付」「日清焼そばU.F.O. ぶっ濃い男梅焼そば」が登場します。「0秒チキンラーメン」には味変用の梅干しの圧倒的な塩味とうまみが感じられる「男梅」味の「味変えパウダー」が付属。U.F.O.には「濃縮梅果汁」の酸味と塩味をきかせた「男梅」味の梅塩だれが使われているとのこと。
「0秒チキンラーメン 男梅味パウダー付」は税別136円、「日清焼そばU.F.O. ぶっ濃い男梅焼そば」は税別236円です。
「0秒チキンラーメン 男梅味パウダー付」「日清焼そばU.F.O. ぶっ濃い男梅焼そば」(1月26日発売) | ニュースリリース | 日清食品グループ
https://www.nissin.com/jp/company/news/13591/
穴に詰まって身動き取れなくなったたぬきさん— 真駒内乗馬クラブ(札幌) (@MJK20160808) 2026年1月10日
どんくさ過ぎます😅 pic.twitter.com/V20grj4rDZ
最近は、秋葉原に着いても『秋葉原についたにょ』とツイートしない人が増えた。— 町田メガネ@C107水-東5-タ-08b (@machidamegane) 2026年1月9日
教育の敗北だと思う。
こんなことでコンテンツ大国クールジャパン構想が成せるものかよ……
ｱ…— あらら (@takeshiinu10914) 2026年1月11日
ｱ…
ｱ ｱﾗﾗﾗｧ ｱ ｱｧ pic.twitter.com/IpLzshx9co
京都で出会ったオーストラリア人から『どうしても逃げ切れないキレてるカンガルーに追い詰められた時の対処法』という生きるために有益な情報を得た - Togetter
楽ではないだろ pic.twitter.com/gGT2ZhGssA— かにになりたいね (@kanikanimochi) 2026年1月12日
がんを死滅させる細菌、アマガエルから発見 注射１回で腸の腫瘍完治 特効薬となる可能性 びっくりサイエンス - 産経ニュース
「やせる注射」をやめた人、体重の再増加が速くなる可能性 最新研究 - BBCニュース
チンパンジー「アイ」の逝去について（2026年1月9日）
佐賀大、国公立で初のコスメ学部 「化粧品作りは文化」―４月開設、問い合わせ殺到：時事ドットコム
広がる理系女子枠 国公立で38校 京都大、大阪大でも導入 でも高校生の支持は冷ややか 入試最前線2026 - 産経ニュース
600地点で人口消失 東日本大震災15年 見えてきたまちの盛衰 [東日本大震災]：朝日新聞
高市首相が衆院解散を検討、２３日通常国会の冒頭に…２月上中旬に投開票の公算 : 読売新聞
小池都知事 東京23区に家庭ごみ有料化への取り組み促す考え | NHKニュース | 東京都、環境、家庭・子育て
衆院解散案が浮上 23日の通常国会冒頭で 高市首相は慎重に判断 | 毎日新聞
首都テヘランでモスクなど燃やされる イラン各地で抗議 - BBCニュース
【検証】米移民当局職員による射殺事件、目撃者の動画からわかること - BBCニュース
〈維新・国保逃れ〉チョロまかした当該議員を直撃すると「回答は差し控えるようにと…」疑惑はさらに拡大、処分をめぐり「めちゃくちゃ揉めている」 | 集英社オンライン | ニュースを本気で噛み砕け
反ICEデモ、今週末に全米で1000件以上を予定 連合組織が発表 - CNN.co.jp
イランのパーレビ元皇太子、2日間の全国スト呼びかけ 最後の国王の息子 - CNN.co.jp
【速報】イラン司法当局「デモ参加者は死刑」と表明|47NEWS（よんななニュース）
イランデモ、死者70人以上 至近距離銃撃、弾圧強化か|47NEWS（よんななニュース）
デモ参加者「死刑の可能性」イラン検事総長が警告 デモ鎮圧に「ヒズボラ」動員か
「究極の自己都合解散」危ぶむ声も 熟慮する首相、対中関係も要因に [高市早苗首相 自民党総裁]：朝日新聞
高市首相、衆院解散検討 意向を周辺に伝える 最速で2月8日投開票 | 毎日新聞
元皇太子、トランプ氏にイランへの緊急介入を要請「国民を助けて」 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News
イランの医療関係者、死傷者が病院にあふれていると話す 反体制デモ続く - BBCニュース
トランプ氏、米がグリーンランドを「所有」する必要があるのはロシアや中国から守るためと - BBCニュース
「安倍首相が我々に応援要請」「安倍首相がお母様にひれ伏して拝するように」統一教会・内部文書に記されていた“政界工作”の衝撃内容【独占入手】 | 文春オンライン
「23日に衆院解散」報道 自民幹部も寝耳に水 「本当にできるか」 [高市早苗首相 自民党総裁]：朝日新聞
「遺体を壁の中に入れて隠した」行方不明の２０代女性か 死体遺棄の疑いで４９歳のバー経営者逮捕 HTB北海道ニュース
「至急の連絡…衆院選の事務準備を」 総務省、都道府県選管に通達 | 毎日新聞
【解説】トランプ氏は世界を帝国の時代へ戻す危険がある……BBC国際編集長 - BBCニュース
トランプ氏、「助ける準備できている」と発言 イラン抗議デモ激化で 写真6枚 国際ニュース：AFPBB News
衆議院解散・総選挙 自民党内で通常国会冒頭解散の見方広がる | NHKニュース | 衆議院選挙、選挙、高市内閣
イラン 抗議デモ続く 警察などとの衝突で110人以上が死亡か | NHKニュース | イラン、アメリカ、米イラン対立
ノーベル研究所 平和賞受賞 マチャド氏の発言念頭に声明を発表 | NHKニュース | ノーベル賞、ノーベル賞2025、ベネズエラ
ロシア軍の新型ミサイル攻撃受け“12日に国連安保理緊急会合” | NHKニュース | ウクライナ情勢、ロシア、フランス
ロシアが新型ミサイルでウクライナに大規模攻撃 先月の大統領公邸への攻撃に対する報復｜TBS NEWS DIG - YouTube
ロシアの弾道ミサイル「オレシュニク」、着弾後の残骸 - CNN.co.jp
【分析】イラン政権の権力掌握、かつてないほど脆弱に - CNN.co.jp
大阪 吉村知事 横山市長 辞職意向固める「大阪都構想」問い出直しダブル選挙へ 衆議院解散なら同じ投票日に | NHKニュース | 大阪府、選挙
首相、通常国会冒頭で解散の意向 衆院選、自民幹部に伝達 | NEWSjp
グリーンランド、ロシアに併合選択も トランプ氏対応遅れなら＝ロ高官 | ロイター
自民幹部「野党に票を流すならガチンコだ」 衆院選、公明の動向は？ | 毎日新聞
コラム：トランプ氏、ＦＲＢ支配目指す戦いは敗色濃厚か | ロイター
「日本のKOBANをパリに」市長選の有力候補が構想、治安改善訴え：朝日新聞
保守党からリフォームUKへの「くら替え」相次ぐ、閣僚経験者ら約20人 英 写真6枚 国際ニュース：AFPBB News
政府、通常国会23日召集を伝達 施政方針演説は日程提案見送りへ | 毎日新聞
トランプ氏が描くグリーンランド鉱物資源採掘の夢、「完全なる狂気」と専門家 その理由は - CNN.co.jp
日本人留学生の米入国3千人減 トランプ政権のビザ発給制限が影響か [トランプ再来]：朝日新聞
最高裁が関税違法と判断すれば米国は「おしまいだ！」 トランプ氏 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
モルドバ大統領、ルーマニアとの統一を支持「小国の存続、ますます困難に」 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News
株価 終値 最高値更新 5万3000円超え 近く衆院解散の見方受け | NHKニュース | 株価・為替、金融、衆議院選挙
レアメタル、なぜ特定の国に？ - 日本経済新聞
トランプ氏、カード金利10%の上限設定を要求 米金融株が下落 - 日本経済新聞
イラン抗議デモで570人以上死亡か 外相“デモは鎮圧された” | NHKニュース | イラン、アメリカ、米イラン対立
東京23区の家賃、世帯所得の4割超え マンション高騰波及で家計圧迫 - 日本経済新聞
前橋市長選に再選した小川氏、日を追うごとに増えた聴衆…ホテル問題を知名度向上につなげることに成功 : 読売新聞
アゴダの件は前も言ったけど、ずっと使ってて問題ないし言い過ぎでは？と思う方もいるかと思いますが、ホテル側の視点だと毎日とか毎週レベルの日常的に起きてる事ですので、認識の違いはあるかと思ってます… https://t.co/EQ8gPuoYJV— 悪態ちゃん@ホテルマン (@nayunanashi) 2026年1月9日
抱っこ紐でエレベーター乗ってたら気さくに話しかけてくるタイプのおばあさんが乗り合わせてきて、「アッ！これは多分アレだな」と思い、さりげなく両手で赤子の足をつつんでいたら次の瞬間私の左手がむぎゅっと掴まれて、おばあさん「あら？これママさんの手ね？あらやだオホホ」となって完全にこの顔 pic.twitter.com/0QJWB8EICJ— もぐもぐ*2033中受 (@ootoromogmog) 2026年1月9日
飛田新地「嘆きの壁」に関するポストを見たのでリポストしておきます。史料をたどる限り防火壁でも逃亡防止の壁でもなく、広大な農地の中に造られた遊廓を見通せないようにする「遮蔽」のための壁です。屋根の2階部分くらいしか見えないように造る、という記述もあります。 https://t.co/JBgoqScdgk— ことぶき (@kotobuki_76_nag) 2026年1月9日
バリアフリー実現のための社会的出費が悪いことかのように発信して障がい者に肩身の狭い思いをさせ、一般人の障がい者差別を煽りさえする高市早苗の認識間違い （高市早苗の軽重を問う (28)） - 村野瀬玲奈の秘書課広報室
日本人が英語を上手くならない理由の一因に「英語圏のコンテンツにハマらない」がある… ポップカルチャーが山ほどあるので、子どもが英語のコンテンツを浴びる必要がない - Togetter
札幌は1日ですごい雪の量になりました— 看板犬こいたろうとtet (@tet_coffeebake) 2026年1月9日
コーギーラッセル車出動🐶🚜 pic.twitter.com/Ltu02DNTmw
「日高屋は、チャーハンが美味しいと言ったのは誰ですか」この投稿に対して様々な意見集まるが、日高屋は「ホームラン」を求めて行く場所ではない - Togetter
「22万の家賃かと思ったら3ヶ月分でしたか」カップルで入居したが途中で破局し家賃が払えず滞納、その後連絡がつかなくなり強制執行…だから同棲は断られやすい - Togetter
アメリカの博物館へ標本を返そうと思ったら、先方からいま標本を返さないでくれと言われた→関係ないと思っていたある施策の影響だった「そんな影響の出方あるんや」 - Togetter
「ひとりでいる孤独」より「分かり合えない会話」が辛い 40代独身の方が語る、孤独以上に心を削られることへ賛同が相次ぐ - Togetter
家を建てたとき、廊下やトイレの照明が全部LEDで、ハウスメーカーの人に「これ、切れたらどうするんですか？」と聞いたら「10年点検のときに本体ごと交換」と言われ、驚いた - Togetter
「飲食店にあった魚醤見て発狂」→鮭の内臓を発酵させて作ってて魚の臭みがしないらしい「発狂する旨さ」「新鮮なうちに、脂なども分解させることで旨みのある魚醤に」 - Togetter
この不届者たちをなんとかできないものでしょうか。— SourceHunting (@SourceHunting) 2026年1月11日
ここはオオシラビソ枯損の激害区ゆえに林野庁東北森林管理局主導で再生活動が行われている場所であり、これらの行為は全て再生活動の妨げです。
「自己責任論」とは別の話で、軽い気持ちでロープ外に出ないでください。#蔵王温泉スキー場 pic.twitter.com/hb88fP3tKK
【重要なお知らせ】— マーモット村 大阪 (@mamomura_osaka) 2026年1月11日
本日、マーモット村大阪にて、マーモットの命に関わる重大な事件が発生しました。
マーモットにとって有害なチョコレート入りのお菓子が与えられたものです。… pic.twitter.com/5FDswQswmZ
「馬」字の4点が「四本の脚」を象ったものだという誤解を訂正｜nkay
「即売会のライブストリーミング図解」— 某【腐か不明な方とアニメアイコンの人ブロ解中】 (@560rkrn) 2026年1月11日
って「何？」って聞かれたので。
多分こういうことだと思うよ〜という図解です
（間違ってたらすみません）
※そして引用RTすみません https://t.co/6Iw4kMK2Dc pic.twitter.com/8dTrsv6u2O
どこの地方競馬場でも「JRA交流○○」と呼ばれる、中央未勝利馬と地元馬が出走する交流競走が行われています。— 山中もとお (@motoo_yamanaka) 2026年1月12日
一般には「未勝利交流」と呼ばれていますね。
中央の馬にとっては、このレースに勝てばJRAの1勝クラスへ昇級できるという明確なメリットがあります。…
どうして出版社の人は、判型が（できるだけ）揃っていたほうが、読者は本棚に並べやすいし、積むときにも困らないという簡単なことをわかってくれないんだろうか……と、すでに容量がいっぱいの本棚を見ながら https://t.co/yYC4fOvC1j— 安達裕章 (@adachi_hiro) 2026年1月11日
JR東「ご乗車になる経路どおりに乗車券をお求めください」— ジオ鹿@内地 (@GeoDeer9215c) 2026年1月12日
ぼく「ご乗車になる経路どおりに乗車券を "えきねっと" で買えないのはおかしくないですか？」 pic.twitter.com/2TL9p2be1x
スタバで隣の人がコーヒーを倒し、持ち物や服がすごく汚されてしまったのだが「クリーニング代とか…」を咄嗟に「大丈夫」と言ってしまって後悔した - Togetter
HERMESで欲しいバッグを手に入れる為2〜3000万課金、絶対にいらないであろう天球儀を買ったが所望してた物とは別のもの出てきた - Togetter
一回も支払い遅れたことないし年間1,000万円以上使ってるのに、限度額の増額を申し込んだら2秒で審査落とされた これが個人事業主 - Togetter
かつて麻生太郎がカップ麺の値段を知っているかの質問に「400円くらい」と答えて嘲笑されたが、そろそろその価格帯に近づいてきてる→高いけど最近のカップ麺はレベルが高い - Togetter
今日予約してたホテルが史上最悪のホテルだった… まさかの受付が不在で30分待って誰も受付に来なかったので、諦めて急遽別のホテルを予約した - Togetter
子供のときに必要性を感じなかったけど大人になって大切さがわかったもの“暖房が効いた部屋の定期的な換気”→「学校で換気の時間嫌いだったもんな」「今ならとてもわかる」 - Togetter
蕎麦屋の出前という言葉があり、出前に出ていないのに今出ましたと答える風習があったが、町の蕎麦屋が40年で4000軒閉店し、出前をする蕎麦屋が減り、それに連れ出前をする技術も無くなった話 - posfie
限界旅行者あるある— きたかた (@Kitakata_JK36) 2026年1月12日
ホテルの朝食はそもそも営業開始前にホテルを出るので付けない
お馬さんあるある。人を見ると舌をペロッと出す馬。んだゴルァ馬鹿にしてんのかっ！と怒ってはいけない。これは舌をプニプニ触って欲しいサイン。経験上、この時に触って嫌がる馬はいない。触られる感触を楽しんでいる。キャワイイ！とっても人懐こいウマなんですねっ！・・・それも違うと思う。絶対。… pic.twitter.com/u59vb3DfFl— じろー（ウマのお坊さん） (@JIRO59B) 2026年1月12日
徳島県では、にぎわい創出推進補助金を活用し、— 徳島県 (@preftokushima) 2026年1月9日
県内で開催されるイベント支援を行っております。
この度、審査を経て「マチ★アソビvol.30」及び「とくしま春花火 あわhula festival」に対する支援が決定しました。
詳しくはこちら。https://t.co/647RkE9CNK#マチアソビ #とくしま春花火 pic.twitter.com/aCNtxBw4PZ
Facebookはマジで中高年しかやってない… 若い人がやってたら、留学など海外経験があるのかな？と思うレベル「実名が無理」「毎日同じ味気ない生活してると書くことが無い」 - Togetter
相次ぐSNSでの生徒の暴行動画拡散を受けて、文科省が全国の教育長らを対象とした緊急会議の開催を決定「安全安心であるべき学校で暴力行為やいじめは決してあってはならない」 - Togetter
「いじめ動画」がSNSに流出し騒ぎになっているが、受験を控えたこの時期なのはタイミング的に最大のダメージを叩き出せる可能性がある「甲子園直前に告発された広陵とかね」 - Togetter
Obsidian の個人的に便利だと思う使い方 #Claude - Qiita
Claude Codeとの会話を自動でObsidianに記録する仕組みを作った
Windows Media Playerが楽曲情報を取得してくれなくなった「超有名グループの『アーティスト情報なし』が復活を果たしてしまったのか…」 - Togetter
iptables入れたのにまだ27%直接アクセスされてた ー IPv6を忘れていた
最近のSNS、冷笑か炎上なの勘弁してくれ… 冷えても熱くても最悪でえぐい「別にととのわない最悪のサウナ」「暖かくありたい」 - Togetter
Twitter、なんでこんなTLの内容偏ってんの？とGrokに聞いてみたら『怒りや対立を煽るアルゴリズムになってるからだよ！』って言われた - Togetter
ゼロから始める異世界転生で衰弱死（最終回）｜江波光則
ソニーもグーグルも去ったCESとテクノロジーの変化 中国のスピードへの対抗【西田宗千佳のイマトミライ】-Impress Watch
ゲームエフェクトってどうやってできてるの？
自分のことインチキだと思ってるだけの男 pic.twitter.com/ssfHbR78zE— 茸谷きの子＠「花子さん、食べないで」連載中 (@Nabatani_kinoko) 2026年1月9日
古典とマンガ家がコラボしてアニメ調の装丁を描くのはめずらしくないけど、そのままってのはアリなのかよ。ブルーロックで全身にお経を書く試験とかないだろ pic.twitter.com/EqFkrkpUB6— 兵務局 (@Truppenamt) 2026年1月9日
お試しで健全な縦画像投稿です。通してください。— ももいろたんざく＠新作制作中 (@momoiro_tanzaku) 2026年1月9日
うまくいってなかったら消します。 pic.twitter.com/ZxeCVx2Ekk
ポストをタップするとケンタウロスになるやつ pic.twitter.com/woES6bqvSs— アリムラモハ🦒2/18絵本発売 (@mohamedo62) 2026年1月12日
こどもに人気のとあるゲームをやってみたら、18歳のことをおじさんと言い罵っていたので、「俺は25歳だぞ」と言ってみた→おじいさん扱いされるかと思いきや予想外の展開に - Togetter
えっちなことにも使える熊本弁の合成音声が登場！【COEIROINK】 - ニコニコ動画
【ありがとう】尾崎先生 名言集（解説付き） - ニコニコ動画
変なアニオリのせいで、原作通りのアニメ化という期待が高まり、漫画とアニメというジャンルの違いを無視して変になってる作品もあるよね - Togetter
私の幼少期かぐや姫の物語に出てくる— 山田 (@vxX1LrEKQ26369) 2026年1月9日
女の童にまんま過ぎて家族と大爆笑してるんやが。#かぐや姫の物語 pic.twitter.com/Y9Z4zsFMbO
私がこうすることで喜ばぬ女はいなかった pic.twitter.com/c67dOgm1Qc— うるかめ (@uruurukamekame) 2026年1月9日
伝説の超かぐや姫の物語 #ブロリー pic.twitter.com/79Sd5tvi2c— 魔法少女パラガス (@X7zt3VNjEB87395) 2026年1月10日
うちのネコチャンの「お薬の飲ませ方」💊🐱✨ pic.twitter.com/zCoND32zAy— ことら🐾モフドール (@kotora501) 2026年1月10日
とあるゲームをプレイ中、誰もネタバレなどをせず「すごくファン層が良いんだな」と思ってた→クリアした瞬間に彼らは全員怪異になった - Togetter
アニメをリアタイしたいのに、TOKYO MXとテレ東が映らないせいでクールの半分くらいはリアタイ不可能 地上波より配信遅いサブスクが許せない - Togetter
シンデレラガールズのプロデューサーさん、落ち着いて聞いてください— いろり (@iroringo515) 2026年1月10日
本日をもって「デレマスが始まってから辻野あかりが登場するまでの期間」よりも
「辻野あかりが登場してからの期間」の方が長くなります https://t.co/zKbYWO7cbh pic.twitter.com/F6akcKHUd1
辻野あかり合作 ～たべるんごのうた6周年記念～ - ニコニコ動画
【告知！】第9回P1グランプリ開催と参加者募集！！VOICEROID実況 Besiege #P1グランプリ - ニコニコ動画
みなさんからのご指摘の通り週刊少年サンデー6号に「シルバーマウンテン」は掲載されてませんでした…しかし私はそんなの認めません… pic.twitter.com/1BH3vGpX87— 漫画家島本和彦 (@simakazu) 2026年1月10日
＼ ＼⭐公式サイト正式オープン⭐／ ／— キミとアイドルプリキュア♪公式 (@TVanime_precure) 2026年1月11日
そのナゾ！キュアット解決！
「名探偵プリキュア！」の公式サイトが正式オープンしたよ❣
最新情報が盛りだくさん👀💗
ぜひチェックしてみてね🔍✨https://t.co/LksClGRGzi#たんプリ #プリキュア #precure pic.twitter.com/uAn93Ca5ek
クリーンクリクリミナルゆかり【Age of Reforging:The Freelands】 - ニコニコ動画
#貴族転生 #拡散希望— 三木なずな/著作累計2100万部作家/4シリーズアニメ化/異世界転生専門 (@mikinazuna) 2026年1月11日
一点、アニメスタッフの名誉の為弁明しておきたいことがございます
「魔剣のデザインがコミックと違う」
という意見がありますが、正しくは
「原作小説と同じ」
でございます… pic.twitter.com/Q38qBLR8kI
贈り物(1/2) pic.twitter.com/6q71xLApJJ— somori (@f_204nocontent) 2026年1月12日
0-999でも諦めなければ逆転できるはず！！！【シュート1本で試合をひっくり返すゲーム】 - ニコニコ動画
味の感動や疑問をすべて「…まぁいいか」で終わらせる、食レポにならないコケ山さんの漫画「無知のグルメ」まとめ - Togetter
合法！ pic.twitter.com/u9B6FQhdis— 鴻池 剛 (@TsuyoshiWood) 2026年1月12日
【将棋】名棋士列伝①羽生善治 前編【ゆっくり解説】 - ニコニコ動画
【ゆっくり解説】羽生善治史 後編【七冠制覇から永世七冠まで】 - ニコニコ動画
『葬送のフリーレン』、面白いのは欧米で人気があって、高度な議論が常に展開されているところ… 「愛とは何か」「悪とは何か」「人類ではない存在の感性とは何か」みたいな議論してる - Togetter
https://t.co/7Z2oSbxjr2 https://t.co/BHTm5jEnBT pic.twitter.com/oNmqshDomH— ミヤマキリシマ (@kirishiman4) 2026年1月12日
名探偵プリキュア。2000年より前は太古だと思っているあんなさん。 pic.twitter.com/eN8HKTJh7D— 御御御付 (@f_armp) 2026年1月12日
たんプリラクガキ02 pic.twitter.com/A5Bgo762JF— ogi (@dogsogi) 2026年1月12日
名探偵プリキュア。1999年にタイムスリップした主人公に隠された真実とは。 pic.twitter.com/0nxnFQpG4M— 御御御付 (@f_armp) 2026年1月12日
／— 『葬送のフリーレン』アニメ公式 (@Anime_Frieren) 2026年1月12日
『葬送のフリーレン
～●●の魔法～』新作の配信決定！🪄
＼
ミニキャラの #フリーレン たちが
旅のさなかで試していく様々な“魔法”。
YouTube #TOHOanimation チャンネルで
1/19(月)から不定期配信。
放送と合わせてぜひお楽しみください🪄
詳細▶https://t.co/cWaopKnSrn#frieren pic.twitter.com/PBLPceJWqD
怪盗VS探偵 pic.twitter.com/qfpnaYuoCs— ( っ`-´c)=3 (@Hello_Silly0081) 2026年1月12日
名探偵プリキュアまんが pic.twitter.com/WxUjEWRCq1— レドルバス (@redolbus) 2026年1月12日
2026年1月11日
昔っぽさの表現で最近よく見る演出 pic.twitter.com/xNlPuTjdhT— 斜風 (@08103_Regamys) 2026年1月11日
ボブスレー男子 五輪出場できず 出場枠獲得の条件変更見落とし | NHKニュース | ボブスレー、ミラノ・コルティナ オリンピック、オリンピック・パラリンピック
大会の開幕までおよそ1か月となった1月に入って、ほかの国からの指摘で発覚したということです。
連盟ミスで五輪出場できず ボブスレー、条件解釈誤り|47NEWS（よんななニュース）
【記事全文】【ボブスレー】JOC井上康生強化本部長「大変遺憾に思う」連盟ミスで五輪出場できず - スポニチ Sponichi Annex スポーツ
「驚きよりも、やっぱりねの気持ちが大きい」「もう少しきちんと説明して」ミュージカル『バーレスク』日本版公演中止の報に様々な反応、ロンドン公演を見た人からの声も - Togetter
誰かを責める前に読んで欲しい――今回の公演中止と、言いたくても言えない本当の理由｜ルークの独り言
ロンドン公演中の『Burlesque the Musical』にエクイティが懸念表明——混乱の舞台裏とは？｜ミュージカル速報(ミュー速)
秋田のスタジアム建設巡り「上から目線、一切ない。言葉が独り歩き」市関係者…Ｊリーグも困惑 - Ｊ２ : 日刊スポーツ
韓国女性グループのエスパ 8時15分紅白登場で「原爆投下を意図」説拡大…NHKは否定 - 産経ニュース
私の人生を書いた小説が出ます。— Ado (@ado1024imokenp) 2026年1月9日
『ビバリウム Adoと私』https://t.co/FL0NQmvDsJ
原作：Ado 著者：小松成美
発売日：2026年2月26日(木)
そしてその小説にちなんだ楽曲「ビバリウム」も出ます。
作詞・作曲：Ado
配信日：2026年2月18日(水)https://t.co/TQUSY7I1YS pic.twitter.com/7EWKp22jUh
Amazon.co.jp: ビバリウム Adoと私 : 小松 成美, Ado: 本
大学サッカーに関わる方から聞いた話……「今の学生は、昔より自分で考える力が弱くなっている傾向がある」しかも、いわゆるエリート。 - posfie
#いぶすき菜の花マラソン を先頭で走っていた時、周回コースなので参加しているランナーのほとんどは前の方の速いランナーを除いて、私の姿を1回も見ることはありませんでした。— 川内 優輝 Yuki Kawauchi (@kawauchi2019) 2026年1月12日
さらに私は必死過ぎて沿道の素晴らしい応援に応える余裕もほとんどありませんでした。… pic.twitter.com/2OwRTSvVCp
【経歴】「最後まで“らしさ”を通した」久米宏さん死去 「ニュースステーション」キャスター務める
フリーアナウンサーの久米宏さんが死去、81歳 Nステでキャスター：朝日新聞
【訃報】久米宏さん（81）死去「大好きなサイダーを一気に飲んだあと旅立ちました」元日1月1日に肺がん 所属事務所が発表 | TBS NEWS DIG
久米宏さん死去「ニュースステーション」キャスターや「ザ・ベストテン」司会 フリーアナウンサー | NHKニュース | 訃報、テレビ局、埼玉県
「久米宏のラジオなんですけど」（ＴＢＳラジオ）今週のスポットライト！！ゲスト：池上彰 書き起こし。 - 虚馬ダイアリー
久米宏さん死去、81歳 「ニュースステーション」で報道番組に革命 「ザ・ベストテン」司会も - 芸能 : 日刊スポーツ
【記事全文】久米宏さん死去 81歳 元日に肺がんのため 「ぴったしカン・カン」など名司会 妻追悼「最後まで…」 - スポニチ Sponichi Annex 芸能
フィロソフィーのダンス 今後の活動についての大切なお知らせ / フィロソフィーのダンス -Philosophy no Dance-
『ONE PIECE』シーズン2 ティーザー予告編 - Netflix - YouTube
「C．C．レモン」から「deleteCラベル」限定発売 | ニュースリリース一覧 | サントリー食品インターナショナル
1月22日🥬緑の人気者🥬が再登場‼— ドムドムハンバーガー (@domdom_pr) 2026年1月13日
『春菊かき揚げバーガー』
ザクザク食感の分厚い春菊のかき揚げで
ジューシーなパティを挟みました‼💯
なんと❗バンズ付き❗😳
詳細はこちら🐘https://t.co/wcWnTxHO3M pic.twitter.com/Zbf6dv0BA1
in ヘッドライン, Posted by logc_nt
