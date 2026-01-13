ヘッドライン

2026年1月13日のヘッドラインニュース


日清食品とノーベル製菓の「男梅」がコラボし、2026年1月26日(月)から「0秒チキンラーメン 男梅味パウダー付」「日清焼そばU.F.O. ぶっ濃い男梅焼そば」が登場します。「0秒チキンラーメン」には味変用の梅干しの圧倒的な塩味とうまみが感じられる「男梅」味の「味変えパウダー」が付属。U.F.O.には「濃縮梅果汁」の酸味と塩味をきかせた「男梅」味の梅塩だれが使われているとのこと。

「0秒チキンラーメン 男梅味パウダー付」は税別136円、「日清焼そばU.F.O. ぶっ濃い男梅焼そば」は税別236円です。

京都で出会ったオーストラリア人から『どうしても逃げ切れないキレてるカンガルーに追い詰められた時の対処法』という生きるために有益な情報を得た - Togetter


◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
がんを死滅させる細菌、アマガエルから発見　注射１回で腸の腫瘍完治　特効薬となる可能性　びっくりサイエンス - 産経ニュース

「やせる注射」をやめた人、体重の再増加が速くなる可能性　最新研究 - BBCニュース

チンパンジー「アイ」の逝去について（2026年1月9日）

佐賀大、国公立で初のコスメ学部　「化粧品作りは文化」―４月開設、問い合わせ殺到：時事ドットコム

広がる理系女子枠　国公立で38校　京都大、大阪大でも導入　でも高校生の支持は冷ややか　入試最前線2026 - 産経ニュース

◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
600地点で人口消失　東日本大震災15年　見えてきたまちの盛衰 [東日本大震災]：朝日新聞

高市首相が衆院解散を検討、２３日通常国会の冒頭に…２月上中旬に投開票の公算 : 読売新聞

小池都知事 東京23区に家庭ごみ有料化への取り組み促す考え | NHKニュース | 東京都、環境、家庭・子育て

衆院解散案が浮上　23日の通常国会冒頭で　高市首相は慎重に判断 | 毎日新聞

首都テヘランでモスクなど燃やされる　イラン各地で抗議 - BBCニュース

【検証】米移民当局職員による射殺事件、目撃者の動画からわかること - BBCニュース

〈維新・国保逃れ〉チョロまかした当該議員を直撃すると「回答は差し控えるようにと…」疑惑はさらに拡大、処分をめぐり「めちゃくちゃ揉めている」 | 集英社オンライン | ニュースを本気で噛み砕け

反ICEデモ、今週末に全米で1000件以上を予定　連合組織が発表 - CNN.co.jp

イランのパーレビ元皇太子、2日間の全国スト呼びかけ　最後の国王の息子 - CNN.co.jp

【速報】イラン司法当局「デモ参加者は死刑」と表明|47NEWS（よんななニュース）

イランデモ、死者70人以上　至近距離銃撃、弾圧強化か|47NEWS（よんななニュース）

デモ参加者「死刑の可能性」イラン検事総長が警告　デモ鎮圧に「ヒズボラ」動員か

「究極の自己都合解散」危ぶむ声も　熟慮する首相、対中関係も要因に [高市早苗首相　自民党総裁]：朝日新聞

高市首相、衆院解散検討　意向を周辺に伝える　最速で2月8日投開票 | 毎日新聞

元皇太子、トランプ氏にイランへの緊急介入を要請「国民を助けて」　写真2枚　国際ニュース：AFPBB News

イランの医療関係者、死傷者が病院にあふれていると話す　反体制デモ続く - BBCニュース

トランプ氏、米がグリーンランドを「所有」する必要があるのはロシアや中国から守るためと - BBCニュース

「安倍首相が我々に応援要請」「安倍首相がお母様にひれ伏して拝するように」統一教会・内部文書に記されていた“政界工作”の衝撃内容【独占入手】 | 文春オンライン

「23日に衆院解散」報道　自民幹部も寝耳に水　「本当にできるか」 [高市早苗首相　自民党総裁]：朝日新聞

「遺体を壁の中に入れて隠した」行方不明の２０代女性か　死体遺棄の疑いで４９歳のバー経営者逮捕 HTB北海道ニュース

「至急の連絡…衆院選の事務準備を」　総務省、都道府県選管に通達 | 毎日新聞

【解説】トランプ氏は世界を帝国の時代へ戻す危険がある……BBC国際編集長 - BBCニュース

トランプ氏、「助ける準備できている」と発言 イラン抗議デモ激化で　写真6枚　国際ニュース：AFPBB News

衆議院解散・総選挙 自民党内で通常国会冒頭解散の見方広がる | NHKニュース | 衆議院選挙、選挙、高市内閣

イラン 抗議デモ続く 警察などとの衝突で110人以上が死亡か | NHKニュース | イラン、アメリカ、米イラン対立

ノーベル研究所 平和賞受賞 マチャド氏の発言念頭に声明を発表 | NHKニュース | ノーベル賞、ノーベル賞2025、ベネズエラ

ロシア軍の新型ミサイル攻撃受け“12日に国連安保理緊急会合” | NHKニュース | ウクライナ情勢、ロシア、フランス

ロシアの弾道ミサイル「オレシュニク」、着弾後の残骸 - CNN.co.jp

【分析】イラン政権の権力掌握、かつてないほど脆弱に - CNN.co.jp

大阪 吉村知事 横山市長 辞職意向固める「大阪都構想」問い出直しダブル選挙へ 衆議院解散なら同じ投票日に | NHKニュース | 大阪府、選挙

首相、通常国会冒頭で解散の意向　衆院選、自民幹部に伝達 | NEWSjp

グリーンランド、ロシアに併合選択も　トランプ氏対応遅れなら＝ロ高官 | ロイター

自民幹部「野党に票を流すならガチンコだ」　衆院選、公明の動向は？ | 毎日新聞

コラム：トランプ氏、ＦＲＢ支配目指す戦いは敗色濃厚か | ロイター

「日本のKOBANをパリに」市長選の有力候補が構想、治安改善訴え：朝日新聞

保守党からリフォームUKへの「くら替え」相次ぐ、閣僚経験者ら約20人 英　写真6枚　国際ニュース：AFPBB News

政府、通常国会23日召集を伝達　施政方針演説は日程提案見送りへ | 毎日新聞

トランプ氏が描くグリーンランド鉱物資源採掘の夢、「完全なる狂気」と専門家　その理由は - CNN.co.jp

日本人留学生の米入国3千人減　トランプ政権のビザ発給制限が影響か [トランプ再来]：朝日新聞

最高裁が関税違法と判断すれば米国は「おしまいだ！」 トランプ氏　写真1枚　国際ニュース：AFPBB News

モルドバ大統領、ルーマニアとの統一を支持「小国の存続、ますます困難に」　写真2枚　国際ニュース：AFPBB News

株価 終値 最高値更新 5万3000円超え 近く衆院解散の見方受け | NHKニュース | 株価・為替、金融、衆議院選挙

レアメタル、なぜ特定の国に？ - 日本経済新聞

トランプ氏、カード金利10%の上限設定を要求　米金融株が下落 - 日本経済新聞

イラン抗議デモで570人以上死亡か 外相“デモは鎮圧された” | NHKニュース | イラン、アメリカ、米イラン対立

東京23区の家賃、世帯所得の4割超え　マンション高騰波及で家計圧迫 - 日本経済新聞

前橋市長選に再選した小川氏、日を追うごとに増えた聴衆…ホテル問題を知名度向上につなげることに成功 : 読売新聞

◆ライフスタイル（人生・生活・健康）




バリアフリー実現のための社会的出費が悪いことかのように発信して障がい者に肩身の狭い思いをさせ、一般人の障がい者差別を煽りさえする高市早苗の認識間違い （高市早苗の軽重を問う (28)） - 村野瀬玲奈の秘書課広報室

日本人が英語を上手くならない理由の一因に「英語圏のコンテンツにハマらない」がある… ポップカルチャーが山ほどあるので、子どもが英語のコンテンツを浴びる必要がない - Togetter


「日高屋は、チャーハンが美味しいと言ったのは誰ですか」この投稿に対して様々な意見集まるが、日高屋は「ホームラン」を求めて行く場所ではない - Togetter

「22万の家賃かと思ったら3ヶ月分でしたか」カップルで入居したが途中で破局し家賃が払えず滞納、その後連絡がつかなくなり強制執行…だから同棲は断られやすい - Togetter

アメリカの博物館へ標本を返そうと思ったら、先方からいま標本を返さないでくれと言われた→関係ないと思っていたある施策の影響だった「そんな影響の出方あるんや」 - Togetter

「ひとりでいる孤独」より「分かり合えない会話」が辛い 40代独身の方が語る、孤独以上に心を削られることへ賛同が相次ぐ - Togetter

家を建てたとき、廊下やトイレの照明が全部LEDで、ハウスメーカーの人に「これ、切れたらどうするんですか？」と聞いたら「10年点検のときに本体ごと交換」と言われ、驚いた - Togetter

「馬」字の4点が「四本の脚」を象ったものだという誤解を訂正｜nkay





スタバで隣の人がコーヒーを倒し、持ち物や服がすごく汚されてしまったのだが「クリーニング代とか…」を咄嗟に「大丈夫」と言ってしまって後悔した - Togetter

HERMESで欲しいバッグを手に入れる為2〜3000万課金、絶対にいらないであろう天球儀を買ったが所望してた物とは別のもの出てきた - Togetter

一回も支払い遅れたことないし年間1,000万円以上使ってるのに、限度額の増額を申し込んだら2秒で審査落とされた これが個人事業主 - Togetter

かつて麻生太郎がカップ麺の値段を知っているかの質問に「400円くらい」と答えて嘲笑されたが、そろそろその価格帯に近づいてきてる→高いけど最近のカップ麺はレベルが高い - Togetter

今日予約してたホテルが史上最悪のホテルだった… まさかの受付が不在で30分待って誰も受付に来なかったので、諦めて急遽別のホテルを予約した - Togetter

子供のときに必要性を感じなかったけど大人になって大切さがわかったもの“暖房が効いた部屋の定期的な換気”→「学校で換気の時間嫌いだったもんな」「今ならとてもわかる」 - Togetter

◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
Facebookはマジで中高年しかやってない… 若い人がやってたら、留学など海外経験があるのかな？と思うレベル「実名が無理」「毎日同じ味気ない生活してると書くことが無い」 - Togetter

相次ぐSNSでの生徒の暴行動画拡散を受けて、文科省が全国の教育長らを対象とした緊急会議の開催を決定「安全安心であるべき学校で暴力行為やいじめは決してあってはならない」 - Togetter

「いじめ動画」がSNSに流出し騒ぎになっているが、受験を控えたこの時期なのはタイミング的に最大のダメージを叩き出せる可能性がある「甲子園直前に告発された広陵とかね」 - Togetter

Obsidian の個人的に便利だと思う使い方 #Claude - Qiita

Claude Codeとの会話を自動でObsidianに記録する仕組みを作った

Windows Media Playerが楽曲情報を取得してくれなくなった「超有名グループの『アーティスト情報なし』が復活を果たしてしまったのか…」 - Togetter

iptables入れたのにまだ27%直接アクセスされてた ー IPv6を忘れていた

最近のSNS、冷笑か炎上なの勘弁してくれ… 冷えても熱くても最悪でえぐい「別にととのわない最悪のサウナ」「暖かくありたい」 - Togetter

Twitter、なんでこんなTLの内容偏ってんの？とGrokに聞いてみたら『怒りや対立を煽るアルゴリズムになってるからだよ！』って言われた - Togetter

ソニーもグーグルも去ったCESとテクノロジーの変化　中国のスピードへの対抗【西田宗千佳のイマトミライ】-Impress Watch

ゲームエフェクトってどうやってできてるの？

◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）





こどもに人気のとあるゲームをやってみたら、18歳のことをおじさんと言い罵っていたので、「俺は25歳だぞ」と言ってみた→おじいさん扱いされるかと思いきや予想外の展開に - Togetter

えっちなことにも使える熊本弁の合成音声が登場！【COEIROINK】 - ニコニコ動画


【ありがとう】尾崎先生　名言集（解説付き） - ニコニコ動画


変なアニオリのせいで、原作通りのアニメ化という期待が高まり、漫画とアニメというジャンルの違いを無視して変になってる作品もあるよね - Togetter





とあるゲームをプレイ中、誰もネタバレなどをせず「すごくファン層が良いんだな」と思ってた→クリアした瞬間に彼らは全員怪異になった - Togetter

アニメをリアタイしたいのに、TOKYO MXとテレ東が映らないせいでクールの半分くらいはリアタイ不可能 地上波より配信遅いサブスクが許せない - Togetter


辻野あかり合作　～たべるんごのうた6周年記念～ - ニコニコ動画


【告知！】第9回P1グランプリ開催と参加者募集！！VOICEROID実況　Besiege #P1グランプリ - ニコニコ動画




クリーンクリクリミナルゆかり【Age of Reforging:The Freelands】 - ニコニコ動画




0-999でも諦めなければ逆転できるはず！！！【シュート1本で試合をひっくり返すゲーム】 - ニコニコ動画


オホルマン - ニコニコ動画


TVアニメ「ゴールデンカムイ」（最終章）ノンクレジットOP／OPテーマ：Awich × ALI「黄金の彼方」 - YouTube


TVアニメ『姫様”拷問”の時間です』第2期ノンクレジットオープニング映像｜ILLIT「Sunday Morning」 - YouTube


TVアニメ『姫様”拷問”の時間です』第2期ノンクレジットエンディング映像｜『ユイカ』「お姫様にはなれない」 - YouTube


『本好きの下剋上』2026年1月放送原作CM - YouTube


『本好きの下剋上　ハンネローレの貴族院五年生』2026年１月放送原作CM - YouTube


TVアニメ「拷問バイトくんの日常」ノンクレジットエンディングムービー| 2026年1月4日(日)より放送・配信中！ - YouTube


【透明男と人間女】振り返りムービー／第1話「そのうち夫婦になるふたり」 - YouTube


TVアニメ『【推しの子】』第3期番宣CM【2026年1月14日より放送開始】 - YouTube


【「最強」SELECT＃２】司波達也 vs 服部刑部少丞範蔵｜劇場版「魔法科高校の劣等生」5月8日（金）ROADSHOW - YouTube


TVアニメ『地獄楽』第二期 ノンクレジットエンディング｜「PERSONAL」女王蜂 - YouTube


TVアニメ『地獄楽』第二期 ノンクレジットオープニング｜「かすかなはな」キタニタツヤ feat. BABYMETAL - YouTube


TVアニメ『花ざかりの君たちへ』ノンクレジットエンディング映像｜YOASOBI「BABY」 - YouTube


【ティザーPV】TVアニメ「骸骨騎士様、只今異世界へお出掛け中Ⅱ」2026年7月より放送開始！ - YouTube


【Lyric Video】SI-VIS「On the Highway」｜TVアニメ『SI-VIS: The Sound of Heroes』第14話劇中歌 - YouTube


TVアニメ『SI-VIS: The Sound of Heroes』キャラクターPV：JUNE - YouTube


TVアニメ『SI-VIS: The Sound of Heroes』キャラクターPV：ソウジ - YouTube


TVアニメ『カヤちゃんはコワくない』ノンクレジットOP映像｜《2026年1月11日(日)放送開始！》 - YouTube


TVアニメ『カヤちゃんはコワくない』ノンクレジットED映像｜《2026年1月11日(日)放送開始！》 - YouTube


『葬送のフリーレン』第2期 本PV／OPテーマ：「lulu.」Mrs. GREEN APPLE／2026年1月16日(金)放送開始／日本テレビ系 - YouTube


TVアニメ『うるわしの宵の月』オープニング映像│オープニング主題歌：UNISON SQUARE GARDEN「うるわし」 - YouTube


【悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される】ノンクレジットオープニング♥高垣彩陽 feat. 城田優「愛のファンファーレ」 - YouTube


【悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される】ノンクレジットエンディング♥高垣彩陽 feat. 城田優「魔法の音」 - YouTube


TVアニメ「悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される」キャラクターPV♥アカリ（CV：花守ゆみり） - YouTube


TVアニメ「悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される」キャラクターPV♥ティアラローズ（CV：渕上 舞） - YouTube


TVアニメ「悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される」キャラクターPV♥アクアスティード（CV：梅原裕一郎） - YouTube


TVアニメ「悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される」キャラクターPV♥ハルトナイツ（CV：佐藤拓也） - YouTube


TVアニメ「悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される」キャラクターPV♥アイシラ（CV：山田麻莉奈） - YouTube


『TRIGUN STARGAZE』エンディングノンクレジット映像｜FOMARE「スターダスト」 - YouTube


『TRIGUN STARGAZE』オープニング映像｜ano「ピカレスクヒーロー」 - YouTube


TVアニメ『人外教室の人間嫌い教師』ノンクレジットED映像｜『人間カムトゥルー！』 - YouTube


TVアニメ『人外教室の人間嫌い教師』ノンクレジットOP映像｜オーイシマサヨシ『ニンゲン』 - YouTube


TVアニメ『Fate/strange Fake』ノンクレジットオープニングアニメーション｜「PROVANT」SawanoHiroyuki[nZk]:Jean-Ken Johnny & TAKUMA - YouTube


TVアニメ『Fate/strange Fake』ノンクレジットエンディングアニメーション｜「潜在的なアイ」13.3g - YouTube


TVアニメ『デッドアカウント』ノンクレジットED映像｜テレビ朝日系全国24局ネットにて毎週土曜夜11時30分～放送中!! - YouTube


TVアニメ『デッドアカウント』ノンクレジットOP映像｜テレビ朝日系全国24局ネットにて毎週土曜夜11時30分～放送中!! - YouTube


TVアニメ『うるわしの宵の月』第01話「王子と王子」WEB次回予告映像 - YouTube


アニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』第3弾ビジュアル解禁映像｜26年4月放送！劇場先行版3月6日(金)よりテアトル新宿＆梅田にて公開！ - YouTube


アニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』カラマーゾフPV＜禰智禍さまVer.＞｜26年4月放送！劇場先行版3月6日(金)よりテアトル新宿＆梅田にて公開！ - YouTube


アニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』カラマーゾフPV＜獄薔薇美血華Ver.＞｜26年4月放送！劇場先行版3月6日(金)よりテアトル新宿＆梅田にて公開！ - YouTube


TVアニメ「うちの弟どもがすみません」キャラクターPV｜《成田 糸》CV.大空直美 - YouTube


TVアニメ「氷の城壁」第1弾PV | 2026年４月放送開始 - YouTube


TVアニメ『ハイスクール！奇面組』ノンクレジットOP映像│BREIMEN「ファンキースパイス feat. TOMOO」 - YouTube


TVアニメ『ハイスクール！奇面組』ノンクレジットED映像│離婚伝説「ステキッ！！」 - YouTube


アニメ「DARK MOON　-黒の月: 月の祭壇-」ノンクレジットオープニング映像【ENHYPEN「One In A Billion (Japanese Ver.)」】 - YouTube


TVアニメ『魔都精兵のスレイブ2』ノンクレジットOP｜鬼頭明里「光よ、僕に。」 - YouTube


TVアニメ「死亡遊戯で飯を食う。」ゲームPV「スクラップビル」｜2026年1月7日（水）より好評放送・配信中 - YouTube


「時空を越えて蘇った漢（おとこ）　ワシが織田シナモン信長である！？」第1話 | 織田シナモン信長 | スタジオぴえろ【公式】 - YouTube


『鳴潮』キャラクターPV丨モーニエ丨星々を灯すとき - YouTube


アークナイツ「墟」アナウンスPV - YouTube


アークナイツ特別PV「ロドス・アイランド：明日」 - YouTube


【原神】キャラクタートレーラー コロンビーナ（CV：Lynn）「向かうべき場所」 - YouTube


ボーン・イン・カオス - サウスパークが『フォートナイト』に登場！ - YouTube


「僕のヒーローアカデミア All's Justice」 オープニングムービー - YouTube


『CODE VEIN II』ウォークスルートレーラー - YouTube


『CODE VEIN II』 リンネの落胤 -盲目-|ボストレーラー - YouTube


【将棋】名棋士列伝①羽生善治　前編【ゆっくり解説】 - ニコニコ動画


【ゆっくり解説】羽生善治史　後編【七冠制覇から永世七冠まで】 - ニコニコ動画


『葬送のフリーレン』、面白いのは欧米で人気があって、高度な議論が常に展開されているところ… 「愛とは何か」「悪とは何か」「人類ではない存在の感性とは何か」みたいな議論してる - Togetter










◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
ボブスレー男子 五輪出場できず 出場枠獲得の条件変更見落とし | NHKニュース | ボブスレー、ミラノ・コルティナ オリンピック、オリンピック・パラリンピック

大会の開幕までおよそ1か月となった1月に入って、ほかの国からの指摘で発覚したということです。


連盟ミスで五輪出場できず　ボブスレー、条件解釈誤り|47NEWS（よんななニュース）

【記事全文】【ボブスレー】JOC井上康生強化本部長「大変遺憾に思う」連盟ミスで五輪出場できず - スポニチ Sponichi Annex スポーツ

「驚きよりも、やっぱりねの気持ちが大きい」「もう少しきちんと説明して」ミュージカル『バーレスク』日本版公演中止の報に様々な反応、ロンドン公演を見た人からの声も - Togetter

誰かを責める前に読んで欲しい――今回の公演中止と、言いたくても言えない本当の理由｜ルークの独り言

ロンドン公演中の『Burlesque the Musical』にエクイティが懸念表明——混乱の舞台裏とは？｜ミュージカル速報(ミュー速)

秋田のスタジアム建設巡り「上から目線、一切ない。言葉が独り歩き」市関係者…Ｊリーグも困惑 - Ｊ２ : 日刊スポーツ

韓国女性グループのエスパ　8時15分紅白登場で「原爆投下を意図」説拡大…NHKは否定 - 産経ニュース

Amazon.co.jp: ビバリウム Adoと私 : 小松 成美, Ado: 本


【経歴】「最後まで“らしさ”を通した」久米宏さん死去　「ニュースステーション」キャスター務める

フリーアナウンサーの久米宏さんが死去、81歳　Nステでキャスター：朝日新聞

【訃報】久米宏さん（81）死去「大好きなサイダーを一気に飲んだあと旅立ちました」元日1月1日に肺がん　所属事務所が発表 | TBS NEWS DIG

久米宏さん死去「ニュースステーション」キャスターや「ザ・ベストテン」司会 フリーアナウンサー | NHKニュース | 訃報、テレビ局、埼玉県

「久米宏のラジオなんですけど」（ＴＢＳラジオ）今週のスポットライト！！ゲスト：池上彰　書き起こし。 - 虚馬ダイアリー

久米宏さん死去、81歳　「ニュースステーション」で報道番組に革命　「ザ・ベストテン」司会も - 芸能 : 日刊スポーツ

【記事全文】久米宏さん死去　81歳 　元日に肺がんのため　「ぴったしカン・カン」など名司会　妻追悼「最後まで…」 - スポニチ Sponichi Annex 芸能

フィロソフィーのダンス 今後の活動についての大切なお知らせ / フィロソフィーのダンス -Philosophy no Dance-

『ONE PIECE』シーズン2 ティーザー予告編 - Netflix - YouTube


◆新商品（衣・食・住）
「C．C．レモン」から「deleteCラベル」限定発売 | ニュースリリース一覧 | サントリー食品インターナショナル

2026年1月12日のヘッドラインニュース

