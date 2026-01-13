2026年1月13日のヘッドラインニュース

どこの地方競馬場でも「JRA交流○○」と呼ばれる、中央未勝利馬と地元馬が出走する交流競走が行われています。

一般には「未勝利交流」と呼ばれていますね。

中央の馬にとっては、このレースに勝てばJRAの1勝クラスへ昇級できるという明確なメリットがあります。…