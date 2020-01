難しい本を理解するために効果的な読み方とは？

By photocreo 本を読んだとき、専門的で難しい内容や、著者の主張が難解である場合など、一通り読んでも内容をあまり理解できないという人は一定数存在します。難しい本を読む上で、どのように読めば内容を理解しやすくなるのかを、ソフトウェアエンジニアであるアンディ・マトゥシャク氏と、経済学者であるブラッド・デロング氏が語っています。 Why books don’t work | Andy Matuschak https://andymatuschak.org/books/ A Note on Reading Big, Difficult Books... https://www.bradford-delong.com/2019/12/a-note-on-reading-big-difficult-books.html 人が知識を得る手段のひとつとして、本に書かれた文章を読むことが挙げられます。著者はページ上に文章を書くことで自身の考えを説明し、読者は「文章を読む」「著者の考えを理解する」「最後のページに到達し、本を読み終える」という一連の流れで本を読みます。しかし、ほとんどの著者は、文章を読むだけで人が学習できているとは考えていません。

・関連記事

読書によって脳の機能が強化されることが判明 - GIGAZINE



元Googleエンジニアが「速読術のウソ」を科学的に解説 - GIGAZINE



真の読書体験を得るための行為「マージナリア」とは? - GIGAZINE



本から限られた時間で最大限の情報を得る読書のコツをまとめた「本の読み方」 - GIGAZINE



本を読むときに頭の中で「声」が聞こえる人と聞こえない人がいることが判明 - GIGAZINE

2020年01月13日 19時00分00秒 in Posted by log1m_mn

You can read the machine translated English article here.