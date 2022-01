2022年01月13日 12時30分 生き物

3匹のネコが1カ月にわたりミキサーを人質に取り続けるという事態が発生



カナダのブリティッシュコロンビア州にあるラングフォードという都市で、3匹のネコが飼い主が購入した新品のミキサーを人質にミキサーの所有権を訴えるという事態が起きました。ネコによるミキサー人質騒動は記事作成時点でも継続しており、飼い主は購入したミキサーを約1カ月箱の中に入れたまま放置する羽目に陥っています。



No sign of treaty in box war as B.C. cats hold owners' blender hostage for almost a month | CBC News

https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/langford-cats-vitamix-battle-1.6311910



被害にあったのはラングフォード在住のNikii Gerson-Neeves氏とJessica氏。Nikii氏が2021年12月16日にVitamixの新しいミキサーを購入し、キッチンの床に置いたところ、飼いネコの1匹であるマックス(4歳)が箱の上に乗ってしまったそうです。



2人はFacebook上にある愛猫家グループの「THIS CAT IS C H O N K Y」に参加していたため、すぐさま「ミキサーの箱の上に鎮座するマックスの写真」を撮影してグループに投稿したそうです。





その後、2人はマックスを放っておいたそうですが、翌日の朝には別の飼いネコであるジョージ(13歳・箱上)とランド・カルリジアン(13歳・左)もミキサーの箱に興味を持つようになっており、その後は交互に箱の上に座ってミキサーを開封できなくしてしまったそうです。





Jessica氏がこの様子をFacebook上に投稿したところ、爆発的な人気を集めることとなり、3匹の飼いネコにミキサーを人質に取られてしまったというニュースが、世界中で報じられることとなります。Jessica氏によると、イタリアやオーストラリア、中国でも3匹の様子が報じられている模様。





Nikii氏とJessica氏は3匹のネコをミキサーの箱から降ろすための計画を練り、ミキサーの販売元であるVitamixに宛てたFacebookの投稿を行います。それが以下の投稿で、3匹の飼いネコにミキサーの箱を人質に取られてしまったことを報告し、Vitamixのミキサーの空箱を送ってもらえないかと記されています。Jessica氏は「他のダンボール箱も試したものの、Vitamixのミキサーの箱のような魅力に欠けるようで、ネコに相手にされなかった」とも記しています。





これを受け、VitamixはNikii氏とJessica氏に空箱を贈呈。





空箱を受け取ったNikii氏とJessica氏は、箱を補強し、ネコが上に乗っても倒れないように中に物を詰め込んでキッチンに配置。すると、以下の通りネコが両方の箱の上に座るようになったそうです。





なお、3匹のネコの飼い主であるJessica氏は人々が地域の動物を保護することに貢献し、可能であれば保護猫を引き取ることを望んでいるとして、ネコとの生活が「人々を幸せにしてくれる」とCBCに語っています。