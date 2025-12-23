2025年12月23日のヘッドラインニュース

畏れ多くもご存命であらせられる上皇陛下のお誕生日を国民総出で祝福しない、というのは皇室への不敬にあたるのではないか？

私は一人の忠勇なる帝国臣民として、熱烈なる憂国の志を持って来る23日を “上皇誕生日” として従来通り祝日に据え置くことを...

えっ？だめ？

はぁ.........

そうすか



チッ