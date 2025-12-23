ヘッドライン

2025年12月23日のヘッドラインニュース

(C)2025 Beijing HMCH Anime Co.,Ltd

中国のアニメーション映画「羅小黒戦記 ぼくが選ぶ未来」の続編「羅小黒戦記２ ぼくらが望む未来」の本編特別映像『会敵、戦闘』が公開されました。

「羅小黒戦記２ ぼくらが望む未来」は2025年11月7日より日本語吹替版＆字幕版が上映中。今回の映像では、本作の主人公・シャオヘイの姉弟子に当たるルーイエが多数の敵を圧倒する華麗なアクションが描かれています。

【本編一部公開】会敵、戦闘｜映画『羅小黒戦記2 ぼくらが望む未来』絶賛上映中！ - YouTube


『羅小黒戦記２ ぼくらが望む未来』2025年11月7日(金)公開
https://luoxiaohei-movie.com/2nd/

ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。


貧乏だとかえって高くつくものリスト - GIGAZINE

ドローンでロンドンの空港を機能停止に追い込んだ犯人が逮捕される - GIGAZINE

イーロン・マスクがTwitterを改修するために雇った伝説のハッカーが辞職 - GIGAZINE

Netflixは最も安い広告なしプランをわざと隠している - GIGAZINE

TikTokは2000億円を費やし「TikTokは中国政府とは独立して運営された安全なアプリ」であることを認めるようアメリカ政府を説得している - GIGAZINE

ChatGPTのリリースでGoogleは「コードレッド」を宣言、AIチャットボットが検索ビジネスにもたらす脅威に対応するためにチームを再割り当て - GIGAZINE

超富裕層が生まれる理由と税金の必要性が一発で理解できるウェブページ - GIGAZINE

任天堂がゲーム機を解析するハッカーの身辺調査を行い接触しようとしていたことがリークから判明 - GIGAZINE

パスワード管理アプリ「LastPass」のパスワードや個人情報が盗まれていたことが判明 - GIGAZINE

コンセントの形がなぜ国ごとに違うのかを簡単に解説 - GIGAZINE


◆ネタ（メモ・その他いろいろ）

























◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
過去25年間で最も偉大な科学のブレイクスルー：物理学・天文学編 | ナショナル ジオグラフィック日本版サイト

過去25年間で最も偉大な科学のブレイクスルー：生命科学編 | ナショナル ジオグラフィック日本版サイト

◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
【マスゴミの極み】東京新聞女性記者が警視庁記者クラブ飲み会で〝セフレ〟日テレ記者と公開フェラチオ - 示現舎

野党支持率で国民民主が再び首位、立憲民主・参政は低迷続く…読売世論調査 : 読売新聞

《警視庁記者クラブが騒然》日テレの男性記者と女性記者がカラオケBOXで行為に及び、NHK記者が動画撮影　動画が拡散するも、女性記者は「泥酔していて記憶がない」 (1/1)| 女性セブンプラス

「トランプ級戦艦」建造へ　２隻、大統領が発表―米：時事ドットコム

高市氏に好感「自民に投票」大幅増　参政などから流入、朝日阪大調査 [高市早苗首相　自民党総裁]：朝日新聞

トランプ米大統領、新たな「トランプ級」戦艦の建造を発表 - CNN.co.jp

住民票を削除された子、197人が行方わからぬ可能性　朝日新聞調査：朝日新聞

コンクリート詰めで見つかった6歳の女児　なぜ「消えた子」になったのか - YouTube


【解説人語】6歳でコンクリート詰めにされた女の子、なぜ18年間発見されなかったのか…　背景にあった「職権消除」とはどんな手続き？ - YouTube


米大統領、史上最大「トランプ級」新型戦艦建造を発表　海軍力強化へ | ロイター

エルサルバドル巨大監獄、開設3年で｢凶悪犯｣2万人　鉄拳政策の現実 - 日本経済新聞

生活保護受給者らに賞味期限切れ食料支給、徳島市が同意書も求める [徳島県]：朝日新聞

赤坂サウナ火災、ドアノブを後から付け替えた形跡…ノブに連動するボルトが動かず開かない状態に : 読売新聞

豚肉 スペイン産の輸入停止で今後の値上がりに懸念広がる | NHKニュース | 物価高騰、スペイン、農林水産省

高市内閣支持率75.9％　経済政策などを評価…19歳「若者からすると希望を持てる方」若い世代の支持率は92.4％　FNN世論調査｜FNNプライムオンライン

生きたままゆでるの禁止　ロブスターにも苦痛―英：時事ドットコム

北陸新幹線延伸「小浜・京都ルート決定の重み踏まえよ」　自民鉄道調査会決議、日本維新の会をけん制 | 政治・行政,社会 | 福井のニュース | 福井新聞ONLINE

ロシア、ウクライナの要衝オデーサ州への攻撃強める - BBCニュース

高市首相「無責任な減税しない」、国債発行抑える　単独インタビュー - 日本経済新聞

学童入れず「生活に影響」6割　初の実態調査、就労時間の調整で対応 - 日本経済新聞

米大統領 「トランプ級」と名付け 新たな戦艦2隻の建造を承認 | NHKニュース | アメリカ、トランプ大統領、核・ミサイル

エプスタイン資料公開、無関係な人々の評判損なう恐れ トランプ氏　写真5枚　国際ニュース：AFPBB News

学童保育の待機児童解消へ政府が対策　165万人分の受け皿整備 | 毎日新聞

陽光学園　板倉の学童クでも水増し　町、920万円返還請求　／群馬 | 毎日新聞

中国、借金滞納の情報をリセット　ローン審査、個人消費を後押し | NEWSjp

【速報】グリーンランド「手に入れる」と米大統領|47NEWS（よんななニュース）

【動画】上皇さまが92歳の誕生日お迎えに　戦後80年、静かにご慰霊　心臓の症状は安定ご維持 - 産経ニュース

私の母が外国人ヘイトを…“マスコミが報じない真実”を追った母と娘1年の記録 | NHKニュース | フェイク対策、デジタル深掘り、IT・ネット

◆ライフスタイル（人生・生活・健康）



「民事執行がクソすぎるから逃げ得」1993年に起きた山形マット死事件、被害者の遺族が約5760万円の損害賠償請求権消滅を防ぐため三度目の提訴 - Togetter


外国人観光客はコンビニで200円のコーラを買い、日本人はまいばすけっとで安いコーラを買う二重価格状態にできている…これに気づかれたら終わりだ→もう気づかれてるよ - Togetter

2年で慶應義塾大学に合格した司法試験受験生の元暴力団幹部の話からは、暴力団のトップの中には頭のキレる人間がおり、職業選択を間違えているのでは？ということが分かる - Togetter

JR新宿駅で「信じられないかもしれませんが、どのドアから乗っても東京へ向かいます」と火力高めのアナウンスを流す駅員がいた→同じ駅員を知ってるかもしれない人が続出 - Togetter

”アンチ万博”じゃなくても、万博へ行かなかった人の行かなかった理由が知りたい どういう視点で万博を捉えていたのかとか知りたいな - Togetter

ストーマ（人工肛門）とわたくし（出会い編） | Books&Apps

今年飼って良かった猫2025 - 大西ブログ

トー横を選んだ娘―幻想郷“トー横”の今―「娘はなぜトー横に…」【THE ЯEALドキュメンタリー】 - YouTube


「嫌知らず」の知り合いに15年前から同じ内容で茶化され続け、そのたび「やめてほしい」と伝えても会うたびに茶化される…なんて伝えればいい？→その後、本人に伝えた内容がつよい - Togetter

公共の場で別れ話をするカップルになんでこんな所で…と思っていたが、急に彼女が立ち上がり『だって家だとあなた殴るじゃん！！』と叫び始めた - Togetter

ホテルのベッドの枕元にある謎のボタン、押しても何も変化がないんだけどどういうこと？→関係者による解説「近年増えてるタイプです」 - Togetter

電車内でウトウト…　宴会シーズン、窃盗に注意「貴重品は離さずに」 [東京都]：朝日新聞

『"九州編"ですが諸事情で宮崎県には行けなかったのでありません』悲しいお知らせに不遇を語り始める地元民たち「九州の一番奥にあるのは我が県だ」 - Togetter

12月上旬に体調を崩し、緊急入院していました - 下林明正のブログ


退職届と退職願を持って行ったら返却され、会社指定のフォーマットにもう8人のお認めを集めないと退職できないと言われた「ドラゴンボールかな？」 - Togetter

「認知の歪み」「他責思考」「多様性」「それってあなたの感想ですよね」みたいな、そのワードを出した時点で議論を強制終了させる言葉が多すぎる - Togetter

◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
2 画面ファイラーを作ったら最高だった - id:onk のはてなブログ

「手作業でやってきた部分ほど自動化しづらい」 MIXI社「インフラAI活用」の“泥臭い” 実践 | レバテックラボ（レバテックLAB）

【大原雄介の半導体業界こぼれ話】次期CPU「Zen 6=大変革」説に物申す。AMD公式文書を冷静に読み解いてみた - PC Watch

「ＡＩ検索」で記事を無断使用した回答、独禁法の優越的地位を乱用した可能性…公取委が実態調査へ : 読売新聞

社長の名前で従業員宛に「業務上の必要により新しいLINEグループを作って」とメールが来たが、社長がこんな丁寧に言うわけないと詐欺を見破った - Togetter

消えたDNSパケットの行方と、NodeLocalDNSに潜む『空白の時間』 - MonotaRO Tech Blog

ISUCONイベントサポート体制引継ぎのお知らせ | さくらインターネット

瞬間的なアクセス集中はオートスケールに検知されない ― GitHub Actionsでコンテナ事前調整を自動化 - Findy Tech Blog

【UX検定】UX検定基礎で学んだ、「まずユーザーを知る」ことの大切さ - SEN PRODUCT BLOG

LLMは人格を持つか？ペルソナ推定に関して - Insight Edge Tech Blog

被差別部落を晒すサイトの違法性認定 「示現舎」と代表に削除、賠償命じる 時代の正体 差別禁止法を求めて | カナロコ by 神奈川新聞

【重要】StreamsChartsランキングデータに関する事実無根の風説と、KAI-YOU記事記述への抗議について : VSTATS Blog (Vtuberの集計所)

あえて「WSL1」を使って、LinuxからWindowsファイルシステムへ高速にアクセスしてみよう | Windowsユーザーのための WSL2で始める Linux環境構築術 | Think IT（シンクイット）

「PCが買えない年末」現実に。マウス、全PC製品の販売停止と初売り中止を発表 - PC Watch

国内最速のFTTHサービスとなる「フレッツ 光２５Ｇ」を提供開始 | お知らせ・報道発表 | 企業情報 | NTT東日本

「周囲の女性が買おうとしてたらぜひ止めてあげてほしい」スリコの16500円タブレットを買ってみた人のレビューが出始めたが、予想通り特級呪物という厳しい評価となる - Togetter

Elasticsearchのリランク最新事情 - Taste of Tech Topics

ANAとJAL、システム障害で一時予約・発券できず　現在は解消 - 日本経済新聞


あえてドラム式から縦型洗濯機への乗り換えが大成功【私の2025】【年末特別企画】- 家電 Watch

「家族アルバム みてね」を支えるS3ライフサイクル戦略 - Speaker Deck

AI で日本語の長文を校正する - 山下泰平の趣味の方法

◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
冒険者・出資者向け冒険者ギルト基調講演「Redefining Adventure.」【ソフトウェアトーク劇場】 - ニコニコ動画


ペ ン ギ ン G T A【VOICEROID実況】 - ニコニコ動画




TVアニメ「花ざかりの君たちへ」番宣CM｜2026年1月4日(日)より順次放送・配信開始！ - YouTube


TVアニメ「春夏秋冬代行者 春の舞」冬ビジュアル解禁PV - YouTube


【推しの子】第3期OP主題歌「？？？」Teaser【2025.12.28 COMING SOON】 - YouTube


TVアニメ「悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される」番宣CM - YouTube


アニメ『BEASTARS FINAL SEASON』Part2 メインPV ｜ED主題歌：SEVENTEEN「Tiny Light」｜2026年3月Netflixにて独占配信開始 - YouTube


『劇場版ハイキュー!! VS 小さな巨人』・スペシャルアニメ「ハイキュー!! バケモノたちの行くところ」2027年公開決定 - YouTube


TVアニメ『キルアオ』メインPV 2026年4月テレ東系列にて放送開始！ - YouTube


【Lyric Video】SI-VIS「プロトスター」｜TVアニメ『SI-VIS: The Sound of Heroes』第12話劇中歌 - YouTube


TVアニメ「らんま1/2」第2期 第24話 ノンクレジットエンディング｜にしな「パンダガール」 ／ "Ranma1/2" Season 2 #24 Ending Movie - YouTube


【劇場版「異世界かるてっと 〜あなざーわーるど〜」】主題歌「メロディックロードムービー」鈴木このみ featuring 伊東歌詞太郎（アニメ映像） - YouTube


アニメ『ワンパンマン』第3期PV第3弾 | One-Punch Man Season 3 PV3　[English sub] - YouTube


TVアニメ『違国日記』オリジナル・サウンドトラック SPOT - YouTube


TVアニメ『29歳独身中堅冒険者の日常』キャラクターPV ｜シノノメ・ハジメ（CV：古川慎） - YouTube


天狼群「GO! GO! MANIAC」スペシャルムービー ｜ TVアニメ「ばっどがーる」全12話配信中！ - YouTube


TVアニメ『勇者刑に処す』×TVアニメ『勇者のクズ』コラボPV│2026年1月放送開始！ - YouTube


【本編一部公開】上空、襲撃｜映画『羅小黒戦記2 ぼくらが望む未来』絶賛上映中！ - YouTube


ツーポイントミュージアム×リベンジ・オブ・ザ・サベージプラネット トレーラー - YouTube


『鳴潮』キャラクターPV丨リンネー丨幻彩 - YouTube


BLEACH | 『フォートナイト』が到来 - YouTube


『パタポン1+2 リプレイ』無料アップデート 新モード紹介トレーラー - YouTube


『NTE』共存テスト 参加者募集開始 | PS5®ゲーム - YouTube


『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』 ゲームトレーラー - YouTube


【デジモンストーリー タイムストレンジャー】追加デジモン＆エピソードパック2 「なびくGAKU-RAN」 Teaser Trailer - YouTube


『パタポン1+2 リプレイ』無料アップデート 新モード紹介トレーラー - YouTube


オウムガイの開発秘話 - YouTube


[Trailer] 精霊術の使い手Ⅰ / Spirit Charmers I - YouTube


槍の開発秘話 - YouTube


『こちら葛飾区亀有公園前派出所～両さんの商店街物語～』ゲーム制作決定の巻 - YouTube


Ver.2.5 PV「この身に『希望』を灯すとき」｜ゼンレスゾーンゼロ - YouTube


『CODE VEIN II』喪心の襲撃者フランツ|ボストレーラー - YouTube


シーズン2振り返り映像「2025年 衛非雲遊」 | ゼンレスゾーンゼロ - YouTube



ゲーム「マリオ」燃え尽き症候群予防に効果か　幸福感増す、日英研究 - 日本経済新聞

【閲覧注意】今まで一度も話した事の無いうまるちゃんの連載中に起きた悲しい話【妹の話】 - YouTube



『その着せ替え人形は恋をする』Season 2 ハイクオリティな映像づくりを支える「制作」スタッフたち① | Febri

中国：同人誌即売会で日本IP締め出し、来場者減少の予測 / 中国産業データ＆レポート 亜州ビジネス

◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
【独自映像】HKT48スタッフ刺傷事件“推し活”の映像【ぎゅっと】(2025年12月22日OA) - YouTube


【祝・M-1制覇】たくろう 赤木裕さん（本学卒業生）へ｜ニュース一覧｜京都産業大学

◆新商品（衣・食・住）
「ニッチリッチ トリュフとフォアグラ」「ニッチリッチ 伊勢海老と雲丹」(12月22日発売) | ニュースリリース | 日清食品グループ

「カップヌードル 背脂豚骨醤油 ビッグ」(1月5日発売) | ニュースリリース | 日清食品グループ

「明星 一平ちゃん夜店の焼そば シビ辛麻辣味」（1月12日発売) | ニュースリリース | 日清食品グループ

「明星 チャルメラカップ とり野菜みそラーメン」「明星 チャルメラカップ とり野菜みそピリ辛ラーメン」(1月19日発売) | ニュースリリース | 日清食品グループ

この記事のタイトルとURLをコピーする

・1つ前のヘッドライン
2025年12月22日のヘッドラインニュース - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in ヘッドライン, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article Headline news for December 23, 2025….