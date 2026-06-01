2026年06月01日 12時21分 動画

無料清掃サービス「shift」がついにスタート、どうして無料で家をピカピカに清掃してもらえるのか？



無料清掃サービスの「shift」が、アメリカのニューヨークでサービスを開始しました。



Startup offers free home cleaning—if it can record it all for robot training - Ars Technica

https://arstechnica.com/ai/2026/05/robot-training-startup-will-send-humans-wearing-cameras-to-clean-your-home/





Today, we're launching shift. We're starting by cleaning your apartment in New York City, for free.



Here's how it works. Book a shift cleaning. A vetted shift operator comes to your home wearing one of our devices. They clean. They leave. You pay nothing.



In exchange, we record… pic.twitter.com/oBrCXcEz5G — shift (@joinshiftX) May 28, 2026





Today, we are launching shift. Starting in NYC, we are bridging the economy of today into the AI economy where all services, goods, and leisure will be affordable, and humanity will progress towards abundance. Please enjoy your free home cleaning and join shift for a lot more! pic.twitter.com/kvBUEEVB4T — Bercan (@bercankilic) May 28, 2026



shiftではまず、公式サイト上で無料清掃を予約します。予約した日程になるとshiftから清掃員が到着するので、清掃して欲しい場所を説明するだけでOK。



あとは清掃員が清掃を開始。基本的な清掃用品は常備しているものの、特殊な清掃箇所や道具が必要になる場合は、顧客が自身で清掃用具を用意しておくことが推奨されています。





shiftはゴミの回収からトイレ掃除、パントリーの整理、風呂場の清掃などあらゆる清掃に対応可能です。





清掃サービスが無料で提供されている理由は、次世代家庭用ロボットのトレーニングに必要なデータを求めているためです。shiftの清掃員は帽子にカメラを装着しており、清掃時の様子を逐次記録しています。このデータは非常に貴重なものであるため、これを得るためにshiftは無料で清掃サービスを提供しているわけです。





shiftが記録した映像のプライバシーは完全に保護されており、氏名・顔写真・その他個人情報はすべて自動で匿名化されます。映像に映り込んだPC画面やIDカード、紙片、携帯電話などの個人情報が特定できるものはすべて見えないようにぼかし処理が施されます。



shiftを提供するのはドイツのスタートアップであるMicroAGIです。MicroAGIの創業者であるBercan Kilic氏は、「すぐにサンフランシスコ、ロンドン、チューリッヒ、ミュンヘンにやって来ます」とも投稿し、shiftがすぐにニューヨーク以外の地域でもサービスを提供する予定であることを示唆しました。



Very soon in SF, London, Zurich, and Munich. https://t.co/OptCKcuUDH — Bercan (@bercankilic) May 29, 2026



shiftのプライバシーポリシーによると、同社はスマートグラスや動画キャプチャデバイス上で直接動作する「高度な機械学習モデル」を使用して、データが同社のクラウドサーバーにアップロードされる前に「自動で顔などの個人情報を識別し、ぼかしなどを用いて難読化する」そうです。



ただし、ユーザーが後から自宅の清掃動画を削除する要求することができるかについては一切言及されていません。また、shiftの匿名化技術が個人の自宅を特定できないようにするのに十分なものであるかも不明です。





他にも、無料清掃サービスをキャンセルする場合、実施日の24時間前までにキャンセルせず、予約時間に清掃員を家に入れなかった場合は料金が発生する可能性があると警告されています。



shiftのゼネラルマネージャーであるハリー・キルバーグ氏は、shiftがすでに15カ国で数万人のユーザーに日々の仕事や家事の記録を依頼し、報酬を支払っていると主張しています。2026会計年度の第1四半期には1万人以上のオぺレーターに対して、合計500万ドル(約7億9700万円)以上の報酬を支払っていることが報告されています。



なお、ソーシャル掲示板のHacker News上では「shiftはどうやらルンバなどのロボット掃除機ではまだマッピングできていない住宅の3Dマッピング事業に参入しようとしているようです。警察に住宅の間取り図を販売すれば、かなりの利益が得られるでしょう。同時に、顧客の住宅を清掃する際に、あらゆる物体をスキャンして、顧客の購買傾向をデータマイニングすることも可能です。AIやボットのトレーニングは彼らが達成しようとしていることの一部なのかもしれませんが、他に何をしようとしているのかどうしても気になります。自宅に自社の技術を導入することを素晴らしいアイデアのように見せかけるテクノロジー企業には、非常に疑念を抱いてしまします。もしこの会社が本当に清掃ロボットを開発したら、ロボットが何かを武器や麻薬の隠し場所と誤認して自動的に警察に通報してしまうかもしれません。あるいは、復讐心に燃える人物がロボットを遠隔操作でハッキングし、SWATチームを呼んでしまうかもしれません。そんな事態が起こり得ると思うと、ぞっとします。また、もしこの種の労働が、私たちがよく耳にする『未熟練』労働であるならば、AIシステムはそれに関する訓練を必要としないはずです」というコメントや、「ロボットのテストのためにAirbnbで家を借りて荒らし回っているBot Companyよりはマシだ」というコメント、「妻が先日、Craigslistで見つけた仕事について聞いてきました。どうやらこの求人を出しているのはペーパーカンパニーのようで、洗濯や皿洗いなどの特定の家事をしながら頭にカメラを装着するだけで時給10ドル(約1600円)がもらえるという求人でした。妻はそれが何だと思うか聞いてきたので、『誰かがトレーニングデータを収集しているんだろう』と答えました」というコメントもありました。

