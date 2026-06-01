2026年06月01日 11時25分 ハードウェア

NVIDIAがArmベースの新型ノートPC向けチップ「N1」と「N1X」を発表か、低価格帯ノートPCとゲーミングノートPCへの搭載を狙う



NVIDIAとWindowsとArmの公式Xアカウントが2026年5月30日に、「A new era of PC. 25.0528, 121.5990」というメッセージをポストしました。このことから、NVIDIAがArmベースの新型PC向けチップ「N1」「N1X」をついに発表するのではないかと報じられています。



Nvidia, Microsoft, and Arm are all teasing Nvidia’s new N1X laptop processors | The Verge

https://www.theverge.com/news/940275/nvidia-n1x-laptop-processor-arm-microsoft-teaser



NVIDIA N1x & N1 laptop chip specifications - VideoCardz.com

https://videocardz.com/newz/nvidia-n1x-n1-laptop-chip-specifications



Nvidia's long-awaited N1/N1X SoC specs leak ahead of Computex launch — N1 to feature up to 20 Arm-based cores, standard N1 equipped with 12- and 10-core configs | Tom's Hardware

https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/nvidias-long-awaited-n1-n1x-soc-specs-leak-ahead-of-computex-launch-n1-to-feature-up-to-20-arm-based-cores-standard-n1-equipped-with-12-and-10-core-configs



詳細は日本時間の2026年6月1日11時40分から開催される、台湾で開催中のPC見本市「COMPUTEX TAIPEI 2026」におけるNVIDIAの基調講演で行われると見られています。基調講演はYouTubeでライブ配信される予定で、以下から視聴可能です。



NVIDIA GTC Taipei 2026 Keynote | Live - YouTube





NVIDIAによるポストがこれ。「PCの新しい時代」というコメントとともに投稿されている数字は、COMPUTEX TAIPEI 2026の会場の緯度・経度となっています。



A new era of PC.



25.0528, 121.5990 — NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) May 29, 2026



Windows公式アカウントも同じメッセージ。



A new era of PC.



25.0528, 121.5990 — Windows (@Windows) May 29, 2026



少し遅れて、Armも同じポストを投稿していました。



A new era of PC.



25.0528, 121.5990 — Arm (@Arm) May 29, 2026



以前からNVIDIAはArmプロセッサ「N1X」を開発しており、このN1Xを搭載したSurfaceハードウェアがCOMPUTEX TAIPEI 2026で発表されると予想されています。



NVIDIAがIntelやAMDと競合するPC向けArmプロセッサを開発中で2025年中にリリース予定というウワサ - GIGAZINE





ハードウェア関連情報を扱うニュースサイト・Videocardzは「内部関係者からのリーク」として、N1やN1Xの詳細を以下の通りに報じています。



モデル CPU構成 GPU CUDAコア数 TDP PCIe メモリ N1上位構成 12コア(8+4) 20SM 2560基 18～45W PCIe 5.0×8

PCIe 4.0×3 LPDDR5X、8～64GB、8ch N1下位構成 10コア(7+3) 16SM 2048基 18～45W PCIe 5.0×8

PCIe 4.0×3 LPDDR5X、8～64GB、8ch N1X上位構成 20コア(10+10、Cortex-X925+Cortex-A725) 48SM 6144基 45～80W PCIe 5.0×12

PCIe 4.0×5 LPDDR5X、16～128GB、16ch N1X下位構成 18コア(9+9、Cortex-X925+Cortex-A725) 40SM 5120基 45～80W PCIe 5.0×12

PCIe 4.0×5 LPDDR5X、16～128GB、16ch



N1は小規模かつ低消費電力のモデルで、18～45Wの電力枠に収まる構成です。GPU規模は上位構成で20SM(CUDAコア2560個)、下位構成で16SM(CUDAコア2048個)に抑えられていて、Videocardzは「N1はより手頃な価格帯のノートPCへの搭載を狙う可能性がある」と述べています





N1XはN1よりも高性能寄りのモデルで、フル構成はDGX Sparkに使われるGB10と同じ構成だとされています。45～80Wという電力枠はゲーミングノート向けの高性能CPUに近い範囲ですが、VideocardzによるとCPU単体ではなくCPU/GPUパッケージ全体のTDPだとのこと。



拡張性では、N1Xが最大3基のM.2ドライブをサポートする一方、N1は最大2基までとされています。メモリ面でもN1Xは16チャンネルで最大128GB、N1は8チャンネルで最大64GBとなっており、N1Xの方がGPU性能だけでなくメモリ帯域や容量面でも上位仕様です。



なお、Videocardzが内部関係者から入手したスライドには「2024年」の日付があったとのことで、N1／N1Xがかなりの年月を費やして開発されてきたのではないかと予想されています。