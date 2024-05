Dellの機密資料から「Snapdragon X Elite」の次世代モデルが2025年と2027年に登場予定であることが判明

また、Dellが「QC Nuvia」という名称のチップを搭載した「XPS Plus 13」という製品を計画していることも明らかになりました。VideoCardzは「この資料が作成された時点ではQualcommがSnapdragon X Eliteを発表していませんでした。このため、この資料ではSnapdragon X EliteをNuviaと記載しています」と指摘し、XPS Plus 13がSnapdragon X Elite搭載PCであると主張しています。また、資料に含まれるスペック表からは、XPS Plus 13には最大64GBのRAMを搭載可能で消費電力は最大25.5Wであることが読み取れます。

2024年05月16日 16時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1o_hf

