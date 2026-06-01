2026年06月01日 11時49分 乗り物

SamsungがMicronを抜き車載用メモリ市場で首位に躍り出る



長年にわたり車載メモリ供給市場のトップに君臨していたMicronがSamsungに追い抜かれ、その座を奪われてしまったことが分かりました。



Samsung overtakes Micron to become the top automotive memory supplier - SamMobile

https://www.sammobile.com/news/samsung-overtakes-micron-to-become-the-top-automotive-memory-supplier/



Samsung Overtakes Micron to Claim First-Ever No. 1 Spot in Auto Memory

https://en.bloomingbit.io/feed/news/113215



AI Has Made Memory Chips More Valuable Than Oil - WSJ

https://www.wsj.com/tech/ai-has-made-memory-chips-more-valuable-than-oil-3b6976d8



S＆Pグローバル・モビリティが2026年5月31日に発表したレポートによると、2025年度におけるSamsungの車載用メモリ市場におけるシェアは前年の35％から40％に上昇したとのこと。これにより、同社は首位に躍り出ました。一方、それまで首位だったMicronはシェアが40％から36％に低下し、2位に転落しました。



この変化は、欧州、韓国、日本といった従来の自動車市場に加え、急成長を遂げる中国市場におけるSamsungの急激な事業拡大が背景にあります。また、自動運転システムや高度化する車載インフォテインメントシステムで使用される大容量・高性能メモリへの需要が急増したことも、この変化を後押ししたと考えられています。





Samsungが自動車向けメモリ市場に参入したのは2015年のこと。高性能インフォテインメントシステムや自動運転車をターゲットに、LPDDRやUFSといった低消費電力メモリソリューションを展開しました。その後、車載用SSDやグラフィックスDRAMを量産車にいち早く採用し、自動運転技術を中心としたグローバルプレミアム市場への進出を加速させました。



SamsungのSSDは衝撃・振動・温度変化に耐えられる高耐久設計が特徴で、優れた製品を表彰する「CES Innovation Awards」を受賞しています。



Samsungがモジュール式SSDを発表、NANDとコントローラーを交換可能で車載用途に適した耐衝撃性能も備える - GIGAZINE





S＆Pグローバル・モビリティは「Samsungは2020年から2025年にかけて、車載メモリ市場で年平均40％以上の収益成長を記録した」と述べました。



なお、メモリはAIが生み出す需要で高騰を続けており、2026年時点でメモリの価値は石油よりも高いと言われています。これは、メモリメーカー上位3社のSamsung、Micron、SKハイニックスの価値が石油会社の上位3社よりも高いことが根拠となっています。

