5Gスマホの出荷台数ランキングが発表、市場シェア1位と最も成長した企業は？

市場調査企業のStrategy Analyticsが、2021年第1四半期(1~3月)における5Gスマートフォン市場の調査結果を発表しました。2021年第1四半期における世界全体の5Gスマートフォンの出荷台数は1億3600万台で、世界で最も急成長した5GスマートフォンベンダーはSamsungとVivoでした。 Strategy Analytics: Samsung and Vivo are World's Fastest Growing 5G Smartphone Vendors in Q1 2021 | Strategy Analytics https://news.strategyanalytics.com/press-releases/press-release-details/2021/Strategy-Analytics-Samsung-and-Vivo-are-Worlds-Fastest-Growing-5G-Smartphone-Vendors-in-Q1-2021/default.aspx Strategy Analyticsによれば、2021年第1四半期における世界の5Gスマートフォンの出荷台数は、前四半期比で6%の伸びを示し、1億3600万台の記録を達成したとのこと。5Gスマートフォンの需要は特に中国、アメリカ、西ヨーロッパで増加しており、2020年通年の5Gスマートフォンの世界出荷台数は2億6900万台でしたが、2021年通年の世界出荷台数は記録的な6億2400万台に達すると、Strategy Analyticsは予測しています。 各スマートフォンベンダーによる出荷台数の内訳と成長率(上の表)と市場シェア(下の表)が以下。2021年第1四半期における出荷台数トップはAppleでした。

・関連記事

iPhone 12は5GのスピードテストにおいてほぼすべてのAndroid機種に敗北している - GIGAZINE



SamsungがiPhone上でGalaxy端末のUIやアプリをお試しできるウェブアプリ「iTest」をリリース - GIGAZINE



Samsungが新フラッグシップSoC「Exynos 2100」発表、5G対応でGalaxy S21に搭載へ - GIGAZINE



ASUSのゲーミングスマホ「ROG Phone 5」登場、Snapdragon 888搭載で最上位モデルは世界初のメモリ18GB - GIGAZINE



Androidの父が立ち上げたスマホブランド「Essential」を新興企業が購入 - GIGAZINE



Appleが世界のスマホ出荷台数ランキングでHuaweiを抜いて世界2位の座に返り咲く - GIGAZINE

2021年06月18日 15時00分00秒 in モバイル, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.