2021年第1四半期のスマホ出荷台数ランキング1位はやはりSamsung、スマホ市場全体も急激に成長

市場調査企業のCanalysが、2021年第1四半期(1月~3月)のスマートフォン出荷台数を発表しました。世界のスマートフォンの出荷台数は3億4700万台に達し、前年同期比で27%増加と急激な成長を見せました。 Canalys Newsroom- Canalys: Worldwide smartphone market surges 27% as key regions subdue the pandemic https://www.canalys.com/newsroom/canalys-worldwide-smartphone-market-Q1-2021 Canalysによれば、2021年第1四半期で最も出荷台数が多かったのはGalaxyを展開しているSamsungで、出荷台数はおよそ7650万台。出荷台数は5960万台であったため、前年同期比で28%増の成長をとげています。

2021年04月30日 14時00分00秒 in モバイル, Posted by log1i_yk

