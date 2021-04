2021年04月06日 11時07分 モバイル

LG電子がスマートフォン市場から撤退



2021年4月5日、韓国の電子機器メーカー「LG電子」が、スマートフォンなどを扱うモバイルビジネス部門を閉鎖すると発表しました。



LG電子は4月5日、競争の激しいスマートフォン市場から撤退し、電気自動車やスマートホーム、人工知能などの分野に注力するという決定を下したと発表しました。スマートフォン事業は2021年7月31日までに終了する見込みですが、地域ごとに期間を決定し、サービスを延長する可能性があるとも述べています。



LG電子はスマートフォンメーカーとして、2013年にはSamsung、Appleに次ぐ世界第3位の地位にいたこともありますが、近年はソフトウェア不調などの問題があり、過去6年で約45億ドル(約4900億円)の損失が出ていると見込まれています。





LG電子のスマートフォン市場からの撤退は、2021年初頭時点でうわさが流れていました。この時、LG電子のクォン・ボンソクCEOはスマートフォン事業の縮小を認め、「経営陣は2021年にモバイルビジネス部門の課題を解決するべく検討を行っているが、現時点では何も確定していない」と述べていました。



今回の発表の中で、LG電子は「モバイルの専門知識を生かして第6世代移動通信システム(6G)などの技術を開発し、他の事業分野での競争力をさらに強化していく」と述べています。