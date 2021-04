2021年04月30日 13時00分 ゲーム

3300万円で「エリザベス女王のために作られた純金製Wii」がオークションに登場



イギリスのエリザベス2世に献上するために作られた純金製のWiiが、インターネットオークションに出品されています。販売価格はなんと驚異の30万ドル(約3300万円)です。



CV | The 24K gold plated Wii made for Queen Elisabeth II is for Sale!

https://consolevariations.com/blog/the-24-karat-queens-golden-wii-is-for-sale



A Golden Wii Made For Queen Elizabeth II Is Now For Sale

https://kotaku.com/a-golden-wii-made-for-queen-elizabeth-ii-is-now-for-sal-1846777107



2009年、Wii向けタイトル「Big Family Games」の宣伝活動の一環として、同タイトルのパブリッシャーであるTHQは純金製のWiiを作成し、エリザベス2世に献上しました。



エリザベス2世は純金製のWiiを受け取ることはなかったそうで、最終的に黄金のWiiはゲーム機データベースサイト「Consolevariations.com」を運営し、自身もゲームコレクターであるというDonny Fillerupさんの手に渡ります。



Fillerupさんは「新しい人生の第一歩を踏み出すため」に、この純金のWiiをオークションサイト・eBayに出品しています。販売価格は30万ドルです。



24 Karat Golden Nintendo Wii that was made for Queen Elizabeth the 2nd | eBay

https://www.ebay.com/itm/164836881855





これが純金製のWii。





黄金に輝く「Nintendo」のロゴ。





電源ボタンやリセットボタンもゴールデン。





底面はこんな感じで、美品に見えますが本体に貼られたラベルの印刷が薄くなっていることから年季が入っていることがわかります。eBayのアイテム状態に関する備考欄には「底面部分にTHQが展示に使用していた赤い布の跡が残っていますが、これはこのゲーム機のノスタルジックな部分と言えるでしょう」と記されています。一部に若干の摩耗が見られるものの、ゲーム機として使用するには全く問題なしだそうです。





Wiiリモコン単体で見るとこんな感じ。純金製なのでずっしり重いのでしょうか……?





背面も真っ金金です。





出品者のFillerupさんは、この純金製のWiiが本物であることを証明する文書やメールを持っているとのこと。さらに、シリアルナンバーやサインから純金製Wiiが本物であることを証明する別の認定を、Consolevariations.comが独自に発行予定であると明かしています。これらの「純金製Wiiが本物であることを示す書類」は、すべて落札者に送られる予定だそうです。純金製Wiiのユーザー名は、送り先となるはずだった「エリザベス2世」ではなく、作成者の「THQ」となっている模様。





なお、純金製のWiiは落札時には別途送料が必要となります。