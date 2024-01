Samsungが2023年第4四半期の決算を発表、売上高は前年同期比3.8％減で営業利益は34％減も第3四半期からは改善したとの見方

Samsung Electronics Q4 2023 earnings report https://www.cnbc.com/2024/01/31/samsung-electronics-q4-2023-earnings-report.html Samsung's chip unit narrows loss in Q4 in sign of improvement - Nikkei Asia https://asia.nikkei.com/Business/Tech/Semiconductors/Samsung-s-chip-unit-narrows-loss-in-Q4-in-sign-of-improvement Samsungの2023年第4四半期の売上高は前年同期比3.8%減の67兆7800億ウォン(約7.5兆円)で、営業利益は前年同期比34.57%減の2兆8200億ウォン(約3000億円)でした。これにより、2023年の通年の売上高は前年比で14.3%減の258兆9400億ウォン(約28兆6500億円)、営業利益は前年比84.9%減の6兆5700億ウォン(約7300億円)となりました。

2024年01月31日 17時00分00秒 in メモ, Posted by log1h_ik

